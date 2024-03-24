Ley de Patentes

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre la "Ley de Patentes". Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. Nota: Véase la descripción de propiedad intelectual en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) y véase también el texto sobre la Oficina de la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial.

Visualización Jerárquica de Propiedad intelectual

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Ley de Patentes en América

La propiedad intelectual es una forma de propiedad personal.

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Incluye conocimientos, formas de hacer las cosas y expresiones de ideas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La propiedad intelectual se protege mediante el uso de secretos comerciales, marcas registradas, derechos de autor y patentes. Cuando sus secretos comerciales se hacen públicos, una empresa pierde la ventaja que tenía mientras los secretos no se divulgaban, de acuerdo con la legislación de Estados Unidos. Para proteger sus secretos comerciales (véase más detalles), un empleador o vendedor de una empresa puede, mediante un pacto restrictivo o un acuerdo de no competencia, imponer restricciones de secreto a un empleado o comprador de la empresa o prohibirles trabajar en la misma línea de negocio o para una empresa competidora. Si un programa informático es altamente especializado y no está destinado a una amplia distribución, es probable que se considere un secreto comercial. Un programa informático distribuido a un número limitado de usuarios no suele venderse; más bien, el productor del programa suele conservar la propiedad y concede una licencia para su uso. Una marca comercial (véase más detalles) es cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo o combinación de los mismos adoptados y utilizados por un fabricante o comerciante para identificar sus mercancías y distinguirlas de las fabricadas o vendidas por otros.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los símbolos utilizados para identificar servicios, distinguiéndolos de las mercancías, se denominan marcas de servicio.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los personajes comerciales son personajes de ficción; los nombres comerciales son los nombres con los que una empresa hace sus negocios; y los nombres de marca son los nombres registrados para los productos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La imagen comercial es una característica distintiva, no funcional, que distingue los bienes o servicios de un comerciante o fabricante de los de otro, de acuerdo con la legislación mercantil de Estados Unidos. Un nombre de dominio es un identificador único que sirve como dirección para una página web. Para proteger su nombre de dominio de un ciberocupante, una empresa tendría que demostrar al tribunal que (a) ha habido mala fe por parte del ciberocupante, (b) la empresa es propietaria de la marca, (c) la marca es distintiva, y (d) el nombre de dominio que está utilizando el ciberocupante es idéntico (o confusamente cercano) al nombre de marca propiedad de la parte demandante. Los derechos de autor son una protección válida otorgada por el gobierno a los creadores de obras literarias, creativas o artísticas como libros, revistas, música, obras dramáticas, mapas, obras de arte, películas, programas informáticos, juegos de ordenador y vídeos. El uso justo se aplica cuando el material protegido por derechos de autor se copia sin autorización para su uso en relación con la crítica, la información periodística, la investigación, la educación o la parodia. Los tribunales determinan si una persona o empresa ha violado los derechos de autor de un programa informático ajeno mediante el uso de la prueba de similitud sustancial. Esta prueba se utiliza para determinar si un observador ordinario razonable que compare dos programas tendría que llegar a la conclusión de que el software cuestionado ha sido copiado del otro, de acuerdo con la legislación comercial de los Estados Unidos. Para obtener una patente sobre una invención, ésta debe ser un dispositivo útil, novedoso y no evidente. Es difícil patentar las invenciones relacionadas con la informática porque muchas de ellas no son dispositivos, son meras curiosidades, adaptan otros programas similares o están diseñadas para realizar electrónicamente ciertas tareas que antes se hacían mecánicamente.

Patentes

Una patente es una protección válida, concedida por el gobierno a los inventores, que otorga al titular de la patente el derecho exclusivo a fabricar, utilizar y vender la invención durante 20 años. Una patente no puede renovarse, de acuerdo con la legislación de Estados Unidos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La finalidad de las patentes es animar a los inventores a desarrollar nuevos productos y nuevas ideas y recompensarles por haberlo hecho.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las patentes, al igual que las marcas, son expedidas por la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. en Washington, D.C. Las patentes se expiden para dispositivos que sean creaciones útiles, novedosas y no evidentes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cualquiera que fabrique o venda, sin permiso, un producto que haya sido patentado por otro puede ser acusado de infracción. Una persona que se beneficie del uso no autorizado de una invención patentada es responsable ante el titular de la patente de todos los beneficios resultantes de dicho uso no autorizado y de cualquier otra sanción prevista por las leyes de patentes. Históricamente, las patentes se han concedido para invenciones como máquinas, procesos o determinados compuestos químicos, pero también se han concedido patentes para bacterias modificadas científicamente, así como para formas de vida modificadas genéticamente. Recientemente se ha planteado la cuestión de si las cepas de ADN deben ser patentables. Ejemplo de este tema: Chakrabarty, un biólogo, desarrolló una nueva cepa de bacterias que podía alterar la naturaleza del petróleo crudo. Reconociendo el potencial del descubrimiento para descomponer los vertidos de petróleo, solicitó una patente. En un principio, la Oficina de Patentes y Marcas se negó a expedir la patente porque el desarrollo no cumplía las normas habituales para las invenciones.

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Después de que Chakrabarty interpusiera una demanda, la Oficina de Patentes y Marcas amplió sus requisitos para la aceptación y se expidió la patente.

Aplicación del Derecho de Patentes a los Ordenadores

Hardware y Software

Para que se expida una patente, deben cumplirse varios requisitos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los requisitos, y su aplicación al hardware y software informáticos, se describen a continuación:

La invención debe ser un dispositivo. Este es un término que tiene una amplia aplicación en la ley de patentes y puede incluir un diseño o un proceso. En el caso de las invenciones relacionadas con la informática, el requisito de que una invención sea un dispositivo es a menudo difícil de cumplir porque muchas funciones informáticas no son dispositivos en absoluto, sino que se basan en fórmulas matemáticas o en la manipulación de señales y datos electrónicos.

La invención debe ser útil. Compartir Dado que la ley de patentes exige que una invención sea útil, para ser patentable, un programa informático debe ser algo más que una simple curiosidad divertida.

La invención debe ser novedosa (o nueva). Compartir Dado que, para ser patentable, un programa de ordenador debe ser original, la mera adaptación de otro programa similar no satisfaría el requisito de que la invención sea novedosa.

La invención debe ser no evidente. Un programa informático, por ejemplo, que se limita a calcular el total de una serie de números no satisfaría el requisito de que el dispositivo sea no evidente. Compartir Dado que muchos programas informáticos están diseñados para realizar electrónicamente ciertas tareas que antes se hacían mecánicamente, a menudo es difícil satisfacer los requisitos de novedad y no evidencia.

Ejemplo de este tema: Forlee, profesor de secundaria, inventó un dispositivo portátil para su uso en la corrección de exámenes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La invención permitía al usuario pasar el dispositivo por encima de una hoja de respuestas del alumno especialmente diseñada. El dispositivo podía identificar las respuestas correctas, almacenar la información recopilada y, a continuación, introducirla en un ordenador personal independiente, de acuerdo con la legislación comercial de Estados Unidos. Un programa especializado incluido en el dispositivo podría permitir al ordenador generar diversos análisis estadísticos del rendimiento de los alumnos y de la clase.

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Forlee solicitó una patente para el dispositivo portátil, incluido el programa informático.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Oficina de Patentes y Marcas probablemente le concedería la patente porque, en conjunto, el dispositivo y el programa informático cumplen los requisitos de que la invención sea un dispositivo, útil, novedoso y no obvio.

Patentes de Diseño

Combinando algunas de las características tanto de las patentes como de los derechos de autor, una patente de diseño se concede a individuos o empresas comerciales para proteger patrones, figuras y formas distintivas y para evitar copias no autorizadas. Se han concedido patentes de diseño para botellas de refrescos, decantadores de vino, patrones de cubiertos y otros diseños únicos. Sin embargo, las patentes de diseño se conceden por periodos inferiores a 20 años. Revisor de hechos: Hamilton Tema: derecho-mercantil. Tema: propiedades. A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Propiedad intelectual

Véase la definición de Propiedad intelectual en el diccionario. Véase la definición de Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en el diccionario.

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

Véase Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea ("EUIPO", por sus siglas en inglés), los diseños comunitarios registrados o "RCD" y también información relativa a otras oficinas de propiedad intelectual.

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Véase También

Patente Marca Glosario de Propiedad Intelectual Reclamación Derecho Comercial Agroalimentario, Derecho de Propiedad, Derecho del Individuo, Derecho Hipotecario, Derechos Morales, Educación y Comunicación, Empresa y Competencia, Investigación y propiedad intelectual, Material de enseñanza, Política cultural, Producción vegetal, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Propiedades Especiales, Secretos Industriales, Silvicultura y Pesca, Tecnología e Investigación propiedad intelectual, secreto comercial, Ley de Espionaje Económico de 1996, pacto restrictivo, acuerdo de no competencia, imagen comercial de marca, ciberocupación, infracción de los derechos de autor, uso leal, similitud sustancial, patente de prueba, patente de diseño