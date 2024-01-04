Marcas de Origen
Marcas de Origen
Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.
Reglamento Relativo a Marcas de Origen en el Derecho Comercial
Significado de Reglamento Relativo a Marcas de Origen (1), en relación a este tema: Reglamento que define los criterios para determinar el país de origen de un producto, por ejemplo, para fines de imposición de derechos de aduana.
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Recursos
A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.
Notas y Referencias
Publicado por IICA, del Grupo Andino