Licencia de Patente

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre licencia de patente. Véase más acerca de Regalías en las Licencias de Patentes. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Visualización Jerárquica de Licencia de Patente

Producción, Tecnología e Investigación > Investigación y propiedad intelectual > Propiedad intelectual > Propiedad industrial A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Licencia de Patente

Véase la definición de licencia de patente en el diccionario.

Licencia de PI, incluido Patentes

Uno de los temas clave tratados, sobre propiedad intelectual (PI), en la plataforma, es la concesión de licencias de PI. Por ejemplo, véase el contenido de Licencia para Reproducir Música en Locales Comerciales. La concesión de licencias de PI va en aumento y los acuerdos de licencia suelen ser complejos.

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No existen contratos estándar para toda la industria, y el tiempo que se tarda en negociar las licencias varía en función de la relación entre las partes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las negociaciones de licencias tensas duran una media de 3 a 5 años, e incluso las negociaciones mutuamente beneficiosas pueden durar aproximadamente 6 meses. Un retraso en la salida al mercado puede amenazar la posición de una empresa, especialmente en áreas de tecnología de rápida evolución como la industria informática. Esto se puso de relieve en varias respuestas a la Convocatoria de Pruebas. Además de lenta, la concesión de licencias puede ser costosa. También se analiza la importancia de lograr el equilibrio adecuado en el sistema de PI. Por un lado, los derechos de PI proporcionan incentivos económicos para innovar, pero por otro, los derechos exclusivos que confieren para lograrlo permiten precios de monopolio y las pérdidas de bienestar asociadas e impiden el acceso de otros innovadores. A corto plazo, esta información se privatiza en gran medida. A largo plazo, la información protegida por los derechos de propiedad intelectual pasa al dominio público y permite la innovación subsiguiente. Por lo tanto, existe un equilibrio entre los incentivos, por un lado, y los costes para los consumidores y el acceso limitado para los innovadores subsiguientes, por otro. Por lo tanto, es crucial que el sistema tenga el equilibrio adecuado.

Licencias de patentes

Los autores del informe sugieren que la Oficina de Patentes haga más accesible la publicación de las invenciones que están disponibles para su uso. Recomiendan la creación de una base de datos de normas abiertas y de fácil acceso que la gente pueda utilizar para identificar las invenciones de dominio público.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las invenciones deberían agruparse por temas, con una breve descripción de la invención para que puedan identificarse fácilmente. Esto debería enlazar con las entradas de patentes de esp@cenet para lograr la máxima transparencia. El informe también recomienda que la Oficina de Patentes desarrolle licencias modelo de PI "de empresa a empresa" a través de la consulta a la industria, y la evaluación de las licencias modelo Lambert. Si se dispusiera de una licencia modelo para las licencias de derecho, esto podría hacerlas significativamente más atractivas. Además de proporcionar una licencia modelo, la Oficina de Patentes debería hacer públicas las patentes disponibles como licencias de derecho. Esto permitiría a los innovadores identificar rápidamente qué patentes relevantes para su área de I+D están disponibles como licencias de derecho. Una forma de aumentar el uso de la información contenida en las patentes es a través de las patentes de "licencia de derecho".

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Bajo las disposiciones de licencia de derecho, el propietario de la patente sólo paga la mitad de la tasa de renovación de la patente. A cambio, un tercero puede solicitar una licencia de pleno derecho en los términos acordados entre las partes o, a falta de acuerdo, por el interventor, que es el director ejecutivo de la Oficina de Patentes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las licencias de pleno derecho pueden aumentar la liquidez en el mercado. Sin embargo, la aceptación de estas licencias es baja, en torno al 0,5% de las renovaciones de patentes, y no ha aumentado en los últimos años. Esto se debe en parte a la falta de concienciación, especialmente entre las pequeñas empresas, y en parte al escaso atractivo de negociar acuerdos de licencia. Para solucionar estos problemas, la Oficina de Patentes debería empezar a desarrollar este tipo de licencias a través de grupos de trabajo entre el Gobierno y la industria. El análisis de los actuales acuerdos Lambert y de sus puntos fuertes y débiles en la práctica debería informar los nuevos acuerdos modelo. En particular, deberían desarrollarse uno o varios modelos de licencia para ayudar a las empresas que deseen negociar licencias con socios nacionales y extranjeros. En resumen, el informe Gowers Review of Intellectual Property (Informe Gowers sobre la propiedad intelectual) en formato PDF ofrece valiosas perspectivas sobre los retos y las oportunidades de la concesión de licencias de patentes. El informe recomienda la creación de una base de datos de normas abiertas y de fácil acceso que la gente pueda utilizar para identificar las invenciones de dominio público. También recomienda el desarrollo de un modelo de licencias de PI "de empresa a empresa" y la divulgación de las patentes disponibles como licencias de derecho. Por último, el informe sugiere que la Oficina de Patentes empiece a desarrollar licencias a través de grupos de trabajo Gobierno-Industria para aumentar el uso de la información contenida En general, el PDF ofrece abundante información sobre la concesión de licencias de PI y sus retos y oportunidades.

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Destaca la importancia de lograr el equilibrio adecuado en el sistema de PI para garantizar que los innovadores puedan llegar más lejos subidos a hombros de gigantes. A continuación se presentarán varias preguntas clave sobre las licencias de PI y de patentes.

Cuestiones Claves

Aquí se presentan varias preguntas claves sobre la licencia de PI:

¿Cuáles son los retos asociados a la negociación de acuerdos de licencia de propiedad intelectual?

¿Cuánto suelen durar las tensas negociaciones de licencias y cómo repercute esto en la posición de una empresa en el mercado?

¿Cuáles son los costes asociados a la concesión de licencias de propiedad intelectual y cómo pueden reducirse?

¿Cuál es el equilibrio adecuado entre los derechos de propiedad intelectual y el acceso a la información para los innovadores de continuación?

¿Existen problemas específicos a la hora de hacer cumplir las diferentes formas de propiedad intelectual, como las patentes, los derechos de autor, las marcas y los diseños?

¿Qué métodos utiliza su organización para resolver los casos de infracción de los derechos de PI y cuál es su eficacia?

¿Existen obstáculos a la concesión de licencias de derechos de PI para las pequeñas empresas o los particulares, y cómo pueden eliminarse?

¿Qué mecanismos utiliza su organización para encontrar socios potenciales para la concesión de licencias, y existen barreras específicas para la concesión de licencias en su sector?

Y aquí preguntas clave sobre la licencia de patentes:

¿Qué es una licencia modelo y cómo podría hacer más atractivas las licencias de derecho?

¿Cómo pueden los innovadores identificar las patentes disponibles como licencias de pleno derecho?

¿Qué es el dominio público y cómo pueden utilizarlo los innovadores de seguimiento?

¿Publica la Oficina de Patentes las patentes británicas y europeas caducadas? ¿Cómo se puede acceder a ellas?

¿Cuáles son los obstáculos para utilizar las licencias de pleno derecho y por qué su adopción es baja?

¿Qué es una licencia de patente de pleno derecho y cómo funciona?

¿Cómo pueden las licencias de patentes de derecho aumentar la liquidez en el mercado?

¿Cuál es la tasa actual de adopción de las licencias de patentes de derecho y por qué es baja?

¿Cómo puede la Oficina de Patentes desarrollar modelos de licencia para ayudar a las empresas a negociar licencias con socios nacionales y extranjeros?

¿Cuáles son las disposiciones sobre licencias obligatorias dentro de la actual ley de patentes y hasta qué punto son eficaces? ¿Cómo podrían mejorarse?

¿Qué es una licencia modelo y cómo podría hacer más atractivas las licencias de derecho?

Una licencia modelo es un acuerdo estandarizado que establece los términos y condiciones de una licencia. Si se dispusiera de una licencia modelo para las licencias de derecho, esto podría hacerlas mucho más atractivas. Una licencia modelo proporcionaría un marco claro y coherente para la negociación de licencias, lo que podría reducir los costes de transacción y aumentar la transparencia. Esto, a su vez, podría animar a más empresas a utilizar licencias de derecho, lo que podría aumentar la liquidez en el mercado y promover la innovación.

¿Cómo pueden los innovadores identificar las patentes disponibles como licencias de derecho?

La Oficina de Patentes debería hacer públicas las patentes disponibles como licencias de derecho. Esto permitiría a los innovadores identificar rápidamente qué patentes relevantes para su área de I+D están disponibles como licencias de derecho. Sin embargo, actualmente existe una falta de conocimiento, especialmente entre las pequeñas empresas, sobre las licencias de derecho y sus beneficios potenciales.

¿Qué es el dominio público y cómo pueden utilizarlo los innovadores de seguimiento?

El dominio público se refiere al conocimiento que está disponible para su uso por parte de los innovadores de continuación tras la expiración de la protección de la PI.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando las ideas y sus expresiones pasan al dominio público, pueden ser utilizadas por los innovadores de seguimiento para crear nuevos productos o servicios sin necesidad de una licencia o permiso del titular original de los derechos. Esto puede fomentar la innovación y la competencia, así como reducir los costes de transacción y la inseguridad jurídica. Un buen ejemplo de una idea que llegó a ser enormemente rentable en el dominio público es el motor a reacción de Whittle, que nunca se desarrolló mientras estuvo cubierto por la protección de patentes, pero que posteriormente se convirtió en una importante innovación en la industria de la aviación.

¿Publica la Oficina de Patentes las patentes británicas y europeas caducadas?

La Oficina de Patentes publica actualmente tanto las patentes británicas como las europeas (Reino Unido) que han caducado. Éstas están disponibles en forma de lista de números de patente en la revista Patents and Designs Journal, que la Oficina de Patentes publica regularmente en línea. Sin embargo, el formato actual es bastante inaccesible.

¿Cuáles son los obstáculos para utilizar las licencias de derecho y por qué su adopción es baja?

La adopción de las licencias de derecho es baja, en torno al 0,5% de las renovaciones de patentes, y no ha aumentado en los últimos años. Esto se debe en parte a la falta de concienciación, especialmente entre las pequeñas empresas, y en parte al escaso atractivo de negociar acuerdos de licencia. Además, según , la falta de modelos de licencia y la dificultad de negociar acuerdos de licencia también son obstáculos para el uso de licencias de derecho. Sin embargo, las licencias de pleno derecho pueden aumentar la liquidez en el mercado y reducir los costes para los titulares de patentes, ya que sólo pagan la mitad de la tasa de renovación de la patente a cambio de que un tercero pueda solicitar una licencia de pleno derecho en los términos acordados entre las partes o, a falta de acuerdo, por el interventor.

¿Qué es una licencia de patente de pleno derecho y cómo funciona?

Una patente de licencia de pleno derecho es un tipo de patente en la que el titular de la patente paga sólo la mitad de la tasa de renovación de la patente a cambio de que un tercero pueda solicitar una licencia de pleno derecho en los términos acordados entre las partes o, a falta de acuerdo, por el interventor, que es el Director Ejecutivo de la Oficina de Patentes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las licencias de pleno derecho pueden aumentar la liquidez en el mercado y reducir los costes para los titulares de patentes, así como promover la innovación y la competencia al permitir a terceros utilizar la tecnología patentada sin necesidad de una licencia o permiso del titular original de los derechos. Sin embargo, la aceptación de estas licencias es baja, en torno al 0,5% de las renovaciones de patentes, y no ha aumentado en los últimos años, en parte debido a la falta de concienciación y a lo poco atractivo que resulta negociar acuerdos de licencia.

¿Cómo pueden las licencias de patentes de derechos aumentar la liquidez en el mercado?

Las patentes de licencia de derecho pueden aumentar la liquidez en el mercado al permitir que terceros utilicen la tecnología patentada sin necesidad de una licencia o permiso del titular original de los derechos. Esto puede promover la innovación y la competencia al permitir que más empresas entren en el mercado y desarrollen nuevos productos o servicios basados en la tecnología patentada. Además, las patentes de licencia de pleno derecho pueden reducir los costes para los titulares de las patentes, ya que sólo pagan la mitad de la tasa de renovación de la patente a cambio de que el tercero pueda solicitar una licencia de pleno derecho en los términos acordados entre las partes o, a falta de acuerdo, por el interventor.

¿Cuál es la tasa actual de utilización de las patentes de licencia de pleno derecho y por qué es baja?

La tasa actual de adopción de licencias de patentes de pleno derecho es baja, en torno al 0,5% de las renovaciones de patentes, y no ha aumentado en los últimos años. Esto se debe en parte a la falta de concienciación, especialmente entre las pequeñas empresas, y en parte al escaso atractivo de negociar acuerdos de licencia. Además, la falta de licencias modelo y la dificultad de negociar acuerdos de licencia son también obstáculos para el uso de licencias de derecho.

¿Cómo puede la Oficina de Patentes desarrollar modelos de licencia para ayudar a las empresas a negociar licencias con socios nacionales y extranjeros?

La Oficina de Patentes puede desarrollar modelos de licencias para ayudar a las empresas a negociar licencias con socios en el país y en el extranjero a través de grupos de trabajo Gobierno-Industria. El desarrollo de tales licencias debería basarse en un análisis de los acuerdos Lambert actuales y de sus puntos fuertes y débiles en la práctica.

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Deberían elaborarse uno o varios modelos de licencia para ayudar a las empresas que deseen negociar licencias con socios en su país y en el extranjero.

¿Cuáles son las disposiciones sobre licencias obligatorias dentro de la actual ley de patentes y hasta qué punto son eficaces?

La licencia obligatoria es un contrato involuntario entre el titular de una patente y un tercero autorizado por el gobierno.

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Da derecho al titular de la licencia a hacer uso de la materia patentada durante un periodo de la vida de la patente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las disposiciones sobre licencias obligatorias tienen por objeto permitir a los gobiernos de los países en desarrollo reducir los costes de suministro de medicamentos introduciendo otro proveedor en el mercado. Sin embargo, las condiciones del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) pueden obstaculizar la eficacia de las licencias obligatorias. El ADPIC sólo permite a los licenciatarios suministrar medicamentos a su mercado nacional, lo que significa que sólo una empresa de un país en desarrollo podría producir los medicamentos para su venta en ese país. Pero los países en desarrollo carecen a menudo de capacidad de fabricación suficiente para producir medicamentos, lo que hace que las disposiciones sobre licencias obligatorias tengan un uso limitado.

¿Cuáles son los retos asociados a la negociación de acuerdos de licencia de propiedad intelectual?

Se afirma que los acuerdos de licencia para la propiedad intelectual suelen ser complejos y no existen contratos estándar para todo el sector. El tiempo que se tarda en negociar las licencias varía en función de la relación entre las partes, por ejemplo, si la interacción es amistosa o adversarial.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las negociaciones de licencias tensas duran una media de 3 a 5 años, e incluso las negociaciones mutuamente beneficiosas pueden durar aproximadamente 6 meses. Un retraso en la salida al mercado puede amenazar la posición de una empresa, especialmente en áreas de tecnología de rápida evolución como la industria informática. Esto se puso de relieve en varias respuestas a la Convocatoria de Pruebas. Además de lenta, la concesión de licencias puede ser costosa.

¿Cuánto suelen durar las tensas negociaciones de licencias y cómo repercute esto en la posición de una empresa en el mercado?

Las negociaciones tensas sobre licencias suelen durar una media de 3 a 5 años, como se indica en el PDF.

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Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Incluso las negociaciones mutuamente beneficiosas pueden durar aproximadamente 6 meses. Un retraso en la salida al mercado puede amenazar la posición de una empresa, especialmente en áreas de tecnología de rápida evolución como la industria informática. Esto se puso de relieve en varias respuestas a la Convocatoria de Pruebas.

¿Cuál es el equilibrio adecuado entre los derechos de propiedad intelectual y el acceso a la información para los innovadores de continuación?

Existe un equilibrio entre los incentivos que proporcionan los derechos de PI y los costes para los consumidores y el acceso limitado para los innovadores de continuación.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Lograr el equilibrio adecuado entre estos dos factores es crucial para que el sistema funcione con eficacia. El documento hace hincapié en la importancia de lograr el equilibrio adecuado entre incentivos y costes, garantizar la coherencia y proporcionar un marco jurídico predecible para la inversión en industrias basadas en el conocimiento.

¿Existen problemas específicos a la hora de hacer cumplir las diferentes formas de propiedad intelectual, como las patentes, los derechos de autor, las marcas y los diseños?

Puede haber problemas específicos a la hora de hacer cumplir diferentes formas de PI, como las patentes, los derechos de autor, las marcas y los diseños. El documento invita a hacer comentarios sobre esta cuestión y pregunta si existen barreras para impugnar las infracciones y hacer valer los derechos de PI por motivos de coste, así como qué es lo que impulsa estos costes. También pregunta si existen barreras específicas a la hora de impugnar y hacer valer los derechos de PI para las pequeñas empresas o los particulares.

¿Qué métodos utiliza su organización para resolver los casos de infracción de los derechos de PI y cuál es su eficacia?

Algún informe se pregunta hasta qué punto las organizaciones recurren a otros métodos distintos del litigio para resolver los casos de infracción de la PI, como el servicio de dictamen de la Oficina de Patentes, los servicios de mediación, la resolución alternativa de litigios o el Tribunal de Derechos de Autor. También se pregunta por la eficacia de los seguros contra litigios de PI y si existen obstáculos para utilizar dichos métodos para resolver disputas de PI sin recurrir a los litigios. Sin embargo, el documento no proporciona información específica sobre los métodos que utilizan las organizaciones ni sobre su eficacia.

¿Existen barreras a la concesión de licencias de derechos de PI para las pequeñas empresas o los particulares, y cómo pueden eliminarse estas barreras?

Puede haber barreras específicas a la concesión de licencias de derechos de PI para las pequeñas empresas o los particulares, como las barreras de entrada a los consorcios de patentes. El documento invita a hacer comentarios sobre esta cuestión y pregunta qué se podría hacer para eliminar estas barreras. También pregunta si existen mecanismos específicos para encontrar posibles socios para la concesión de licencias y si las organizaciones utilizan métodos para facilitar el intercambio de PI, como la concesión de licencias cruzadas o la puesta en común de derechos de PI con otras empresas u organizaciones.

¿Qué mecanismos utiliza su organización para encontrar socios potenciales para la concesión de licencias y existen obstáculos específicos para la concesión de licencias en su sector?

El informe Gowers se pregunta qué mecanismos utilizan las organizaciones para encontrar socios potenciales para la concesión de licencias y si existen barreras específicas para la concesión de licencias en las principales formas de PI utilizadas actualmente, como patentes, derechos de autor, marcas y diseños. También pregunta si existen barreras específicas a la concesión de licencias de PI en su sector y si existen barreras a la concesión de licencias de PI por motivos de coste y qué impulsa estos costes. El documento invita a hacer comentarios sobre estas cuestiones.

Licencia de Patente en el Derecho

Definición de Licencia de Patente del Diccionario de Términos de Seguros, Reaseguros y Financieros: Acuerdo por el que una empresa o persona que ostente un título de propiedad industrial, intelectual o comercial, cede a un tercero el ejercicio de dicho derecho para su explotación económica en un determinado ámbito territorial. En el ámbito Comunitario Europeo las licencias de patente pueden ser «exclusivas», distinguiéndose en este caso entre las «abiertas», en que el cedente se compromete, en el territorio del licenciatario, a no competir con él y a no conceder otras licencias; y las «cerradas» en las que el cedente tiene la obligación de impedir la competencia que otros puedan hacer al licenciatario con los productos a que se refiere la licencia, pudiendo este oponerse a las importaciones paralelas de tales productos.

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Nota: Consulte más información sobre Licencia de Patente (en inglés, sin traducción) en el Derecho anglosajón.

La Ley Aplicable a los Contratos de licencia de derechos de propiedad intelectual o industrial y su Eficacia: el art. 4.2 del Reglamento de Roma I

Junto a otros contratos, este artículo regula la Ley aplicable a esta modalidad de contratos. Para más información, véase la entrada sobre la Ley aplicable en la contratación internacional dentro del marco europeo e internacional. Véase la solución dada por el Reglamento europeo en el supuesto de contrato de licencia de derechos de propiedad intelectual o industrial. Véase los aspectos generales del contrato de licencia de derechos de propiedad intelectual o industrial en esta enciclopedia jurídica. Véase también la entrada sobre contratos tecnológicos y la información respecto a la eficiencia de los puntos de conexión previstos para el contrato de licencia de derechos de propiedad intelectual o industrial en el Convenio de Roma (1980), en la Propuesta de Reglamento «Roma I» (2005) y, como derecho vigente, en el Reglamento «Roma I» (2008).

Estudio de caso - Consorcio o Fondo común de patentes RFID" box_color="#242256. Un consorcio de veinte proveedores de la nueva tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) ha creado un fondo común de patentes. El consorcio pretende reducir la confusión sobre los derechos de patente, reducir los riesgos para los usuarios finales y ofrecer una forma cómoda a los titulares de derechos de gestionar su propiedad intelectual. El consorcio cobra un canon y reparte los ingresos entre los titulares de patentes en función de los derechos que posean. Es probable que esto mantenga bajo el coste de los equipos RFID, lo que fomentará su adopción por parte de los consumidores. Para unirse al consorcio, una empresa o un particular debe ser titular de patentes consideradas esenciales para la norma correspondiente. Los miembros fundadores del RFID Consortium LLC, 3M, ThingMagic y Zebra Technologies, junto con otras empresas que se les unieron, Hewlett-Packard, France Telecom, LG Electronics y Motorola, presentaron en 2007 un plan de negocio al Departamento de Justicia de EE.UU. (DoJ) centrado en las leyes antimonopolio, que se comprometió a revisar. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La carta de revisión comercial resultante, en 2010, permitió al Consorcio iniciar sus actividades de concesión de licencias y reclutar nuevos miembros con la confianza de que era poco probable que se enfrentara a un desafío en virtud de las leyes antimonopolio.

Asunto: derecho-mercantil.

Características de Licencia de patente

Tema: produccion-tecnologia-e-investigacion.

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Recursos

Traducción de Licencia de patente

Inglés: Patents licence Francés: Licence de brevet Alemán: Patentlizenz Italiano: Licenza di brevetto Portugués: Licença de patente Polaco: Licencja patentowa

Tesauro de Licencia de patente

Producción, Tecnología e Investigación > Investigación y propiedad intelectual > Propiedad intelectual > Propiedad industrial > Licencia de patente

Véase También

Concesión de patente

Contrato de licencia

Licencia de explotación

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Véase También