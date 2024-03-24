Mercantilización de la Propiedad Intelectual

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

La Propiedad Intelectual como mercantilización: Propiedades privadas y dominios públicos

Los científicos sociales reconocen la PI como una forma de mercantilización arraigada en la filosofía liberal occidental que crea regímenes de escasez al reconocer algunos tipos de expresión material como propiedad de actores individuales, colectivos y corporativos. Utilizando argumentos como la valoración de la expresión original individualizada (derechos de autor), la innovación novedosa (patente), las inversiones en la creación de campos de significado comercial (marca registrada) y la creación y comercialización de personajes distintivos (celebridad), la ley legitima diversos derechos. Estos reconocimientos legales son selectivos en cuanto a los tipos de creatividad cultural que abarcan, y habitualmente consideran legibles y legítimas determinadas formas de trabajo humano expresivo e innovador, mientras que excluyen o dan por sentadas otras actividades similares y socialmente valiosas realizadas por personas con menos poder político. Aunque los antropólogos insistieron en que había algunos tipos similares de protección exclusiva en las sociedades no mercantiles, la consolidación global de tales protecciones se entendió en gran medida como un producto de la modernidad capitalista liberal, ideológicamente basada en la naturalización de las categorías sociales que dividen las zonas privadas y públicas de la vida social.

Rechazar la privatización y abrazar el dominio público

En la última década del siglo XX, antropólogos y etnobotánicos se unieron a un coro de estudiosos de todas las disciplinas que expresaban su alarma por la creciente privatización de los bienes públicos, las concentraciones de poder, las limitaciones a la expresión creativa, la exacerbación de la desigualdad económica y otros peligros derivados de la reducción del terreno de los bienes culturales, tecnológicos y genéticos de acceso público. Siguiendo las conocidas críticas antropológicas a la propiedad cultural, se consideró que las protecciones de la PI descontextualizaban, cosificaban y objetivaban los procesos sociales de creación. A medida que las implicaciones de la ampliación de las protecciones de la PI se hacían más evidentes a nivel mundial, los antropólogos estudiaron el activismo del dominio público en diversos ámbitos geopolíticos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La mayor parte de este trabajo se centró en la actividad de los movimientos sociales y de base, y la capacidad de los Estados para forjar una política nacional independiente recibió menos atención. Las obras protegidas por la propiedad intelectual se reconocieron rápidamente como forjadas mediante el uso de recursos creados socialmente en contextos sociales, pero pocos de los primeros estudiosos examinaron la descripción de dichos bienes como "públicos", que era el medio dominante para criticar la mercantilización cultural.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las denuncias de la propiedad intelectual como efecto de nuevas formas de cercamiento (por ejemplo, Boyle 1996, 2008) eran habituales en lo que más tarde se conoció como "el romance del dominio público" (Sunder y Chander 2004). Ya sea insistiendo en la importancia de mantener la libertad de expresión, la libertad de investigación académica o el amplio acceso a los recursos vegetales, genéticos humanos o culturales, los ideales políticos y económicos liberales se hicieron valer contra los monopolios injustificados de la PI (por ejemplo, Brown 2004). Aunque algunos estudiosos abogaron por una mayor equidad en los flujos y la compensación entre regiones (por ejemplo, Brush 1999; Kloppenburg 1988), a menudo se valoró un dominio público singular en términos que lo equiparaban con una economía moral universal y generalizada.1 Los bienes comunes se convirtieron en la metáfora predominante para las relaciones sociales entre las personas, las ideas y las nuevas tecnologías digitales (por ejemplo, Scharper y Cunningham 2007) que significaban apertura, regímenes de propiedad común y ausencia de intermediarios. El uso retórico de conceptos antropológicos (por ejemplo, culturas, economías del regalo, bienes comunes y potlatch) en los debates interdisciplinarios que describen las formas emergentes de socialidad digital también atrajo la atención antropológica. El estudio de la PI se ofreció como prueba de que la antropología ya no se ocupaba principalmente de los otros exóticos (Napier 2002), incluso cuando los otros exóticos de las disciplinas se idealizaron como figuras de resistencia en las sociedades occidentales.

Sin embargo, considerar las alternativas a la PI en los campos de la alta tecnología fue otra forma de "situar la cultura" (Olwig y Hastrup 1997) en mundos más familiares. El estudio de la "cultura de la remezcla" mediante el muestreo digital en los mundos tecnológicamente mediados de las artes, la música y la danza exploró un ethos de "piratería" que se resistió a los órdenes legales y económicos dominantes y desafió los modelos individualizados de creatividad cultural en las afirmaciones de las comunidades creativas alternativas de la práctica (Mose 2016; Shipley 2009).

De los bienes comunes singulares a los públicos múltiples

Al explorar críticamente las concepciones políticas liberales modernas de las sociedades occidentales como estructuradas por las divisiones entre las esferas públicas y privadas de la actividad, la preocupación y la deliberación (por ejemplo, Habermas 1989), los antropólogos socavaron la concepción estrecha de la PI como un dominio meramente económico.

Pormenores

Por el contrario, insistieron en que la propiedad intelectual moldeaba fundamentalmente la vida social de las comunicaciones humanas mediante la mercantilización de las formas culturales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Concebir el público como un espacio comunicativo de acuerdo con las líneas de Habermas permitió que los contrapúblicos salieran a la luz y reveló el papel de la PI en la restricción de la expresión cultural contrahegemónica.

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Desafiando el concepto moderno y liberal de un dominio público singular, los antropólogos exploraron múltiples públicos como zonas políticamente significativas de producción cultural e intercambio comunicativo (por ejemplo, Goodman 2005; Hayden 2003).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los estudios etnográficos de trabajadores digitales y desarrolladores de software mostraron cómo los bienes digitales no protegidos por derechos de propiedad sirvieron como medio de deliberación comunicativa que creó patrones de socialidad e innovación que desafiaron las distribuciones de poder de la propiedad intelectual.

En la creación de marcos legales que apoyan la creación de software de código abierto, por ejemplo, los antropólogos revelaron cómo la PI se utilizó estratégicamente en los nuevos movimientos sociales que desafiaron la comprensión occidental de la política (por ejemplo, Chan 2014). Las interpretaciones postestructuralistas del dominio público lo exploraron como una metáfora espacial, dependiente de la ley, pero que parecía funcionar de forma independiente como algo fuera de ella (por ejemplo, "antes de la ley" [Flessas 2008]); el concepto de bienes comunes establecía y vigilaba umbrales que cambiaban históricamente según las nuevas capacidades de adquisición de propiedad y, por tanto, servían para justificar las apropiaciones. Por ejemplo, como demostraron las investigaciones realizadas en Indonesia y la India, un Estado podía considerar que los conocimientos locales creados colectivamente o las creaciones artísticas formaban parte del dominio público, una declaración que transformaba los bienes anteriormente sujetos a las autoridades y normas de transmisión tradicionales en patrimonio cultural nacional (Aragon 2012; Aragon y Leach 2008; Halliburton 2017).

Idea

Los dominios públicos podrían "escalarse" para crear nuevos ámbitos de jurisdicción. A medida que los movimientos sociales que promovían el acceso abierto y sin restricciones a las producciones creativas cobraban impulso, los estudiosos mostraron cómo las valoraciones del dominio público reflejaban y validaban las historias coloniales de apropiación y desposesión.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La investigación etnográfica transnacional sugirió que los defensores del acceso abierto que trabajan contra la extensión de la PI pueden estar más interesados en las libertades expresivas individuales occidentales que en los derechos culturales de las comunidades cuando pregonan el dominio público (Fish 2014).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La tradición jurídica occidental de la PI legitima ciertos bienes como propiedades privadas basadas en la autoría individual y la innovación, pero a menudo ignora los géneros colectivos de la productividad novedosa.

En este marco, las obras de muchos tipos de industria creativa -desde la expresión cultural tradicional hasta las variedades de cultivos desarrolladas por los agricultores- se consideran libres para el uso general. Estas elisiones son especialmente importantes porque los Estados no reconocen habitualmente las formas de creatividad, la inscripción territorial y el trabajo cultural de las minorías, en particular de los pueblos indígenas de las colonias de colonos que han sido deliberadamente marginados por las políticas de asimilación cultural (Anderson 2009).

Aspectos

Los antropólogos exploraron las consecuencias políticas de las distinciones descontextualizadas entre lo público y lo privado dentro de los contextos poscoloniales y en las agendas descolonizadoras.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Consideraron las condiciones históricas en las que se forjó el "dominio público", las ilusiones de igualdad e inclusión que proyectaba, y los medios por los que los estados-nación modernos asumen así la soberanía sobre los productos de ciertas energías humanas. En una época de pérdida de biodiversidad (o diversidad biológica, la variabilidad de los organismos vivos, como los ecosistemas y los complejos ecológicos) en la que se priorizó la innovación biotecnológica para el futuro de la agricultura, los regímenes de propiedad intelectual privilegiaron claramente el trabajo de la ciencia de laboratorio y de campo como innovación, negando las contribuciones realizadas por los agricultores y campesinos a los recursos fitogenéticos del mundo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La categorización histórica del germoplasma de los cultivos como patrimonio común de la humanidad, a pesar de su desarrollo distintivo en campos cultural y ecológicamente discretos del esfuerzo humano, oscureció las prácticas de innovación de los agricultores (Brush 2004). Al igual que el dominio público, el concepto de patrimonio común negaba la existencia de organismos no individuales y situados (distintos de los corporativos), y autorizaba la acumulación por desposesión (Harvey 2003; Kloppenburg 2010). Al igual que se reconoció que la "tragedia de los comunes" (Hardin 1968) era un mito central que justificaba la propiedad privada (Rose 1986), la exposición de un "común" ficticio como el otro de la PI ayudó a desplazar la atención hacia las relaciones de posesión más allá de los derechos exclusivos basados en el mercado, característicos de los modelos occidentales de protección.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La consideración antropológica se orientó hacia otros conceptos de apego (por ejemplo, la administración [Brosius 1999; Fish 2006; Ogden et al. 2013]) para entender la gestión humana de los conocimientos, prácticas y bienes cultural y ecológicamente significativos. A medida que los antropólogos comenzaron a explorar una diversidad de públicos con distintas economías morales de circulación cultural, se preocuparon más por las cuestiones de gobernanza y los tipos de publicidad. Salieron a la luz otras dicotomías estructurantes del derecho, como el descubrimiento y la innovación, las imitaciones y los originales, la tradición y la modernidad, y otras variantes de lo que Lévi-Strauss (1964) describió como "lo crudo y lo cocido".

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Mostrando cómo el discurso de la PI figuraba en los imaginarios sociales locales, la investigación etnográfica de América Latina, África y el Pacífico ilustró que los lugares percibidos como "fuera" de la gobernanza de la PI no eran simplemente lugares de licencia, sino sitios de memoria cultural (Goodman 2002, 2005), economías morales de cuidado (Hartigan 2017; Nazarea et al. 2013), espacios significativos de responsabilidad (por ejemplo, Solomon 2004; Wright 2008) y aspiraciones de pertenencia global (Larkin 2008). Ya sea que consideren el significado del software de código abierto en la animación de la comprensión de la democracia y el discurso en los Estados Unidos (por ejemplo, Coleman 2013), la protección de las variedades vegetales en Costa Rica (Aistara 2012), el trabajo político de hacer y marcar la medicina tradicional en Tanzania (Langwick 2015), o la vida social de los medicamentos genéricos en México (Hayden 2007), los antropólogos desafiaron a los defensores de los bienes públicos liberales para atender a las relaciones sociales significativas co-producidas a través de la regulación de la PI.

Reconfiguración de lo público y lo privado: Tecnologías y biopolítica

Los sistemas angloamericanos dominantes de propiedad intelectual crean "derechos" que se entienden convencionalmente como derechos de intercambio basados en el mercado y no como derechos morales, humanos o de ciudadanía.

En este sentido, se prestan a perspectivas críticas procedentes de las tradiciones de la economía política.

Aviso

No obstante, la introducción de las protecciones de la PI en nuevas regiones creó derechos y obligaciones sentidas que abrieron nuevas deliberaciones sobre los derechos que se basaron en otros modelos filosóficos de dignidad, florecimiento y bienestar humanos. Las etnografías de los primeros proyectos de "bioprospección" en América Latina, por ejemplo, subrayaron cómo las prácticas de investigación y desarrollo basadas en el mercado podían fomentar formas indeseables de competencia entre las comunidades, afianzar las desigualdades económicas, dirigir la investigación de forma injusta y requerir inversiones en organización política e infraestructura que superaban las capacidades de los pueblos locales (por ejemplo, Greene 2004; Hayden 2003; Moran et al. 2001).

En algunos casos, las organizaciones no gubernamentales (ONG) activistas publicitaron negativamente y podría decirse que socavaron los esfuerzos de los antropólogos para proporcionar apoyo a la comunidad en ausencia de capacidades comunitarias (p. ej., Berlin y Berlin 2004; Rosenthal 2006).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las "mejores prácticas" para obtener el consentimiento y ofrecer compensaciones en este campo han evolucionado desde entonces en las deliberaciones políticas mundiales conformadas por los derechos indígenas internacionales, las normas de deliberación participativa de la comunidad y la práctica del desarrollo basada en los derechos.

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Mientras que las demandas legales y políticas para reconocer el conocimiento ambiental tradicional local, la expresión y la innovación invitaron a las nuevas tecnologías de la gubernamentalidad neoliberal, también abrieron nuevas perspectivas para la autodeterminación colectiva. El capitalismo informacional, caracterizado por la creciente velocidad y poder de las comunicaciones digitales y las innovaciones biotecnológicas, se basa en la ampliación de los derechos de propiedad intelectual para abarcar nuevos tipos de bienes intangibles.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La extensión de las patentes y la protección de las obtenciones vegetales a las ciencias de la vida suscitó una preocupación moral y un análisis biopolítico.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La protección legal de los derechos de las empresas sobre el genoma humano, los recursos genéticos de las plantas y los organismos modificados genéticamente provocó una amplia controversia social, estimulando las investigaciones antropológicas sobre la naturaleza de la propiedad y la persona, así como la construcción social de la innovación. El estudio de la identificación histórica de los compuestos químicos de las plantas con propiedades medicinales en África, por ejemplo, reveló amplios patrones sociales de uso, innovación e intercambio entre las comunidades rurales, los curanderos, los exploradores, los científicos y las empresas, lo que socava la idea de un momento singular de invención o descubrimiento.

Idea

Los debates sociales más amplios sobre la propiedad intelectual, tanto en Sudáfrica como en Costa Rica, expresaban concepciones sociales distintas sobre la territorialidad del Estado, la soberanía, la ciudadanía, la democracia, la pertenencia nacional, la reproducción y la moralidad local.

En otros lugares, las investigaciones sobre la relación entre las epistemologías genómicas y los sistemas capitalistas en las ciencias de la vida revelaron que las transformaciones en las tecnologías y los mercados plantearon nuevas aprehensiones sobre el poder y la desigualdad. La investigación antropológica sobre los mercados de la biotecnología muestra que son especialmente especulativos, vinculados a los mercados financieros internacionales que pueden impedir que los productos farmacéuticos se produzcan localmente, y que dejan a muchas regiones dependientes de los proveedores monopólicos extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) (Peterson 2014).

En la investigación médica y biotecnológica, relegar ciertos recursos al "público" no solo niega las reclamaciones sobre ellos, sino que puede distribuir de forma desigual los riesgos, ampliar las obligaciones y permitir la negación de la responsabilidad social. Por ejemplo, durante la investigación del Proyecto Genoma Humano, se determinó que el genoma humano debía mantenerse dentro del dominio público científico (las propias secuencias genéticas están patentadas), pero el mapeo de este dominio planteó cuestiones éticas relativas a la categorización y el tratamiento de los seres humanos como sujetos de investigación. El consentimiento informado surgió como un problema cuando los investigadores no previeron los deseos de los sujetos de acceder a los productos de la investigación que sus recursos genéticos permitían. Un emergente "paradigma de salvamento" para las poblaciones consideradas "en peligro de extinción" llegó a dominar las prácticas de recolección genética, avivando las ansiedades raciales y envolviendo a los antropólogos en acusaciones de biocolonialismo y negociaciones de nuevos protocolos éticos. La difusión de semillas y cultivos modificados genéticamente suscitó controversias similares.

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Muchos antropólogos se encontraron con una feroz oposición a la patente de formas de vida en su trabajo de campo.

En algunos contextos, las objeciones a la venta de la "vida misma" reflejaban posiciones morales, mientras que en otros expresaban resistencias culturalmente específicas al neoliberalismo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las biotecnologías también suscitaron críticas porque su patentamiento transformó las relaciones entre la agricultura, la investigación universitaria y los intereses de la industria. El impacto social, económico, ambiental y de seguridad alimentaria de la introducción de organismos agrícolas genéticamente modificados (OGM) (particularmente en áreas reconocidas como cunas de la principal diversidad genética de los cultivos) impulsó el escrutinio antropológico de las agendas de investigación científica y la consideración de cómo el activismo político local se articula con los movimientos sociales transnacionales. Las tecnologías genéticas patentadas provocaron la resistencia de los agricultores y los activistas de la alimentación, que expresaron su ansiedad por la ética y la seguridad de estas nuevas mercancías en términos culturales locales.

Aspectos

Los activistas contra los acuerdos de libre comercio (que exigían la protección de patentes para los productos modificados genéticamente) se opusieron a las tecnologías de mercantilización sin lugar y a los bienes producidos en masa, a menudo promoviendo técnicas de producción cultural basadas en el lugar y productos distintivos basados en el lugar.

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Del mismo modo que las comunidades indígenas afirmaron su custodia de la biodiversidad, los agricultores rurales que se organizan bajo las banderas de la "comida lenta" se establecieron como protectores de las técnicas artesanales tradicionales (Heller 2007, 2013).

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Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Irónicamente, ambos grupos pueden utilizar medios legales como las indicaciones geográficas para simbolizar los distintos orígenes de estos productos y reclamar así la propiedad intelectual local y colectiva.

El Presente y el Futuro

La PI ha proporcionado una nueva lente para explorar conceptos como la propiedad, la cultura, la persona y el lugar.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La atención prestada a la economía política del capital informativo ha brindado la oportunidad de examinar cuestiones relativas a la mercantilización, el poder y la desigualdad, mientras que los movimientos de descolonización de las relaciones de conocimiento han obligado a reconsiderar la práctica ética, apuntando a nuevos futuros para la disciplina y la política. Tema: introduccion-a-la-politica.

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Desafiando las distinciones liberales entre propiedad privada y dominio público, la atención antropológica a la propiedad intelectual ha explorado la diversidad de públicos constituidos a través de la producción, la circulación y el consumo de bienes culturales.

En este proceso, los antropólogos han rastreado la construcción y la traducción de la tradición en las deliberaciones sobre la ley, la variedad de formas en que las personas articulan los derechos, las responsabilidades y las obligaciones con respecto a los bienes intangibles, y la formación de nuevas posiciones de sujeto y nuevos modos de ocupar el lugar. A pesar de este terreno compartido, ni el campo de las protecciones legales conocido como PI ni su estudio antropológico deben considerarse campos integrados.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La variedad de instrumentos de propiedad intelectual disponibles en la actualidad proceden de diversas tradiciones jurídicas y se justifican por una serie de filosofías económicas, políticas y sociales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los etnógrafos que escriben sobre la propiedad intelectual tienden a centrarse en áreas de investigación reducidas; es poco probable que los que estudian las razas tradicionales de la agricultura estén familiarizados con las economías morales de la música popular.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los especialistas en artesanía y su transmisión ritual no se ocupan de las patentes de medicamentos ni de las licencias obligatorias para productos farmacéuticos.

Aspectos

Los antropólogos que trabajan en cuestiones de propiedad intelectual no comparten un cuerpo de referencias que pueda considerarse un canon disciplinario de erudición, y los debates entre subcampos temáticos son escasos.

Otros Elementos

Por lo tanto, es prematuro intentar sintetizar este ámbito de investigación. No obstante, las futuras investigaciones en este ámbito pueden abordar algunos temas comunes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los comentarios transversales sobre la naturaleza colonial de las protecciones de la PI y su aplicación, por ejemplo, subrayan la necesidad de prestar más atención a la relación entre los legados coloniales de las leyes modernas y los movimientos sociales descolonizadores.

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Dado el creciente énfasis que se pone en la protección de la PI en el ámbito de la alimentación y la agricultura, esto puede ser más apremiante para el trabajo antropológico relacionado con los recursos fitogenéticos y los movimientos transnacionales de soberanía alimentaria.

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Del mismo modo, los debates contemporáneos sobre la raza, la interseccionalidad y las estructuras de privilegio y desventaja apuntan a la necesidad de comprender mejor la intersección entre los fundamentos de las protecciones de la PI y las prácticas de racialización y cómo las formaciones raciales están vinculadas a la PI en las prácticas de acumulación por desposesión. A medida que los cambios en la legislación y la tecnología reconfiguran el acceso al conocimiento y a los recursos, será necesario prestar atención antropológica a procesos como la desmaterialización de los recursos genéticos y la financiarización de la PI que permite la especulación sobre el futuro tecnológico. Dado que la innovación tecnocientífica se considera cada vez más un medio primordial para mitigar el cambio climático, será importante hacer un seguimiento de la forma en que se invoca y se despliega la propiedad intelectual en proyectos destinados a crear futuros más resistentes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las preguntas sobre cómo la PI distribuye el acceso a tecnologías cruciales y valora los conocimientos, las tecnologías y las innovaciones utilizadas por los pueblos que viven en entornos marginados y que mantienen la resiliencia de estos territorios pueden asumir una importancia cada vez mayor.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La antropología de la PI seguirá explorando las formas históricas y emergentes de poder, los campos transnacionales de gobierno regulador y los campos de creatividad que ilustran actos distintivos de afirmación normativa, resistencia y solidaridad social, así como articulaciones distintivas de justicia e injusticia. Datos verificados por: Brooks

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Véase También