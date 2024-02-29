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Conflicto o Litigio de Patentes en Diferentes Jurisdicciones

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre Litigio de Patentes en Diferentes Jurisdicciones. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Litigio de Patentes en Europa

Actualmente, sólo si los programas informáticos tienen un "efecto técnico" pueden patentarse en Europa. Sin embargo, existe poca definición autorizada de esta frase y su alcance es muy discutido. Esto ha dado lugar a que algunos programas informáticos sean patentables en un país, como EE.UU., pero no en los Estados miembros de la UE.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los recientes intentos de acordar una directiva para armonizar la legislación relativa a las patentes de programas informáticos fue rechazada por el Parlamento Europeo ante el temor de las implicaciones negativas que tendría para la innovación un sistema de patentes de programas informáticos al estilo estadounidense. Para proteger la inversión en bases de datos, la UE estableció un nuevo tipo de derecho específico para las bases de datos, pero el valor de la concesión de este derecho sigue siendo muy discutido por los usuarios del sistema. En la UE, un prolongado debate que suscitó opiniones fuertes y divergentes desembocó en una directiva sobre la protección de las invenciones biotecnológicas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La concesión de patentes sobre invenciones biotecnológicas sigue suscitando controversia. En parte, esto se debe a la confusión sobre el efecto de la protección de las patentes en la innovación futura y a la preocupación sobre la patentabilidad de la tecnología implicada.

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Mientras que algunos Estados miembros han restringido severamente la concesión de protección a las invenciones biotecnológicas por motivos morales, el Reino Unido ha establecido una política y una práctica claras que han fomentado una fuerte industria biotecnológica nacional, especialmente en torno a la investigación con células madre.

Estudio de caso - Litigios sobre patentes biotecnológicas - Oncomouse de Harvard" box_color="#242256. El Oncomouse de Harvard es un ejemplo de patente biotecnológica en litigio. El ratón había sido modificado genéticamente para contener un gen cancerígeno. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La patente fue presentada y concedida por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO). Se presentó en Europa en 1985 y fue rechazada inicialmente en 1989 ya que, entre otras razones, el Convenio sobre la Patente Europea (CPE) excluye la patentabilidad de los animales.a La patente se concedió entonces en 1992 en apelación ya que se decidió que sólo se excluían las variedades animales, no los animales en sí. A continuación, varias partes se opusieron, concluyendo finalmente el procedimiento en 2003 para permitir la patente en una forma modificada.b En Canadá, el Tribunal Supremo rechazó la patente en 2002, dictaminando que las formas de vida superiores no son patentables.

Consideraciones de Litigio

Las patentes a menudo conducen a litigios, tanto en el país como en el extranjero. Esto no es, sin embargo, todo malo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las patentes se pueden usar de forma prospectiva, amenazando o iniciando un litigio para ayudar a preservar la participación de mercado.

Idea

Los derechos de patente pueden, por supuesto, ser utilizados por una compañía para protegerse de otras compañías que lo acusarían de infracción de patente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las partes que buscan iniciar un litigio de patentes en los Estados Unidos pueden hacerlo en varios tribunales de distrito federales o ante la Comisión de Comercio Internacional de los EE. UU. (ITC).

Presentación en un tribunal de distrito federal

Al presentar una demanda de patente en un tribunal federal de distrito en los Estados Unidos, un litigante debe primero identificar qué tribunales serían los lugares apropiados.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Luego, debe considerar cuál de los tribunales de distrito permisibles sería mejor para sus objetivos de litigio.

Encontrar el lugar adecuado para el litigio

La jurisdicción de la materia (es decir, el poder del tribunal de distrito para escuchar la materia de la controversia) no es un problema para los casos de patentes porque los tribunales federales tienen jurisdicción exclusiva sobre los temas de patentes. Ver 28 U.S.C. § 1338.

Sin embargo, si el litigio involucra otros reclamos, esos otros reclamos podrían ser permitidos en un tribunal federal. Para que un tribunal sea un lugar adecuado para el litigio de patentes, el tribunal debe tener jurisdicción con respecto al tema de la disputa y las personas o entidades involucradas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La jurisdicción es el poder de un tribunal para resolver una disputa. Se considera que una corporación “reside” en cualquier distrito judicial en el que está sujeta a la jurisdicción personal en el momento en que se inicia una acción. Según el Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal de los EE. UU., Existe jurisdicción personal en un caso de infracción de patente en el que un demandado coloca deliberadamente productos infractores en el flujo del comercio con la expectativa de explotar negocios en el estado del foro.

Otros Elementos

Por consiguiente, se puede iniciar una acción por infracción de patente contra una corporación en cualquier distrito donde la corporación esté sujeta a jurisdicción personal en el momento en que se inicie la demanda. Se puede iniciar una acción por infracción de patente en cualquier distrito judicial donde resida el demandado. Los tribunales de distrito de EE. UU. Que atienden casos de litigios de patentes se encuentran en varios estados.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cada tribunal de distrito en un estado (el estado del foro), puede ejercer adecuadamente la jurisdicción personal sobre una parte fuera del estado del foro si:

la parte está sujeta al servicio del proceso bajo el estatuto general del estado del foro; y

las actividades de la parte en el estado del foro satisfacen el requisito de contactos mínimos de la Cláusula de Debido Proceso.

Con respecto al primer requisito del estatuto de brazo largo, varios estados han promulgado leyes que permiten que sus tribunales (incluidos los tribunales de distrito federales en ese estado) ejerzan su jurisdicción personal sobre los no residentes del estado del foro, bajo ciertas condiciones.

En cuanto al segundo requisito del debido proceso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha decidido que la Constitución permite que un no residente de un estado del foro esté sujeto a la jurisdicción de los tribunales en el estado del foro, si el no residente tiene ciertas actividades mínimas con El estado del foro, satisfaciendo así el debido proceso Debido a que varios estatutos estatales de brazo largo, incluidos los de Texas y California, son coextensivos con la Cláusula de debido proceso, las cuestiones de jurisdicción personal a menudo se colapsan en una investigación de debido proceso constitucional. Incluso si se elige un tribunal para los procedimientos de litigio, el caso no necesariamente se llevará a cabo en ese tribunal.

Idea

Los demandantes de patentes a menudo están sujetos a desafíos en el lugar en forma de (1) una moción para desestimar por falta de jurisdicción personal, (2) una moción para despedir a forum non conveniens, es decir, el foro es inconveniente para los testigos, expertos, documentos, etc., o (3) una moción para transferir a un lugar alternativo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando el lugar original es inadecuado, y no es simplemente un inconveniente, el demandado puede presentar una moción para desestimar un lugar inadecuado. Si un demandante presenta una demanda en un distrito del lugar apropiado que es inconveniente para el acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) o los testigos, y si hay un tribunal federal más conveniente donde se podría haber presentado la demanda, el demandado puede presentar una moción para transferir la sede bajo 28 USC § 1404 (a).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando el foro más conveniente está en el extranjero, el demandado puede presentar una moción para despedir a forum non conveniens. Un demandado debe solicitar una transferencia de lugar en una moción separada presentada ya sea en el momento o cerca de la hora en que el demandado presenta su respuesta.

Evaluar los lugares apropiados

A continuación, el solicitante de la patente debe decidir qué tribunales y divisiones del distrito federal son más favorables. Esta decisión probablemente dependerá del tiempo promedio para la resolución, el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) del litigio y la probabilidad de éxito del litigio. Otros factores, como la posibilidad de una demanda de represalia, también deben tenerse en cuenta, pero no están dentro del alcance de este artículo. El tiempo de resolución es una consideración de importancia crítica. Algunos tribunales de distrito son conocidos por su pronta resolución; otros no lo son. Algunos son conocidos por ser especialmente rápidos y se conocen familiarmente como "cohetes": el Distrito Este de Texas, el Distrito Este de Virginia y otros que han adoptado reglas locales específicas de patentes que requieren revelaciones aceleradas y plazos de prueba. Estadísticas de la administración del tribunal federal para 2005 revelan que el tiempo promedio desde la presentación hasta el juicio en los casos civiles durante el período de doce meses que terminó el 30 de septiembre de 2005 fue de aproximadamente 22.5 meses.

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Durante este período, aproximadamente 253,273 casos civiles se presentaron ante los tribunales federales, de los cuales aproximadamente 12,184 se clasificaron como casos de propiedad intelectual relacionados con derechos de autor, patentes y / o marcas registradas. Tiempo medio desde la presentación hasta el juicio en casos civiles en 2005, en meses, en 20 Distritos de Estados Unidos, y número de casos sobre propiedad intelectual:

Distrito este de Virginia 9.4 - 182

Distrito occidental de Wisconsin 11.3 - 51

Distrito de Maine21 13.0 - 17

Distrito Sur de Texas 15.3 - 366

Distrito Este de Texas 15.9 - 193

Distrito Sur de Florida 16.7 - 332

Distrito medio de la Florida 20.0 - 280

Distrito este de Wisconsin 20.3 - 76

Distrito central de california 20.5 - 1427

Distrito Norte de Texas 20.7 - 279

Distrito Este de Pennsylvania 20.8 - 1005

Distrito Sur de Nueva York 22.0 - 876

Distrito este de Michigan 22.0 - 208

Distrito de Minnesota 23.0 - 201

Distrito de Delaware 23.5 - 149

Distrito Sur de California 25.4 - 162

Distrito Norte de Georgia 27.0 - 273

Distrito Norte de Illinois 27.0 - 462

Distrito Norte de California 28.0 - 467

Distrito de Massachusetts 31.0 - 221

Los cohetes pueden llegar a ser más comunes.

En septiembre de 2006, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para crear un programa piloto diseñado para alentar y desarrollar la experiencia de los jueces de distrito en casos de patentes.

En caso de que el proyecto se convierta en ley, establecerá un programa piloto de diez años en al menos cinco tribunales de distrito federales y otorgará US $ 5 millones cada año para educar a los jueces y contratar personal adicional con experiencia en asuntos de patentes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los cinco tribunales serán elegidos de los 15 tribunales de distrito con el mayor número de casos de patentes en el año anterior y solo aquellos que (1) están autorizados para tener al menos diez jueces de distrito y (2) tienen al menos tres jueces que han solicitado Para escuchar casos de patentes. Según un estudio realizado recientemente por el bufete de abogados Fulbright & Jaworski LLP, si el programa piloto fuera a ser ley este año, los cinco tribunales de distrito participantes probablemente serían elegidos entre los siguientes catorce distritos candidatos: Distrito central de california Distrito Sur de Nueva York Distrito Norte de California Distrito de Nueva Jersey Distrito Sur de California Distrito de Massachusetts Distrito medio de la Florida Distrito este de Michigan Distrito Sur de Florida Distrito Este de Pennsylvania Distrito Norte de Georgia Distrito Norte de Texas Distrito Norte de Illinois Distrito Sur de Texas Los demandantes también deben considerar el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) del litigio cuando elijan dónde iniciar el litigio de patentes. Según un estudio realizado en 2005 por la Asociación Americana de Abogados de Juicio de Propiedad Intelectual, la ubicación de los litigios sobre patentes puede influir enormemente en los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de los litigios.

Las patentes amplias pueden frenar la competencia" box_color="#242256. Blackboard, fabricante estadounidense de sistemas de gestión del aprendizaje en línea, tomó por sorpresa a la comunidad académica cuando anunció en 2006 que se le había concedido una amplia patente en Estados Unidos. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La patente abarca 44 reivindicaciones relacionadas con los sistemas de gestión del aprendizaje e implica la infracción por parte de muchos otros productos del mercado. El mismo día que hizo pública su patente, Blackboard inició una demanda por infracción de patente en un tribunal de Texas contra Desire2Learn. Deja un comentario Muchas empresas que han estado trabajando en software educativo temen, desde entonces, que Blackboard interponga una demanda por infracción o haga cumplir complejos y costosos acuerdos de licencia.

Coste completo de los litigios de patentes en 2005

Por región geográfica, separando entre el coste (o costo, como se emplea mayoritariamente en América) medio de los casos valorados de 1 a 25 millones de dólares americanos, y el de casos valorados por encima de los 25 millones:

Boston 2,638,889 - 4,107,143

Nueva York 3,667,308 - 6,190,000

Filadelfia 3,287,500 - 4.712.500

Washington DC 3,167,742 - 6,947,917

Otro oriente 2,468,750 - 3,076,923

Metro Sureste 3,285,294 - 9,440,909

Otro sudeste 1,662,500 - 3,342,857

Chicago 2,133,000 - 4,404,412

Minneapolis-St. Pablo 1,567,500 - 3,688,889

Otra central 1,686,098 - 3,258,571

Texas 2,847,826 - 4,993,750

Los Angeles 3,015,000 - 4,866,667

San Francisco 2,823,529 - 7,985,714

Otro oeste 2,279,630 5,283,333

Ganadores de los Litigios

Finalmente, aunque la probabilidad de éxito es difícil de predecir, la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad George Mason, Kimberly A.

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Moore, dice que "la elección del foro desempeña un papel fundamental en el resultado de los litigios sobre patentes".

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Sra.

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Moore realizó un análisis empírico de los diez tribunales de distrito seleccionados con mayor frecuencia para litigios de patentes entre 1983 y 1999. Ella concluye que, en general, los titulares de patentes ganaron el 58% de todas las demandas de patentes pero que la tasa de ganancias varía según la región . En la siguiente información, se distingue cuando es el poseedor de la patente quien resulta ganador o es el infractor quien gana (período 1983-1999) por tribunal de distrito:

Distrito Norte de California 68 - 32

Distrito de Minnesota 67 - 33

Distrito central de california 63 - 37

Distrito Sur de Nueva York 63 - 37

Distrito Sur de Florida 63 - 37

Distrito de Nueva Jersey 61 - 39

Distrito este de Virginia 58 - 42

Distrito Norte de Illinois 48 - 52

Distrito de Delaware 46 - 54

Distrito de Massachusetts 30 - 70

Fuente: El poder judicial federal.

Presentación en "EE.UU. Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento: ITC"

Aunque los tribunales de distrito federales son los lugares habituales para litigios de patentes, los demandantes también pueden presentar una queja en el ITC de EE. UU.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Bajo ciertas circunstancias.

En virtud de la Ley de Aranceles de 1930 (19 USC § 1337), la CCI investiga las denuncias de ciertas prácticas desleales en el comercio de importación, incluida la infracción de patentes, a través de la importación de productos infractores.

En 2003, el CCI inició 18 investigaciones de patentes; en 2004 inició 28; y en el primer semestre de 2005, inició 21. Los demandantes deben proporcionar más pruebas al ITC que a los tribunales federales.

En casos de patentes, por ejemplo, la Comisión requiere los siguientes documentos para iniciar una “investigación de la Sección 1337”: gráficos de reclamos que pretenden mostrar una infracción, copias de los acuerdos de licencia correspondientes a cada patente reivindicada, copias de historiales de enjuiciamiento certificados para cada una declarada patente, y copias de las referencias técnicas citadas en los historiales de procesamiento para cada patente afirmada. Después de presentar una queja ante la Comisión, la Oficina de Investigaciones de Importación Injustas (OUII) examina la queja y determina si iniciar o no una investigación de la Sección 1337, generalmente dentro de los 30 días calendario posteriores a la presentación de la queja.

En el caso de que la Comisión opte por iniciar una investigación de este tipo, la Comisión sirve a todos los encuestados mencionados en la investigación, así como a la embajada de los EE. UU. Para el país en el que están ubicados, con una copia de la queja y un aviso de investigación.

También se publica un aviso de investigación en el Registro Federal.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La OUII rara vez decide no iniciar una investigación. Una vez que se inicia una investigación, la Comisión asigna a un abogado investigador de la OUII para que actúe como un litigante independiente que representa el interés público en la investigación. Una investigación de la Sección 1337 se lleva a cabo de acuerdo con reglas de procedimiento exclusivas del CCI, aunque estas reglas tienen algunas similitudes con las Reglas Federales de Procedimiento Civil.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las Reglas Federales de Procedimiento Civil son las reglas por las cuales el litigio se lleva a cabo ante todos los Tribunales de Distrito de los EE. UU.

Sin embargo, por ejemplo, durante una investigación de la Sección 1337, es el juez de derecho administrativo quien emite citaciones con jurisdicción nacional. Otra distinción importante es el tiempo. Por lo general, una investigación de la Sección 1337 avanza rápidamente, con plazos rápidos para las respuestas de descubrimiento e información (generalmente diez días, en lugar de 30 días) y fechas de cumplimiento estatutarias que requieren la finalización de los procedimientos de la Comisión " a la mayor brevedad posible ". 15 meses, dependiendo de la complejidad del caso.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como resultado, las partes que inician las investigaciones de ITC pueden esperar razonablemente un juicio dentro de los nueve o diez meses posteriores a la presentación. Una investigación de la Sección 1337 a menudo conduce a una audiencia formal de evidencia ante el juez de derecho administrativo que preside. Al concluir esta audiencia, el juez de derecho administrativo emite una determinación inicial que sirve como una decisión inicial de los méritos del caso.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La determinación inicial puede luego estar sujeta a una revisión por parte de la Comisión completa de la ITC (si las partes así lo desean) antes de que se convierta en la determinación final de la Comisión de la ITC.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La determinación inicial a menudo se emite al menos tres meses antes de la fecha límite de 15 meses para la finalización de la investigación.

A solicitud de una de las partes para una revisión de la determinación inicial, la Comisión puede revisar y adoptar, modificar o revertir la determinación inicial o puede decidir no revisarla en absoluto. Si la Comisión se niega a revisar la determinación inicial, pasa a ser la determinación final por defecto de la Comisión En el caso de que la Comisión determine que la Sección 1337 ha sido violada, la comisión puede emitir una orden de cese y desistimiento, ordenando a las partes infractoras que cesen sus actividades ilegales, así como uno de los dos tipos de órdenes de exclusión: general a todos los artículos infractores, sin importar la fuente) o limitados (que se aplican a aquellos artículos infractores importados por un demandado a la investigación) que prohíben que ciertos productos ingresen a los Estados Unidos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Comisión no puede evaluar los daños monetarios.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las órdenes de exclusión de la Comisión son ejecutadas por el Servicio de Aduanas de los EE. UU., aunque la Comisión hace cumplir sus propias órdenes de cese y desistimiento. El presidente tiene 60 días para revisar las órdenes de la Comisión antes de que entren en vigencia.

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Durante este período, los artículos infractores pueden ingresar a los Estados Unidos si el importador publica una fianza con el Servicio de Aduanas por un monto determinado por la Comisión.

Del mismo modo, las actividades prohibidas por una orden de cese y desistimiento de la Comisión también pueden continuar durante el período de revisión presidencial si el demandado publica una fianza con el Servicio de Aduanas.

Pormenores

Las apelaciones de órdenes de la Comisión conforme a las investigaciones de la Sección 1337 son escuchadas por el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal. Existen ventajas y desventajas en el uso de la Comisión de Comercio Internacional como un foro para los litigios de patentes. Quizás la mayor ventaja es que la tasa de ganancias de los demandantes en las investigaciones de ITC es aproximadamente del 70%, en comparación con el 58% en los tribunales de distrito federales. Autor: Williams, 2007 Asunto: litigios. Asunto: derecho-mercantil.

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Véase También