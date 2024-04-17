Licencias Digitales para Bibliotecas

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Licencias de contenidos digitales

La concesión de licencias de contenidos se refiere principalmente a la concesión de licencias de propiedad, y afecta a los derechos legales en virtud de diversos cuerpos de leyes locales, nacionales, extranjeras e internacionales.

Varios

Además de la ley de derechos de autor, la concesión de licencias de contenidos (digitales o no) puede afectar, según la jurisdicción, a los "derechos morales" del autor o creador, los "derechos de los vecinos", los derechos de los prestamistas, la difamación, la privacidad, la publicidad, la pornografía y la obscenidad, el comercio internacional, las exportaciones y la transferencia de tecnología, la privacidad, las marcas, los códigos comerciales y la legislación laboral, etc. El derecho comercial o contractual también entra en juego en relación con cuestiones como la formación, la interpretación, las garantías y los recursos por incumplimiento.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La elección de la ley y del foro también son cuestiones que se plantean en nuestro actual mercado global.

Otros Elementos

Por lo tanto, la concesión de licencias de contenidos es un tema jurídico complejo que requiere la revisión de la legislación aplicable, tanto la que crea los derechos de propiedad intelectual como la que rige los acuerdos contractuales y la concesión de licencias.

Las licencias de contenido que las editoriales ofrecen a las bibliotecas en Estados Unidos

Costes y precios de las licencias de contenido que las "5 grandes" editoriales ofrecen a las bibliotecas en Estados Unidos (datos de 2020): Por Editorial, Libro electrónico y Audiolibro:

Hachette Book Group

Libro electrónico: Una copia/un usuario con licencia por 2 años (nuevos títulos comprados a partir del 1 de julio de 2019). Precios: 65 $ para adultos, 35 $ para libros románticos y álbumes ilustrados, 45 $ para niños/YA, 15 $ para originales digitales.

Audiolibro: Una copia/un usuario con licencia por 2 años (títulos nuevos comprados a partir del 1 de julio de 2019). Precios: La mayoría a 65 dólares para adultos sin importar la extensión, 45 dólares para niños/YA, 15 dólares para contenidos más cortos.

HarperCollins

Libro electrónico: Un ejemplar/un usuario con licencia para 26 circulaciones. Algunos títulos de la lista de libros pendientes están disponibles como modelo de coste por circulación, Precios: Varían, pero generalmente son los mismos que el coste de la impresión.

Audiolibro: Un ejemplar/un usuario. Algunos títulos de la lista de pendientes están disponibles en el modelo de coste por circulación

Macmillan

Libro electrónico: Un ejemplar/un usuario. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Libros electrónicos de nueva publicación - se adquiere 1 copia (para acceso perpetuo) durante las primeras ocho semanas, después se pueden licenciar copias adicionales durante 24 meses. (1 de noviembre de 2019). Precios: Nuevos lanzamientos $60/copia, los títulos más antiguos pueden oscilar entre $40-60.

Audiolibro: Un ejemplar/un usuario

Penguin Random House

Libro electrónico: Una copia/un usuario con licencia por 24 meses. Precios: Los títulos para adultos tienen un límite de 55 dólares, los juveniles un límite de 45 dólares y los infantiles un límite de 35 dólares.

Audiolibro: Un ejemplar/un usuario

Simon & Schuster

Libro electrónico: Un ejemplar/un usuario con licencia por un plazo de 24 meses (nuevos títulos con licencia a partir del 8-1-19). Algunos títulos de la lista de libros pendientes están disponibles en el modelo de coste por circulación. Precios: La mayoría de los libros electrónicos tendrán un precio de entre 38,99 y 52,99 dólares.

Audiolibro: Un ejemplar/un usuario con licencia por un plazo de 24 meses (nuevos títulos con licencia a partir del 8-1-19). Algunos títulos de la lista de pendientes están disponibles en el modelo de coste por circulación. Precios: La mayoría de los audios tendrán un precio de entre 39,99 y 79,99 dólares.

Audios de Blackstone

Libro electrónico: No tiene.

Audiolibro: Algunos títulos nuevos tendrán un plazo de 90 días (a partir del 1 de julio de 19)

Definiciones:

Una copia/un usuario = Una copia digital que sólo puede ser utilizada por un usuario a la vez. Con contador = Una copia que viene con un tiempo de espera o de caducidad, como por ejemplo, 26 visitas o 24 meses. Compartir Después de la caducidad, la biblioteca debe obtener la licencia de una nueva copia para seguir proporcionando acceso.

Coste por circulación = Una copia que está disponible para el uso simultáneo de varios usuarios, pero la biblioteca paga por cada uso individual en lugar de comprar/licenciar una copia por adelantado.

Datos verificados por: Brooks

Ejemplo de Proceso de Concesión de Licencias de Contenidos

La Biblioteca Digital de California (CDL) concede licencias de materiales digitales en consulta con los bibliotecarios del campus de la Universidad de California y los responsables del desarrollo de la colección.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La mayoría de las propuestas tardan un mínimo de tres a seis meses en ser revisadas.

Licencias paso a paso

1. Encuesta del Comité Directivo Conjunto sobre Colecciones Compartidas (JSC) y/o listas de deseos del Grupo de Liderazgo de Contenidos Compartidos (SCLG)

Las prioridades para la concesión de licencias en todo el sistema de la UC se discuten en el Comité Directivo Conjunto sobre Colecciones Compartidas (JSC) y en el Grupo de Liderazgo de Contenidos Compartidos (SCLG). Anteriormente, el JSC encuestó anualmente a los bibliotecarios de la UC para identificar los recursos que son útiles en todo el sistema de la UC.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los recientes desafíos presupuestarios les hicieron considerar diferentes enfoques. Por ejemplo, el SCLG tiene previsto identificar los recursos que se necesitan en muchos campus de la UC y priorizar las compras en todo el sistema basándose en las listas de deseos, presentadas por los responsables de desarrollo de colecciones que forman parte del SCLG.

2. Revisión de las condiciones comerciales y los requisitos técnicos por parte del CDL

El CDL anima a los proveedores a enmarcar sus modelos de negocio con:

Derechos de acceso perpetuos en lugar de arrendamientos anuales.

Descuentos crecientes basados en la participación de los campus. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La participación plena, con diez campus de la UC, debería garantizar una ventaja de precio significativa.

No hay cuotas de mantenimiento o son bajas.

Un límite a los aumentos anuales por inflación.

Acceso ilimitado.

Ninguna restricción a la cancelación de suscripciones en formato impreso o en otros formatos para los títulos representados en la propuesta.

Descuentos en los gastos de procesamiento de artículos (APC) de acceso abierto.

Además, CDL evalúa la calidad técnica de las ofertas de productos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Consulte las directrices técnicas de CDL para los proveedores (véase en cdlib.org/resources/vendors/technical-guidelines/). En cuanto a las condiciones de licencia, la CDL exige, entre otras cosas, lo siguiente

Los campus tienen derecho a utilizar partes razonables del producto en las aulas y en las reservas electrónicas, en la medida en que lo permitan las disposiciones de uso en el aula de la ley de derechos de autor y de acuerdo con las disposiciones de uso justo de la ley de derechos de autor.

Los proveedores permiten el préstamo interbibliotecario entre bibliotecas con fines no comerciales, de conformidad con las disposiciones del artículo 108 de la ley de derechos de autor.

El proveedor es propietario de los derechos del contenido y garantiza que no venderá ni perderá posteriormente los derechos del contenido.

3. Prueba

Todas las propuestas deben prever un período de prueba y evaluación adecuado para el acceso general a la versión de producción del producto, que puede producirse durante el período de negociaciones.

4. Periodo de aprobación

Cuando haya un acuerdo general sobre el precio y las condiciones, el CDL solicitará a la JSC una recomendación de compra. Una vez que la JSC apruebe la propuesta, el CDL buscará la aprobación del SCLG. Si los derechos de licencia son cofinanciados por los campus de la UC, el CDL también buscará el acuerdo de participación y coinversión de los responsables de desarrollo de colecciones de los campus. Esta etapa puede durar hasta un mes.

5. Negociación de los términos de la licencia

Una vez que el SCLG aprueba la compra, el CDL discute los términos de la licencia con el proveedor.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): CDL prefiere redactar el acuerdo utilizando el Acuerdo de Licencia Estándar de CDL. (véase más abajo y el modelo de contrato de licencia con bibliotecas). Ocasionalmente, CDL proporciona una carta de intención para celebrar un acuerdo, a la espera de la negociación de los términos finales de la licencia, para que el acceso pueda comenzar inmediatamente. Datos verificados por: ST

Ejemplos de Acuerdos y Contratos de Licencias Digitales para Bibliotecas

library.ucsd.edu/about/license-agreements/index.html cdlib.org/services/collections/licensed/resources/redacted-license-agreements/#https://www.cdlib.org/services/collections/redactions/

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Recursos

Véase También