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Lista de Términos de Turismo, Hostelería y Viajes

Las estadísticas turísticas de la OMT, que tienen el mérito de permitir comparar los flujos turísticos a escala mundial, plantean grandes problemas de interpretación, y hace la difinición de términos como “viajero” o “turista” difícil. A éstos se añade la dificultad de contabilizar a los turistas, ya que mientras que para un territorio insular, a veces con una sola puerta de entrada, es relativamente fácil contabilizar a los visitantes haciéndoles rellenar un formulario en el avión o el barco que les lleva a su destino, la situación es muy diferente para los países continentales que están ampliamente abiertos al exterior.

Los segmentos específicos del turismo, como el transporte aéreo, los parques temáticos, los establecimientos de comidas y bebidas, el alojamiento y los museos, tienen sus propios códigos de clasificación industrial en todos los países industrializados. Sin embargo, la agrupación general de actividades y organizaciones relacionadas que se unen para crear la industria turística más completa no tiene su propio código industrial distintivo.

En la Francia continental, la Enquête auprès des visiteurs venant de l'étranger (EVE) (encuesta a los visitantes procedentes del extranjero) proporciona información sobre los flujos turísticos de los no residentes. La realizan anualmente el Banco de Francia y la Dirección General de Empresas (DGE), dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, en las salidas de carretera, ferroviarias, aéreas y marítimas del país. Más de un millón de vehículos son observados en las fronteras y 135.000 pasajeros aéreos son interrogados al embarcar. Además, 60.000 personas rellenan un cuestionario para conocer las características de su estancia (duración, motivo de la visita, gastos, etc.). El EVE se completa con la Encuesta de Demanda Turística (EDT), realizada cada mes a 20.000 personas representativas de la población residente en Francia.

Francia está considerada como el primer (alguna vez el segundo, disputado con países como España) destino turístico mundial, con 89,3 millones de turistas extranjeros de un total de 1.400 millones de turistas internacionales en 2018, es decir, el 6,4% del total. El 100% del total. De hecho, estas cifras no son más que estimaciones pobres y muy incompletas del flujo de turistas. Al problema de la fiabilidad de la medición del turismo se añade el hecho de que sólo se miden los turistas que cruzan una frontera. Esto es sólo la punta del iceberg, ya que el turismo nacional supera con creces al internacional. Por lo tanto, la medición del turismo es muy imprecisa y lo que se mide está sesgado por el nivel de gobierno en el que se realiza. El objetivo del turismo no es cruzar una frontera, sino llegar a un destino.

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En consecuencia, las estadísticas de la OMT sobrevaloran las regiones del mundo con muchos Estados y, por tanto, muchas fronteras, como Europa, en detrimento de las que tienen pocas, como Norteamérica. Cuanto más fina sea la malla de Estados, mayor será el número de turistas, en igualdad de condiciones. Es más, la posición de un país dentro de esta red influirá en las estadísticas. En un lugar periférico o peninsular, un estado tendrá menos probabilidades de ser atravesado, lo que justifica una etapa intermedia corta, que otro situado en un lugar central. En un continente muy fragmentado, entre el norte y el sur de Europa, Francia se ve especialmente favorecida. Por último, aunque no conocemos el número de turistas que visitan los territorios subnacionales, salvo raras excepciones, tampoco conocemos el flujo de turistas externos que entran en territorios supranacionales, como los continentes, porque cuando sumamos los flujos turísticos de cada Estado que compone el continente, incluimos los flujos de los países que forman parte del continente, y contamos a los turistas externos tantas veces como el número de países que visitan.

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El conocimiento cuantitativo del turismo es, por tanto, imposible, por lo que el principal reto consiste en definirlo mediante un enfoque cualitativo lo más preciso posible. Según los geógrafos Rémy Knafou y Mathis Stock, el turismo es un "sistema de actores, prácticas y espacios que participan en la ʺrecreaciónʺ de los individuos a través del desplazamiento y la habitación temporal fuera de los lugares cotidianos".

Se trata de un universo social, un "campo" en el sentido definido por Pierre Bourdieu, polarizado por la movilidad voluntaria "fuera de la vida cotidiana", generalmente para el entretenimiento y/o la regeneración. Reúne a los que van (turistas), cuyas actividades (prácticas) se diversificarán considerablemente con el tiempo; a los espectadores seducidos (los que desearían ser turistas); a los contempteurs (en particular, los que se definen como "viajeros"); a la sociabilidad amistosa o familiar (lunas de miel, vacaciones en familia, etc.); al saber (guías turísticos, guías del mundo del turismo, etc.). ); conocimientos (guías turísticos, científicos, medios de comunicación, etc.); valores basados en mundos imaginarios (islas tropicales "paradisíacas", etc.) y geosímbolos (la Torre Eiffel, el Taj Mahal, etc.); capital; empresas (grupos hoteleros, agencias de viajes, empresas de transporte, etc.); instituciones (oficinas de turismo, fundaciones, ministerios, etc.); tecnologías (medios de transporte, de pago, de reserva, etc.); normas y prácticas (turismo, turismo, etc.). Normas y leyes (sobre alojamiento, vacaciones pagadas, entrada de extranjeros, etc.). Los lugares desempeñan un papel fundamental en este ámbito, ya que son el soporte de las sensibilidades y prácticas del momento.

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Es en función de éstas que los turistas eligen los lugares, dando una nueva mirada a los mismos y creando nuevos usos que pueden asimilarse a invenciones. Para comprender el desarrollo del turismo, debemos fijarnos en cómo se ha extendido por el mundo y por la sociedad, y preguntarnos cómo se han diversificado las prácticas turísticas. Pero antes de ir más lejos, debemos remontarnos a sus orígenes.

Visualización Jerárquica de Turismo

Glosario de Términos de Turismo y Hostelería

Lista de términos de turismo, hostelería y viajes:

A la carta: Menú en el que cada artículo tiene un precio y se prepara por separado.

Alojamientos: Definidos vagamente como establecimientos dedicados principalmente a proporcionar espacio de alojamiento al público en general.

Contabilidad: Actividad de servicio de las empresas destinada a acumular, medir y comunicar información financiera a los distintos responsables de la toma de decisiones. Turismo de aventura: Turismo que implica actividades con un elemento de riesgo físico superior a la media.

Cohorte de edad: Una generación afectada por experiencias comunes.

Asociación de Transporte Aéreo (ATA): Asociación nacional que proporciona un formato para debatir cuestiones de seguridad y servicio y promueve el avance de la tecnología.

Airlines Reporting Corporation (ARC): La cámara de compensación para recibir los pagos de comisiones por la venta de billetes de avión.

Código de aeropuerto: Designación de tres letras utilizada para identificar aeropuertos específicos.

Todo incluido: Precio único por todos o casi todos los servicios principales proporcionados en un paquete turístico, complejo turístico o crucero.

Alocéntricos: Véase Aventureros.

Amenidades: Bienes y servicios proporcionados con el alojamiento que contribuyen a la comodidad del huésped.

Amtrak: Nombre comercial de la National Railroad Passenger Corporation, que es una combinación de los servicios ferroviarios de pasajeros de los ferrocarriles estadounidenses.

Créditos: Financiación proporcionada a través de entidades gubernamentales.

Acuicultura: La cría y cultivo de plantas acuáticas, peces y crustáceos, como algas, salmón, bagre, ostras y gambas, en grandes cantidades para el consumo humano.

Atracciones: Lugares naturales, objetos o instalaciones construidas que tienen un atractivo especial tanto para los turistas como para los visitantes locales.

Autenticidad: Un objeto o actividad que es original y genuino respecto a los orígenes de la cultura.

Millas de asiento disponibles (MDA): La distancia recorrida multiplicada por el número de asientos disponibles.

Bancos de vuelos: El proceso de coordinar los horarios de los vuelos para que los aviones lleguen y salgan durante periodos de tiempo similares.

De banquete a empresa

Banquete: Una función de comida y bebida diseñada, tarificada y producida para un cliente normalmente para un único evento u ocasión.

Pedido de evento de banquete (BEO): Un contrato para una reunión u otra ocasión especial que detalla la fecha, la secuencia de los eventos, las necesidades especiales, los alimentos y bebidas, los precios y las cantidades garantizadas.

Puntos de referencia: Medidas de rendimiento que utilizan tipos de empresas similares para supervisar las operaciones clave.

Atraques: Camas en un barco.

Mejor tarifa disponible (BAR): Precio garantizado por el que se ofrece al huésped la tarifa más baja disponible para una noche de estancia.

Biometría: Tecnologías para identificar y verificar las características fisiológicas de un individuo, como las huellas dactilares, las huellas manuales, los rasgos faciales y el iris.

Blogs: Revistas en línea compuestas por enlaces y publicaciones en orden cronológico inverso. Reserva: Una reserva. Jardines botánicos: Jardines dedicados a la conservación, exhibición y estudio de plantas en crecimiento.

Punto de equilibrio: El nivel en el que las ventas totales son iguales a los costes totales. Brigada: Equipo de empleados del servicio de comidas, por ejemplo, la brigada de servicio (todo el personal de servicio) o la brigada de cocina (todo el personal de cocina), en el que cada miembro tiene asignadas una serie de tareas específicas.

Bumping: Proceso por el que se deniega el embarque a los pasajeros de una compañía aérea con reservas confirmadas debido al exceso de reservas (sobreventa) del vuelo.

Empresa: Organización que funciona con el objetivo de obtener beneficios de la venta de bienes y servicios. Viajes de negocios: Actividades relacionadas con los viajes asociadas con el comercio y la industria.

De centros de llamadas a convenciones

Centros de llamadas: Lugares centralizados diseñados y gestionados para atender grandes volúmenes de consultas telefónicas entrantes, en muchos casos las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

CANRAILPASS: Permite 12 días de viaje en clase turista dentro de un periodo de 30 días en cualquier lugar al que VIA Rail llegue en Canadá.

Capacidad de carga: Concepto clave en el análisis del impacto medioambiental que se refiere a la cantidad de uso que un medio ambiente es capaz de soportar en determinadas circunstancias.

Cartografía: La ciencia o el arte de hacer mapas e interpretar los patrones cartográficos de la geografía física y humana.

Catering: Departamento de un restaurante, hotel o complejo turístico que se encarga de vender y planificar reuniones especiales y eventos de comida y bebida.

Operaciones en cadena: Grupos de propiedades que están afiliadas entre sí y tienen una propiedad común y/o control y supervisión de la gestión.

Vuelo de ida y vuelta: Plan de vuelo que incluye el regreso a la ciudad de origen pero a través de una ruta o compañía aérea diferente.

Código compartido: Acuerdo que permite a una compañía aérea regional/de cercanías compartir el mismo código de dos dígitos de una compañía aérea principal colaboradora en el sistema informático de reservas.

Economato: Almacén central en el que se reciben y guardan los alimentos y suministros hasta que son requisados.

Comisiones: Porcentaje que los proveedores turísticos pagan a un agente de ventas (agencia de viajes) por la reserva de viajes. Ventaja comparativa: Las ventajas de una alternativa en relación con otra.

Sistemas informáticos de reserva (SIR): Equipos y programas informáticos que permiten a las agencias de viajes acceder a los sistemas de distribución mundial.

Concesionarios: Personas o empresas a las que se les ha concedido el derecho a prestar un servicio concreto, como el servicio de comidas, el servicio de guías, el servicio sanitario o la tienda de regalos.

Concesiones: Establecimientos minoristas que ofrecen bienes y servicios a los clientes en entornos autónomos como aeropuertos, museos, estadios y zoológicos.

Servicios de conserjería: Servicios prestados por empleados especializados en satisfacer las peticiones especiales de los huéspedes y que ofrecen servicios a los huéspedes como hacer reservas y facilitar información.

Configuradas (habitaciones): Habitaciones con un diseño bien planificado y desarrolladas para satisfacer las necesidades de eficiencia y eficacia de los usuarios.

Vuelo de conexión: Plan de vuelo que incluye un cambio de avión y de número de vuelo.

Consolidadores: Mayoristas que compran el exceso de inventario de billetes de avión no vendidos y luego los revenden a precios rebajados a través de agencias de viajes o, en algunos casos, directamente a los viajeros.

Consorcio: Afiliación de empresas de propiedad privada para mejorar las operaciones comerciales y conseguir el volumen de negocio necesario que puede conducir a una mayor rentabilidad.

Grupos constituyentes: Subgrupos de ciudadanos con un conjunto de necesidades o deseos comunes.

Comportamiento del consumidor: El estudio de las características de los consumidores y de los procesos que intervienen cuando los individuos o los grupos seleccionan, compran y utilizan bienes, servicios o experiencias para satisfacer deseos y necesidades.

Margen de contribución: Lo que queda del precio de venta tras deducir los costes de explotación.

Cargos de conveniencia: Cargos adicionales añadidos a los servicios básicos destinados a aumentar la rentabilidad.

Oficina de convenciones y visitantes: Organización cuya misión es desarrollar el turismo en una zona atrayendo a viajeros profesionales y de ocio.

Centro de convenciones: Inmueble desarrollado para atender las necesidades especiales de grupos, especialmente en lo que se refiere a reuniones y ferias comerciales.

De alianza a efecto demostración

Alianzas de cooperación: Relaciones a largo plazo que mejoran la eficiencia operativa, la rentabilidad y la cuota de mercado de todas las partes.

Coste por llave: Coste de construir y amueblar cada habitación de hotel.

Análisis coste-beneficio: Método utilizado para determinar el impacto relativo de un desarrollo, en el que se estiman y luego se comparan los costes totales y los beneficios totales.

Director de crucero: La persona que planifica y dirige el entretenimiento y las actividades de los pasajeros a bordo de un crucero.

Cocina: Término francés que se refiere a un estilo específico de cocina (como la cocina asiática), o a la comida de un país en general (como la cocina mexicana).

Culinaria: Artes y oficios creativos de la preparación de alimentos. Tours culinarios o turismo culinario:

Viajes para vivir experiencias únicas comiendo y bebiendo en el contexto de la cultura local.

Cultura: Las prácticas de una sociedad; sus creencias consuetudinarias, roles sociales y objetos materiales.

Conservador: Persona encargada de un museo.

Gestión de las relaciones con los clientes: Comprensión de las necesidades de los clientes y creación de relaciones mediante el análisis de bases de datos de información procedente de múltiples fuentes, como páginas web, correos electrónicos, redes sociales y otros puntos de contacto con los clientes, para aumentar las ventas y la rentabilidad.

Datos: Hechos y cifras.

Extracción de datos: Análisis de la información almacenada en bases de datos informáticas con ayuda de técnicas estadísticas para descubrir relaciones y patrones ocultos.

Cubierta: El equivalente en un barco a una planta o piso de un hotel.

Segmentación demográfica: Dividir los mercados de consumidores en función de datos demográficos como la edad, la educación, los ingresos, el sexo, la religión, la raza, la nacionalidad y la ocupación.

Datos demográficos: Características utilizadas para clasificar a los consumidores en función de criterios como la edad, la educación, los ingresos, el sexo y la ocupación.

Efecto demostración: Exhibición de bienes materiales y riqueza por parte de los turistas que provoca la envidia de los residentes locales basada en la percepción o la realidad de ser menos afortunados.

De independientes a renta disponible

Dependientes: Viajeros que buscan las comodidades de un entorno familiar.

Imagen del destino: La impresión detallada que un individuo o un segmento objetivo tiene de un destino específico.

Organizaciones de marketing de destinos (OMD): Organizaciones que se dedican a promover actividades turísticas en un pueblo, ciudad, condado, provincia o región.

Centros turísticos de destino: Propiedades relativamente autónomas que ofrecen una amplia gama de actividades recreativas y de ocio.

Visión del destino: Retrato inspirador del futuro ideal que el destino espera alcanzar en algún momento futuro definido (normalmente dentro de 5, 10, 20 ó 50 años).

Vuelo directo: Plan de vuelo que incluye una o más escalas intermedias pero sin cambio de avión o número de vuelo.

Desembarcar: Desembarcar de un barco.

Renta disponible: Renta familiar después de pagar impuestos que está disponible para uso personal.

De inventario a visita guiada

Inventario en dificultades: Servicios turísticos que no se han vendido al acercarse la fecha de utilización.

Docente: Guía de un museo.

Viaje nacional independiente (DIT): Viaje nacional personalizado que incluye muchos elementos, diseñado y planificado para satisfacer las necesidades particulares de un viajero; puede ser diseñado por una agencia de viajes o por un mayorista en consulta con el agente del viajero.

Empaquetado dinámico: La capacidad de agregar en tiempo real múltiples ofertas de proveedores de servicios turísticos (por ejemplo, avión, hotel y coche) en un paquete.

Capacidad ecológica: El nivel máximo de usuarios que puede albergar una zona antes de que se produzcan daños ecológicos.

Turismo ecológico (más comúnmente llamado ecoturismo): Una forma de turismo que se centra en la preservación medioambiental y cultural.

Economía: El estudio de las decisiones que toman las personas al utilizar recursos escasos para satisfacer sus necesidades.

Economías de escala: Ahorro de tiempo, dinero u otros recursos del que disfrutan las organizaciones como resultado de la compra y/o venta en grandes cantidades, la especialización en un trabajo o función concretos y el uso de maquinaria especializada.

Ecoturismo: Forma de turismo que se centra en la preservación medioambiental y cultural.

Ecoturistas: Viajeros de ocio que prefieren visitar destinos menos populares y más primitivos. En general, visitan entornos sensibles, naturales y culturales para observar y aprender sobre una cultura y un entorno muy diferentes y participar en actividades deportivas de bajo impacto.

Respuesta eficiente de los servicios alimentarios (EFR): Acuerdos de colaboración creados entre fabricantes, distribuidores y operadores de servicios alimentarios para reducir los costes de los alimentos y mejorar la calidad del servicio.

Demanda elástica: Cambio en la cantidad de bienes o servicios utilizados en una proporción mayor que los cambios en los precios.

Embarcar: Subir a bordo de un barco.

Rotación de empleados: Número de empleados que abandonan su puesto de trabajo porque faltan intencionadamente, renuncian o son despedidos.

Sistema de planificación de recursos empresariales (ERP): Un sistema diseñado para combinar todas las fuentes de información, subsistemas y procesos de varias ubicaciones en un sistema unificado.

Sistemas de empresa: Sistemas informáticos que permiten la colaboración y la comunicación del almacenamiento y la recuperación de datos entre varios departamentos y unidades organizativas.

Emprendedor: Persona que asume los riesgos de un negocio de propiedad personal.

Capacidad ambiental: Límite del número de usuarios que una zona puede acoger antes de que los visitantes perciban una disminución del atractivo de la zona.

Visita guiada: Una excursión con todo incluido, con un itinerario estructurado y un guía que acompaña a los invitados.

De Eurailpass a Viaje independiente al extranjero

Eurailpass: Permite viajar de forma ilimitada a turistas no europeos durante periodos de tiempo variables por Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia y Suiza.

Eventos: Ocasiones especiales y actividades programadas.

Tipo de cambio: Número de unidades de una moneda que es necesario cambiar para obtener una unidad de otra moneda; por ejemplo, 121 yenes japoneses por 1 dólar estadounidense.

Expatriado: Ciudadano de una nación que vive en una nación de la que no es ciudadano.

Calidad esperada: El nivel de calidad que un consumidor prevé que recibirá de un bien o servicio.

Guión esperado: El conjunto de pasos y declaraciones que un huésped espera que se produzcan durante un encuentro de servicio.

Exportación: Bien o servicio producido en un país y adquirido por un residente de otro país; lo contrario de "importación".

Turismo extremo: Un subconjunto del turismo de aventura; abarca actividades que implican elementos de desafío físico y riesgo superiores a la media.

Bienes facilitadores: Artículos tangibles que apoyan o acompañan la prestación de un servicio. Ferias: Lugares de reunión temporales para la exposición de productos y servicios, a menudo acompañados de entretenimiento y servicios de comida y bebida.

Viajes de familiarización (también llamados "fams" o "fam trips"): Viajes ofrecidos por agencias gubernamentales de turismo, hoteles, complejos turísticos y operadores turísticos a bajo coste o sin coste alguno para familiarizar a los vendedores de viajes (normalmente agentes de viajes) con los productos y servicios que ofrecen.

Administración Federal de Aviación (FAA): Agencia del Departamento de Transporte encargada de garantizar la seguridad aérea y promover el crecimiento de la aviación.

Fee simple: Derecho de propiedad evidenciado por la transferencia de un certificado de titularidad. El comprador tiene derecho a vender, arrendar o legar la propiedad o el interés (como en una multipropiedad).

Festival: Tiempo de celebración, con actividades programadas.

Sistema feudal: Sistema de organización política, imperante en Europa desde el siglo IX hasta aproximadamente el siglo XV, en el que la propiedad de todas las tierras recaía en reyes o reinas.

Recursos financieros: La cantidad de dinero disponible para un proyecto determinado mediante el uso de deuda y capital propio.

Utilización de la flota: Porcentaje de tiempo durante el cual los vehículos de transporte se utilizan con fines lucrativos.

Grupo de discusión: Entrevista en profundidad sobre un tema entre 8 y 12 personas, con un investigador (llamado "moderador") que dirige el debate. Folio: Formulario utilizado para registrar el hotel de un huésped.

Viaje independiente al extranjero (FIT): Viaje al extranjero personalizado que incluye muchos elementos, diseñado y planificado para satisfacer las necesidades particulares de un viajero; puede ser diseñado por un agente de viajes o por un mayorista en consulta con el agente del viajero.

De fraquicia a traslados terrestres

Franquicia: Licencia para explotar un negocio de servicios turísticos, como una agencia de viajes o un hotel, con el beneficio de las marcas registradas, la formación, los suministros estandarizados, el manual de funcionamiento y los procedimientos del franquiciador. Un acuerdo contractual que prevé el uso de una marca reconocida, el acceso a un sistema central de reservas, la formación, los procedimientos operativos documentados, los descuentos por compra de cantidades y la asistencia técnica a cambio de royalties y cánones.

Cocina: La cocina o zona de preparación de alimentos de un barco.

Segmentación geográfica: Dividir los mercados de consumo a lo largo de diferentes fronteras geográficas como naciones, estados y comunidades.

Geoturismo: Turismo que mantiene o mejora el carácter geográfico del lugar que se visita, incluido su medio ambiente, cultura, estética, patrimonio y el bienestar de sus residentes.

Sistemas de distribución global (SGD): Sistemas mundiales de información entre organizaciones que utilizan las agencias de viajes para vender servicios turísticos.

Ingresos brutos del juego (GGR): La cantidad apostada menos las ganancias devueltas a los jugadores.

Toneladas de registro bruto (TRB): Medida del tamaño interior de un barco determinada por el volumen del espacio público.

Traslados terrestres: Transporte de corta distancia entre proveedores de servicios, proporcionado con mayor frecuencia como parte de una excursión.

De ecoturista a incentivo

Ecoturista duro: Viajeros físicamente activos con un fuerte compromiso medioambiental que buscan viajes especializados con énfasis en las experiencias personales.

Atracciones patrimoniales: Lugares, estructuras y actividades con significado histórico y cultural. Heterogéneo: Que tiene características y necesidades diferentes.

Homogéneo: Que tiene características y necesidades similares.

Comunidad anfitriona: Pueblo o ciudad que acoge a los visitantes y les proporciona los servicios deseados.

Visita con anfitrión: Recorrido en el que un anfitrión está disponible en cada uno de los principales destinos turísticos para dar la bienvenida a los huéspedes, resolver problemas y responder preguntas.

Personal de hotel: Todas las personas responsables de la atención y el servicio a los pasajeros de un crucero.

Sistema hub-and-spoke: El patrón principal de rutas aéreas en Estados Unidos. Al designar centros primarios, las aerolíneas pueden canalizar el tráfico hacia estos centros para alimentar sus rutas troncales punto a punto entre las principales ciudades del mercado.

Geografía humana (cultural): Las actividades humanas que conforman la fisonomía de un lugar y las experiencias compartidas, incluidos los aspectos culturales de la lengua, la religión y las estructuras políticas y sociales.

Importación: Bien o servicio adquirido en un país pero producido en otro; lo contrario de "exportación".

Operadores de viajes de incentivo: Operadores turísticos especializados en la organización, promoción y realización de viajes de incentivo.

Viajes de incentivo: Programas de motivación diseñados para crear competencia, en los que el ganador o ganadores reciben premios en forma de viajes.

De precio inclusivo a ocio

Precio inclusivo: Precio único de un paquete de servicios como alojamiento, comida y actividades.

Propiedades independientes: Instalaciones que son propiedad y están gestionadas como unidades individuales sin afiliación a ninguna cadena ni identificación común.

Tour independiente: Recorrido que permite la flexibilidad de viajar de forma independiente al tiempo que se aprovecha de servicios y tarifas preestablecidos basados en descuentos por volumen. Información inducida: Información y mensajes controlados por el proveedor.

Demanda inelástica: Un cambio en la cantidad de bienes o servicios utilizados que no está en proporción directa con los cambios en los precios.

Tecnología de la información: Sistemas informáticos que permiten almacenar y recuperar datos. Infraestructura: Los servicios básicos y otros sistemas necesarios para una economía, como carreteras, electricidad y sistemas de agua y alcantarillado.

Intermediarios: Empresas que ayudan a los proveedores turísticos a localizar clientes y a realizar ventas a los mismos, incluidos los operadores turísticos y las agencias de viajes.

Intermodal: Viaje que requiere el uso de dos o más formas de transporte.

Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA): Asociación de compañías aéreas que ofrecen servicios aéreos internacionales que proporciona un medio para resolver problemas en beneficio mutuo.

Denegación de embarque involuntaria: Situación que se produce cuando a los pasajeros de una compañía aérea con reservas confirmadas se les deniega el embarque en vuelos programados debido al exceso de reservas. Los pasajeros pueden renunciar voluntariamente a su plaza reservada o se les deniega involuntariamente el embarque a cambio de una compensación. Itinerario: Programa detallado de un viaje.

Empresa conjunta: Esfuerzos combinados de dos o más socios, normalmente organizaciones. L Fuga: Poder adquisitivo que se gasta en importaciones a una zona, lo que provoca una transferencia de ingresos fuera de la economía local.

Curva de aprendizaje: El ritmo al que las personas aprenden con el tiempo. Organización de aprendizaje: Organización comprometida con la identificación de las mejores prácticas y la creación de sistemas para alcanzar estándares de alta calidad.

LEED: Una aliteración de Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental, un programa de certificación patrocinado por la organización sin ánimo de lucro U.S. Green Building Council que reconoce la práctica sostenible en el diseño, la construcción y la renovación de edificios.

Tramo: El segmento de un vuelo entre dos escalas consecutivas.

Compañía aérea tradicional: Compañías aéreas consolidadas y completas que ofrecen distintas clases de servicios con redes globales que incluyen socios de alianzas, lo que permite a los pasajeros ganar y canjear millas de viajero frecuente a través de estas redes.

Actividades de ocio: Actividades realizadas durante el tiempo libre fuera del trabajo.

De viajes a turismo médico

Viajes de ocio: Viajes por interés y disfrute personal.

Estilo de vida: Modo de vida que se identifica por la forma en que las personas emplean su tiempo (actividades), lo que consideran importante en su entorno (intereses) y lo que piensan de sí mismas y del mundo que les rodea (opiniones).

Apuestas limitadas: Límites legislativos impuestos a la cantidad de dinero que se puede apostar en una sola apuesta (normalmente 5 dólares).

Línea de crédito: Acuerdo con un banco por el que se conceden préstamos automáticamente hasta un límite establecido.

Factor de carga: El número de millas de pasajeros de ingresos (RPM) dividido por el número de millas de asientos disponibles (ASM).

Alojamiento: Instalaciones diseñadas y explotadas con el fin de proporcionar a los viajeros un lugar temporal donde alojarse.

Gestión: Los distintos procesos de planificación, organización, dirección y control de las personas y otros recursos para alcanzar los objetivos de la organización de forma eficiente y eficaz.

Contratos de gestión: Acuerdos operativos con empresas de gestión para llevar a cabo las operaciones diarias de una propiedad o propiedades específicas.

Sistemas de información de gestión (SIG): Sistemas informáticos diseñados para recopilar y almacenar datos y, a continuación, proporcionar información para la planificación, la toma de decisiones y la resolución de problemas.

Segmentación del mercado: Dividir un mercado amplio en grupos más pequeños y distintos de compradores, cada grupo con necesidades, características o comportamientos similares.

Cuota de mercado: Porcentaje del mercado total de un bien o servicio que posee una sola empresa.

Comunicaciones de marketing: Cualquier comunicación entre un vendedor y un consumidor. Concepto de marketing: Una filosofía organizativa general que se centra en comprender y satisfacer las necesidades de los clientes.

Mix o Combinación de marketing: Aquello que una organización puede hacer para influir en la demanda de sus bienes o servicios. Consta de cuatro variables, a menudo denominadas las cuatro P del marketing: producto, precio, plaza y promoción.

Margen de beneficio: Adición de un porcentaje al coste de un bien o servicio para llegar a un precio de venta. Personalización en masa: La producción de un bien o servicio para satisfacer las necesidades únicas de un comprador individual.

Turismo de masas: Fenómeno del siglo XX por el que las clases media y trabajadora empezaron a viajar en gran número por motivos de ocio.

Viajeros maduros: Personas de 55 años o más; también llamados "ciudadanos de la tercera edad".

Turismo médico: Viaje a otros países para recibir tratamientos médicos. Planificador de reuniones: Persona especializada en planificar y coordinar todos los detalles de reuniones, conferencias o eventos.

De megaresort a overbooking

Megaresort: Un centro turístico de destino que contiene múltiples instalaciones y atracciones y lugares de ocio de categoría mundial. Cada centro de ingresos de estos destinos podría funcionar como una empresa comercial independiente.

Microsegmentación: El proceso de identificar y atender a pequeños subsegmentos del mercado.

Ventas misioneras: Llamadas de ventas realizadas por particulares a agencias de viajes minoristas y otros intermediarios de la industria turística para responder a sus preguntas e instruirles sobre los servicios de la empresa para que puedan venderlos con mayor eficacia.

Modelo: Representación sencilla que muestra cómo encajan entre sí las características importantes de un sistema.

Concepto multiplicador: La actividad económica adicional que resulta cuando el dinero se gasta y se vuelve a gastar en una región en la compra de bienes y servicios locales.

Museo: Según el Consejo Internacional de Museos: institución permanente, sin ánimo de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, y abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone, con fines de estudio, educación y disfrute, testimonios materiales del ser humano y su entorno.

Monumento nacional: Monumento, estructura u otro objeto de interés histórico o científico.

Parque nacional: Lugar natural de gran extensión que posee una amplia variedad de atributos.

Reserva nacional: Un área en la que el poder legislativo ha permitido la caza pública continuada, la captura y la exploración y extracción de petróleo/gas.

Sendero paisajístico nacional: Un parque lineal.

Turismo basado en la naturaleza: Viaje a lugares vírgenes para experimentar el mundo natural.

Auditoría nocturna: Función contable que se realiza en los hoteles al cierre de cada jornada laboral para garantizar la contabilización correcta de todos los ingresos.

Asociación turística sin ánimo de lucro: Organización que existe para apoyar a la industria turística de una zona y que a menudo promociona la zona como destino.

Vuelo sin escalas: Un vuelo entre dos ciudades sin escalas intermedias.

Objetivo: Un objetivo específico para el que se pueden obtener resultados mensurables.

Tasa de ocupación: Relación que compara el número total de habitaciones ocupadas durante un periodo de tiempo determinado con el número total de habitaciones disponibles para alquilar.

Canales de distribución de un nivel: La forma más sencilla de distribución, en la que el proveedor trata directamente con el consumidor sin los servicios de intermediarios.

Vuelo de ida: Plan de vuelo que no incluye el regreso a la ciudad de origen.

Vuelo de ida y vuelta: Un viaje de ida y vuelta que permite al pasajero utilizar diferentes puntos de origen o de regreso.

Teoría de la excitación óptima: Nivel de excitación o nivel de actividad en el que los diferentes segmentos de turistas se sienten más cómodos.

Orientación: También llamado "on-boarding", es un proceso diseñado para ayudar a los nuevos empleados a familiarizarse con la organización y a comprender las expectativas que la organización y su supervisor tienen de ellos.

Overbooking: Aceptar más reservas de las que hay capacidad para atender a los clientes que hacen las reservas (por ejemplo, aceptar reservas para más pasajeros de los que hay asientos disponibles en un avión o para más habitaciones de las que hay en un hotel). Confirmar más reservas de habitaciones de las que se pueden proporcionar durante un periodo de tiempo determinado.

De sobreprecios a beneficios

Sobreprecios: Bonificaciones adicionales ofrecidas a las agencias de viajes más allá de su comisión habitual para animar a la agencia a vender más billetes.

Costa del Pacífico: Las masas de tierra que tienen costa en el océano Pacífico.

Cargo por facilidad del pasajero: Cargo que se añade a los billetes de avión por el embarque. El dinero recaudado se destina a mejoras aeroportuarias.

Pensión: Pequeña posada o casa de huéspedes similar a un B&B. Dietas: Importe máximo de gastos de viaje que se reembolsará por día.

Calidad percibida: Nivel de calidad que percibe un consumidor tras el consumo de un bien o servicio.

Inventario perpetuo: Sistema de seguimiento del inventario de forma continua para disponer siempre de información actualizada sobre el nivel de existencias.

Venta personal: Proceso de comunicación que incluye descubrir las necesidades de los clientes, encontrar los servicios adecuados para satisfacerlas y, a continuación, persuadir a los clientes para que compren estos servicios.

Capacidad física: El número de usuarios que pueden alojarse en una zona. Geografía física: Las características naturales de nuestro planeta, incluidos aspectos como el clima, las masas de tierra, las masas de agua y los recursos.

Peregrinación: Viaje a un lugar sagrado o santuario. Presentación de platos: El proceso de disponer las ofertas del menú de forma visualmente atractiva.

Sistemas de punto de venta (TPV): Sistemas diseñados para registrar y seguir los pedidos de los clientes, procesar tarjetas de débito y crédito, gestionar el inventario y conectarse a otros sistemas de una red.

Punto a punto: Viaje directo entre dos destinos.

Política: Una declaración general que proporciona dirección a los individuos dentro de una organización.

Acuerdos de proveedor principal: Acuerdos que dirigen la mayoría de las compras a un proveedor.

Privatización: Acción de convertir una empresa propiedad del gobierno en propiedad privada.

Segmentación por productos: División de los mercados de consumo en función de características como la cantidad de uso o los beneficios que los consumidores esperan obtener del servicio.

Viajes profesionales: Viajes de particulares para asistir a reuniones y convenciones.

Beneficios: Ingresos superiores a los gastos que representan el rendimiento financiero y la medida última del éxito financiero de una empresa.

De propiedades a alquiler

Propiedades: Alojamientos individuales e instalaciones de hospedaje.

Sistema de gestión de la propiedad (SGP): Sistema unificado utilizado para gestionar las ventas y el marketing, las reservas, las operaciones de recepción, los sistemas de punto de venta, las telecomunicaciones, las operaciones administrativas y la gestión de los ingresos.

Psicocéntricos: Véase Dependientes.

Segmentación psicográfica: Dividir los mercados de consumidores en grupos basados en perfiles de estilo de vida y personalidad.

Psicografía: Características psicológicas de los consumidores que pueden cuantificarse, incluida la información sobre el estilo de vida y la personalidad.

Organizaciones públicas/privadas: Organizaciones formadas por miembros privados y públicos, normalmente para coordinar los esfuerzos entre el gobierno y las empresas privadas.

Orden de compra: Un contrato que especifica el artículo o artículos deseados, incluyendo una breve descripción de la calidad y el grado, el número deseado y el precio. Monedero: Funcionario de un barco responsable de los papeles, las cuentas y la comodidad y el bienestar de los pasajeros.

Proveedor: Proveedor de servicios alimentarios.

Empujar: El acto de empujar un avión fuera de la puerta de embarque para su salida. El término se utiliza para indicar el tiempo necesario para descargar, abastecer de combustible, dar servicio y volver a cargar un avión entre la hora de llegada y la de salida.

Tarifa rack: La tarifa estándar cotizada por una noche de alojamiento.

Turismo inmobiliario: Tiempo de viaje dedicado a adquirir conocimientos y perspectivas en profundidad sobre la zona a partir de reuniones programadas con expertos locales mientras se buscan posibles oportunidades de inversión.

Operador de servicios receptivos (RSO) (operador en tierra): Empresa local especializada en atender las necesidades de los grupos que viajan a su localidad.

Actividades recreativas: Actividades y experiencias que la gente persigue para su disfrute personal.

Reducción: El resultado de hervir un líquido (normalmente caldo, vino o una mezcla de salsas) rápidamente hasta que el volumen se reduce por evaporación, espesando así la consistencia e intensificando el sabor.

Organizaciones de referencia: Asociaciones formadas para llevar a cabo programas de publicidad y marketing y generar reservas y referencias para las propiedades miembro.

Geografía regional: Los componentes de la geografía que se centran en los paisajes, las culturas, las economías y los sistemas políticos y sociales regionales.

Pool de alquiler: Grupos de unidades de condominio cedidas por sus propietarios para fines de alquiler y gestionadas por empresas de alojamiento.

De crucero a personal del buque

Crucero de reposicionamiento: El traslado de un barco de una zona de cruceros a otra para aprovechar la estacionalidad de la demanda.

Investigación: La investigación sistemática de un tema, que a menudo incluye la recopilación de información para un objetivo determinado.

Destinos turísticos: Comunidades o zonas que contienen atracciones, entretenimiento e instalaciones de apoyo necesarias para atraer y acoger a los turistas.

Centros turísticos: Lugares de destino que se distinguen por la combinación de atracciones y servicios con el propósito expreso de atraer y atender a un gran número de visitantes.

Restitución: Cantidad de dinero u otro artículo que se entrega para compensar algún error o mala acción.

Retorno de la inversión (ROI): Medida de la eficacia de la gestión, que muestra el rendimiento de todos los activos de una organización.

Gestión de ingresos (yield management): El proceso de asignar el tipo correcto de capacidad al tipo correcto de cliente al precio correcto para maximizar los ingresos o el rendimiento.

Kilómetros recorridos por pasajero (RPM): Un asiento en un avión, ferrocarril o autocar que recorre una milla con un pasajero que produce ingresos.

Derecho de uso: Tipo de arrendamiento en el que el título legal no pasa al comprador. El comprador tiene derecho a ocupar y utilizar las instalaciones durante un periodo de tiempo determinado.

Rolling hubs: Los vuelos de conexión se distribuyen a lo largo de periodos de tiempo más largos para reducir la congestión y las demandas de instalaciones y equipos.

Vuelo de ida y vuelta: Plan de vuelo que incluye el regreso a la ciudad de origen a través de una ruta idéntica.

Regalías: Pago (normalmente un porcentaje de las ventas) por el uso de la marca y los sistemas operativos de un franquiciador.

Servicio ruso: Estilo de servicio en el que el entrante, las verduras y los almidones son servidos por el camarero directamente de una fuente al plato del comensal.

Rotación de asientos (mesa): El número de comensales sucesivos que se sientan en un asiento o en una mesa durante cada periodo de comida, desayuno, comida y cena.

Temporadas secundarias: Períodos en los que las actividades turísticas aumentan hacia niveles máximos o disminuyen desde niveles máximos; también llamadas "temporadas de hombro".

Encuentro de servicio: Episodio único durante el cual interactúan un cliente y el personal de servicio; a menudo también llamado "momento de la verdad".

Expectativas de servicio: El nivel de calidad de las cinco dimensiones del servicio que espera un cliente.

Garantía de servicio: Asegurar por escrito que se presta el nivel de servicio prometido y, en caso contrario, qué respuestas concretas se darán para corregir el fallo del servicio y resarcir al cliente.

Recuperación del servicio: El proceso de revertir un problema de servicio.

Guión de servicio: Patrones de comportamiento aprendidos que guían las interacciones durante un encuentro de servicio.

Servicio: La realización de acciones o esfuerzos en nombre de otro. Paisaje de servicio: Los aspectos físicos (tangibles) del encuentro de servicios.

Turismo sexual: Viaje a un país extranjero realizado generalmente por varones de países desarrollados a países subdesarrollados o en vías de desarrollo con el fin de mantener relaciones sexuales, especialmente con niños.

Personal del buque: Todas las personas responsables de la seguridad y la navegación de los cruceros.

De turismo de compras a especificación

Turismo de compras: Las compras son el objetivo principal del viaje.

Temporada baja: Periodo de tiempo entre las temporadas alta y baja o de veda en el que disminuye la demanda de servicios.

Suplemento individual: Cargo adicional que se añade al precio de un viaje o crucero cuando un viajero no comparte alojamiento con otro; a menudo, se añade entre el 25% y el 100% de la tarifa de ocupación doble para llegar a una tarifa de ocupación individual.

Viajero individual: Persona que vive sola y viaja con o sin acompañante.

Turismo lento: Viajes con un ritmo más lento durante los cuales los viajeros se apartan de las experiencias cotidianas, dejando tiempo y oportunidades para la inmersión.

SMERF: Acrónimo del mercado que engloba a los grupos sociales, militares, educativos, religiosos y fraternales.

Capacidad de carga social: El número de personas ajenas a una zona que puede aceptarse sin que se produzcan efectos psicológicos perjudiciales para los lugareños de la zona.

Red social: Individuos unidos por un interés o tema común que comparten enlaces y conversaciones en la Web. Sociedad: Comunidad, nación o agrupación amplia de personas que tienen tradiciones, instituciones, actividades e intereses comunes.

Ecoturista suave: Viajeros físicamente pasivos con un compromiso medioambiental moderado que buscan viajes polivalentes con énfasis en la interpretación y el confort físico.

Balneario: Una propiedad balnearia dedicada al acondicionamiento físico y al desarrollo de estilos de vida saludables.

Ratio de espacio: Medida estadística de las TRB de un barco respecto al número de pasajeros que puede transportar.

Turismo de intereses especiales (TIE): Turismo realizado por un motivo personal distinto y específico.

Especificación: Descripción detallada por escrito de un procedimiento o ingrediente.

De rutas de enlace a canales de distribución

Rutas de enlace: Servicio aéreo prestado desde mercados secundarios más pequeños para alimentar de pasajeros a los mercados centrales primarios.

Turismo deportivo: Viaje para participar en, ver o visitar acontecimientos, recintos y atracciones deportivas.

Visitantes de turismo deportivo: Personas que viajan para participar o ver actividades deportivas.

Estándar: Procedimiento o cantidad predeterminada de un ingrediente.

Camarotes: Habitaciones de invitados en un barco. También llamados camarotes. Estación: Un área de trabajo o departamento designado en una cocina.

Caldo: El líquido colado que resulta de cocer en agua verduras, carne o pescado y otros condimentos e ingredientes.

Agrupación estratégica: Grupos que comparten intereses comunes.

Subcontratación: La contratación de otra organización para realizar una o varias funciones o servicios operativos.

Subsegmentos: Un grupo dentro de un segmento de mercado mayor; a veces llamado "microsegmento".

Superestructura: Las instalaciones necesarias para atender las necesidades específicas de los turistas, como hoteles, restaurantes y atracciones.

Supervisores: Personas que son responsables de las operaciones cotidianas, del rendimiento laboral de otros empleados y que ofrecen recomendaciones a los directivos sobre cuestiones de personal.

Turismo sostenible: Actividades y desarrollo turísticos que no ponen en peligro los activos económicos, sociales, culturales o medioambientales de un destino.

"Table d'hôte": Término francés que hace referencia a un menú que ofrece una comida completa a un precio fijo (prix fixe).

Mercado objetivo (segmento objetivo): Grupo de personas que comparten características comunes al que una organización intenta servir diseñando estrategias para satisfacer las necesidades específicas del grupo.

Tecnología: El uso de nuevos conocimientos y herramientas para mejorar la productividad y los sistemas.

Teleconferencia: Reunión que permite a las personas permanecer en varios lugares pero reunirse y comunicarse mediante una combinación de conexiones televisivas y telefónicas.

Terminales: Instalaciones donde los pasajeros embarcan y desembarcan de los servicios de transporte.

Canales de distribución de tres niveles: Canales de distribución en los que dos o más miembros del canal, como operadores turísticos o mayoristas, actúan como intermediarios entre el proveedor y el consumidor.

De tiempo compartido a agentes de viaje

Tiempo compartido: La propiedad o el derecho a ocupar y utilizar una vivienda vacacional durante un periodo de tiempo determinado.

Tour: Producto que incluye al menos dos de los siguientes elementos: transporte, alojamiento, comidas, entretenimiento, atracciones y actividades turísticas. Puede variar mucho en el número de elementos incluidos y en la estructura del itinerario.

Tour operador: Entidad empresarial dedicada a la planificación, preparación, comercialización, realización de reservas y, en ocasiones, explotación de viajes de vacaciones.

Paquete turístico: Dos o más servicios de viaje reunidos por un operador turístico, como transporte aéreo, alojamiento, comidas, transporte terrestre y atracciones.

Turismo: El desplazamiento temporal de personas a destinos fuera de sus lugares habituales de trabajo y residencia, las actividades que realizan durante su estancia en esos destinos y las instalaciones creadas para atender sus necesidades.

Planificación turística: Un proceso continuo de decisiones de investigación y desarrollo para crear y mantener el turismo en una región.

Política turística: Un plan maestro formulado por un gobierno (nacional, estatal/provincial, local) para ayudar a guiar el desarrollo de industrias turísticas sostenibles dentro de su jurisdicción.

Cuentas satélite del turismo: Marco metodológico que utiliza clasificaciones y definiciones comunes para medir los impactos económicos del turismo a escala nacional.

Agente de viajes: Especialista en ventas de servicios turísticos.

De clubes de viajes a rendimiento