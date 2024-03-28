Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea ("EUIPO", por sus siglas en inglés)

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. En inglés: European Union Intellectual Property Office. Nota: véase también la entada sobre la Oficina de la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial

Visualización Jerárquica de Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

Unión Europea > Instituciones de la Unión Europea y función pública europea > Organismo de la UE Producción, Tecnología e Investigación > Investigación y propiedad intelectual > Propiedad intelectual > Propiedad industrial > Marca > Marca de la UE

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

Véase la definición de Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en el diccionario. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea es el registro de marcas y diseños comunitarios de la Unión Europea.

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Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Fue conocida como la Oficina de Armonización en el Mercado Interior (Marcas y Diseños) ("OAMI") hasta el 23 de marzo de 2016.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Considera solicitudes y subvenciones para marcas de la Unión Europea ("EUTM", por sus siglas en inglés) y diseños comunitarios registrados o "RCD". La EUIPO se creó mediante el Reglamento n. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. Sus responsabilidades se extendieron para cubrir el registro de diseños comunitarios por el Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, relativo a los diseños comunitarios. Al igual que otras oficinas de propiedad intelectual, la EUIPO desempeña funciones ejecutivas y judiciales. El examen de las solicitudes de EUTM es realizado por los examinadores.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las divisiones de oposición tratan las oposiciones al registro de la EUTM.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las divisiones de cancelación se ocupan de las solicitudes de revocación y declaraciones de nulidad respecto de las marcas registradas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las divisiones de invalidez se ocupan de las solicitudes de nulidad de RCD.

Pormenores

Las apelaciones de los examinadores o las decisiones de las divisiones de oposición, cancelación o invalidez se encuentran en las Salas de Apelación.

Las decisiones de las Salas de Recurso pueden ser impugnadas en el Tribunal General de Justicia de la Unión Europea. Autor: Williams

Características de Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

Tema: union-europea. Tema: produccion-tecnologia-e-investigacion.

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Recursos

Traducción de Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

Inglés: European Union Intellectual Property Office Francés: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle Alemán: Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum Italiano: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale Portugués: Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia Polaco: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Tesauro de Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

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Véase También