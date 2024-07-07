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Discusión sobre este post

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Salvador Lorca 📚
Jul 7, 2024

El modelo Engel Kollat Blackwell de comportamiento del consumidor incorpora muchos elementos que influyen en la toma de decisiones del consumidor, como los valores, el estilo de vida, la personalidad y la cultura. El modelo no muestra qué factores conforman estos ítems, ni por qué distintos tipos de personalidad pueden producir una toma de decisiones diferente. ¿Cómo aplicaremos estos valores para hacer frente a las diferentes personalidades? La religión, curiosamente, puede explicar algunas características del comportamiento del consumidor, y esto conducirá a una mejor comprensión del modelo y dará una visión más completa de la toma de decisiones.

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David
Jul 10, 2024

Así es. Toda decisión importante de marketing está, de un modo u otro, influida por la cultura. La perspectiva cultural nos ayuda a comprender el significado que se atribuye a determinadas acciones (regalos, ceremonias) y, en consecuencia, el papel que desempeñan los diferentes productos y servicios. Pero es sobre todo en el comercio internacional donde hay que tener en cuenta los fenómenos culturales. Muchas empresas han aprendido por las malas que es difícil exportar una fórmula de éxito de un país a otro sin adaptarla. Los difíciles comienzos de Disneyland en París y de Starbucks en Italia (allí no se aprecian los grandes formatos) son buenos ejemplos. Aunque la noción de cultura no es exactamente la misma que la de país, en muchos mercados la segmentación según las líneas nacionales sigue estando justificada, sobre todo porque las condiciones normativas o lingüísticas a menudo lo dictan. Las culturas regionales también pueden superponerse a la cultura nacional (en Bretaña o el País Vasco, por ejemplo). También hay subculturas que traspasan fronteras, sobre todo bajo la influencia de la televisión e Internet. El hip-hop (rap, slam, etc.) y el electro no son sólo estilos musicales, sino auténticas subculturas.

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Por supuesto, sigue adelante.

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