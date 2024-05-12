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Salvador Lorca 📚
Oct 10, 2024

Algunas explicaciones y preguntas sobre los pagos de los miembros fundadores: Los suscriptores fundadores son una fuente de ingresos muy importante para algunos escritores. La opción Miembro fundador permite a los lectores pagar más que el precio indicado como muestra extra de apoyo, similar a una donación. Puedes fijar este precio en el nivel que desees, siempre que sea superior al precio de tu plan anual.

Los mensajes de los miembros fundadores tendrán un símbolo especial en lugar del símbolo de candado estándar de los mensajes de pago.

Cómo publico solo para miembros fundadores?

Para publicar un post exclusivamente para tus miembros fundadores en Substack, sigue estos pasos:

1. Redacta tu post como lo harías normalmente. 2. Cuando estés listo para publicar, selecciona "Siguiente". 3. En el menú desplegable de "Audiencia", elige la opción "Solo para miembros fundadores".

Esto asegurará que solo los suscriptores de este nivel puedan recibir el post por correo electrónico y verlo en la aplicación de Substack o en la web. Los no miembros verán un muro de pago al intentar acceder al contenido.

Y puede ser un pago unico o tiene que ser anual?

En Substack, la opción de miembro fundador generalmente se configura como un plan de suscripción, no como un pago único. Puedes establecer el precio que desees para este nivel, siempre que sea superior al precio de tu plan anual. Este plan se renueva automáticamente cada año, a menos que el suscriptor decida cancelarlo.

El correo de bienvenida para los miembros fundadores es diferente que el de los suscriptores de pago?

Sí, el correo de bienvenida para los miembros fundadores puede ser diferente al de los suscriptores de pago. En Substack, tienes la opción de personalizar un correo de bienvenida específico para los miembros fundadores. Esto te permite enviar un mensaje especial o contenido exclusivo a esos suscriptores tan pronto como se unan a tu Substack como miembros fundadores.

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Por supuesto, sigue adelante.

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