Oficina Comunitaria de Marcas

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Oficina Comunitaria de Marcas

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Oficina Comunitaria de Marcas

Véase la definición de Oficina Comunitaria de Marcas en el diccionario.

Características de Oficina Comunitaria de Marcas

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Recursos

Traducción de Oficina Comunitaria de Marcas

Inglés: Community Trademark Office

Francés: Office communautaire des marques

Alemán: EG-Markenamt

Italiano: Ufficio comunitario dei marchi

Portugués: Gabinete Comunitário de Marcas Registadas



Tesauro de Oficina Comunitaria de Marcas

Véase También