Marca Colectiva

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Marca Colectiva en el Ámbito Económico-Empresarial

En el Contexto de: Marcas

Véase una definición de marca colectiva en el diccionario y también más información relativa a marca colectiva. Tema: marcas.