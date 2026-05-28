Emprender

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Avatar de Veronica Llorca-Smith 🍋
Veronica Llorca-Smith 🍋
7d

Muchas gracias a todos lo que estáis detrás de esta colaboración porque sé que hay mucha gente detrás que ayuda a editar, formatear, programar y hacer que el esfuerzo parezca invisible 🙏🏼

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Avatar de Martina López
Martina López
6d

La mayoría de los líderes se han entrenado para pensar en términos de problemas y cómo solucionarlos o abordarlos. Debido a su inclinación a la acción, los líderes son solucionadores de problemas por naturaleza. Aprenden a estar atentos a los problemas y las dificultades que podrían impedir el éxito.

Desafortunadamente, esta obsesión por solucionar problemas tiene un costo. Muchos líderes son conocidos por pasar por alto o perder oportunidades que les permitirían avanzar significativamente. Se vuelven ciegos a las oportunidades porque se centran demasiado en los problemas.

Cultivar una mentalidad orientada a las oportunidades comienza por observar las tendencias y el impulso, especialmente aquellos que son desfavorables, negativos o desalentadores.

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15 respuestas de Salvador Lorca 📚 y otros
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Por supuesto, sigue adelante.

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