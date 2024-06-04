Licencia Obligatoria

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre licencia obligatoria. Véase más contenido sobre:

Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Visualización Jerárquica de Licencia de Patente

Producción, Tecnología e Investigación > Investigación y propiedad intelectual > Propiedad intelectual > Propiedad industrial A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Licencia

Véase la definición de licencia en el diccionario y la definición de licencia de patente en el diccionario.

Licencia Obligatoria

La concesión de licencias obligatorias es una licencia no exclusiva creada por ley que la autoridad competente concede a un tercero para fabricar, utilizar o vender una invención, en la que se paga una remuneración al titular del derecho y éste mantiene sus derechos legales de propiedad intelectual. Así pues, la concesión de licencias obligatorias difiere de la expropiación, en la que se transfiere la titularidad de la propiedad y no se paga ninguna remuneración, pero representa una excepción a la exclusividad normal de la que disfruta un titular de derechos.

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No obstante, dado que la concesión de licencias obligatorias representa un acto invasivo y obligatorio por parte del Gobierno en los derechos de propiedad de ciudadanos y empresas, existen diversas opiniones sobre las implicaciones económicas y jurídicas del concepto.

Licencias obligatorias: Codificación

El término licencia obligatoria en su codificación internacional moderna puede remontarse al artículo 5A(2) del Convenio de París sobre los Derechos de Propiedad Intelectual.

Licencia de PI

Uno de los temas clave tratados, sobre propiedad intelectual (PI), en la plataforma, es la concesión de licencias de PI. Por ejemplo, véase el contenido de Licencia para Reproducir Música en Locales Comerciales. Nota: Consulte más información sobre Licencia de Patente (en inglés, sin traducción) en el Derecho anglosajón.

La Ley Aplicable a los Contratos de licencia de derechos de propiedad intelectual o industrial y su Eficacia: el art. 4.2 del Reglamento de Roma I

Junto a otros contratos, este artículo regula la Ley aplicable a esta modalidad de contratos. Para más información, véase la entrada sobre la Ley aplicable en la contratación internacional dentro del marco europeo e internacional. Véase la solución dada por el Reglamento europeo en el supuesto de contrato de licencia de derechos de propiedad intelectual o industrial. Véase los aspectos generales del contrato de licencia de derechos de propiedad intelectual o industrial en esta enciclopedia jurídica. Véase también la entrada sobre contratos tecnológicos y la información respecto a la eficiencia de los puntos de conexión previstos para el contrato de licencia de derechos de propiedad intelectual o industrial en el Convenio de Roma (1980), en la Propuesta de Reglamento «Roma I» (2005) y, como derecho vigente, en el Reglamento «Roma I» (2008).

Estudio de caso - Consorcio o Fondo común de patentes RFID" box_color="#242256. Un consorcio de veinte proveedores de la nueva tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) ha creado un fondo común de patentes. El consorcio pretende reducir la confusión sobre los derechos de patente, reducir los riesgos para los usuarios finales y ofrecer una forma cómoda a los titulares de derechos de gestionar su propiedad intelectual. El consorcio cobra un canon y reparte los ingresos entre los titulares de patentes en función de los derechos que posean. Es probable que esto mantenga bajo el coste de los equipos RFID, lo que fomentará su adopción por parte de los consumidores. Para unirse al consorcio, una empresa o un particular debe ser titular de patentes consideradas esenciales para la norma correspondiente. Los miembros fundadores del RFID Consortium LLC, 3M, ThingMagic y Zebra Technologies, junto con otras empresas que se les unieron, Hewlett-Packard, France Telecom, LG Electronics y Motorola, presentaron en 2007 un plan de negocio al Departamento de Justicia de EE.UU. (DoJ) centrado en las leyes antimonopolio, que se comprometió a revisar. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La carta de revisión comercial resultante, en 2010, permitió al Consorcio iniciar sus actividades de concesión de licencias y reclutar nuevos miembros con la confianza de que era poco probable que se enfrentara a un desafío en virtud de las leyes antimonopolio.

Asunto: derecho-mercantil.

Características de Licencia de patente

Tema: produccion-tecnologia-e-investigacion.

¿Te parece bien? ¿Se aplica esto a tus experiencias?

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Traducción de Licencia de patente

Inglés: Patents licence Francés: Licence de brevet Alemán: Patentlizenz Italiano: Licenza di brevetto Portugués: Licença de patente Polaco: Licencja patentowa

Tesauro de Licencia de patente

Producción, Tecnología e Investigación > Investigación y propiedad intelectual > Propiedad intelectual > Propiedad industrial > Licencia de patente

Véase También

Concesión de patente

Contrato de licencia

Licencia de explotación

Uso de la Corona; Uso gubernamental; Uso sin autorización del titular del derecho