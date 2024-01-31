Licencia

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Licencia en el Derecho Comercial

Significado de Licencia (1), en relación a este tema: Procedimiento administrativo utilizado para la aplicación de los regímenes de licencias de importación, que requiere la presentación ante el órgano administrativo pertinente de una solicitud utilizando otra documentación (distinta de la necesaria a efectos aduaneros) como condición previa para efectuar la importación en el territorio aduanero del miembro importador. Se distingue entre licencias automáticas y no automáticas.

Permisos y licencias

Nota: hay disponible, en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) global, un análisis sobre permisos y licencias; el lector puede referirse a cada uno de estos conceptos por separado en su respectiva entrada.

Licencia

Licencia en el Derecho Social

Tiempo durante el que el trabajador no presta trabajo por tener cargo sindical que lo exime, de acuerdo con la norma de Derecho Colectivo de Trabajo. [1]A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Licencia en el Entorno Empresarial Global

Tema: entorno-empresarial-global. Licencia puede ser definido/a de la siguiente forma: Una empresa concede a otra empresa un permiso que le permite realizar una actividad que de otro modo le estaría legalmente prohibida. Esas actividades suelen consistir en la transferencia de conocimientos intelectuales y de propiedad a cambio de regalías como ingresos.

Revisor: Lawrence

Licencia en el Ámbito Económico-Empresarial

En el Contexto de: Licencias, Licitaciones

Véase una definición de licencia en el diccionario y también más información relativa a licencia. Tema: licencias.

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A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Véase También

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Notas y Referencias

Eduardo Giorlandini y Rodolfo Capon Filas, Diccionario de derecho social: derecho del trabajo y la seguridad social: relaciones colectivas profesionales, voz "Licencia", (autor de la voz: E. Deja un comentario Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento: G,), Rubinzal-Culzoni Editores, Argentina, 1991

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Véase También

Derecho de licencia

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Notas y Referencias

Publicado por IICA, del Grupo Andino

Véase También

Licencia

Licencia en Derechos de Autor o de la Propiedad Industrial

Permiso para usar un derecho de propiedad intelectual dentro de un ámbito definido de tiempo, contexto, línea de mercado o territorio.

En la ley de la propiedad intelectual se establecen importantes diferencias entre "licencias exclusivas" y "licencias no exclusivas". Una licencia exclusiva se puede usar "exclusivamente" dentro de un alcance definido; no es la única licencia que otorga el concedente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando éste concede una licencia exclusiva, promete que no otorgará otras licencias por los mismos derechos, dentro del mismo radio de acción o ámbito amparado por la licencia exclusiva.

Sin embargo, el propietario de los derechos puede conceder cualquier número de licencias no exclusivas sobre los mismos derechos.

En una licencia no exclusiva, el titular sigue siendo quien otorga la licencia. Una licencia de patente es una transferencia de derechos que no equivale a una asignación de la patente. Una marca comercial o de servicio solo puede concederse válidamente como licencia si el concedente controla la naturaleza y calidad de los bienes o servicios vendidos por el concesionario bajo la marca objeto de la licencia. Según la ley de derechos de autor, un concesionario exclusivo es el propietario de un derecho de autor en particular y puede ser demandado por infracciones al derecho concedido bajo licencia.

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Nunca hay más de un derecho de autor en una obra, independientemente de que el propietario otorgue licencias exclusivas de varios derechos a diferentes personas.