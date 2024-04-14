Oficina Comunitaria de Marcas
Oficina Comunitaria de Marcas
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.
Oficina Comunitaria de Marcas
A continuación se examinará el significado.
¿Cómo se define? Concepto de Oficina Comunitaria de Marcas
Véase la definición de Oficina Comunitaria de Marcas en el diccionario.
Características de Oficina Comunitaria de Marcas
¿Te parece bien? ¿Se aplica esto a tus experiencias?
Recursos
Traducción de Oficina Comunitaria de Marcas
Inglés: Community Trademark Office
Francés: Office communautaire des marques
Alemán: EG-Markenamt
Italiano: Ufficio comunitario dei marchi
Portugués: Gabinete Comunitário de Marcas Registadas
Tesauro de Oficina Comunitaria de Marcas
Véase También
Congelación de alquileres