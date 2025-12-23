Del artículo “Transforma tus Posts de Substack con 2 Soluciones Sencillas”, uno de los más populares del año.

Es tradicional publicar este tipo de listas a finales de año, o justo al comenzar el año. Martina lo ha hecho, y tras hablar con ella, seguiremos su estructura.

Con otro año calendario casi terminado, pensamos que era un buen momento para ampliar la información y compartir los 12 artículos más populares de 2025 y los 8 de 2024 en una lista práctica. Es una gran excusa para retomar los ensayos que te gustaron o ponerte al día con los que te perdiste.

En 2025, llegaron muchos lectores nuevos y encantadores, muchos de ellos en la segunda mitad del año. Eso significa que muchos artículos de principios de año habrán pasado desapercibidos. Hoy, pues, vamos a echar un vistazo a los artículos más populares de 2025.

Los 12 artículos más populares de 2025 en Emprender

La lista, en orden de más popularidad, es la siguiente:

(1) El Factor Número 1 del Éxito de las Newsletters en Español en Substack

+ El factor número 2. Advertencia: Ni comentar, ni notas, ni chats, ni mensajes directos...

(2) Por qué no voy a cobrar en Substack

Cobrar en Substack puede que no sea todo lo que parece.

(3) Por Qué No Ganarás Dinero Con Tu Substack

El cambio psicológico necesario para crear un negocio de creador sostenible.

(4) Cómo Aumentar tus Suscriptores

Un sencillo manual que puedes seguir para conseguir al menos 1.000 suscriptores en los próximos 90 días.

(5) Autónomo: Define tu Modelo de Negocio

Guía de definición del modelo de negocio del profesional independiente. Sigue estos pasos, por este orden.

(6) Transforma tus Posts de Substack con 2 Soluciones Sencillas

“Hay dos lecciones principales con las que a menudo veo que luchan los escritores de Substack” y “3 consejos prácticos para que te vean en Substack que uso a diario”.

(7) Invítame a un Café: Más que una Opción de Propina para los Creadores

Una alternativa a las suscripciones: Permite que tu público pague tu café sin tener que pagarlo tú.

(8) Plataformas de Venta de Productos Digitales (Infoproductos, etc): Guía Completa

Una comparación honesta y detallada de las alternativas a Gumroad y Substack.

(9) Suerte y Caos: Por qué Algunos Prosperan a Pesar de Todo

Por qué algunas empresas prosperan en la incertidumbre, incluso en el caos, y otras no; y qué rol juega aquí la suerte. Una guía esencial.

(10) No, tener una Newsletter no es lo mismo que tener tu propia Plataforma

Cualquiera que diga lo contrario (Substack 👀) te está vendiendo algo. Además: Ser Dueño de tu Contenido: El Mito de la Seguridad de las Plataformas.

(11) Construir una Comunidad en Substack: Riesgos

¿Es Substack el lugar ideal para construir una comunidad?

(12) Coste del Capital, Finanzas Corporativas y Teoría de la Inversión

Teoría generalizada de Modigliani-Miller: Aplicaciones en finanzas corporativas, inversiones, fiscalidad y calificaciones.

Los 8 artículos más populares de 2024 en Emprender

También han llegado muchos muchos lectores en 2025; y los mejores artículos del 2024 pasaron desapercibidos para ellos.

Si te preguntaste alguna vez, o tienes curiosidad por conocer, cuáles fueron los artículos más populares de 2024, dado que en su día no elaboramos ninguna lista, son los siguientes, en orden de popularidad:

(1) El Gran Negocio Financiero de Starbucks: ¿Un Banco Secreto sin Regulación?

¿Te has preguntado alguna vez por qué empresas como Starbucks ofrecen tarjetas regalo a sus clientes? Lo que puedes aprender de sus técnicas para tu negocio.

(2) Se Acerca el Fin de la Era de las Suscripciones

Substack u OnlyFans; estás pagando de más por tu periodismo (o porno).

(3) Métricas y Mediciones de Satisfacción del Consumidor

La satisfacción del consumidor proporciona un indicador adelantado de las intenciones de compra y la lealtad del consumidor.

(4) Historia de las Vacaciones, el Ocio y el Turismo: Parte 1

Desde el Gran Tour en el siglo XVIII y la visita a las colonias en el siglo XIX.

(5) Convierte Substack en una Plataforma de Cursos

No pagues a Udemy, Hotmart, Teachable, Kajabi o Gumroad; aprovecha la distribución de Substack

(6) Cómo enviar un correo electrónico a tus suscriptores de Substack (sin publicar un post)

Y por qué es importante.

(7) Navegar por el Proceso de Decisión de Compra

Reconocimiento del “problema” y distribución de roles.

(8) Retos Económicos, Institucionales y Sociales de un Cambio de Escala

Hacia una sociedad de la economía circular.

Estos fueron los 12 grandes éxitos del año 2025 y los 8 del 2024. Todos ellos han contribuido significativamente a que esta newsletter cruzara la línea de los 2.000 suscriptores casi a finales del año (exactamente, 2.071 en el momento de escribir estas líneas), con tasas de apertura superiores a la media durante los últimos meses (35-45%) y un crecimiento del 446% en 2025.

Escribiendo aquí y en otros lugares, como Martina, también hemos aprendido que una verdad sobre la creación de contenido es que nunca se sabe con certeza qué será popular y qué fracasará.

Un boletín es un claro ejemplo de ello. Algunos piden y reciben la opinión de los lectores, modifican su calendario de publicaciones e incluso rediseñan por completo el formato. Durante la planificación de contenido, a veces pensamos que nuestros temas y artículos tendrían éxito. Nos ha pasado.

A veces era así. La mayoría de las veces, no. Casi todos los meses, un post que no creíamos que fuera a recibir muchas visitas ni a generar nuevas suscripciones demostraba -algunas veces- su fuerza. Además de ser un placer escribir, la creciente comunidad de emprender en Substack nunca deja de sorprender y cambiar nuestras expectativas.

Todavía no sabemos la incidencia de las numerosas colaboraciones (en especial, con escritores invitados) llevadas a cabo en este boletín durante el año, pero tenemos claro que ha sido mucho más enriquecedor que hayan tenido lugar.