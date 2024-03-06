Marca de Garantía
Marca de Garantía
Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.
Véase También
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
Consejo Regulador de Denominación de Origen
Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria
Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de Estados Unidos
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura