Mundos del Turismo: Las Prácticas y las Lógicas del Lugar de Vacaciones

Si bien el espectacular aumento del número de destinos turísticos y el desarrollo del turismo en lugares que ya eran destinos turísticos, como las grandes ciudades, es consecuencia de la democratización del turismo, primero en los países desarrollados y ahora en los países emergentes, también es el resultado de la diversificación de las prácticas turísticas a lo largo del tiempo y de una nueva forma de ver la naturaleza que comenzó en el siglo XVIII, en términos de paisaje y clima. El resultado es una nueva conciencia del litoral, de la alta montaña y de las estaciones, y la palabra se ha convertido en un elemento básico del vocabulario turístico, hasta el punto de utilizarse absolutamente para designar la época del año en que acuden los turistas. Así, "la estación" es sinónimo de "temporada alta".

El desplazamiento de las prácticas de lo médico a lo hedónico corresponde, entre otras cosas, a la aparición de una nueva cultura del cuerpo a finales del siglo XIX. Antes, bajo la influencia de los médicos, en un mundo en el que la muerte golpeaba prematuramente, los ricos ociosos podían refugiarse en lugares que les protegían de los rigores del clima. Por ejemplo, en sus Lettres sur l'Italie de 1785, Charles-Marguerite-Jean-Baptiste Mercier Dupaty (1746-1788) escribió que "Niza, durante el invierno, es una especie de invernadero para la salud delicada" o que "vio algunas inglesas conmovedoras, incluso encantadoras: cuando llegaron, estaban moribundas; volvieron a florecer en el aire de Niza". También podría tratarse de llegar a balnearios como Bath o escapar de epidemias mortales. Muchos centros turísticos se crearon para alejarse del cólera o la fiebre amarilla, como los de los Adirondacks o las montañas Catskill en el noreste de Estados Unidos, o los de las regiones montañosas de Mendoza y Córdoba para los habitantes de las ciudades de Buenos Aires en el siglo XIX. En las regiones tropicales, el paludismo favoreció los balnearios de gran altitud y la creación de estaciones de montaña.

La primacía de la costa

A pesar de todo lo que se habla de las virtudes del "turismo verde" y de su desarrollo, las zonas costeras nunca han sido tan populares como hoy. El número anual de visitas turísticas costeras se estima en miles de millones. En Francia, la encuesta SDT 2016, realizada por la DGE, muestra que las costas representan casi un tercio de las pernoctaciones de los residentes de la Francia continental y el 22% de los viajes dentro de esta zona. Esto se debe a que las estancias allí son más largas (algo más de 7 días de media) que en las zonas urbanas, que reciben el mayor número de estancias pero menos de una cuarta parte de las pernoctaciones, debido a una duración media de la estancia inferior a 4 días.

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Las zonas rurales y de montaña, excluidas las estaciones de esquí, son las siguientes, con un 20% y un 15% de las pernoctaciones respectivamente. Las estaciones de esquí ocupan el último lugar, con sólo el 8% de las pernoctaciones. de las pernoctaciones. A excepción de los Alpes del Norte, los departamentos turísticos más populares de Francia son todos costeros, bordeando el mar Mediterráneo con la excepción de Bouches-du-Rhône, o en la costa atlántica, desde Pyrénées-Atlantiques hasta Finistère. En toda la Unión Europea en 2014, según Eurostat y el INSEE, en los países del sur, así como en Dinamarca, Irlanda y Suecia, más de la mitad de las pernoctaciones turísticas se realizaron en la costa. La zona costera representa una proporción especialmente elevada, superior al 75%, en Grecia, Croacia, Italia y España. 100% en Grecia, Croacia, Portugal, Dinamarca y España.

Grandes concentraciones

Es a lo largo de los mares y océanos donde se ha creado el mayor número de complejos turísticos y donde encontramos las mayores concentraciones. Florida (especialmente la Costa Dorada, desde Coral Gables hasta West Palm Beach) fue visitada por 126 millones de turistas en 2018, una cifra que va más allá de la costa, ya que Orlando recibió 72 millones de visitantes. La Costa Dorada australiana atrajo a 5,3 millones de turistas en 2018-2019, la mitad que la Costa Azul, con sus 11 millones de turistas. También hay otros centros turísticos mediterráneos, como la Costa Brava y la Costa del Sol en España, y el litoral de Emilia-Romaña a ambos lados de Rímini en el Adriático. Además de estas aglomeraciones, existen zonas turísticas más fragmentadas pero igualmente populares, como el archipiélago balear (casi 14 millones de turistas en 2019) o la costa dálmata de Croacia.

Repulsivas para unos, éxitos económicos para otros, estas concentraciones turísticas no dejan indiferente a nadie, y una serie de neologismos tratan de describir y estigmatizar estas urbanizaciones costeras, como "balearización", "marbellización" o "benidormización", y algunos neologismos intentan describir y estigmatizar estas urbanizaciones costeras, como "balearización", "marbellización" y "benidorización", que hacen referencia a la falta de actividad turística, el desarrollo concreto, la artificialización y/o la proliferación de rascacielos en la costa, tomando como referencia la Bahía de Palma en la isla de Mallorca o los centros turísticos españoles de Marbella y Benidorm.

El atractivo de las islas tropicales

En este mundo costero, las islas tropicales merecen un trato especial, tan fuerte es su dominio en el imaginario contemporáneo. Hoy en día, la isla tropical más popular es china. Se trata de Hainan, que se espera que acoja a 83 millones de turistas en 2019, mientras que las islas del Caribe suman unos 25 millones y las del océano Índico algo menos de 7 millones. En el océano Pacífico, el archipiélago de Hawái acapara las tres cuartas partes de los turistas, con 9,9 millones en 2018. Aunque pocos lo disfrutan, muchos sueñan con él, y la promoción turística recurre abundantemente a él para vender todo tipo de destinos. En este contexto, la isla-hotel y la isla-retiro se han convertido en elementos esenciales de la oferta turística, aunque sólo conciernan a una pequeña minoría de turistas.

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Las islas y costas del Pacífico han sido lugares de innovación, con la aparición en el archipiélago hawaiano del " Mar, Arena y Sol" (las 3 S) y el establecimiento de sus componentes estéticos y balnearios. También fue en esta parte del mundo donde, a principios del siglo XX, el bronceado pasó de ser un estigma racial o social a un signo de distinción.

Los placeres de la orilla

El éxito duradero de la orilla del mar reside en la renovación y diversificación de las prácticas que en ella han tenido lugar. El "deseo de la orilla", según la expresión del historiador Alain Corbin (1988), que arrasó Occidente en el siglo XVIII, se basaba en la contemplación del espectáculo náutico, el placer de respirar el mar, la sensación de escapar del ambiente viciado de las ciudades, el descubrimiento de la playa o la inmersión curativa del "baño con la cuchilla". Las razones para ir a la orilla del mar fueron evolucionando, con el énfasis desplazado hacia el baño hedónico, a medida que la natación se generalizaba entre la población. El abanico de placeres se ampliaba, y el sol, después del aire y el agua, se convirtió en un nuevo aliado de los turistas, junto con el bronceado. La playa se transforma en un gran teatro donde los cuerpos se exhiben en una hábil puesta en escena y preparación que se ha convertido también en un mercado. Depilarse, adelgazar, tonificarse y broncearse forman parte del turismo de playa. La playa occidental es ahora sinónimo de tomar el sol, de exposición y de extensión horizontal del cuerpo. Las multitudes que acuden a ella son, para unos, la ilustración del placer y de unas vacaciones largamente esperadas y, para otros, la materialización de un gregarismo vulgar que sucumbe a una oferta prefabricada.

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Las playas son ahora universalmente deseadas, pero existen diferentes culturas playeras. La de Italia se basa en establecimientos privados con hileras de sombrillas y colchonetas, los bagni. En el norte de Europa, el despojamiento del cuerpo es más radical. En Asia, la playa se vive de forma diferente. No se toma el sol y sólo los occidentales de vacaciones, si los hay, se tumban en la playa. En China o Vietnam, rara vez se experimenta el placer de nadar, y el baño se realiza con una boya o un chaleco salvavidas. La gente camina por la orilla del mar con la ropa puesta y no se tumba en la arena. Las mujeres llevan sombrillas o parasoles para protegerse del sol.

La playa también se convirtió en escenario de prácticas festivas y/o transgresoras a partir de los años 50, con la llegada de decenas de miles de estudiantes del norte de Estados Unidos a las playas de Florida, empezando por Fort Lauderdale. Fue el nacimiento del springbreak, que se extendió y se asoció con el alcohol, las drogas y el sexo. La isla de Ibiza (Baleares) construyó su reputación gracias a sus playas, su permisividad y sus gigantescos clubes nocturnos con música electrónica que atraían a los jóvenes que acudían allí de fiesta, al igual que Koh Pha Ngan, una isla tailandesa que se hizo famosa por sus Full Moon Parties, fiestas en la playa en las noches de luna llena, lanzadas por los hippies de Goa (India) a finales de los años sesenta.

Las actividades náuticas son otro de los atractivos del litoral. Siguiendo los pasos de la náutica británica y aristocrática, la navegación de recreo despegó en la década de 1960, gracias al aumento del tiempo libre, el incremento del poder adquisitivo y la fabricación en serie de embarcaciones de poliéster. La náutica, término que apareció por primera vez en francés en 1966, es una actividad vacacional ocasional que generalmente consiste en salir al mar o navegar por la costa durante unos días, y mucho más raramente en navegar en alta mar. Su desarrollo ha propiciado la creación de infraestructuras que han transformado la fisonomía de algunas costas, con la proliferación de "puertos deportivos". Los eventos náuticos se han convertido en una herramienta de promoción para ciertos destinos turísticos, en particular las regatas de yates en alta mar. Los puertos deportivos, complejos residenciales que incluyen un puerto deportivo, han hecho su aparición. Los pantalanes o canales le permiten estar lo más cerca posible de su residencia. Terminado en 1975, Empuriabrava, en la Costa Brava (España), es el mayor puerto deportivo de Europa, formado por unos treinta kilómetros de canales. Tiene capacidad para 80.000 personas y 5.000 embarcaciones. Una nueva relación con el viento y las innovaciones tecnológicas han propiciado la aparición de nuevas actividades de ocio en la costa, como el windsurf en los años 80 y el kitesurf a principios de los 2000, diversificando la oferta.

Visualización Jerárquica de Turismo

Alta montaña: del alpinismo a las nuevas formas de deportes de nieve

Los británicos también estuvieron en el origen del interés por la alta montaña, que observaron mientras cruzaban los Alpes como parte del "Grand Tour". A partir de la década de 1760, los glaciares estaban de moda, especialmente la Mer de Glace en Chamonix (Saboya). La sed de descubrimientos impulsó a estos viajeros hacia las cumbres. La primera ascensión al Mont Blanc, en 1786, fue el acto fundacional del alpinismo, término que hace referencia al macizo donde se originó la práctica, con sus primeros puntos culminantes en Chamonix, Grindelwald y Zermatt (Suiza), pero que posteriormente se utilizó para prácticas similares en otras montañas del mundo. Nacieron nuevas formas de experimentar la alta montaña, como la escalada en roca y en hielo. Mientras que estas actividades seguían siendo físicamente exigentes y siempre estaban dirigidas a un público especializado, no podía decirse lo mismo de las curas termales y al aire libre que surgieron en el siglo XIX, primero en Saint-Gervais (Saboya), Davos y Saint-Moritz (Suiza). Se creó una industria de pacientes y se multiplicaron los sanatorios. La explotación de la nieve siguió a la del aire. Nota: Puede ser de interés también lo siguiente:

El esquí llegó a los Alpes procedente de Escandinavia a finales del siglo XIX y conquistó a las clases medias altas y a la aristocracia, que buscaban entretenimiento durante sus vacaciones de invierno. La creación de clubes de esquí para enseñar una técnica exigente, la disponibilidad de alojamientos de calidad y la instalación de los primeros remontes hicieron de Saint-Moritz y Klosters (Suiza) o Saint-Anton (Austria) las primeras estaciones de esquí "alpino".

La revolución de los deportes de invierno en el siglo XX dio lugar a un nuevo tipo de estación turística dedicada por completo al esquí alpino. Megève fue creada en los años veinte por la baronesa Noémie de Rothschild. Le siguieron cientos de otras en los Alpes, los Pirineos, las Rocosas, los Apalaches, los Alpes neozelandeses y japoneses, las montañas coreanas, etc. La creación de Sestrières (Italia) a principios de los años 30 por la familia Agnelli, fundadora de Fiat, marcó un hito por la magnitud de las inversiones y la aparición de la arquitectura urbana a 2.000 metros de altitud, ya que los dos primeros hoteles tenían forma de torre. En el lado francés, Courchevel fue la primera estación de gran altitud creada ex nihilo y planificada. Prefiguró las estaciones del llamado "plan de nieve" (La Plagne, Les Arcs, Val Thorens, Isola 2000 y Avoriaz), una vasta operación de desarrollo de la montaña llevada a cabo entre 1964 y 1977 a instancias del gobierno francés. A unos 2.000 metros de altitud, se trata de verdaderas ciudades planificadas. Eran funcionales, porque todo se diseñaba pensando en el bienestar del esquiador: separación del tráfico rodado y peatonal; creación del "frente de nieve" en referencia al paseo marítimo en las estaciones costeras; diseño de galerías comerciales resguardadas del frío y del mal tiempo para el après-ski... Una década más tarde se construyó Valmorel, pero a menor altitud (1.400 m) y con una arquitectura neo-saboyana que buscaba dar una sensación de autenticidad. Este enfoque del diseño de las estaciones de deportes de invierno fue imitado, más o menos fielmente, en el Cáucaso, Estados Unidos, Suiza y Rumanía.

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Tres países destacan en el mundo en cuanto al uso de las zonas de esquí: Estados Unidos, Austria y Francia, muy por delante de Italia, Japón, Suiza y Canadá. Pero tras la euforia de los años 70 y 80, cuando el esquí se hizo más accesible a un público más amplio, la tendencia se ha estancado desde la década de 2000, a pesar de la continua aparición de nuevos deportes que han sustituido al monoesquí y al snowboard, como el snowbike, el snowskate, el ski joëring (o esquí con arnés) y el snowkite, todos ellos destinados a renovar la clientela y rejuvenecer la imagen de los deportes de invierno. Las vacaciones de invierno en las estaciones de esquí compiten con los destinos tropicales, ya que son cada vez más caras debido al aumento de los costes de explotación de las estaciones, que tienen que invertir masivamente en la renovación de los remontes y en la producción de nieve artificial, que se ha convertido en esencial para mantener la actividad económica.

Ciudades atractivas

Ya sea en la costa o en la alta montaña, estos destinos son formas urbanas creadas por y para los turistas, la mayoría de los cuales son urbanos. Pero cada vez más lugares anteriores a la aparición del turismo están siendo tomados por éste. Esto puede adoptar la forma de un barrio turístico adyacente al centro histórico, como en Palma de Mallorca (Islas Baleares), o la conversión completa del centro de la ciudad al turismo, como en Venecia. Los visitantes han ido sustituyendo gradualmente a los residentes, de los que ahora sólo hay unas pocas decenas de miles, la mayoría de los cuales han aprovechado el interés mostrado por sus propiedades para venderlas y trasladarse a otro lugar.

En las grandes metrópolis, el turismo se ha añadido a las funciones administrativas, comerciales e industriales ya existentes. París, Londres y Nueva York han sido visitadas por turistas desde el siglo XIX. Estas metrópolis encarnaban el triunfo de la modernidad, como subrayó el éxito de las Exposiciones Universales celebradas en Londres (1851 y 1862) y París (1855, 1867, 1878, 1889 y 1900). Pero desde la década de 1980, el turismo ha crecido exponencialmente. A finales de 2010, decenas de millones de turistas visitaban cada año las capitales británica y francesa, pero el grueso de los visitantes de estas ciudades mundiales se concentra en los distritos centrales, con su excepcional patrimonio de monumentos y museos.

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El notable éxito continuado de estas metrópolis no debe ocultar, sin embargo, los cambios que se están produciendo, como los proyectos de desarrollo que están creando nuevas atracciones. Las exposiciones universales y el capital arquitectónico prefiguraron el énfasis actual en los acontecimientos y el patrimonio. La Torre Eiffel, que se construyó para la Exposición Universal de 1889 y siguió siendo el edificio más alto del mundo durante más de cuarenta años, fue el origen de los miradores que desde entonces se han multiplicado y a menudo forman parte de los principales lugares de pago de las grandes ciudades, como los numerosos rascacielos y torres del distrito de Pudong en Shanghái o el Tōkyō Sky Tree, que se ha convertido en una de las principales atracciones de la capital japonesa.

Desde el siglo XIX, los grandes almacenes forman parte del itinerario de los turistas que visitan Londres o París, entre otras cosas por su arquitectura. Pero además de pasear por las boutiques de lujo del centro de la ciudad, la gente frecuenta ahora los "pueblos de marca" que han surgido en las afueras de las grandes ciudades desde principios de la década de 2000, convirtiéndose en importantes atracciones turísticas y atrayendo a millones de visitantes cada año. Ir de compras es ahora una parte fundamental del turismo en las grandes ciudades, que están haciendo grandes esfuerzos para atraer a esta clientela, a menudo asiática y en particular china. Los periodos de rebajas y los "festivales de compras", un tipo de evento creado en Dubai en 1996, influyen en la estacionalidad de ciertos destinos.

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La reducción de los costes de transporte ha fomentado las escapadas urbanas. La accesibilidad es, por tanto, un factor fundamental del éxito de los destinos urbanos. Explica la elección de la ubicación de ciertas instalaciones, como el parque Eurodisney (ahora Disneyland París) en la región parisina en lugar de en Barcelona, la presencia de un aeropuerto internacional cerca de Marne-la-Vallée, el TGV, el RER y las autopistas se han preferido al clima mediterráneo de la capital catalana. Otros parques temáticos, como Tokyo Disneyland (inaugurado en 1983), Hong Kong Disneyland (2005) y Shanghai Disneyland (2016), se han construido siguiendo una línea similar, creando nuevas atracciones turísticas en las afueras de la ciudad.

En contra de la creencia popular, el turismo no rehúye las ciudades: ha creado miles de ellas, en forma de complejos turísticos, y a los turistas les encantan las metrópolis y sus centros históricos, una forma de experimentarlas para una población que cada vez vive más en los suburbios o en zonas periféricas aún más remotas. La popularidad de las redes de hospitalidad en línea, como Couchsurfing, refleja el deseo de sumergirse en la ciudad y la sed de descubrimientos únicos y auténticos.

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De este modo, es la sucesión de prácticas lo que explica la longevidad de ciertos destinos turísticos a largo plazo. El modelo del economista Richard W. Butler sobre el ciclo de vida de un destino turístico, que lo asimila a un producto de consumo como cualquier otro, es incapaz de explicar la permanencia de la mayoría de los destinos turísticos y el hecho de que, hasta la fecha, muy pocos de ellos hayan experimentado un declive inevitable. De hecho, aunque las prácticas turísticas tienen un ciclo vital, otras nuevas toman el relevo de las antiguas, como en el caso de los deportes de invierno, que han sustituido al aire acondicionado en la alta montaña. Este es un signo de la adaptabilidad de los destinos turísticos.

Véase También