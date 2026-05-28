¿Qué se necesita para reinventarse por completo, hablar 6 idiomas, vivir en 9 países y completar un Ironman? Nuestra autora invitada de hoy, Veronica Llorca-Smith, es la prueba viviente de que todo es una habilidad que se puede aprender si lees bien el momento y te adaptas a los cambios constantes, pero manteniendo siempre un toque humano que la hace inimitable. Autora de éxitos como “The Anti-Procrastinator”, Veronica pasó de la incertidumbre del desempleo a construir una marca personal global a través de sus publicaciones en Substack, servicios e infoproductos (ver más abajo).

Hoy podemos contar con ella en esta publicación sobre Emprender, compartiendo su enfoque estratégico y práctico sobre un aspecto concreto y clave para construir un negocio digital sostenible basado en la escritura y la mentalidad de crecimiento. Como desarrolla y ejemplifica mucho mejor más abajo, considera que los problemas que generan frustración y ansiedad en el emprendimiento son, en realidad, semillas para nuevos productos y soluciones, representando oportunidades de negocio al resolver dolores comunes. Al cambiar la perspectiva y empaquetar conocimientos, obstáculos como, por ejemplo, la falta de suscriptores o el agotamiento por sesiones 1:1 se transforman en productos digitales y ofertas de alto valor.

Menos romanticismo

Muchos emprendedores tienen una visión romántica de su negocio: creen que los mejores productos son fruto de la inspiración y buscan grandes ideas y proyectos innovadores, como Cristóbal Colón en busca de tierras exóticas y desconocidas.

La realidad del negocio es mucho menos sexy. Los productos (o servicios) que mejor funcionan se incuban delante tuyo a diario: son los obstáculos con los que te enfrentas en el día a día, las ineficiencias del cotidiano, la piedra con la que te tropiezas una y otra vez.

No te hablo solo de teoría. Una de mis historias favoritas de emprendedores es la de Sarah Blakely, la fundadora multimillonaria de Spanx. En 1998, a los 29 años, creó un producto que revolucionaría el vestuario de las mujeres en todo el planeta…

Al vestirse para una fiesta, quería ponerse unos pantalones blancos, pero no encontraba una solución: o bien tenía que ponerse ropa interior que se marcaba, o bien ir en comando en modo ‘lo que el viento se llevó’. Frustrada con la falta de opciones, decidió cortar los pies de unas medias y voilà, así es cómo nació el imperio que más tarde vendería por una valoración de 1.2 billones de dólares: resolviendo un problema real con un producto práctico. Poco glamour pero mucho realismo.

Confieso que nunca he comprado SPANX, pero la historia de Sarah es muy relevante, tanto para mí como para ti, porque es una lección magistral de mentalidad para todo emprendedor/a. No se trata de crear por crear algo bonito o que te apetezca (lo cual está genial como hobby), sino de crear para resolver un problema de verdad. Personalmente, me aplico la filosofía a raja tabla.

Plantando limoneros

Te cuento en modo exprés cómo ha sido el desarrollo de mi negocio en 3 años:

Mi primer libro, The Lemon Tree Mindset, no vendió muchas copias porque no tenía una audiencia, así que lancé mi newsletter para promocionarlo. Mi newsletter, The Lemon Tree Mindset tardó en arrancar y la audiencia no crecía sola, así que empecé a hablar en podcasts para ganar más visibilidad. Los podcasts no pagaban las cuentas, así que empecé con sesiones 1:1 para mis Miembros Fundadores y así nació mi negocio de coaching. Pero el coaching 1:1 no era sostenible porque me estaba consumiendo demasiadas horas, así que creé un training grupal a través de webinars y masterclasses y tengo una publicación en Substack exclusiva para ello: The Lemon Tree Academy 🌳🍋🎓 El coaching de grupo no era escalable ya que siempre necesitaba estar al pie del cañón, así que empecé a lanzar cursos digitales y así es como creé mi portfolio digital en Gumroad, con casi 10 productos. Los productos digitales no vendían, así que aprendí a crear lead magnets.

To be continued…

La ecuación que no falla

Empecé a ver un patrón que se repetía: los problemas que tanto me frustraban no eran más que semillas para nuevos productos y soluciones por crear, porque cada problema al que me enfrentaba era el problema de otro emprendedor con el mismo dolor de cabeza.

Tu problema de hoy seguramente es sinónimo de frustración y ansiedad. Pero también puede ser sinónimo de oportunidad, como en el caso de Sarah.

¿No consigues suscriptores? → Aprende a crear lead magnets en Canva.

¿Tus libros no están teniendo éxito? → Estudia Amazon KDP y los anuncios de pago.

¿Te está costando vender tus productos digitales? Crea una oferta de alto valor como un training de grupo.

¿Estás quemado de las 1:1? → Empaqueta tu conocimiento en formato digital.

¿No sabes cómo hacer algo? Crea una Masterclass para principiantes cuando lo averigües.

A la gente le flipan las tiendas de Apple no sólo por los productos, sino por lo bonitas que son. Limpias, amplias, estilosas, modernas…auténticos templos de tecnología. Ésa es mi modelo de referencia para mi publicación. ¿Cómo? Con Secciones. La secciones son la herramienta perfecta para organizar todo tu contenido siguiendo tu lógica. —Veronica Llorca-Smith (Mi estrategia de Substack [gratis y sin sacarina])

Los griegos nos daban veinte vueltas

Para terminar la newsletter de hoy, te dejo con una idea que te dejará que pensar: la palabra “problema” proviene del griego, próblema (πρόβλημα) y originalmente no tenía una connotación negativa. Se refería a cualquier obstáculo, tarea, reto o cuestión que se colocaba frente a una persona para ser resuelta, incitando al intelecto y a la acción.

Problema → Acción → Solución → Negocio

¿Qué problema vas a convertir en tu próximo producto?

Para crear un negocio digital sostenible, suscríbete a mi comunidad creativa El Limonero 🌳🍋 ¡Ya somos 3.000!

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