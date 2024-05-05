En marzo salió a bolsa. Pero sus usarios no están tan contentos como sus primeros inversores y, desde luego, su empresa propietaria. La presentación de la oferta pública inicial de la compañía da oxígeno a su modelo de negocios, no precisamente muy saneado.

¿Por qué los usuarios están molestos con la salida a bolsa de reddit?

Nota: Para un análisis sobre el modelo de negocio de Reddit, puede dirigirse aquí. Véase también "Innovación del Modelo de Negocio".

LOS USUARIOS DE REDDIT PUEDEN MOVER LOS MERCADOS. En 2021, los miembros del subreddit de finanzas r/WallStreetBets, una de las comunidades más grandes de la plataforma, se unieron para hacer subir el precio de las acciones de GameStop de una forma sin precedentes. Ahora, la propia Reddit espera aprovechar la energía desenfrenada de sus usuarios permitiéndoles participar en la OPV de la empresa. Reddit presentó su solicitud de OPV el 22 de febrero, buscando una valoración de al menos 5.000 millones de dólares. Y lo que es más importante, la empresa dijo que reservaría un gran número de acciones para 75.000 de sus usuarios más prolíficos, que podrían beneficiarse del éxito financiero de la empresa.

Pero en lugar de galvanizar a la comunidad, la noticia fue recibida con una feroz reacción y el pesimismo de muchos Redditors, que cuestionaron el modelo de negocio de la empresa, se quejaron de los recientes cambios en el sitio e, irónicamente, amenazaron con utilizar su poder colectivo para apostar contra las acciones de la compañía. La abrumadora negatividad de la propia comunidad de Reddit pone de manifiesto un problema fundamental de las redes sociales, en las que los modelos de negocio suelen estar reñidos con las personas a las que las plataformas dicen servir.

REDDIT ES UNO DE LOS SITIOS WEB MÁS VISITADOS DE EE.UU., con 73,1 millones de usuarios activos diarios. Pero la empresa sigue sin ser rentable: aunque sus ingresos aumentaron un 21% el año pasado, también perdió más de 90 millones de dólares. En comparación con Instagram, X y otras plataformas de redes sociales, Reddit ha tenido especiales dificultades para monetizar su audiencia a través de la publicidad, en parte porque su contenido tiende a ser más libre e indómito que el de sus homólogas.

Reddit funciona gracias a los usuarios que publican contenidos y moderan el sitio, la mayoría de forma gratuita. Y aunque los usuarios de Reddit suelen ser muy devotos de sus subreddits -los foros temáticos que componen la plataforma-, muchos están cada vez más desilusionados con la plataforma en su conjunto. El verano pasado, cientos de comunidades de Reddit participaron en un apagón generalizado para proteger el sitio.

En el verano de 2023, cientos de comunidades de Reddit participaron en un apagón generalizado para protestar por los cambios en los precios para los desarrolladores de aplicaciones de terceros.

La salida a bolsa de Reddit fue una de las primeras grandes OPV tecnológica de 2024, y la primera salida a bolsa de una red social desde la de Pinterest en 2019. Muy pocas empresas han seguido este camino recientemente, debido a un mercado de valores turbulento y altas tasas de interés.

Aunque Reddit está cortejando a los inversores tradicionales de alto perfil, también ha establecido un programa de acciones dirigidas, que permite a los Redditors más activos comprar en la OPI antes de tiempo. Pero el anuncio no ha tenido el efecto deseado.

¿Podrá la OPV de Reddit sobrevivir a sus propios usuarios?

La plataforma de redes sociales Reddit debutó, en marzo de 2024, en bolsa, y ofreción un paquete de acciones en su oferta pública inicial.

A principios del año 2022, los usuarios de Reddit se erigieron en una temible fuerza económica cuando la comunidad del subreddit WallStreetBets se movilizó para salvar el precio de las acciones de GameStop de los bajistas operadores de Wall Street. Ahora, la propia Reddit espera aprovechar la energía rebelde de sus usuarios permitiéndoles participar en la OPV de la empresa. Reddit presentó su solicitud de salida a bolsa el pasado jueves, buscando una valoración de al menos 5.000 millones de dólares. Un aspecto crucial es que la empresa dijo que reservaría un gran número de acciones para 75.000 de sus usuarios más prolíficos, que podrían beneficiarse del éxito financiero de la empresa y tener un asiento en la mesa de la compañía. "Ahora puedes convertirte en uno de nuestros señores (no corporativos)", Reddit escribió en una declaración pública.

Pero en lugar de galvanizar a la comunidad, la noticia fue recibida con una feroz reacción y el pesimismo de muchos Redditors. Los usuarios de varios subreddits respondieron cuestionando el modelo de negocio de la empresa, quejándose de los recientes cambios en el sitio e, irónicamente, amenazando con utilizar su poder colectivo para apostar contra las acciones de la empresa. La abrumadora negatividad de la propia comunidad de Reddit pone de relieve el riesgo de la decisión de la empresa de salir a bolsa, y los retos a los que se enfrentan las empresas de medios sociales para mantener contentos tanto a sus inversores como a sus usuarios.

La reacción de los usuarios

Reddit es uno de los sitios web más visitados de Estados Unidos, con 73,1 millones de usuarios activos diarios. Pero sigue siendo poco rentable: Aunque sus ingresos aumentaron un 21% el año pasado, también perdió más de 90 millones de dólares, lo que supone una mejora respecto a los 158 millones que perdió el año anterior. En comparación con Instagram, X y otras plataformas de medios sociales, Reddit ha luchado particularmente para monetizar su audiencia a través de la publicidad, en parte porque su contenido es generalmente más libre y salvaje que sus contrapartes.

La empresa cuenta con muchos patrocinadores de alto nivel, como Tencent Holdings, Fidelity y Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, que fue durante un breve periodo consejero delegado de Reddit. Morgan Stanley y Goldman Sachs son los principales suscriptores de la oferta. Pero muy pocas empresas han decidido salir a bolsa en los últimos años debido a un mercado bursátil turbulento y a los altos tipos de interés. Reddit será la primera gran OPV tecnológica de 2024, y la primera salida a bolsa de una red social desde Pinterest en 2019.

Reddit funciona gracias a los usuarios que publican contenidos y moderan el sitio de forma gratuita. (El otoño pasado, Reddit anunció que los usuarios que crearan publicaciones virales podrían ganar dinero). Y aunque los Redditors tienden a ser intensamente devotos de sus subreddits, muchos se han desilusionado cada vez más con la plataforma en su conjunto. El verano pasado, cientos de comunidades de Reddit participaron en un apagón generalizado para protestar por los cambios en las tarifas de los desarrolladores de aplicaciones de terceros.

Ahora, muchos usuarios de Reddit ven la salida a bolsa como un ejemplo más de cómo la empresa da prioridad a su cuenta de resultados a expensas de sus usuarios. "En todo caso, creo que devalúa Reddit porque ahora la junta tiene que hacer cosas para los inversores en lugar de hacer cosas para la comunidad de Reddit", redactó un usuario.

Algunos abservadores sostuvieron que la falta de enfoque o interés de Reddit en la monetización es precisamente lo que la convierte en una plataforma tan especial. "Reddit es uno de los últimos bastiones del contenido generado por los usuarios en Internet que es realmente fiable y está bien supervisado", explica. "Pero el modus operandi actual de Reddit va en contra de la buena publicidad.

Para que la comunidad se sienta incluida en la OPV, Reddit ha creado un "programa de acciones dirigidas", que permite a los Redditors más activos comprar acciones al mismo precio con descuento que los grandes inversores. Pero muchos Redditors también han reaccionado a la idea con desdén. "Están intentando que compremos sus acciones para hacer subir el precio", escribió un usuario. Otro comparó el plan con una empresa que organiza una fiesta de pizza para sus empleados, pero luego les obliga a comprar la pizza.

Un usuario de Reddit, M. Benedict, escribió en un mensaje a TIME que había sido invitado por Reddit a participar en la OPV, pero que no tenía intención de comprar ninguna acción. Benedict es moderador de r/LegacyJailbreak, una comunidad de 45.000 miembros que ofrece consejos sobre cómo saltarse las restricciones de software de los dispositivos Apple. El usuario dijo que los recientes cambios en Reddit han dificultado a los moderadores la gestión de su comunidad. "No soy optimista y me parece muy irónico que quieran invitar a los moderadores a participar en la OPV después de hacer cambios que han impedido a mis compañeros moderar", escribió.

Entrenar la inteligencia artificial

Como ocurre con muchas decisiones empresariales este año, la inteligencia artificial está desempeñando un papel en la decisión de Reddit de salir a bolsa. Reddit acaba de anunciar un acuerdo de licencia que permite a Google utilizar los datos de Reddit para entrenar y construir sus sistemas de inteligencia artificial. El consejero delegado de Reddit, Steve Huffman, ha declarado en una carta pública que la "ventaja de los datos" de la plataforma para entrenar modelos de inteligencia artificial ayudará a la empresa a ganar dinero. Reddit espera ganar más de 203 millones de dólares en los próximos tres años gracias a los acuerdos de licencia de datos, según la solicitud de salida a bolsa.

Pero en Reddit, los usuarios han expresado su preocupación de que los avances en IA sólo aumentarán la proliferación de chatbots en el sitio. Un usuario especuló que Reddit podría ser particularmente susceptible a un aumento de bots en comparación con otras plataformas de medios sociales, ya que la mayoría de sus usuarios son anónimos, lo que reduce el atractivo del sitio.

Los problemas de Reddit con los bots no son únicos, pero son potencialmente perjudiciales. Como en cualquier otra plataforma de medios sociales, hay fuerzas en juego que envían spam sin sentido y manipulan Reddit en su beneficio. Si es la inteligencia artificial la que vota las publicaciones hacia arriba o hacia abajo, destruirá el tejido de lo que hace que Reddit sea útil".

Probablemente, las asociaciones de datos de Reddit ayudarán a impulsar el crecimiento y la rentabilidad de la empresa. Pero el camino es incierto. Reddit no es rentable en absoluto: desde el año 2021 ha perdido más de 300 millones de dólares en flujo de caja libre. Ese es uno de los principales problemas, ya que los inversores se centran en la rentabilidad y se vuelven más exigentes al respecto.

El factor apuesta de Wall Street

La salida a Bolsa de Reddit se ve amenazada por el subreddit r/WallStreetBets, que es una de las comunidades más grandes y poderosas de la plataforma. En 2021, sus usuarios se unieron para invertir en valores meme como GameStop y AMC, causando estragos en las firmas de Wall Street que habían apostado contra ellos. Sus acciones obligaron a los grandes inversores a replantearse el principio mismo de lo que hace valiosa a una acción.

Si r/WallStreetBets participa en la OPV de Reddit, la comunidad tendrá el poder colectivo de impulsar el precio de las acciones de la empresa de forma impredecible. Mientras que los inversores profesionales que participan en una OPV suelen conservar sus acciones durante un largo periodo de tiempo, los inversores particulares suelen venderlas más activamente, lo que provoca fluctuaciones en el precio. Reddit lo reconoció en la presentación de su OPV, escribiendo en la sección "Factores de riesgo" que la participación de los Redditors podría "dar lugar a una mayor volatilidad".

En 2021, Robinhood, una aplicación de compraventa de acciones que a su vez surgió de r/WallStreetBets, salió a bolsa y también dio acceso a sus ávidos usuarios a la OPV. Pero el precio de las acciones de Robinhood cayó significativamente tras su salida a bolsa y no logró acercarse a su precio de OPV.

La saga de la OPV de Robinhood no ha pasado desapercibida en WallStreetBets - y muchos usuarios del subreddit han reaccionado mordazmente al anuncio de la OPV de Reddit. Los usuarios se han mostrado especialmente indignados con la remuneración de Huffman, que ascenderá a más de 193 millones de dólares en 2023 (incluidas acciones y opciones), mientras que los moderadores voluntarios que realizan la mayor parte del trabajo de organización y supervisión de las comunidades del sitio no ganan nada. Muchos usuarios incluso han amenazado con "vender en corto" las acciones de Reddit, es decir, apostar por su fracaso. Están vendiendo contenidos generados por los usuarios a empresas de inteligencia artificial sin compensar a los usuarios", escribió un usuario, antes de añadir: "Corta a estos cabrones".

Se especulaba, antes de su salida a bolsa, que sería difícil y costoso para los inversores minoristas ponerse cortos en la OPV de Reddit en los primeros días de cotización. Pero afirma que los inversores institucionales están atentos al sentimiento negativo generado por el anuncio y al impacto que podría tener en la rentabilidad de Reddit. "Si el enfado de los usuarios se traduce en un crecimiento lento o negativo de los usuarios, eso será un problema para los inversores institucionales.

Sin embargo, algunos usuarios siguen creyendo en la viabilidad del sitio y en las posibilidades de éxito de la OPV. Un usuario, que se hace llamar Kevon pero que pidió permanecer en el anonimato debido a preocupaciones sobre su trabajo y su vida personal, escribió a TIME en un mensaje directo que planeaba comprar acciones en la OPV, creyendo que el sentimiento negativo actual era más un producto de la tendencia de Reddit a convertirse en una mente colmena que de cualquier experiencia o visión real. "Cada año, los comentarios afirman que el sitio y la empresa están empeorando", escribió. "Sin embargo, sigue creciendo a un ritmo vertiginoso.