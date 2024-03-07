La Marca Perfecta, para Abogados y otros Profesionales

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. ¿Marca perfecta realmente la mejor manera de construir marcas? Hasta hace poco, esto podría haber sido cierto. Preguntándole a los fans de Martha Stewart que habrían estado de acuerdo conmigo. Año tras año, la siempre perfecta Martha ha estado ofreciendo un consejo de decoración perfecto tras otro. Y sí, fueron realmente perfectos, pero repetir esta sesión década tras década hizo que un error pareciera mucho más dramático que si la marca Martha hubiera cometido errores, intencionalmente o no, a través de los años como nosotros, los seres humanos "comunes". Y esto me lleva al punto. Soy un gran creyente en el hecho de que la marca definitiva es como una persona real.

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No hace falta decir que ninguna marca llega a una etapa en la que la gente la percibe como una persona real, pero el hecho es que, cuanto más componentes humanos asociamos una marca, más fuerte es la marca. Los momentos en los que más me he sorprendido de una marca han sido a menudo en los que hizo algo humano.

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Donde el servicio era extraordinariamente bueno, y tenía un toque humano "real".

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los casos en los que los correos electrónicos que recibí como respuesta a mi pregunta enviados enojados o simplemente por curiosidad reflejaban que una persona real, de sangre humana real, en realidad respondían a mi correo electrónico.

Pero no solo eso, que la escritura, reflejó que esta persona tenía la autoridad para ser un verdadero individuo, ya sea en el tono de voz, el estilo de escritura...

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Lo que sea. Usted ve como clientes que esperamos que una marca cumpla con las expectativas. Es un estándar mínimo esperar que una marca responda, a menudo dentro de las 24 horas.

Pero si la respuesta es todo menos estándar, si tuviera ese "destello en el ojo" especial, agregaría un valor de marca adicional a mi marca, tal vez haciéndola mi marca favorita. Pero hacer esto posible requiere un comportamiento humano. Y un comportamiento humano a menudo se refleja en los errores.

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No necesito decirte que ni tú ni yo somos perfectos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cometemos errores, bueno, supongo que es un mantra que hacemos esto de vez en cuando, pero también crea nuestra personalidad.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las marcas deberían hacer lo mismo.

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No, no me malinterpretes.

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No estoy hablando de alterar el estado de su cuenta, llenar sus correos electrónicos y cartas con errores ortográficos, sino hablar de hacer que el comportamiento de las marcas sea real. Verá: un comportamiento demasiado perfecto crea una distancia, ya que sabemos que nadie es perfecto.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando veo estos enormes bancos en la calle principal, vestidos con acero y vidrio, con un gran logotipo corporativo y personas vestidas de negro corporativo, me siento como si nada.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las corporaciones no necesitan ir por ese camino; de hecho, a veces creo que esto es más un reflejo de la inseguridad en la administración superior, que crea estas estatuas de autopromoción, que un deseo de crear una relación más sólida con el cliente. Y todo esto me devuelve a Martha y su imagen perfecta.

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Imagina que Martha un día había sacado su pudín del horno y se derrumbó.

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Imagina que las pinturas que estaba encuadrando no colgaran perfectamente sobre el sofá o imagina que un día dijo que tuvo una terrible resaca porque ayer tuvo una fiesta de cumpleaños. Eso habría creado empatía con ella y su marca, armándola para...

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Bueno, el día en que un verdadero error hubiera ocurrido. Recuerde una cosa: cuanto más perfecta sea la imagen que queremos proyectar hacia el mundo, más perfecto es el mundo que esperamos que seamos.

Sin embargo, esto no es necesariamente nuestro beneficio. Entonces, antes de seguir adelante, diseñe su sitio web, sus programas de televisión o comerciales, la decoración de su tienda o lo que sea que esté generando tráfico e ingresos: piense en el nivel de perfeccionismo que desea reflejar, tal vez el ser perfecto no sea tan perfecto como todos pensamos que es. Autor: Williams