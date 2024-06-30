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Discusión sobre este post

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Salvador Lorca 📚
Jun 30, 2024

¿Qué es el turismo? A medida que las actividades relacionadas con el turismo han ido creciendo y cambiando, han surgido muchas definiciones y formas diferentes de clasificar la industria. El uso del término turismo ha evolucionado a medida que se ha intentado poner un título a un grupo difícil de definir de actividades de servicios y participantes relacionados de forma natural. Al embarcarnos en nuestro estudio del turismo, resulta útil comenzar con una definición común que ha sido aceptada durante décadas: el desplazamiento temporal de personas a destinos fuera de sus lugares habituales de trabajo y residencia, las actividades que realizan durante su estancia en esos destinos y las instalaciones creadas para atender sus necesidades.

Como muestra esta definición, el turismo incluye una amplia gama de personas, actividades e instalaciones, y la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que se trata de una agrupación única de industrias unidas por un denominador común: el público viajero.

Sobre este tema y sus conceptos:

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Aimee
Jul 3, 2024

Me pareció muy acertada la manera en que se han abordado los desafíos actuales relacionados con el tema. El autor ofrece soluciones prácticas y realistas.

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Por supuesto, sigue adelante.

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