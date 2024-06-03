Marca Descriptiva

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Marca Descriptiva en Derechos de Autor o de la Propiedad Industrial

Palabra, imagen u otro símbolo que describe algún rasgo de los bienes o servicios referente al uso de los mismos, su propósito, sus dimensiones y color, el tipo de usuarios a quienes se dirige o el efecto final que produce en ellos. Un término descriptivo no se considera intrínsecamente distintivo; para establecer su validez como sujeto de registro o protección en la corte, es necesario demostrar que ha adquirido un carácter distintivo, el cual se conoce como "significado secundario". (Véase Significado Secundario, Marca Sugestiva.)