Mercados de Derivados: Una introducción a los Productos, Aplicaciones y Riesgos

Los primeros mercados de futuros regulados se crearon en Chicago en el siglo XIX, pero realmente despegaron a principios de la década de 1970, tras la introducción de los primeros contratos de futuros sobre divisas en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) y las primeras opciones sobre acciones en la Bolsa de Opciones del Consejo de Chicago (CBOE). Desde entonces, el crecimiento de los mercados de futuros no ha cesado: desde mediados de los 80 hasta la década de 2000, los volúmenes de negociación se multiplicaron casi por 500.

“Dejaré a un lado la cuestión de que no veo ningún heroísmo especial en acumular dinero, sobre todo si, además, la persona es lo suficientemente tonta como para ni siquiera intentar obtener ningún beneficio tangible de la riqueza (aparte del placer de contar regularmente las habichuelas)”.

– Nassim Nicholas Taleb (Engañados por el azar: El papel oculto del azar en la vida y en los mercados (Incerto))

En Francia, los primeros mercados organizados de derivados (Matif y Monep) se crearon a mediados de los años 80 como parte del proceso de modernización de los mercados financieros. Desde principios de la década de 2000, los mercados de derivados franceses se rigen por una filial de Euronext, Liffe, el mercado de futuros de Londres.

La gama de contratos a plazo negociados en los mercados organizados incluye “futuros” y opciones. La particularidad de estos instrumentos a plazo es que comprometen a las partes contratantes a la compra o venta, a un precio fijo y en una fecha fija, de una cantidad determinada de los denominados activos subyacentes (acciones, índices, materias primas, etc.). En otras palabras, “derivan” de otros activos en los mercados al contado, de ahí el nombre de productos y mercados “derivados”. La diferencia esencial entre los futuros y las opciones es que, en este último caso, el comprador obtiene del vendedor, a cambio del pago de una prima, el derecho, no la obligación, de comprar (“call”) o vender (“put”) el activo subyacente. Esto significa que, si al vendedor le conviene, puede no ejercer la opción, mientras que en el caso de un “futuro”, el compromiso es firme.

Utilización de derivados como instrumentos de cobertura

Los contratos de futuros, ya sean firmes u opcionales, permiten a los inversores cubrirse o especular con los altibajos del mercado. Tomemos, por ejemplo, el caso de una empresa exportadora europea que debe recibir varios millones de dólares dentro de tres meses y que, por tanto, está expuesta al riesgo de las fluctuaciones monetarias. La empresa puede elegir entre varias estrategias. En primer lugar, puede decidir no cubrirse, en cuyo caso especula. Corre el riesgo de que el dólar se deprecie y de que su margen comercial disminuya como consecuencia de ello; pero si el dólar se apreciara, obtendría una ganancia.

La segunda estrategia consiste en que la empresa decida cubrirse comprando un contrato a plazo a tres meses que le permita vender dólares (que recibirá) contra euros (su divisa de caja) a un tipo conocido como tipo a plazo, fijado hoy, es decir, el día de la firma del contrato; la empresa queda así cubierta contra una caída del dólar (subida del euro), pero no puede beneficiarse de ninguna subida.

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La tercera estrategia posible es comprar una opción de “venta”, que permite a la empresa vender dólares dentro de tres meses al tipo fijado en el contrato de opción, a cambio de una prima que debe pagarse se ejerza o no el contrato. Al cabo de los tres meses, si el dólar baja, la empresa ejercerá su opción y venderá sus dólares por euros al tipo fijado en el contrato; pero si no ejerce su opción, podrá aprovechar la revalorización del dólar.

Utilizar los derivados como herramienta especulativa<

Los mercados de derivados son ideales para la especulación. La razón principal es la posibilidad de tomar una gran posición con una inversión inicial relativamente modesta (alto apalancamiento). Tomemos el ejemplo de un inversor con 50.000 euros que quiere especular con una subida del índice CAC 40 (uno de los principales índices de la bolsa de París). El CAC 40 cotiza actualmente a 5.000 puntos. El agente puede entonces invertir 50.000 euros en la compra de acciones al contado, elegidas de forma que reproduzcan el comportamiento del índice CAC 40; o adquirir, por el mismo importe, 250 opciones que le permitan ganar la diferencia (si es positiva) entre la cotización del índice dentro de 3 meses y su cotización actual, a cambio del pago en efectivo de una prima de 200 euros por opción. Si el CAC 40 se sitúa en 5.500 puntos dentro de 3 meses, la ganancia será de 5.000 euros (10% de 50.000 euros) en el primer caso, frente a 75.000 euros ([5.500 – 5.000 – 200] × 250) en el segundo.

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Para un mismo desembolso de capital, la ganancia en el mercado de opciones es potencialmente quince veces mayor que en el mercado al contado: es el principio del apalancamiento. Sin embargo, el riesgo también es mayor. Suponiendo que el índice caiga a 4.500 puntos dentro de tres meses, la pérdida asciende a 5.000 euros si el inversor compra las acciones al contado, frente a 50.000 euros (250 × 200, el importe de la prima pagada en cualquier caso) si el inversor compra opciones.

Características comunes: normalización y transacciones garantizadas

La negociabilidad de los contratos en los mercados de futuros organizados se ve reforzada por varios factores. Estos mercados permiten estandarizar los contratos y concentrar las transacciones. El uso de una plataforma de negociación electrónica permite casar las órdenes con rapidez y eficacia. Por último, pero no por ello menos importante, la presencia de una cámara de compensación ofrece una garantía real a los participantes en el mercado. Al interponerse entre compradores y vendedores, esta organización rompe el vínculo contractual inicial entre las dos partes y permite a cada una cerrar su posición sin temor a impagos. A cambio, la cámara de compensación solicita depósitos de margen a todos los participantes y realiza peticiones diarias de margen.

Los inversores deben disponer en todo momento de las garantías necesarias para deshacer sus posiciones en caso de movimiento desfavorable del activo subyacente durante la sesión. Cada tarde, la cámara de compensación evalúa el coste teórico de liquidar cada cartera (el valor liquidativo) en diferentes escenarios. A continuación, la cámara de compensación se asegura de que cada participante disponga de la cobertura necesaria para liquidar su posición en el peor de los escenarios. Si esta solicitud de cobertura supera el importe actual de los depósitos de garantía, el originador (a través de su intermediario) debe responder a una petición de garantía adicional, a falta de lo cual está obligado a liquidar su posición inmediatamente. De este modo, los requisitos de margen se ajustan diariamente y los participantes quedan protegidos en caso de incumplimiento de uno de ellos.

Competencia y asociaciones

Al igual que las bolsas, los mercados de derivados se enfrentan a una competencia cada vez mayor desde finales de la década de 1990. Esta competencia es quizá aún más feroz que en el caso de los mercados al contado, en la medida en que la clientela está formada, en su mayoría, por intermediarios financieros internacionales. En Europa, esto se ha visto agravado por la unificación monetaria, que ha provocado la desaparición o fusión de muchos contratos (pero al mismo tiempo ha permitido que otros productos alcancen una masa crítica).

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En Europa, Liffe compite principalmente con Eurex, filial de Deutsche Börse. Desde el principio, el mercado alemán apostó por la cotización electrónica en lugar del muy tradicional sistema open outcry organizado en torno a la cesta.

En respuesta al aumento de la competencia, los mercados organizados de derivados están examinando la oportunidad de ampliar su actividad a nuevos subyacentes, denominados “exóticos”. El campo de aplicación es realmente muy amplio: electricidad, gas natural (véase más), incluso contratos indexados a la volatilidad del mercado, al clima (temperatura, niveles de precipitaciones), a las emisiones de CO2 o a la calidad del agua, etc.

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Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2024 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Mercados OTC

La mayoría de estos productos con subyacentes exóticos ya se negocian en los mercados “extrabursátiles”(OTC). Los volúmenes de negociación en estos mercados son mucho mayores que en los mercados organizados. Según el BIR, en diciembre de 2011, los importes nocionales superaban los 700.000 billones de dólares en los mercados OTC, frente a los 58.000 billones de dólares de los mercados organizados.

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La principal ventaja de los mercados OTC es que ofrecen contratos “a medida” que se ajustan perfectamente a las expectativas de los inversores; el último censo muestra miles de contratos diferentes. Además de una gran variedad de subyacentes, es posible negociar en los mercados extrabursátiles (OTC) un gran número de opciones de segunda generación, cuyas características difieren de las de las opciones tradicionales (conocidas coloquialmente como opciones “plain vanilla”). Es el caso, por ejemplo, de las llamadas opciones asiáticas, cuyo precio de ejercicio es igual a la media de los precios observados durante un periodo determinado, o de las opciones barrera, que se activan o desactivan en función de la evolución de los precios de los activos. También hay muchos contratos de permuta “financiera” en los mercados de derivados OTC. La mayoría de los swaps implican el intercambio de deuda denominada en dos divisas diferentes, o el intercambio de flujos financieros a tipo fijo por otros a tipo variable.

También incluyen los “derivados de crédito”. Inicialmente concebidos para compensar los riesgos de mercado (riesgo de tipo de interés, riesgo de tipo de cambio, riesgos ligados a las fluctuaciones de los precios de las materias primas o de las cotizaciones bursátiles, etc.), los derivados se utilizan ahora también para cubrir o especular con los riesgos de contraparte (riesgo de impago o de impago). Estos nuevos productos son utilizados principalmente por los bancos para gestionar sus carteras de préstamos. Existen muchas razones para ello. Por ejemplo, un acreedor puede querer vender un riesgo de crédito demasiado elevado para cumplir con las directivas emitidas por las autoridades supervisoras o, desde un punto de vista puramente comercial, para seguir prestando a determinados clientes sin tener que soportar los costes de una posible quiebra.

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La proliferación de contratos en los mercados OTC plantea naturalmente un problema. El principal inconveniente de estos mercados es la ausencia de una cámara de compensación. Los riesgos no sólo pesan sobre los operadores implicados, sino también sobre las economías en su conjunto. El temor es que la quiebra de un operador pueda provocar una cadena de quiebras, al final de la cual la crisis podría convertirse en sistémica. Esto es aún más cierto dada la creciente complejidad de los productos y la concentración de las operaciones en manos de un pequeño número de actores. Por eso, desde la crisis financiera de 2008, las normativas se han dirigido a trasladar los contratos OTC a los mercados organizados.

Algunas pérdidas estrepitosas

Desde la década de 1990, se han producido numerosos episodios de pérdidas masivas relacionadas con los derivados. Los casos más notables fueron el colapso del Barings Bank en 1994, el “fondo de cobertura” L.T.C.M. en 1998 y la pérdida de casi 5.000 millones de euros de Société Générale en 2008. Pero no se trata de casos aislados: ha habido una treintena de pérdidas con derivados superiores a 100 millones de dólares.

“… los derivados tóxicos se sustentaban en la economía tóxica, que, a su vez, no eran más que delirios motivados en busca de justificación teórica; tratados fundamentalistas que reconocían los hechos sólo cuando podían acomodarse a las exigencias de la fe lucrativa. A pesar de sus etiquetas tan impresionantes y de su apariencia técnica, los modelos económicos no eran más que versiones matematizadas de la conmovedora superstición de que los mercados saben más, tanto en tiempos de tranquilidad como en periodos de tumulto.”

– Yanis Varoufakis (El minotauro global: América, Europa y el futuro de la economía mundial (Controversias económicas))

Es importante, por supuesto, distinguir entre las pérdidas debidas a fraude o malversación y las debidas a una mala evaluación del riesgo. Los casos de Barings y Société Générale entran en la primera categoría, y L.T.C.M. en la segunda. Pero en todos los casos, el efecto palanca de los derivados se utilizó masivamente para multiplicar los compromisos, lo que explica la magnitud de las pérdidas. Por ejemplo, el importe teórico de las posiciones de L.T.C.M. en derivados de tipos de interés ascendía a más de 1 billón de USD antes del casi colapso, mientras que los fondos propios del fondo eran de sólo 4.000 millones de USD y sus activos de 125.000 millones de USD. En el caso de Société Générale, la posición de Jérôme Kerviel alcanzó los 50.000 millones de euros antes de que se iniciaran las operaciones de desmantelamiento, es decir, más que la capitalización bursátil del banco.

¿Son peligrosos los mercados de derivados?

Aunque, en teoría, los derivados permiten una mejor asignación del riesgo y menores costes de transacción, en la práctica suscitan serias preocupaciones. Por término medio, la introducción de los mercados de derivados no ha tenido ningún efecto sobre la volatilidad de los mercados. Sin embargo, debido a la complejidad de los productos y a la concentración de riesgos, los mercados de derivados son una fuente importante de inestabilidad y, como tales, merecen una regulación estricta.

Véase También