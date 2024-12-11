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Por: One Thing

Kyle Chayka: Hay un formato editorial de revista de la vieja escuela que dice algo así como «Las nuevas reglas para [X]» o «La nueva forma de [Y]», planteando una seguridad irónica. La revista New York lo recuperó en 2023 para su paquete de etiqueta post-COVID «Las Nuevas Reglas» para las citas, las fiestas, la paternidad, etc. Últimamente, algunas frases sobre el tumultuoso panorama de los medios digitales han estado rondando por mi cabeza, pequeños axiomas sobre Cómo funcionan las cosas ahora en nuestra micro-era de noticias de influencers, podcasts de vídeo y boletines de grupo. Así que los empaqueté en ese estilo. La promesa implícita de todas estas guías: Si sigues estas reglas, triunfarás seguro.

Con aportaciones y contribuciones de Delia Cai, David Cho y Nick Quah.