Marca

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Marca en el Derecho Comercial

Significado de Marca (1), en relación a este tema: Signo, nombre, diseño, letras, números, colores, formas y empaques o combinación de ellos, que permite distinguir los bienes o servicios de una persona jurídica o empresa de los de la competencia

Marca (en Derecho Económico)

Concepto de Marca en derecho económico internacional: Signo o medio que sirve para distinguir en el mercado un producto o los servicios, de una persona, de productos o servicios similares de otra persona.

Marca (en Derecho Económico)

Concepto de Marca en derecho económico internacional: Signo o medio que sirve para distinguir en el mercado un producto o los servicios, de una persona, de productos o servicios similares de otra persona.

Marca

Marca

Véase También

Invenciones y diseño industrial

Protección penal de invenciones y creaciones industriales

Protección penal de signos distintivos

Signos distintivos

Marca en el Ámbito Económico-Empresarial

En el Contexto de: Marcas

Véase una definición de marca en el diccionario y también más información relativa a marca. Tema: marcas.

Visualización Jerárquica de Marca

Producción, Tecnología e Investigación > Investigación y propiedad intelectual > Propiedad intelectual > Propiedad industrial

Intercambios Económicos y Comerciales > Consumo > Consumidor > Protección del consumidor > Calidad del producto

Intercambios Económicos y Comerciales > Consumo > Consumidor > Protección del consumidor > Calidad del producto > Denominación del producto

Intercambios Económicos y Comerciales > Comercialización > Comercialización > Información comercial

Intercambios Económicos y Comerciales > Comercialización > Acondicionamiento del producto > Etiquetado





Marca

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Marca

Véase la definición de Marca en el diccionario.

Características de Marca

Tema: produccion-tecnologia-e-investigacion.

Tema: intercambios-economicos-y-comerciales.



Marca

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Recursos

Traducción de Marca

Inglés: Trademark

Francés: Marque

Alemán: Warenzeichen

Italiano: Marcatura

Portugués: Marca

Polaco: Znak towarowy

Tesauro de Marca

Producción, Tecnología e Investigación > Investigación y propiedad intelectual > Propiedad intelectual > Propiedad industrial > Marca

Intercambios Económicos y Comerciales > Consumo > Consumidor > Protección del consumidor > Calidad del producto > Marca

Intercambios Económicos y Comerciales > Consumo > Consumidor > Protección del consumidor > Calidad del producto > Denominación del producto > Marca

Intercambios Económicos y Comerciales > Comercialización > Comercialización > Información comercial > Marca

Intercambios Económicos y Comerciales > Comercialización > Acondicionamiento del producto > Etiquetado > Marca



Véase También

Marca de fábrica

Marca de origen

Marca de servicio

Marca del producto

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Véase También

Invenciones y diseño industrial

Protección penal de invenciones y creaciones industriales

Protección penal de signos distintivos

Signos distintivos

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Publicado por IICA, del Grupo Andino

Véase También

Marca

Marca en la Enciclopedia Jurídica Omeba

Véase:

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Recursos

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Véase También