Marca
Marca
Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.
Marca en el Derecho Comercial
Significado de Marca (1), en relación a este tema: Signo, nombre, diseño, letras, números, colores, formas y empaques o combinación de ellos, que permite distinguir los bienes o servicios de una persona jurídica o empresa de los de la competencia
Marca (en Derecho Económico)
Concepto de Marca en derecho económico internacional: Signo o medio que sirve para distinguir en el mercado un producto o los servicios, de una persona, de productos o servicios similares de otra persona.
Marca (en Derecho Económico)
Concepto de Marca en derecho económico internacional: Signo o medio que sirve para distinguir en el mercado un producto o los servicios, de una persona, de productos o servicios similares de otra persona.
Marca
Marca
Véase También
Invenciones y diseño industrial
Protección penal de invenciones y creaciones industriales
Protección penal de signos distintivos
Signos distintivos
Marca en el Ámbito Económico-Empresarial
En el Contexto de: Marcas
Véase una definición de marca en el diccionario y también más información relativa a marca. Tema: marcas.
Visualización Jerárquica de Marca
Producción, Tecnología e Investigación > Investigación y propiedad intelectual > Propiedad intelectual > Propiedad industrial
Intercambios Económicos y Comerciales > Consumo > Consumidor > Protección del consumidor > Calidad del producto
Intercambios Económicos y Comerciales > Consumo > Consumidor > Protección del consumidor > Calidad del producto > Denominación del producto
Intercambios Económicos y Comerciales > Comercialización > Comercialización > Información comercial
Intercambios Económicos y Comerciales > Comercialización > Acondicionamiento del producto > Etiquetado
Marca
A continuación se examinará el significado.
¿Cómo se define? Concepto de Marca
Véase la definición de Marca en el diccionario.
Características de Marca
Tema: produccion-tecnologia-e-investigacion.
Tema: intercambios-economicos-y-comerciales.
Marca
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Recursos
Traducción de Marca
Inglés: Trademark
Francés: Marque
Alemán: Warenzeichen
Italiano: Marcatura
Portugués: Marca
Polaco: Znak towarowy
Tesauro de Marca
Producción, Tecnología e Investigación > Investigación y propiedad intelectual > Propiedad intelectual > Propiedad industrial > Marca
Intercambios Económicos y Comerciales > Consumo > Consumidor > Protección del consumidor > Calidad del producto > Marca
Intercambios Económicos y Comerciales > Consumo > Consumidor > Protección del consumidor > Calidad del producto > Denominación del producto > Marca
Intercambios Económicos y Comerciales > Comercialización > Comercialización > Información comercial > Marca
Intercambios Económicos y Comerciales > Comercialización > Acondicionamiento del producto > Etiquetado > Marca
Véase También
Marca de fábrica
Marca de origen
Marca de servicio
Marca del producto
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Recursos
A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.
Véase También
Invenciones y diseño industrial
Protección penal de invenciones y creaciones industriales
Protección penal de signos distintivos
Signos distintivos
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Recursos
A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.
Notas y Referencias
Publicado por IICA, del Grupo Andino
Véase También
Marca
Marca en la Enciclopedia Jurídica Omeba
Véase:
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Recursos
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