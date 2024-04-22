Marca registrada

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Marca Registrada en el Derecho Comercial

Significado de Marca Registrada (1), en relación a este tema: Nombre o símbolo garantizado bajo registro legal, que usa un fabricante o comerciante para distinguir sus productos de otros artículos con los cuales compite. [1]

Concepto, Beneficios, Uso Correcto, Riesgos y Obligaciones de una Marca Registrada

Una marca registrada es cualquier marca, signo o designación que, durante el curso de la transacción, indica una conexión entre ciertos bienes y servicios y el propietario de la marca registrada.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las marcas comerciales identifican bienes y servicios, los distinguen de bienes y servicios similares e indican su origen u origen, guiando así e influyendo en las decisiones de los consumidores. Las marcas arbitrarias son palabras reales (no sin sentido), pero no tienen una conexión fácilmente comprensible con los productos o servicios con los que están asociadas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los ejemplos incluyen Apple (computadoras), Apple (registros), Domino's (pizza) y Sonic (restaurantes). Las marcas sugerentes sugieren, pero no describen explícitamente, una característica de los productos o servicios. Por ejemplo, el nombre Holiday Inn and Suites sugiere que es un “día festivo” para quedarse en esta residencia para huéspedes. Las marcas descriptivas se refieren al propósito, función, calidad, tamaño, origen geográfico, etc., de un bien o servicio. Para calificar como distintivos y, por lo tanto, protegibles, los consumidores deben poder asociar dichas marcas con un producto o servicio en particular. Por ejemplo, el pollo frito como marca descriptiva no calificaría, ya que simplemente califica a un pollo. Kentucky Fried Chicken, sin embargo, significa más para los consumidores que simplemente "pollo, frito en un estilo que es popular en Kentucky": indica un lugar donde los clientes pueden obtener una comida de calidad conocida y predecible. Los términos genéricos, como jabón, tomate o automóvil, no pueden registrarse como marcas comerciales. Curiosamente, y desafortunadamente para los propietarios de marcas comerciales, algunas marcas comerciales se han transformado de imaginativas a genéricas a lo largo de los años; los ejemplos incluyen palabras que ahora son comunes como linóleo, aspirina, queroseno y escaleras mecánicas.

Beneficios, riesgos y obligaciones de una marca comercial

Una marca no tiene valor inherente. Solo gana valor cuando los consumidores aceptan el bien o servicio con el que está asociado, y luego confían en la marca / marca registrada como un indicador de calidad constante.

En contraste, las patentes de plantas, la protección de variedades de plantas y las patentes de utilidad en plantas (conjuntamente denominadas derechos de variedades de plantas o PVR) tienen un valor comercializable inmediato que puede o no disminuir desde el momento de la concesión de la patente hasta el momento de la expiración de la patente. Una ventaja significativa de una marca comercial sobre un PVR es que, a diferencia de otras formas de protección de derechos de propiedad intelectual, como las patentes y derechos de autor, las marcas comerciales pueden ser propiedad indefinida, siempre que se utilicen adecuadamente, se apliquen y su registro se mantenga actualizado (a través de renovaciones).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las marcas comerciales son reconocibles y, por lo tanto, valiosas, incluso después de que haya expirado el plazo (véase más en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) de una patente o PVR.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La industria farmacéutica posee una serie de marcas comerciales potentes: Schering-Plough Corporation, fabricante de Claritin®, ha logrado mantener una participación de mercado significativa de este antihistamínico incluso después de que la patente expiró y de que ingresaran los equivalentes genéricos. El registro de una marca comercial suele ser un proceso económico y sencillo. Se debe poner algo de dinero para crear una marca distintiva y, por lo tanto, protegible. Al diseñar una marca para su uso en el comercio mundial, es importante investigar los registros de marcas registradas de los países donde se venderá el producto para garantizar que la marca, o algo muy similar, no haya sido registrada por otra parte..

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No es una buena idea usar diferentes marcas registradas en diferentes países o colocar la misma marca en diferentes productos, ya que estas prácticas pueden confundir a los consumidores y luego reducir el valor de la marca.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los propietarios de marcas comerciales deben ser conscientes de que una palabra sin sentido en un idioma puede ser una palabra real (y quizás una con una connotación negativa) en otro idioma; Las marcas de fantasía que esencialmente no significan nada en ningún idioma (como Exxon) por lo general son seguras. Las marcas registradas son un producto de "usarlo o perderlo". Primero, una marca registrada solo tiene valor si el bien o servicio que representa es de calidad constante y está continuamente disponible; el mercado puede tener una memoria muy corta.

Además, y más seriamente, una marca puede ser invalidada si no se usa en un país por un período continuo, generalmente tres años en la mayoría de los países. Cuesta considerablemente más promover y desarrollar el reconocimiento de una marca comercial por parte de los consumidores que el registro de la marca. El propietario de la marca tendrá que identificar a la audiencia objetivo y desarrollar material promocional adaptado a esa audiencia, un proceso que puede volverse bastante complejo si se trata de productos comercializados globalmente. Puede valer la pena delegar estas tareas a una empresa de publicidad. El propietario de la marca debe invertir no solo en establecer y mantener una presencia de marca en el mercado, sino también en proteger la marca. El propietario de la marca comercial deberá designar administradores de propiedad intelectual para supervisar el registro y la concesión de licencias de marcas comerciales, la vigilancia del uso de la marca registrada y el procesamiento de aquellos que usan marcas registradas de manera ilegal.

Uso correcto de las marcas registradas

Una marca comercial se convertirá en genérica si, debido al uso no controlado, ya no indica que los bienes o servicios provienen de una fuente en particular. Una vez que una marca comercial es genérica, es gratuita para todos. Tal "genérico" ha sido el destino de muchas marcas famosas como el celofán y el termo, palabras que ahora forman parte del léxico común. Aunque las marcas comerciales de Xerox ® y Kleenex ® aún de protección, se ha convertido en una práctica común para sustituir la frase “ máquina Xerox ” de una fotocopiadora o pañuelos de papel para un tejido, y el argumento se ha hecho que los nombres de marcas comerciales ya han pasado a ser genérica. Los propietarios de marcas comerciales deben intentar asegurarse de que las marcas se usen correctamente, especialmente dentro de sus propias organizaciones.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las marcas registradas son adjetivos que califican sustantivos, y no deben usarse como nombres propios o como verbos. Por ejemplo, es incorrecto el uso de decir "Voy a Xerox un par de páginas", incluso si una es la marca registrada. Finalmente, las marcas registradas siempre deben usarse con el símbolo ® o ™.

En los Estados Unidos, el símbolo ® indica el registro federal de una marca comercial (que tiene una connotación legal significativa); el símbolo ™ indica una marca de derecho común (expresión que hace referencia en los países anglosajones normalmente al sistema de "common law") (que tiene mucho menos significado legal). El símbolo ™ también se usa para una marca registrada federalmente entre el período de registro y el de registro.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las marcas comerciales siempre deben utilizarse para modificar un nombre genérico, por ejemplo, la piña Del Monte Gold ™ o la manzana Jazz ™.. Para evitar violar las leyes de marcas registradas, los criadores y productores deben referirse a una variedad de plantas usando el nombre de la variedad y no la marca registrada. Esto puede ser un desafío, especialmente si la marca registrada es particularmente pegadiza (¡lo que probablemente debería ser para que tenga éxito!) O el nombre de la variedad es alfanumérico. Autor: Williams

Marca registrada

Marca registrada, todo signo o medio que sirve para individualizar productos y servicios en el mercado. Es uno de los tres tradicionales signos distintivos del empresario; los otros son el nombre comercial (que sirve para individualizar a un empresario en ejercicio de su actividad) y el rótulo del establecimiento (que individualiza el establecimiento mercantil en sí). El Derecho mercantil o comercial se ocupa de regular minuciosamente la marca, pues la asociación entre el signo y el producto o servicio que representa produce, o debe producir, una inequívoca identificación, capaz de distinguir gracias a tal asociación unos productos o servicios de otros similares. Sin embargo, el Derecho solo brinda su protección a las marcas registradas, esto es, a aquellas que han sido inscritas en el Registro de Marcas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cada legislación se ocupa de discriminar qué marcas son admisibles. Así, se puede hablar de marcas denominativas (palabras o combinaciones de palabras), de marcas gráficas (imágenes, símbolos o figuras), de marcas numéricas (letras, cifras y combinaciones de ambas), entre otras. A la administración corresponde decidir, cuando se pretende inscribir una determinada marca, si el signo escogido para identificar el producto o servicio es adecuado para diferenciar a éste de otros, o si es un signo engañoso (así, por ejemplo, un color por sí solo no puede ser considerado como signo bastante apto).

En ocasiones no se autorizará el signo en cuestión, no ya por no ser diferenciador en grado suficiente del utilizado por otro comerciante para distinto producto (así, los casos de semejanza fonética: Apple/Appei, Espring/Spring), o porque pueda resultar engañoso en el futuro, sino sencillamente porque no vale en sí mismo para distinguir producto o servicio alguno (así, si se quiere utilizar como signo la bandera de un Estado), o porque se trate de un signo contrario a la ley o al orden público. [2]

Marca Registrada en el Derecho

Asunto: home-derecho. Definición de Marca Registrada del Diccionario de Términos de Seguros, Reaseguros y Financieros: La que ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, inscripción que confiere el derecho al uso exclusivo de la marca. Según la Ley de Marcas española, el registro de una marca tiene diez años de validez, renovables a solicitud del interesado, si bien si en el plazo (véase más en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) de cinco años desde su concesión una marca no ha sido objeto de uso efectivo y real, o el uso ha sido suspendido durante el mismo plazo, la inscripción de la marca será cancelada, previa declaración judicial.

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Nota: Consulte más información sobre Marca Registrada (en inglés, sin traducción) en el Derecho anglosajón.

Marca Registrada en el Ámbito Económico-Empresarial

En el Contexto de: Marcas

Véase una definición de marca registrada en el diccionario y también más información relativa a marca registrada. Tema: marcas.

Visualización Jerárquica de Marca registrada

Producción, Tecnología e Investigación > Investigación y propiedad intelectual > Propiedad intelectual > Propiedad industrial > Marca



Marca registrada

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Marca registrada

Véase la definición de Marca registrada en el diccionario.

Características de Marca registrada

Tema: produccion-tecnologia-e-investigacion.



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Recursos

Traducción de Marca registrada

Inglés: Registered trademark

Francés: Marque déposée

Alemán: Eingetragenes Warenzeichen

Italiano: Marchio depositato

Portugués: Marca registada

Polaco: Znak towarowy zastrzeżony

Tesauro de Marca registrada

Producción, Tecnología e Investigación > Investigación y propiedad intelectual > Propiedad intelectual > Propiedad industrial > Marca > Marca registrada



Véase También

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Publicado por IICA, del Grupo Andino Información sobre Marca registrada en la Enciclopedia Online Encarta

Véase También

Guía sobre Marca registrada

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Véase También