Marca Sugestiva

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Marca Sugestiva en Derechos de Autor o de la Propiedad Industrial

Palabras, ilustraciones u otros símbolos que sugieren, sin describirlo directamente, algo acerca de un bien o servicio en relación con el cual se utilizan como su marca. Por ejemplo, "Goliat" como marca de lápices sugiere, aunque no lo describe literalmente, un tamaño grande. Se considera que los términos sugestivos son intrínsecamente distintivos y no se requiere prueba de significado secundario para su registro o protección en los tribunales. (Véase MARCA DESCRIPTIVA.)