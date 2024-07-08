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Discusión sobre este post

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Salvador Lorca 📚
Jul 8, 2024

"Tomamos prestado. Robamos. Adquirimos lo que necesitamos y compramos lo que no. Adquirimos cosas, personas, lugares, todo en el proceso de perdernos a nosotros mismos. El ajetreo es la religión de la distracción. No puedo hablar contigo porque tengo demasiadas cosas que hacer".

- Terry Tempest Williams (Cuando las mujeres eran pájaros: Cincuenta y cuatro variaciones sobre la voz)

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Salvador Lorca 📚
Jul 8, 2024

"Durante el proceso de compra, la IA de Amazon ofrece sugerencias de artículos que predice que usted querrá comprar. La IA hace un trabajo razonable. Sin embargo, dista mucho de ser perfecta. En nuestro caso, la IA predice con exactitud lo que queremos comprar aproximadamente el 5% de las veces. En realidad, compramos aproximadamente uno de cada veinte artículos que nos recomienda. Teniendo en cuenta los millones de artículos que ofrece, ¡no está nada mal!".

- Ajay Agrawal (Máquinas de predicción: la sencilla economía de la inteligencia artificial)

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Por supuesto, sigue adelante.

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