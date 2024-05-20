Matando la Productividad Empresarial: la Mala Gestión

Sobre la baja productividad y mala gestión de personas, un estudio del periódico español ABC, publicado a fines de 2020, sostenía que el motivo de mayor insatisfacción laboral es la gestión mal estructurada y sin planificación.

En otra encuesta, esta de 2018, casi un tercio de los empleados europeos (31%) tienen dificultades para ser productivos en el trabajo. En las empresas, la mala gestión y el agobio de los procesos están pasando factura.

¿Se siente abrumado por los procesos? ¿Está perdiendo horas en reuniones en las que no hay objetivos ni conclusiones? Este sentimiento es compartido por el 31% de los 9908 empleados europeos encuestados por la consultora de recursos humanos ADP en el estudio "Workforce View in Europe 2018". El estudio revelaba que una mala gestión es el peor enemigo de la productividad. En el día a día, los malos hábitos de gestión minan por completo la vida cotidiana de los emplea…