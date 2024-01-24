Marcado «CE» de Conformidad
Marcado «CE» de Conformidad
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.
Visualización Jerárquica de Marcado «CE» de conformidad
Producción, Tecnología e Investigación > Tecnología y reglamentación técnica > Reglamentación técnica > Normalización
Marcado «CE» de conformidad
A continuación se examinará el significado.
¿Cómo se define? Concepto de Marcado «CE» de conformidad
Véase la definición de Marcado «CE» de conformidad en el diccionario.
Características de Marcado «CE» de conformidad
Tema: produccion-tecnologia-e-investigacion.
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Recursos
Traducción de Marcado «CE» de conformidad
Inglés: EC conformity marking
Francés: Marquage CE de conformité
Alemán: CE-Konformitätskennzeichnung
Italiano: Marcatura CE di conformità
Portugués: Marcação «CE» de conformidade
Polaco: Oznakowanie zgodności CE
Tesauro de Marcado «CE» de conformidad
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Véase También
Marca comunitaria de conformidad