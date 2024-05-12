Los Feeds de Noticias para Newsletters

El feed de noticias, en general, es la sección de una plataforma de redes sociales (y algunos otros lugares) donde se muestran las actualizaciones de los usuarios y los anuncios. En ocasiones recibe el nombre de canal de noticias.

Es donde los usuarios pasan la mayor parte de su tiempo y donde pueden atraer el contenido de otros usuarios.

Suelen tener distintos nombres, como:

Instagram feed

Twitter feed

Pinterest feed

Sin embargo, el principio sigue siendo el mismo en todas las plataformas.

Los feeds de noticias, a principios de este siglo, ya se consideraba que podrían ser la próxima generación de boletines informativos.

Los boletines actuales tienen, y tenían, y así se afirmaba, una serie de problemas que impiden que su penetración sea realmente generalizada.

Spam: Muchos boletines se envían como spam, lo que destruye la credibilidad de los boletines para todo el mundo.

Darse de baja: Debido al spam y a las formas poco coherentes de darse de baja, muchas personas simplemente bloquean los boletines cuando ya no los desean.

La privacidad: La gente es cada vez más reacia a revelar sus datos personales, como el nombre y la dirección de correo electrónico.

Sin HTML: Hasta hace poco, o incluso hoy en día, no podemos estar seguros de cómo se ve nuestro correo electrónico - algunos pueden haber deshabilitado HTML, otros simplemente utilizan clientes de correo electrónico con renderizado sub-estándar.

Y seamos realistas. Mucha gente quiere recibir boletines de noticias, si los controla. Pero, durante mucho tiempo, y todavía en varios lugares del planeta (no es el caso de Europa, por ejemplo), la mayoría de la gente no se suscribe por miedo a no poder darse de baja en el futuro.

Todos estos problemas se resuelven con los feeds de noticias:

El proceso de suscripción se gestiona exclusivamente en el ordenador del cliente, por lo que no hay problemas de privacidad. El lector no tiene que facilitar ninguna información para recibir el boletín.

Los lectores de noticias manejan HTML, por lo que se puede resaltar el texto, crear enlaces en línea e incluir imágenes.

Los vendedores no pueden alterar sus suscripciones. Por tanto, nunca recibirá boletines spam (por ejemplo, boletines a los que no se ha suscrito). Claro, el double opt-in y otras técnicas también resuelven este problema.

Al igual que el proceso de alta, el proceso de baja se gestiona exclusivamente en el sistema del cliente. De nuevo, esto elimina cualquier problema de privacidad, por no mencionar que garantiza la coherencia a la hora de darse de baja.

Básicamente, esta solución, se pensaba, podía resolver varios problemas negativos que tenemos con los boletines basados en el correo electrónico. Devuelve el poder a sus lectores, lo cual es bueno porque, a su vez, aumentará la fidelidad hacia usted y su empresa.

Marca

Faltaba, a ese deseo, tomar en consideración la marca.

Estilo de Feed de noticios y branding (marca) son para muchas empresas dos cosas que no se pueden separar. Y no sólo para los boletines. Muchas empresas sólo envían extractos en sus feeds de noticias - algunas sólo envían un enlace. Lo hacen porque quieren que la gente visite su sitio web y porque quieren mostrar su marca y su estilo visual. Los feeds de noticias actuales de algunas redes sociales y otros eliminan ambas cosas, mostrando sólo una página sin estilo.

Pero hay que tener mucho cuidado. Si introducimos el estilo en los lectores de noticias, estamos introduciendo todo lo malo del estilo. Cosas como texto con poco contraste, texto diminuto, el uso de imágenes para el diseño en lugar del contenido, etc.

También nos permite trasladar al mundo de las noticias todos los problemas de usabilidad que tenemos en la web. Ya he introducido algunos problemas nuevos con mis dos ejemplos: uno de ellos es la forma incoherente en que he colocado los enlaces de vuelta al sitio web.

Así que mucho cuidado con lo que se hace. El estilo puede realzar y mejorar el contenido. También puede romperlo. Sólo porque podamos hacer algo no significa que debamos hacerlo, y no me gustaría que los lectores de noticias se volvieran difíciles de leer y hostiles para el usuario.

Teniendo todo esto en cuenta, hace años que ya se deseaba que los lectores de noticias sean un medio más extendido. Algunos pedían que Microsoft y Apple lo incorporaran directamente a sus programas de correo electrónico (mail y Outlook). Quizás el modelo más agresivo, al final, vino de otra herramienta: Substack.

Substack

En octubre de 2022, como muchos habían hecho antes, la nueva aplicación RSS de Substack podría devolver la utilidad a los feeds de noticias, en cierta (puesto que en otros lugares permanece aislado) apuesta por los estándares abiertos. Google Reader fue un lector RSS que funcionó entre 2005 y 2013 y cambió nuestra forma de leer noticias. De nuevo, no ofrecía nada que no se pudiera hacer ya con las aplicaciones de lectura de RSS, pero lo convirtió en la corriente dominante. Los sitios web añadieron botones de Google Reader del mismo modo que hoy añaden botones de Twitter.

Substack podría ser el servicio de boletines más conocido, por lo que podría alcanzar un alto nivel de reconocimiento, aunque no llegue a la fama de Google Reader. Para los usuarios, añadir soporte RSS al lector de boletines tiene mucho sentido. Tienes a todos tus escritores favoritos en un solo lugar. RSS es una forma sólida para Substack de abrir su intento de un enfoque de jardín amurallado para el correo electrónico.

Es una estrategia sólida, pero fácilmente replicable gracias a la naturaleza abierta de RSS. Cualquiera puede añadirlo a su aplicación. Y, con cierta ironía, puedes suscribirte al propio Substack a través de RSS, en la aplicación de lectura que elijas, y nunca dar a Substack tu dirección de correo electrónico, visitar su sitio o utilizar su aplicación.

Eso es lo bueno de estas viejas tecnologías web abiertas. Dan a todo el mundo las mismas oportunidades y no permiten que nadie te encierre, al menos tecnológicamente. Es exactamente lo contrario de Twitter (X, ahora).

En abril de 2023, Substack anunció que estaba creando una función al estilo de Twitter llamada Notes. Que lanzaba una nueva función de formato corto que guardaba claras similitudes con el feed de noticias de Twitter.

Aparte de las razones de mercado, ¿no sería Notes lo más cercano a esa solución que se proponía al principio?