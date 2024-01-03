Nombre de Marca

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Nombre de Marca en Derechos de Autor o de la Propiedad Industrial

Símbolo empleado para identificar y distinguir compañías, sociedades y empresas, en oposición a las marcas que se usan para identificar y distinguir bienes o servicios.