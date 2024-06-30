Emprender

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Discusión sobre este post

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Salvador Lorca 📚
Jun 30, 2024

Sin caer en la trampa interpretativa del economicismo (criticado repetidamente por algunos sociólogos), según la cual el consumo está vinculado únicamente a los ingresos, estas prácticas son, sin embargo, indisociables de las posibilidades materiales. Más que leer libros o escuchar música, actividades muy dependientes del capital cultural, el capital económico es una condición fundamental para la acumulación de prácticas turísticas.

El turismo también da lugar a veces a fenómenos sociales de copresencia: un mismo lugar puede ser frecuentado, por supuesto, por distintas fracciones de clases sociales o grupos sociales diferenciados en el espacio social. En este caso, son los usos sociales del turismo los que difieren, como consecuencia de predisposiciones sociales de por sí variadas y de la eficacia constitutiva y duradera del habitus. Los cuerpos en particular, ya sea en la playa, en una zona turística urbanizada o en un sitio patrimonial, por ejemplo, reflejan el esquema corporal más o menos característico de una clase social.

Este artículo se centra en examinar brevemente los principales reclamos, o sitios, turísticos, desde el siglo XX.

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Rachel Morgan
Jul 3, 2024

Muy interesante

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2 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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