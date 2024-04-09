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Marcas Comerciales

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. En inglés: Branding.

Consideraciones Generales

Hace referencia la expresión "marcas comerciales", en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) global, fundamentalmente a la protección legal a palabras y símbolos usados para identificar y publicitar productos,así como el nombre de servicios que sirve para identificar a su proveedor, y el nombre usado por los titulares de empresas unipersonales.

En la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa), marcas comerciales incluye entradas sobre cuestiones tales como Falsificación de marcas.

En la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa), los conceptos y temas relacionados con marcas comerciales incluyen los siguientes: Organización Internacional para la Estandarización, Fútbol, Empresas unipersonales, Propiedad intelectual, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Permisos y licencias, Publicidad. Para más información sobre marcas comerciales en un contexto más anglosajón, puede verse, en inglés, Trademarks (marcas comerciales).

Definición de Marca

Una marca comercial puede ser definida como el medio por el cual las empresas se esfuerzan por crear y construir marcas sólidas. Eso plantea la pregunta: "¿Qué es una marca?".

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La respuesta podría ser la suma del conocimiento y la comprensión de un consumidor o usuario de un producto, servicio o empresa, y proporciona los medios para ejercer la elección y la preferencia. También una definición podría ser considerarla un activo de reputación que se ha desarrollado a lo largo del tiempo para abarcar un conjunto de valores y atributos, lo que da como resultado un conjunto de creencias de gran alcance por parte del consumidor y una gama de otras partes interesadas. Podría conceptuarse como el nombre dado a un producto o servicio de una fuente específica, lo que es casi lo mismo que una marca comercial.

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De hecho, en este sentido de la palabra, entonces, una marca es simplemente el nombre no genérico de un producto que nos dice la fuente del producto. Pero, por otro lado, la" marca "es lo que piensa el potencial cliente de dicha marca cuando escucha su marca. Es todo lo que el público cree que sabe acerca de su oferta de marca, ambos hechos (por ejemplo, viene en una caja azul de huevo de petirrojo), y emocional (por ejemplo, romántico). Su marca existe objetivamente; la gente puede verla. Es fija.

Pero su marca solo existe en la mente de alguien. Esto connota dos conceptos: el signo que identifica el producto, servicio o negocio, también conocido como la marca, y la comunicación del proveedor con su mercado a través del servicio al cliente, la investigación de mercado, la retroalimentación, etc. Ambos requieren inversión y la inversión de las empresas en ambos está protegida en numerosos países. La inversión en la creación y la proyección del signo a través de la publicidad y otros tipos de marketing se salvaguarda mediante el registro del signo como marca. El registro confirma el derecho exclusivo a utilizar el mismo signo o similar en relación con los mismos productos o productos similares en el territorio en el que están inscritos en la marca y los productos o servicios.

En la actualidad, puede ser el Reino Unido o permanentemente en la Unión Europea los 28 estados miembros de esa Unión, incluido el Reino Unido.

Aspectos

Las empresas también pueden confiar en el derecho consuetudinario (en la mayoría de los países de tradición anglosajona también se aplica el término al sistema de common law o derecho común) (es decir, hecho por un juez) para evitar que una empresa engañe a los clientes para que hagan negocios con su nombre, marca o vestimenta que sea igual o similar. a la de su competidor. La inversión en datos de investigación de mercado, quejas de los clientes u otros comentarios está protegida por la ley de confianza (ya que es probable que dicha información sea confidencial) y en la base de datos, ya que es probable que se mantenga en las computadoras. Autor: Williams

Marcas Registradas Comerciales

Este manual de marcas registradas pretende proporcionar un entendimiento general para los profesionales de la transferencia de tecnología y presentar una herramienta de protección para aquellos que, en el futuro, necesitan la licencia de marcas comerciales para sus propios inventos o los de otros.

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Dado que las marcas registradas son una forma legal distinta de propiedad intelectual (IP), un conocimiento práctico de las marcas comerciales será útil para las personas activas en el campo de las licencias de tecnología. Si bien las marcas comerciales, las patentes y los derechos de autor se denominan propiedad intelectual, por supuesto, cumplen diferentes funciones: las patentes protegen las invenciones, las marcas comerciales protegen los identificadores únicos de productos o servicios, y los derechos de autor protegen las obras artísticas o literarias originales. Si bien el significado de la invención es generalmente conocido, la distinción entre una marca registrada y un derecho de autor a menudo se confunde.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como ejemplo, los contenidos (por ejemplo, formato, fotos, texto) de una publicación periódica están protegidos por la ley de derechos de autor, pero el título de una publicación (como Newsweek) está protegido por la ley de marcas registradas. Puede encontrar más información sobre estos temas en la World Wide Web.1 A diferencia de las patentes y derechos de autor, las marcas comerciales (a menudo llamadas marcas o marcas) están reguladas por las leyes federales y estatales. Una marca puede ser registrable en los Estados Unidos bajo la legislación de marca registrada federal conocida como la Ley Lanham (Título 15 del Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos). El registro federal proporciona protección en todo Estados Unidos. Una marca también puede ser registrable en estados individuales; el registro en un estado particular solo se puede hacer cumplir dentro de ese estado.

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No se requiere registro para establecer derechos en una marca; El uso real en el comercio es todo lo que es necesario. Se puede presentar una solicitud federal en la Oficina de Marcas y Patentes de los EE. UU. (PTO) basándose solo en una intención de buena fe de que la marca se utilizará en el comercio interestatal, pero no se emitirá un registro hasta que el uso real de la marca ocurra en el comercio interestatal..

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las marcas no registradas se pueden proteger de acuerdo con el derecho común, pero solo en el área de mercado en la que realmente se utilizan.

Terminología

Marca registrada

Una marca registrada, o nombre de marca, es cualquier palabra, nombre, símbolo, dispositivo o cualquier combinación de estos elementos que se adopte para su uso en el comercio por parte de un fabricante o empresario para:

identificar los bienes o productos de la compañía o persona,

distinguen esos bienes de los bienes fabricados o vendidos por otra persona o compañía, y

indican la fuente de los productos que llevan la marca registrada.

Ejemplos de lo que puede funcionar como marca registrada incluyen los siguientes:

una palabra o grupo de palabras, como un eslogan,

un logotipo, símbolo, representación pictórica o diseño (como los cinco anillos olímpicos entrelazados),

una combinación de una palabra o palabras más un símbolo, representación pictórica o diseño, como la palabra Nestea más su diseño,

números, letras o combinaciones de los mismos (Levi ® 501 ® Original Jeans, IBM ®),

la forma de un envase u otro envase (la forma de la botella de Coca Cola, la forma del envase de chocolate Toblerone),

color (naranja de The Home Depot),

sonido (rugido de león de MGM),

aroma.

Marca de servicio

Una marca de servicio es similar a una marca registrada; sin embargo, la marca de servicio se utiliza en la venta o publicidad de servicios, en lugar de bienes. Una marca de servicio se utiliza para identificar los servicios de una persona y para distinguirlos de los servicios de otros, (McDonald ® y Office Depot ®).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las marcas de servicio tienen la misma protección legal que las marcas comerciales y se pueden registrar de la misma manera y tienen el mismo efecto.

Nombre comercial

Normalmente, el nombre de una entidad comercial no se puede registrar a menos que también se use como marca registrada o marca de servicio, es decir, junto con la Bienes y / o servicios de la entidad empresarial. Un nombre comercial generalmente se identifica por su terminación en el término Compañía / Compañía, Corporación / Corporación, Incorporated / Inc. o Limited / Ltd. (por ejemplo, McDonald's Corp. [nombre comercial] versus McDonald's ® restaurants [marca de servicio]).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La infracción de nombre comercial es procesable según las leyes federales y estatales.

En el comercio

La protección de marcas comerciales ha sido ampliada por cortes más allá de las palabras, lemas, símbolos y otros dispositivos para proteger características distintivas, aunque no registradas, de los productos. Si bien la vestimenta comercial originalmente se refería exclusivamente al empaque o al vestido de un producto que no estaba protegido por el registro, el concepto ha crecido para incluir diseños de productos, por ejemplo, la decoración de una cadena de restaurantes mexicanos (“un ambiente festivo de comidas con comedor interior y patio áreas decoradas con artefactos, colores brillantes, pinturas y murales ”) e incluso técnicas de venta, como la simulación de los procedimientos de adopción de Original Appalachian Artworks y la provisión de certificados de nacimiento para las muñecas Cabbage Patch Kids ®. Para recuperar los daños por infracción de la imagen comercial, un demandante debe probar con una evidencia preponderante de que (1) la imagen comercial ha obtenido un significado secundario en el mercado (es decir, que el significado principal de la imagen comercial, en la mente del público), es identificar la fuente del producto en lugar del producto en sí); (2) la imagen comercial de los dos productos competidores es confusamente similar; y (3) las características apropiadas de la imagen comercial son principalmente no funcionales.

Nombres de dominio

Un nombre de dominio es un nombre que identifica una o más direcciones de Internet y es parte de la URL de un sitio web (los ejemplos son.com,.org y.net).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los nombres de dominio no actúan como marcas en la identificación de la fuente de productos o servicios, sin embargo, cuando un nombre de dominio se utiliza como algo más que una simple dirección, se convierte en una marca comercial o una marca de servicio. Por ejemplo, en Amazon.com, el nombre de dominio (.com) funciona como marca de servicio porque.com es parte de la identidad del servicio del sitio web de Amazon.com. Por ejemplo, cuando el término Google ®se usa en la página de inicio de Google o se usa para anunciar o promocionar el sitio web, se usa para identificar la fuente de servicios específicos y, por lo tanto, actúa como marca de servicio.

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Del mismo modo, el nombre de dominio Amazon.com también funciona como una marca de servicio, ya que, junto con la marca de servicio Amazon ®, se utiliza en la publicidad para designar la fuente de los servicios.2

Marcas de certificación

Las marcas de certificación certifican que los productos o servicios fabricados o proporcionados por otros tienen ciertas cualidades. Vidalia ® de cebollas Vidalia proporcionar un ejemplo. Según el Departamento de Agricultura de Georgia, “ la marca de certificación está destinada a ser utilizada por personas autorizadas por el certificador y certificará que los productos en relación con los que se utiliza son cebollas amarillas tipo Granex y son cultivadas por productores autorizados dentro de la cebolla Vidalia área de producción en Georgia tal como se define en la Ley de Cebolla de Georgia Vidalia de 1986. ”3

Marcas colectivas

Las marcas colectivas son utilizadas por los miembros de un grupo u organización para identificar los bienes que produce o los servicios que proporciona. Un ejemplo de una marca colectiva es ILGU ® (Sindicato Internacional de prendas de vestir).

Selección y adopción de una marca

Tipos de marcas

Existe una jerarquía de marcas dentro de este sistema de protección, y las marcas más distintivas tienen un alcance de protección más amplio que las menos distintivas. El orden de las marcas desde la más distintiva a la menos distintiva es: marca fantasiosa, marca arbitraria, marca sugestiva y marca descriptiva (consulte la Figura 1). Es mejor seleccionar una marca que sea fantasiosa, arbitraria o sugestiva.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características):

Como es de esperar, cuanto más distintiva sea la marca, mayor será la posibilidad de protegerla y registrarla. Una marca fantasiosa es aquella que se crea únicamente con el propósito de funcionar como una marca y no tiene otro significado. Ejemplos son Xerox ®, Pentium ®, Kodak ®, Exxon ®, Clorox ®, Kotex ®, y Polaroid ®. Una marca arbitraria es aquella que comprende una palabra o símbolo común que se aplica arbitrariamente a los productos o servicios en cuestión, de modo que la palabra o el símbolo no describe ni sugiere el producto.

Tampoco las palabras estarán normalmente asociadas con el producto. Ejemplos de ello son Comando ® (productos para el cuidado del cabello), Shell ® (gasolina), Apple ® (ordenadores), Ice Cream ® (goma de mascar), Guess? ® (jeans), y Die-Hard ® (baterías). Una marca sugerente es una que sugiere, pero no describe cualidades o funciones de un producto o servicio en particular. Si las cualidades no son evidentes al instante en la marca, pero con un ejercicio de imaginación podría transmitir las características o cualidades del producto o servicio, la marca es "sugestiva".

Algunos ejemplos son Crosstalk ® (software), Stronghold ® (uñas), 7-Eleven ® (servicios de tienda de venta al por menor), Coppertone ® (productos de bronceado), Rapid Shave ® (crema de afeitar), Gleem ® (pasta de dientes), Roach Motel ® (cebo cucaracha), Woolite ® (limpiador de lana), y Honey Maid ® (galletas graham). Las marcas arbitrarias, fantasiosas y sugestivas son intrínsecamente distintivas y reciben un alto grado de protección. Una marca meramente descriptiva.En general, ofrece el ámbito de protección más estrecho.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La marca descriptiva identifica inmediatamente o trae a la mente las características, cualidades, ingredientes, funciones, composición, propósito, atributo, uso u otras características de un producto o servicio. Una marca meramente descriptiva no se puede proteger porque la palabra o palabras que comprenden la marca meramente descriptiva deben estar disponibles para que todos los competidores las utilicen.

A veces es difícil distinguir una marca sugestiva de una marca meramente descriptiva. Un término meramente descriptivo se puede proteger solo cuando tiene un significado secundario o distintivo, es decir, el consumidor lo acepta y lo reconoce como una única fuente (producto o servicio) y el término es sinónimo de ese producto o servicio (y, por lo tanto, funciona como una marca), en lugar de ser simplemente un descriptor de los productos o servicios. La cantidad y forma de uso del término en publicidad. El volumen de ventas de productos / servicios que llevan la marca.

La duración y forma de uso del término. Los resultados de las encuestas de consumo. Las marcas que se han encontrado para ser meramente descriptiva incluyen: Chap-Stick ® (agrietados tratamiento de labios), Placer Shear ® (salón de belleza), Color de cabello So Natural Sólo su peluquero sabe a ciencia cierta ® (coloración del cabello), carne y Brew ® (restaurantes), hora tras hora ® (desodorante), y de pasa-Bran ® (cereales). Para ilustrar, el término brillante sería meramente descriptivo para los diamantes, sugerente para el pulido de muebles y arbitrario para la compota de manzana. Finalmente, los términos genéricos son el nombre común de una clase de cosas y son, por definición, incapaces de indicar el origen y nunca pueden funcionar como una marca registrada o marca de servicio (ejemplos de términos genéricos son whisky, software de computadora, mouse, disco o teclado).

En algunos casos, los términos genéricos son aquellos que, alguna vez, funcionaron como marcas comerciales pero que, como resultado de un uso generalizado, perdieron su capacidad de funcionar como un identificador de origen y llegaron a significar, para el público en general, el producto en sí (específicamente) en lugar de meramente uno Marca o versión del fabricante del producto.

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Dicha pérdida de carácter distintivo en una marca registrada, llamada genérico, ocurre cuando una marca, a través del uso indebido, se convierte en un término genérico (por ejemplo, Frigidaire ® se convierte en equivalente al refrigerador) y, por lo tanto, deja de indicar la fuente y cae al dominio público.

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Donde es de allí en adelante propiedad de nadie. Tales marcas registradas anteriores son numerosas, entre las que se incluyen: aspirina, celofán, cola, hojuelas de maíz, filetes cúbicos, hielo seco, escaleras mecánicas, alto octanaje, queroseno, lanolina, linóleo, mimeógrafo, lecho murphy, nylon, salvado de pasas, refrigerador, trigo triturado, termos, Trampolín, yo-yo, monopolio y cremallera.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como un ejemplo, el término escalera mecánica se usó primero como una marca (Escalera mecánica ® [escaleras móviles]), pero, con el tiempo, el público dejado de usar el término como una marca (un adjetivo, o modificador, tal como en la escalera móvil ® escaleras) y Comenzó a designar cualquier escalera móvil, independientemente del fabricante, como escalera mecánica y, por lo tanto, el término de marca registrada se convirtió en el nombre del producto.

Conceptos erróneos

A continuación se muestra una lista de algunos conceptos erróneos comunes sobre las protecciones de marcas comerciales:

El hecho de que una persona haya incorporado, calificado para hacer negocios con un nombre, o haya registrado el nombre en los registros de nombres supuestos de un estado en particular, no le otorga automáticamente a esa persona el derecho a usar el nombre como marca.

Una persona no tiene el derecho absoluto de usar su propio nombre como marca registrada o marca de servicio (por ejemplo, es probable que Old McDonald tenga prohibido usar su apellido como marca registrada y marca de servicio para su propia cadena nacional de franquicias de hamburguesas de comida rápida).

El registro en un estado (o jurisdicción) de una marca para uso como marca registrada o marca de servicio no necesariamente permite el uso de la marca en otro lugar.

A pesar de que una marca aparece en una aplicación abandonada o en un registro caducado, el propietario de esa marca puede seguir usándola y, por lo tanto, tener derechos de derecho común (expresión que hace referencia en los países anglosajones normalmente al sistema de "common law") protegibles contra un usuario posterior.

Investigación y preadopción

Una vez que se selecciona una marca, pero antes de su uso, se debe realizar una búsqueda exhaustiva para determinar si la marca está disponible para uso y registro federal.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las fuentes de información sobre las marcas registradas existentes se discuten a continuación.

Registros de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

A un posible usuario de marca comercial se le cobra un aviso constructivo de cualquier marca idéntica o confusamente similar que esté registrada a nivel federal. Una búsqueda de los registros de PTO se puede realizar en línea en la base de datos de PTO,4 a mano en los registros de la oficina, o por medio de labase de datosTrademarkscan ®5 (expediente 226)6 de los servicios de diálogo.

Además, se puede buscar en el archivo 116 (nombres de marca) de Trademarkscan. Las empresas privadas de búsqueda realizan búsquedas de registro por una tarifa. Estas empresas incluyen: Thompson & Thompson7 Diálogo8 Questel / Orbit9 Micropatente10 Corsearch11 Las compañías buscarán el registro federal y los registros de solicitudes pendientes, así como los directorios telefónicos, las páginas amarillas, los directorios industriales y los registros de marcas del estado en un esfuerzo por determinar si una marca en particular o una marca similar ya está en uso. Además, si se contempla el uso de la marca en algún país extranjero, se deben buscar los registros de marcas registradas y marcas de servicio de esos países.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La búsqueda de registros de marcas comerciales de países como Canadá (Archivo 127), Francia (Archivo 657), Alemania (Archivo 672) y el Reino Unido (Archivo 126) se puede realizar en la base de datos Trademarkscan.

Registros de marcas del estado

La base de datos de Trademarkscan (para registros estatales, archivo 246) puede utilizarse para buscar registros de marcas registradas y marcas de servicio de todos los estados. Se puede acceder a la información relacionada mediante búsquedas en Internet. Sitio web de soluciones de red12 proporciona una herramienta de búsqueda conveniente para determinar si una marca propuesta se está utilizando en un nombre de dominio y quién la posee (el botón "WOSIT"). También se puede usar un navegador para buscar sitios web directamente en conflicto o nombres comerciales en todo el país.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los siguientes sitios son útiles para tales búsquedas: Libro grande13 Tablero de conmutadores14 Superpáginas GTE15 Páginas del mundodieciséis ZIP217

Registro de una marca en el PTO

Proceso

No es necesario obtener un registro estatal o federal para poder proteger una marca, ya que los derechos en una marca se basan en el uso, no en el registro, de la marca.

En general, se considera que el propietario de una marca es la primera persona o empresa que utiliza una marca o que presenta una solicitud de intención de uso en la PTO, para un producto o servicio en particular o para productos y servicios relacionados.

Sin embargo, el registro de una marca en la PTO es muy recomendable, ya que el registro otorga un beneficio nacional importante al propietario, incluso si el uso real en el comercio de la marca está limitado a una pequeña área geográfica: el término comercio se interpreta en términos generales como cualquier Comercio que puede ser legalmente regulado por el Congreso de los Estados Unidos. La Ley de Marcas Comerciales (15 USC § 1127) define el uso en el comercio de la siguiente manera: El término uso en el comercio significa el uso de buena fe de una marca en el curso de operaciones comerciales normales, y no se hace simplemente para reservar un derecho sobre una marca. Para los fines de esta Ley, se considerará que una marca está en uso en el comercio:

en bienes cuando (A) se coloca de alguna manera en los bienes o sus contenedores o en las pantallas asociadas con ellos o en las etiquetas o etiquetas adheridas a los mismos, o si la naturaleza de los bienes hace que dicha colocación sea impracticable, entonces en los documentos asociados con los bienes o su venta, y (B) los bienes se venden o transportan en el comercio, y

en servicios cuando se utiliza o se muestra en la venta o publicidad de servicios y los servicios se prestan en el comercio, o los servicios se prestan en más de un Estado o en los Estados Unidos y un país extranjero y la persona que presta el Los servicios se dedican al comercio en relación con los servicios.

Ventajas del registro

Registro de una marca en el Registro Principal.18 de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos permite a un propietario:

Impedir el registro de marcas idénticas o confusamente similares.

Obtener medidas cautelares y daños a los infractores a nivel nacional en un tribunal federal (mientras que las marcas no registradas pueden protegerse solo en el mercado específico donde se utilizan).

Afirmar el registro ante un tribunal federal como prueba prima facie de la validez del registro, de la titularidad de la marca y del derecho de uso exclusivo de la marca en el comercio.

Tratar la marca como indiscutible después de cinco años de uso.

Eliminar la defensa de la adopción inocente por parte de cualquier persona que use la marca después de la fecha de registro, lo que otorgará protección nacional a las marcas registradas, independientemente de las áreas en las que se utilice realmente la marca Impedir la importación de productos con marcas infractoras o falsificadas registrando la marca en la Aduana de los Estados Unidos.

Uso real versus aplicaciones de intención de uso

Existe un sistema de doble aplicación en la PTO que permite la presentación de solicitudes de marcas registradas / marcas de servicio basadas en la intención de usar la marca, así como aplicaciones basadas en el uso real de la marca en el comercio.

Sin embargo, si bien una solicitud puede presentarse en base a una intención fidedigna de usar la marca, el solicitante todavía tendrá que hacer un uso real de la marca en el comercio antes de poder registrar la marca. El procedimiento de intención de uso fomenta la presentación anticipada de una solicitud porque, mientras la solicitud esté pendiente, el solicitante tendrá el beneficio de una prioridad de uso constructivo.

Otros Elementos

Por lo tanto, sujeto a la marca que realmente está registrada, el solicitante tendrá derechos previos sobre la marca en comparación con todos los demás en todo el país (excepto aquellos que usaron la marca antes de la presentación de la solicitud, que presentaron una solicitud anterior o que tenían prioridad basada en una solicitud extranjera).

Plazo de un registro federal

Los registros de marcas federales / marcas de servicio son válidos por un período de diez años y son renovables por períodos de diez años siempre y cuando la marca siga en uso real. Además, entre el quinto y el sexto año a partir de la fecha de registro federal, el solicitante de registro debe presentar una declaración o declaración jurada de que la marca aún está en uso a partir de esa fecha (a partir del sexto año después del registro). También se debe presentar una declaración jurada de uso en el año anterior al final de cada período de registro. Si no se presenta dicha declaración, el PTO cancelará el registro.

Registros estatales

Un registro estatal no confiere los mismos derechos y beneficios que una marca registrada a nivel federal. Por ejemplo, un registro estatal solo se puede hacer cumplir dentro de ese estado, mientras que el registro federal brinda protección a nivel nacional y un aviso constructivo.19 Por lo general, no es necesario buscar un registro estatal si la marca está registrada en la PTO. Se debe obtener un registro estatal solo si la marca no se puede registrar en la PTO.

Infracción de una marca

La protección de una marca, ya sea registrada o no, implica acciones contra otras marcas que puedan causar confusión.

Para que un propietario de una marca comercial prevalezca contra una parte acusada, ni las marcas respectivas ni los productos o servicios respectivos deben ser idénticos.

Indicaciones

En cambio, la probabilidad de confusión (la prueba de infracción de marca registrada) se determina considerando los siguientes factores:

La fuerza o debilidad de la marca del demandante.

Similitud de las marcas en el sonido (por ejemplo, SO se encontró confusamente similar a Esso), apariencia (Old Forester infringido por Old Foster), o significado (Tornado para alambrado mantenido confusamente similar a Cyclone [alambrado]).

Similitud del producto o servicios.

Probabilidad de que el propietario anterior cubra la brecha entre los productos o servicios respectivos de las partes.

Presencia o ausencia de confusión real (la confusión real es obviamente la mejor prueba de si existe un riesgo de confusión entre dos marcas en conflicto).

La buena fe del demandado en la adopción de la marca.

La sofisticación de los compradores potenciales (los compradores de productos caros pueden ser compradores más exigentes y es menos probable que se confundan entre dos marcas similares para los mismos productos).

Canales de comercio (los productos / servicios se venden, o no se venden, en los mismos canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como "canals" en el contexto anglosajón, en inglés) de comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) a la misma clase general de clientes).

Similitud de los medios publicitarios.

El “cuidado y alimentación” de las marcas

Las marcas comerciales y las marcas de servicio son activos valiosos, por lo que su uso, mantenimiento y protección adecuados deben ser una preocupación primordial para el propietario. Es fundamental evitar el uso indebido de una marca registrada, que puede destruir el significado legal de la marca, por ejemplo, el uso indebido que lleva a un genérico, con el desafortunado resultado de que una marca valiosa se convierta en un término genérico. También existe la necesidad de mantener marcas comerciales para evitar cualquier posibilidad de crear impresiones comerciales desfavorables; Las marcas comerciales sólidas, sólidas y mantenidas son indicadores de origen que atraen a las empresas. El uso adecuado de las marcas comerciales y las marcas de servicio contribuirá en gran medida a proteger las marcas y prevenir el genérico:

Utilice siempre la marca como un adjetivo adecuado que modifica un sustantivo, como Cabbage Patch Kids ® muñecas, Levis ® jeans, Xerox ® fotocopiadoras.

Nunca use una marca en la forma posesiva, en la forma plural, o como un verbo.

Evite los prefijos, sufijos, adiciones o eliminaciones de la marca.

Distinga la marca en uso del texto circundante, como un tipo de letra distintivo, comillas, todas las letras mayúsculas o, como mínimo, escribe con mayúscula la primera letra de cada palabra de la marca.

Para las marcas registradas en la PTO, use el símbolo de registro, a saber, ®, o la frase registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. O Reg. Patente de EE.UU. Tm. Off. Para marcas no registradas, use el aviso informal TM o SM (o los símbolos correspondientes) o un asterisco que indique una marca registrada / marca de servicio de XYZ Company.

Licencias

Nunca permita que un tercero use su marca sin firmar un acuerdo de licencia por escrito, que, como mínimo, le permita controlar y controlar la naturaleza y la calidad de los productos o servicios en relación con los cuales el titular de la licencia está utilizando la marca..

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De lo contrario, puede terminar con una licencia desnuda,20 que podría afectar negativamente el carácter distintivo de su marca, lo que posiblemente lleve al abandono de facto de la marca.

Además, establezca en cualquier acuerdo de licencia para que el titular de la licencia le notifique acerca de marcas potencialmente infractoras para que pueda vigilar su marca, ya que los usos no autorizados de su marca influirán de manera similar en su alcance de protección. La asignación de una marca debe ser por escrito y, ya sea registrada o no, debe incluir " la buena voluntad de la empresa asociada con la marca " o la asignación no es válida.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La base de esta disposición es que una marca es simplemente el símbolo de buena voluntad (es decir, la reputación del propietario por la calidad en relación con los bienes o servicios vendidos bajo la marca). Una asignación de una marca sin la buena voluntad que la acompaña es una asignación en bruto21 y es inválido.

Además, no se puede asignar una aplicación de intención de uso ya que no hay nada que asignar hasta que la marca esté en uso real.

Conclusiones

Cuando se administran, mantienen, protegen y utilizan de manera adecuada, las marcas registradas son una forma valiosa de derechos de propiedad intelectual.

En una estrategia de propiedad intelectual integral y coordinada, las marcas comerciales pueden aumentar otras formas de protección de derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, patentes y secretos comerciales, y, por lo tanto, no deben pasarse por alto como opciones adicionales en una cartera de propiedad intelectual en capas. Un solo producto, como la variedad de cultivos, puede tener múltiples formas de protección de derechos de propiedad intelectual, incluidas patentes, secretos comerciales y marcas comerciales.

Otros Elementos

Por lo tanto, es importante entender qué es una marca registrada, cómo seleccionar una marca fuerte y establecer derechos, la importancia del registro y la necesidad de vigilar la marca registrada, ya sea para mantener la integridad de los licenciatarios o para identificar posibles infractores.

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Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Finalmente, las marcas fuertes son indicadores de origen distintos y específicos. Protegiendo esta función, un propietario nunca quiere encontrar su marca en un diccionario. Eso significaría que la marca se había unido a las filas de las desafortunadas víctimas del genérico, como el yo-yo. Autor: Williams A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Marcas Comerciales en el Entorno Empresarial Global

Tema: entorno-empresarial-global.

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Marcas comerciales puede ser definido/a de la siguiente forma: Un símbolo o palabras que están legalmente registradas a una empresa o producto.

Revisor: Lawrence

Marcas Comerciales en el Ámbito Económico-Empresarial

En el Contexto de: Marcas

Véase una definición de marcas comerciales en el diccionario y también más información relativa a marcas comerciales. Tema: marcas.

Marcas comerciales

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Véase También

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Notas

1 Para obtener información de derechos de autor, vaya a www.copyright.gov; Para obtener información sobre patentes, visite www.uspto.gov/main/patents.htm.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos tiene un sitio web muy informativo en https://www.uspto.gov/main/trademarks.htm. 2 Consulte www.uspto.gov/web/offices/tac/notices/guide299.htm. 3 Número de registro 1.709.019. 4 www.uspto.gov. 5 https://library.dialog.com/bluesheets/htmlaa/bl0246.html. 6 Consulte library.dialog.com/bluesheets/html/bl0226.html. 7 www.t-tlaw.com. 8 www.dialog.com. 9 https://www.questel.com/en/index.htm. 10 www.micropat.com/trademarkwebindex.html. 11 www.corsearch.com. 12 www.networksolutions.com. 13 www.bigbook.com. 14 www.switchboard.com. 15 www.superpages.com. 16 www.worldpages.com. 17 https://www.zip2.com/com. 18 Una marca comercial o una marca de servicio puede registrarse en la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos en el registro principal o complementario.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las marcas arbitrarias, extravagantes y sugestivas están en el registro principal, mientras que las marcas sugestivas con significado secundario están en el registro suplementario: "Un certificado de registro de una marca en el registro principal proporcionado por esta ley será evidencia a primera vista de la validez de La marca registrada y del registro de la marca, de la titularidad del titular de la marca y del derecho exclusivo del solicitante a utilizar la marca registrada en el comercio o en relación con los productos o servicios especificados en el certificado, sujeto a cualquier condición.

o limitaciones establecidas en el certificado. ”15 usc § 1057 (b). 19 La notificación constructiva es una notificación al público de la reclamación del titular de la propiedad de la marca. 20 Licencia nula significa la licencia de marcas comerciales sin que el propietario de la marca comercial se reserva el derecho de aprobar dicho uso de la marca en relación con los productos o servicios del licenciatario.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como resultado, la marca registrada se consideraría abandonada (Barcamerica International USA Trust v. Tyfield Imports, Inc., 289 F.3d 589–598 [9th Cir. 2002]). 21 Asignación en bruto: Una marca es un símbolo de la buena voluntad del propietario de la marca en los bienes o servicios asociados con la marca.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La regla tanto en virtud del derecho consuetudinario (en la mayoría de los países de tradición anglosajona también se aplica el término al sistema de common law o derecho común) como en el acto de Lanham es que no se puede asignar una marca aparte de la buena voluntad en la marca. Una asignación en bruto es una asignación de una marca sin la plusvalía asociada. Esta regla pretende proteger al público del engaño que podría surgir si la marca asignada se asocia con bienes o servicios de una naturaleza o calidad diferente a la que existía anteriormente. Una asignación en bruto no es válida, y el cesionario no adquiere ningún derecho por dicha asignación.

Consulte www.inta.org/index.php?option=com_content&task= view & id = 174 & itemid = 132 & getcontent = 1.

Véase También

Bibliografía