Marca de Garantía

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Véase También

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

Consejo Regulador de Denominación de Origen

Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria

Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de Estados Unidos

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Indice General del Derecho Administrativo