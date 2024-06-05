Marca de Calidad

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Visualización Jerárquica de Marca de calidad

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Marca de calidad

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Marca de calidad

Véase la definición de Marca de calidad en el diccionario.

Características de Marca de calidad

Tema: intercambios-economicos-y-comerciales.



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Recursos

Traducción de Marca de calidad

Inglés: Quality label

Francés: Label de qualité

Alemán: Gütezeichen

Italiano: Marchio di qualità

Portugués: Selo de qualidade

Polaco: Znak jakości

Tesauro de Marca de calidad

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Véase También