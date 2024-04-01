Marcas de Herramientas

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Marcas de Herramientas en la Ciencia Forense

Una marca de herramienta se define como la impresión que deja el contacto de una herramienta (o un objeto similar) en una superficie.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando la herramienta o el objeto entra en contacto con la superficie con suficiente fuerza para crear una hendidura, el patrón de la herramienta se reproduce permanentemente en esa superficie. El examen de las marcas de herramientas es una importante disciplina de la criminalística. Su objetivo es establecer un vínculo entre una marca de herramienta y la herramienta que la creó. Esos vínculos son cruciales en las ciencias forenses (véase conceptos relacionados con este término, y véase asimismo criminalística), ya que los instrumentos se utilizan a menudo en actividades delictivas, en particular en los robos, y pueden ayudar a identificar a un delincuente.

Algunos Aspectos sobre Marcas de Herramientas

Por ejemplo, cuando un ladrón utiliza una palanca para forzar la entrada a una casa, las marcas que deja la herramienta en el marco de la puerta son una prueba directa de la presencia de esa herramienta para ese uso particular en el lugar del delito. Si la herramienta se encuentra con un sospechoso o cerca de él, permite establecer un vínculo entre el sospechoso y el lugar del delito. Así pues, el reconocimiento y la recogida de marcas de herramientas en el lugar del delito y su examen en el laboratorio son primordiales. CLASE Y CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES Las marcas de herramientas tienen dos tipos de características: clase e individuo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las características de clase de una marca de herramienta incluyen el tipo de impresión, su forma general y sus dimensiones generales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las características de clase permiten típicamente al examinador determinar qué tipo de herramienta creó la impresión y cómo se creó la marca.

Pormenores

Por el contrario, no permiten identificar la herramienta exacta que creó la impresión.

Esto significa que si sólo se dispone de características de clase en una marca de herramienta, no será posible distinguir qué herramienta, entre una serie de herramientas similares, causó la impresión. Las características individuales, también llamadas características accidentales, son las estriaciones y pequeñas particularidades exhibidas por la herramienta que son individuales a una herramienta única.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Consisten en pequeñas, comúnmente microscópicas, hendiduras, crestas e irregularidades presentes en la propia herramienta. Por ejemplo, la punta de un destornillador nunca es perfectamente plana, pero muestra pequeñas crestas a lo largo de su borde. Éstas son creadas por la historia de la herramienta como su fabricación, su uso y mal uso, su limpieza y su mantenimiento. Estas características son las únicas que permiten una identificación formal. Si tales características están presentes en la marca de la herramienta, es posible identificar la herramienta individual real que creó la impresión, incluso entre una serie de herramientas superficialmente idénticas. RESBALÓ Y MOLDEÓ LAS IMPRESIONES Se pueden distinguir dos tipos principales de marcas de herramientas: las impresiones deslizadas y las moldeadas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La impresión deslizada se produce cuando la herramienta se arrastra o se desliza por la superficie.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La marca de herramienta resultante es una serie de estrías que corren paralelas entre sí siguiendo la dirección del arrastre. Por ejemplo, estas impresiones se crean deslizando una llave a través de la puerta de un vehículo, cortando con un cuchillo (no utilizado en un movimiento de aserrado) a través de un material determinado, o cortando un cable eléctrico con un par de alicates de línea.

Más Información

Las impresiones moldeadas son el resultado del contacto de una herramienta con una superficie sin movimiento lateral (ni arrastre ni deslizamiento).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las marcas de herramientas resultantes son un molde tridimensional de la parte de la herramienta que ha contactado con la superficie. Ejemplos de tales impresiones son la palanca de una puerta desde su marco con una barra de apalancamiento o el número de serie estampado en el cañón de un arma de fuego. Algunas marcas de herramientas están hechas de una combinación de impresiones moldeadas y deslizadas.

Desarrollo

EXAMEN DE LA MARCA DE HERRAMIENTAS El examen de marcas de herramientas es un término que incluye una amplia variedad de impresiones que no están necesariamente relacionadas directamente con las herramientas, pero que se crean de la misma manera y, por lo tanto, se examinan con las mismas técnicas. Un ejemplo claro es la impresión que deja el cañón de un arma de fuego en una bala o el arma de fuego en el cartucho. Se trata de una categoría especializada de marcas de herramientas. Otros ejemplos son las impresiones dejadas por los dientes humanos o incluso las impresiones dejadas por los zapatos o los neumáticos.

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Muy a menudo, el examinador de marcas de herramientas es la persona responsable de examinar y emitir opiniones de expertos sobre las identificaciones de esas impresiones. El examen de las marcas de instrumentos se lleva a cabo en diferentes fases.

En primer lugar, se observa, mide y describe la marca del instrumento. Segundo, se toma una fotografía perpendicular a la marca de la herramienta. Esto proporciona un registro permanente de la clase y algunas características individuales de la marca del instrumento.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Luego, si el soporte en el que se encuentra la marca de la herramienta no se puede recoger como prueba, se hace un molde de la marca de la herramienta. Este molde se hace normalmente con pasta dental polimérica.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando se descubre una herramienta y sus características de clase coinciden con las exhibidas por la marca de la herramienta, se inicia el proceso de comparación.

Normalmente, la herramienta es observada y fotografiada.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Luego, las marcas de herramientas de comparación se hacen con la herramienta en un material blando para que no se creen marcas adicionales en la herramienta. Se utiliza un microscopio de comparación para realizar el proceso de comparación.

La marca de la herramienta cuestionada se coloca en el lado izquierdo del microscopio y la marca de comparación en el lado derecho. Si existe una coincidencia entre las características individuales, se establece el origen común entre la marca de herramienta incriminada y la herramienta. Revisión de hechos: Robert Tema: ciencia-forense.

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Recursos

Tema: informes-jurídicos-y-sectoriales.

Marcas de Herramientas en Inglés

Una traducción de marcas de herramientas al idioma inglés es la siguiente: Tool Marks.

Véase También