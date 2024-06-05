Marca de Calidad
Marca de Calidad
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.
Visualización Jerárquica de Marca de calidad
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Marca de calidad
A continuación se examinará el significado.
¿Cómo se define? Concepto de Marca de calidad
Véase la definición de Marca de calidad en el diccionario.
Características de Marca de calidad
Tema: intercambios-economicos-y-comerciales.
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Recursos
Traducción de Marca de calidad
Inglés: Quality label
Francés: Label de qualité
Alemán: Gütezeichen
Italiano: Marchio di qualità
Portugués: Selo de qualidade
Polaco: Znak jakości
Tesauro de Marca de calidad
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