Liquidaciones de Derechos de Autor

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

El cálculo de Cánones o Regalías de los Derechos de Autor

El cálculo de regalías, llamadas royalties en inglés, se ha vuelto cada vez más complicado para muchos títulos. A medida que los editores desarrollan nuevas formas de llegar a los estudiantes y conducir la venta, el modelo de libro de texto estándar se ha convertido en una cosa del pasado.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La impresión está siendo sustituida por nuevas herramientas tecnológicas, acelerando anualmente. Al mismo tiempo, los sistemas de Publisher utilizados para calcular regalías y generar declaraciones simplemente no han seguido el ritmo de nuevos productos digitales y modelos de negocios.

Otros Elementos

Por lo tanto, tratar de determinar si su declaración de regalías es correcta se ha convertido en un desafío aún mayor que nunca.

En este post, le proporcionaremos una visión general de algunas áreas clave para centrarse en la revisión de su declaración de regalías.

En futuros puestos, tomaremos una inmersión más profunda en áreas específicas para el escrutinio. Comencemos con los elementos más comunes que la mayoría de los autores necesitan entender al evaluar las declaraciones de regalías. El cheque más simple que puede realizar en su declaración de regalías es verificar sus avances. Primero, asegúrese de que su contrato Clasifique su pago de pre-publicación como un anticipo que puede ser recuperable de las ganancias futuras de regalías (si no, se llamará una subvención).

Compartir

Dado que estos pagos se realizan por separado de sus pagos de regalías regulares, debe ser fácil saber cuánto se le pagó por un anticipo, que se aplica a la edición correcta, y que es la misma cantidad indicada en su acuerdo de publicación.

Otro "adelanto" que puede validar fácilmente son los pagos de Publisher realizados en su nombre por permisos de terceros, honorarios de escritores suplementarios o representación artística. Ahora, si usted no pagó por estos directamente pero está obligado contractualmente a absorber el costo, entonces el editor tiene derecho a compensar tales pagos como anticipos contra sus ingresos de regalías. Una vez más, compruebe en contra de su contrato que el editor está autorizado a recuperar dichos costos. Una revisión más desafiante ocurre cuando se revisan las tasas de regalías y las acciones contractuales o la regalía se divide con co-autores. Estas tasas de regalías y acciones contractuales (porcentajes de co-autores) deben atarse a la sección de regalías en su (s) acuerdo (es) de autor (es).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como muchos autores tienen múltiples acuerdos y adiciones, se debe tener cuidado de que se apliquen las tasas apropiadas a determinados textos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las declaraciones de regalías romperán varios tipos de venta para usted de modo que usted pueda validar fácilmente de nuevo a su acuerdo/adición (por ejemplo, nacional, minorista, comercio, internacional, lengua extranjera, subderechos).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La descripción del contrato debe correlacionarse con la descripción del tipo de venta en su declaración de regalías.

Compartir

Dada la edad de muchos contratos y los cambios recientes en los modelos de productos, algunas de las descripciones de ventas solo se vinculan de forma floja a la descripción del contrato, sin embargo, por lo que tendrá que escudriñar las dos descripciones de cerca, ya que puede hacer una diferencia significativa en la tasa aplicada y las ganancias resultantes. Aún más complicado es la verificación de tasas de regalías "escalonadas" o crecientes.

En teoría, debe ser sencillo: la tasa de regalías de un autor aumenta cuando el editor vende más copias, usualmente en algún objetivo específico de la unidad neta.

Sin embargo, el cálculo de una declaración de regalías no siempre es claro en cuanto a qué productos se utilizaron para aumentar la tasa de regalías siguiente. Una discusión con su editor puede ser necesaria para clarificación. Con el inicio de la era digital, muchos más editores están invirtiendo en nuevas tecnologías y nuevas plataformas en línea para ofrecer contenido educativo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cada producto nuevo o derivado del producto requiere un ISBN único para su contenido en línea.

Otros Elementos

Por lo tanto, es crucial revisar cuidadosamente las declaraciones de regalías para productos que no ha visto antes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La comunicación con su editor es vital para entender cómo el editor está vendiendo/promocionando su contenido y luego determinando cómo sus ganancias de regalías fueron calculadas a partir de esa nueva forma de contenido. Estas son solo algunas de las cosas más importantes a tener en cuenta al revisar su declaración de regalías. Sí, le tomará mucho tiempo sentarse y revisar, especialmente si su declaración es de varias páginas o contiene docenas de ISBN, pero la recompensa de conocer y entender su declaración superará mucho el tiempo adicional invertido.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La comprensión de estas áreas básicas clave le dará confianza en su declaración de regalías y su editor.

Redefiniendo y manipulando el trabajo

Dos innovaciones recientes en la industria del libro incluyen (1) la disponibilidad y el uso de ebooks junto con (o para substituir) los librosimpresos, y (2) la práctica de empaquetar o vender juntos los libros de texto con las guías de estudio y los paquetes digitales suplementarios desarrollados por el editor. Especialmente para los autores cuyas ediciones iniciales de impresión y acuerdos de publicación predatan estas formas de publicación ahora populares, las innovaciones digitales crean preguntas sobre cómo se deben asignar y pagar regalías. El envasado y el reenvasado de las obras primarias y derivadas de un autor requieren una atención especial a los cálculos de los editores en los que se proliferan los ISBN, y los cálculos de regalías basados en el precio y la parte de una obra atribuible a un autor. En Estados Unidos, en Gitman v Pearson Educ., Inc., por ejemplo, (un caso resuelto a principios de este año), los Demandantes alegaron, entre otras cosas, que Pearson — sin autorización — vendía libros de texto en paquetes combinados con otros materiales, "inflando sistemáticamente el valor de la parte libre de regalías del kit (es decir, el otro material de guía de estudio adjunto al libro de texto) mientras disminuye el valor del libro de texto. " En las versiones personalizadas del libro que publicó Pearson, la editorial supuestamente "asignaba un valor irrazonablemente alto al material adicional, que [era] no evaluó una regalía, y un valor bajo al componente del libro de texto.

Deja un comentario

Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Gitman v. Pearson Educ., Inc., 14-CV-8626 (gbd), 2015 WL 5122564, at * 2 (S.D.N.Y. Aug. 31, 2015) (examine más sobre estos temas en la presente plataforma en línea de ciencias sociales y humanidades). Relacionado, en Hibbeler v. Pearson, 3:17-CV-00945 (m.

Compartir

D. Tennessee 2017), el autor alegó (entre otras cosas) que Pearson explotó sus trabajos en suplementos de paquetes de estudio no declarados y en ventas independientes de paquete de estudio, ninguno de los cuales fue autorizado por los términos del acuerdo editorial, y ambos deberían haber sido portadores de regalías. Estas y prácticas similares pueden dar lugar a la no divulgación sistemática o a la infravaloración de las ventas que generan regalías.

En una industria de cambios en la impresión y en los productos digitales, que pueden combinarse y rearmarse de varias maneras, se debe analizar y clarificar el lenguaje contractual en los acuerdos de publicación para tener en cuenta estas cuestiones.

Derechos subsidiarios y ventas

Como las editoriales se han consolidado e internacionalizado, las cuestiones relativas a los derechos y las ventas de los derechos subsidiarios han aumentado la importancia de algunos autores. Sin supervisión, el idioma del contrato puede permitir a un editor vender obras a una subsidiaria con fines de comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) y distribución, y pagar regalías no en las compras definitivas del usuario final, sino en un precio de transferencia intra-corporativo inferior.

En Cordell v McGraw-Hill Companies, Inc., por ejemplo, se alegó que McGraw Hill se había comprometido en esta práctica.

Sin embargo, el Tribunal observó que, en virtud del acuerdo pertinente, la regalía podía "calcularse de una de dos maneras: ya sea en función de las ventas a la división de libros internacionales de McGraw-Hill o a terceros para su uso fuera de los Estados Unidos". 525 FED appx 22, 23 (2D CIR. 2013).

Deja un comentario

Mientras que el Tribunal observó que la reclamación podría haber sido confirmada "[h] ad Cordell abogó por los hechos que muestran mala fe, o de otra manera apoyar su afirmación de que McGraw-Hill establecer los precios de sus obras en niveles inadecuadamente bajos," no encontró tales alegaciones en el queja y por consiguiente despedido.

Deja un comentario

Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Id. El editor solo estaba haciendo lo que el contrato lo autorizó a hacer, que casi seguro que no, de hecho lo pretendió el autor. Complicando la cuestión, los editores pueden confiar en la ausencia de privación contractual entre el autor y una subsidiaria para aislarse de las demandas de registro dirigidas a las subsidiarias, o las subsidiarias no pueden mantener registros estándar dependiendo de su ubicación geográfica. Aunque el caso se refiere a libros en rústica y no a libros de texto (y más tarde se establecieron en otros motivos), en Keiler v. Harlequin Enterprises Ltd., el Tribunal desestimó las reclamaciones dirigidas a las filiales, basándose en los roles claros de las diferentes entidades establecidas en el el acuerdo de publicación, observando que para responsabilizar a las subsidiarias "exigiría, en efecto, la reformulación de disposiciones significativas del contrato mientras se ignoraban otras expresas." 751 F. 3D 64, 70 (2D CIR. 2014).

Aspectos

Los autores pueden tener dificultades para sostener reclamaciones contra subsidiarias sin una relación contractual directa.

Derechos y ventas geográficas

Así como los derechos subsidiarios pueden crear desafíos para un autor en la determinación de sus derechos, el lenguaje contractual que prevé diferentes tasas de regalías basadas en las ventas en diferentes áreas geográficas también puede resultar en el pago insuficiente de regalías.

En Gitman, por ejemplo, el demandante alegó que Pearson "incumplió el acuerdo de publicación al categorizar incorrectamente ciertas ventas como ventas de exportación cuando el libro de texto nunca salió de los Estados Unidos", calculando así regalías a una tasa menor (de exportación). 2015 WL 5122564, at * 2 (s.

Compartir

D.

Deja un comentario

N. Y Aug. 31, 2015).

Compartir

Determinar cómo y dónde se llevan a cabo las ventas y, por lo tanto, qué realeza debe aplicarse, puede requerir un análisis detallado de los datos disponibles.

Cumplimiento de los pagos de regalías

Los autores deben recordar que su acuerdo de publicación sirve como la codificación de una relación comercial, y que los editores se enfrentan regularmente a solicitudes de auditoría como parte del curso normal de los negocios.

Pero los editores no siempre se comunican con la información de auditoría: un 10%-20% adicional en regalías debidas como resultado de una auditoría puede ser significativo para el editor, y el editor puede tener poco incentivo — incluso cuando se descubren errores inocentes — para corregirlos.

Además, la economía de la realización de una auditoría también puede funcionar en contra de un autor que pretenda evaluar la exactitud de sus regalías. Para los trabajos con menos ventas, puede ser difícil para un auditor trabajar sobre una base de honorarios de contingencia (como es típico) porque cualquier recuperación — y por lo tanto la contingencia — probablemente sea demasiado pequeña para justificar el trabajo. Un autor individual puede no ser capaz de justificar el pago de las cuotas por hora de la auditoría de bolsillo, por la misma razón.

En estas situaciones, las estrategias de litigio pueden ayudar a los autores a lograr resultados:

Descubrimiento previo a la queja

Una preocupación común para los autores es cómo manejar (gestionar) al editor que no está disponible con información de auditoría clara, o que no ha aceptado una disposición de auditoría, en absoluto, bajo el acuerdo de publicación.

¿Cómo determinar si las regalías se pagan correctamente? En virtud de la ley de práctica civil y las reglas de Nueva York (es decir, el Reglamento de litigio civil en los tribunales del estado de Nueva York), hay una disposición de menor uso que permite a un demandante para obtener la divulgación de un acusado, antes de presentar una demanda, cuando es necesario determinar si el demandante tiene una base para reivindicar una reclamación legal.

En algunos casos, como cuando el derecho a una auditoría de los registros de Publisher no está claro en el acuerdo de publicación, se puede justificar el descubrimiento de la pre-queja para determinar cómo el editor está calculando regalías y si el demandante tiene una causa de acción a lo largo las líneas establecidas arriba. El descubrimiento previo a la queja puede proporcionar de manera efectiva una alternativa supervisada por la corte para regatear con el editor sobre los procedimientos de auditoría.

Causas de la actuación

Las diversas causas de actuación judicial están implicadas por el hecho de que el editor no pague regalías o cumpla con las disposiciones de auditoría.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La reclamación más obvia es el incumplimiento del contrato, que puede ser afirmado basándose en el incumplimiento material de un editor con los términos del acuerdo, la frustración de los términos de un acuerdo, o la mala fe en el manejo de reclamaciones. Así, por ejemplo, un editor que no ha pagado regalías como se adeuda, que ha negado información oportuna en virtud de una cláusula de auditoría, o que ha proporcionado datos incompletos o confusos, puede ser responsable por incumplimiento de contrato Un demandante también puede afirmar una reclamación por infracción de derechos de autor contra un editor o filial, sobre la teoría de que un editor ha reproducido el trabajo del autor, preparado obras derivadas o distribuido esas obras sin autoridad (es decir, más allá del alcance de la contrato).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Con esta afirmación, el demandante podrá establecer reproducciones no autorizadas y obras derivadas en kit o formularios digitales, según el idioma contractual. Una parte puede ser capaz de mantener a una subsidiaria responsable — de lo contrario, remota, porque no está en la privación contractual con el autor — para la distribución no autorizada. La teoría equitativa o cuasi-contractual del enriquecimiento injusto, que típicamente no se puede afirmar cuando un contrato rige la relación entre dos partes (por ejemplo, un acuerdo de publicación) puede ser invocada para responsabilizar a una subsidiaria que de otro modo no una parte en un acuerdo con un autor. El autor puede alegar, por ejemplo, que un cesionario intra-corporativo ha sido injustamente enriquecido por un precio de transferencia artificialmente bajo, con el fin de derrotar a la justa realeza del autor. En algunas situaciones, un autor puede alegar el fraude por parte de un editor, si el autor tiene la base para afirmar — con especificidad — que las representaciones hechas al autor con el propósito de inducir su dependencia eran falsas, y que el autor razonablemente se basó en esas representaciones. Estas circunstancias pueden implicar declaraciones de regalías que representan falsamente las ventas, y ocultar la verdadera base para que se paguen regalías, particularmente cuando el autor ha extendido su relación con un editor basándose en esas declaraciones o cuando el editor ha obstaculizado los esfuerzos de auditoría.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las reclamaciones de fraude crean una amenaza adicional de daños punitivos a un editor, pero pueden agregar un grado de complicación a los litigios, ya que con frecuencia garantizan un descubrimiento más amplio (tanto del acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) como del demandante) para obtener información sobre (i) la intención detrás ciertas prácticas de Publisher; y II la dependencia del autor de las declaraciones supuestamente falsas.

Class Actions

Los autores que individualmente pueden tener reclamos pequeños por regalías no pagadas, pero que pueden estar sujetos a prácticas similares de Publisher, pueden ser capaces de afirmar alegaciones sobre una base de toda la clase, en lugar de individualmente, para crear un mayor grupo de daños, hacer que el litigio sea más Proposición económica, y potencialmente recuperar los honorarios de los abogados bajo disposiciones estatutarias que autorizan recuperaciones de honorarios.

Pormenores

Las alegaciones de la clase se han sostenido ambos en cortes federales, (véase Gitman, discutido supra), así como adentro corte del estado. Y los tribunales de Nueva York han observado que la certificación de clase puede ser particularmente justificada cuando "los daños sufridos por muchos autores individuales probablemente serían insuficientes para justificar su institución de trajes separados". Englade v HarperCollins Publishers, Inc., 289 a.

Compartir

D. 2D 159, 160 (1st Dpto 2001). Procediendo sobre una base de la clase así puede transformar una pequeña, la demanda individual, que es difícil de perseguir económicamente y puede no atraer la atención del editor, en un asunto significativo que exija ser resuelto y para qué honorarios de los abogados pueden estar disponibles del acusado. Autor: Henry Davis