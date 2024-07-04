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Discusión sobre este post

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Salvador Lorca 📚
Jul 4, 2024

"Los inversores miran los fundamentos económicos; los operadores se miran entre sí; los 'quants' miran los datos. Operar basándose en series históricas de precios se describió en su día como análisis técnico, o chartismo (y todavía hay chartistas). Estos sabios identifican patrones visuales en los gráficos de datos de precios, a menudo favoreciéndolos con nombres llamativos como "cabeza y hombros" o "doble fondo". Se trata de patrañas pseudocientíficas, el equivalente financiero de la astrología. Pero métodos cuantitativos más sofisticados han demostrado ser rentables para algunos desde la creación en los años 70 de los mercados de derivados y las matemáticas relacionadas. Rentables".

- John Kay (El dinero de los demás: el verdadero negocio de las finanzas)

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Jul 4, 2024

"La verdad es que los bancos son los últimos reinos feudales, sus gobernantes omnipotentes, señores de la guerra divinos. Sus principales lugartenientes son los 'ronin' (samuráis mercenarios errantes) que deambulan por los mercados financieros dispuestos a aliarse con cualquier señor de la guerra por una parte del botín. Este no es el lugar para aplicar la última teoría de gestión".

- Satyajit Das (Traders, Guns & Money: Knowns and Unknowns in the Dazzling World of Derivatives)

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Por supuesto, sigue adelante.

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