Marca Ce

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Marca ce en el Entorno Empresarial Global

Tema: entorno-empresarial-global.

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Marca CE puede ser definido/a de la siguiente forma: Un fabricante coloca una marca CE en su producto estableciendo que asume la responsabilidad exclusiva del producto y que éste cumple con los requisitos esenciales y que se han cumplido las evaluaciones de conformidad de su producto.

Revisor: Lawrence

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

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