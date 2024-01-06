Licencias de Obras Protegidas por Derechos de Autor

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre Licencias de Obras Protegidas por Derechos de Autor. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Licencias de obras protegidas por derechos de autor en Economía

En inglés: Licensing of Copyright Works in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Licencias de obras protegidas por derechos de autor en economía.

Introducción a: Licencias de obras protegidas por derechos de autor en este contexto

El artículo analiza la teoría microeconómica que subyace a la concesión de licencias de derechos (véase, en general, detalles sobre la economía de las cuestiones jurídicas) de autor. Analiza y menciona (como mínimo) la economía general de los derechos (véase, en general, detalles sobre la economía de las cuestiones jurídicas) de autor y cómo los ingresos que se generan a lo largo de la cadena de valor pueden transferirse y compartirse mediante contratos, cuestiones relacionadas con el riesgo y la asunción de riesgos en la concesión de licencias de derechos (véase, en general, detalles sobre la economía de las cuestiones jurídicas) de autor, cuestiones relacionadas con el poder de mercado, cuestiones relacionadas con la retención y los insumos esenciales, y cuestiones relacionadas con los acuerdos de licencias colectivas. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. El artículo tiene un carácter teórico y está escrito a un nivel de cursos de economía de grado superior. Proporciona al lector una buena base de conocimientos para comprender las principales cuestiones que están en juego en lo que respecta a la concesión de licencias de derechos (véase, en general, detalles sobre la economía de las cuestiones jurídicas) de autor. Este artículo tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Licencias de obras protegidas por derechos de autor. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre microeconometría. Datos verificados por: Sam.

Experiencias de compensación de derechos de obras huérfanas" box_color="#242256. La experiencia estadounidense: Un informe de las Bibliotecas de la Universidad Carnegie Mellon detalla un estudio sistemático de la viabilidad de obtener permiso para digitalizar y proporcionar acceso a través de Internet a su colección. Compartir Durante el mismo, descubrió que, para el 22% de los libros del estudio, no se podía encontrar a los editores.

En una estimación aproximada, el ejercicio costó 200 dólares por título para el que se obtuvo el permiso.

Los bibliotecarios de la Universidad de Cornell calcularon que la obtención del permiso para crear un archivo digital de 343 monografías costó a la biblioteca 50.000 dólares, y aun así no pudo identificar a los propietarios del 58% de las monografías. La experiencia de la Biblioteca Británica: La Biblioteca Británica llevó a cabo este siglo un largo proceso de limpieza de más de 4.000 horas de grabaciones sonoras como parte de un portal sonoro de la Biblioteca Británica financiado por el Comité Conjunto de Sistemas de Información.

A finales de la década de 1980, la Biblioteca realizó 220 grabaciones de historia oral de músicos y promotores de jazz. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La mayoría de las grabaciones fueron realizadas por la Biblioteca Británica en su momento, y se solicitaron todos los permisos posibles y la Biblioteca los recibió de los entrevistados, así como de algunos de los entrevistadores/grabadores de sonido que no eran empleados de la Biblioteca.

Entre mayo de 2005 y febrero de 2006, se solicitaron 200 permisos pendientes identificables. Compartir De éstos, sólo la mitad tenían permisos concedidos y una cuarta parte eran obras huérfanas

Asunto: derechos-de-autor. Tema: microeconomia. Tema: economia-internacional.

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Recursos

Tema: informes-juridicos-y-sectoriales. Tema: quieres-escribir-tu-libro.

Véase También