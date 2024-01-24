Legislación sobre Propiedad Intelectual en China

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. Tema: home-historia.

Historia de desarrollo del sistema legal de propiedad intelectual de China

La propiedad intelectual ("propiedad intelectual") es el resultado de la economía de los productos básicos y del desarrollo de la ciencia y la tecnología. A diferencia de los países occidentales desarrollados que comenzaron su legislación de PI en los siglos XVII al XVIII, la República Popular de China ("China") experimentó un proceso desde "verse obligado a participar" hasta "hacer uso activo de" PI solo 200– 300 años después.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La evolución del siglo de la propiedad intelectual en China podría dividirse en cuatro etapas.1 La primera etapa: la aceptación pasiva. El sistema de protección de la propiedad intelectual de China generalmente se considera que se originó desde el final de la dinastía Qing. Es un producto de la política de reforma implementada por el gobierno de Qing con el objetivo de aprender de Occidente. Por primera vez, el Reglamento sobre la creación de recompensas y la invención para rejuvenecer la industria promulgada por el emperador Guangxu introdujo un sistema de patentes en China.

Sin embargo, el reglamento fue anulado con el fracaso de sus "Cien días de reforma". La segunda etapa: Arreglo selectivo.

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Desde el establecimiento de la República Popular China en 1949, se lanzaron varias reglas administrativas para proteger la propiedad intelectual, que no eran, estrictamente hablando, leyes.

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Desde la década de 1970 hasta principios de la década de 1990, se mejoró el trabajo legislativo relevante, con la promulgación de la Ley de Marcas de la República Popular de China ('Ley de Marcas'), la Ley de Patentes de la República de China ('Ley de Patentes'), y Ley de derecho de autor de la República Popular China ('Ley de derecho de autor') en 1982, 1984 y 1990 respectivamente. El sistema legal de propiedad intelectual de China comenzó a establecerse, y la legislación en este período se basó en acuerdos institucionales selectivos. La tercera etapa: período de ajuste.

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Desde la década de 1990 hasta principios del siglo XXI, el régimen de propiedad intelectual de China entró en una etapa importante para el desarrollo y la mejora.

En preparación para convertirse en miembro oficial de la Organización Mundial del Comercio, los legisladores chinos revisaron la Ley de Marcas Comerciales (en 1993 y 2001), la Ley de Patentes (en 1992 y 2000) y la Ley de Derecho de Autor (en 2001), y promulgaron los Reglamentos de China sobre la Protección de nuevas variedades de plantas en 1997, Reglamento sobre la protección de diseños de circuitos integrados en 2001, y otras regulaciones.

En pocas palabras, China logró transformar la ley de propiedad intelectual de bajo nivel a alto nivel y el tránsito de la localización a la internacionalización en solo diez años. A nivel internacional, el Memorando de Entendimiento sobre Derechos de Propiedad Intelectual entre los Gobiernos de China y los Estados Unidos de América ("EE. UU.") Aceleró la internacionalización de la política de PI en China. A nivel nacional, actuando como un país de reciente industrialización, China necesitaba enormemente promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología mediante el fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual. Una serie de enmiendas legislativas básicamente ayudaron a lograr la modernización de la innovación institucional. La cuarta etapa: La Nueva Era de la Iniciativa Estratégica. El establecimiento del Grupo de trabajo nacional para la protección de la propiedad intelectual y el Grupo líder en la formulación de la estrategia nacional de propiedad intelectual en 2004 y 2005 significó que el régimen de propiedad intelectual de China había entrado en una nueva etapa estratégica. Hasta ahora, un sistema legal de propiedad intelectual con una coordinación racional entre las leyes específicas de propiedad intelectual (como la Ley de Patentes, Ley de Derecho de Autor y la Ley de Marcas Registradas modificadas en 2008, 2010 y 2013 respectivamente) y la Ley de Competencia Anti-desleal de China ('AUCL') se ha establecido en China, teniendo como fundamento la Ley de Constitución de China y los Principios Generales del Derecho Civil como apoyo.

Sin embargo, un grado de sistematización aún necesita ser actualizado. Por ejemplo, no existe una ley de protección comercial secreta, y las disposiciones pertinentes se encuentran dispersas en la Ley de Contratos, la AUCL y la Ley Penal. Los principales convenios y tratados internacionales sobre protección de la propiedad intelectual ya celebrados por China incluyen, entre otros, el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en 1980), el Convenio de París para las Referencias de Protección (pág. 3) de la Propiedad Industrial (en 1984), Acuerdo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas (en 1990), Tratados de Propiedad Intelectual de Circuitos Integrados (en 1989), Convención de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas (en 1992), Convención Universal sobre Derecho de Autor (en 1992), Tratado de Cooperación en materia de Patentes (en 1994), el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (en 1999), el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en 2001), el Tratado de Derecho de Autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en 2007) y los Actuaciones y Tratado de los fonogramas (en 2007). Autor: Black

El "enfoque de doble vía" para regular la propiedad intelectual en China

Gestión administrativa

China tiene un enfoque de "doble vía" para regular la PI, a saber, la gestión administrativa y la protección judicial.

En cuanto a la gestión administrativa, las agencias administrativas chinas están a cargo del registro, la autorización, la resolución de disputas relacionadas con la propiedad intelectual, así como la investigación y el castigo de violaciones contra la propiedad intelectual. Varias oficinas, departamentos y ministerios tanto a nivel central como local tienen derecho a hacer cumplir diferentes ramas de las leyes de propiedad intelectual en China.

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Más específicamente, el gobierno central dirige y coordina agencias a nivel de provincia o ciudad para llevar a cabo trabajos específicos de aplicación de la norma (generalmente por los organismos y autoridades públicas, incluido las fuerzas y cuerpos de seguridad y orden público). También se ha establecido un mecanismo de protección aduanera de propiedad intelectual eficaz y racional, que tiene como principios básicos la Ley de Patentes, la Ley de Marcas, la Ley de Derecho de Autor, la Ley de Comercio Exterior de China ('Ley de Comercio Exterior') y la Ley de Aduanas de China.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): China sobre la protección aduanera de los derechos de propiedad intelectual y las medidas de la Administración General de Aduanas de China sobre la aplicación del Reglamento de China sobre la protección aduanera de los derechos de propiedad intelectual como instrucciones específicas, que se corresponden con las "medidas fronterizas" exigidas por el Acuerdo sobre Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.2 Antes de la aprobación del Programa de Reforma Institucional del Consejo de Estado ('Programa') en la 1ª Sesión del 13º Congreso Nacional del Pueblo, el 17 de marzo de 2018, había once agencias centrales que administraban una sucursal específica.

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De la propiedad intelectual en China. La Administración Estatal para la Regulación del Mercado ('SAMR') se estableció y se afilió directamente con el Consejo de Estado, integrando la competencia de la Administración Estatal para la Industria y el Comercio ('SAIC'), la Supervisión de Precios y la Oficina Antimonopolio en el marco del Desarrollo Nacional. y la Comisión de Reforma ('NDRC'), la Oficina Antimonopolio del Ministerio de Comercio ('MOFCOM') y la Comisión Antimonopolio del Consejo de Estado y otros.4 El SAMR ha finalizado la era de tres departamentos administrativos chinos hacerse cargo de la ejecución antimonopolio. Una de las principales responsabilidades del SAMR es hacer cumplir las leyes y regulaciones antimonopolio. SAMR promoverá y guiará la implementación de la política de competencia y el sistema de revisión de competencia leal; revisar la concentración de los operadores de negocios; gobernar acuerdos monopólicos, abuso de posición dominante en el mercado y abuso de poder administrativo; guiar a las empresas chinas para responder a las investigaciones / demandas antimonopolio relevantes en el extranjero; así como estar a cargo del trabajo diario de la Comisión Antimonopolio afiliada al Consejo de Estado. Se reestructuró el SIPO 1.0 y la nueva oficina estatal de propiedad intelectual: National Intellectual Property Administration, PRC ('CNIPA') absorbe la competencia de SIPO 1.0, SAIC (marca registrada) y GAQSIQ (Indicaciones geográficas de origen).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): CNIPA será gestionado por el SAMR.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las principales responsabilidades de CNIPA incluyen, entre otras, la formulación e implementación de políticas de PI para proteger marcas, patentes, indicaciones geográficas de origen y diseño de circuitos integrados; promulgación de reglamentos del departamento; orientar la aplicación de la norma (generalmente por los organismos y autoridades públicas, incluido las fuerzas y cuerpos de seguridad y orden público) relacionada con la marca registrada y la patente, así como la resolución / solución de conflictos de propiedad intelectual locales y la asistencia para la protección de los derechos.

Protección judicial

El 24 de abril de 2017, el Tribunal Popular Supremo de China ('SPC') publicó el Esquema de la Protección Jurídica de la Propiedad Intelectual en China (2016-2020) ('Esquema'). Es la primera vez que el SPC publica una Esquema de protección específicamente dirigido a un ámbito judicial especial. El Esquema proporciona una clara ideología guía, principios básicos, objetivos principales y medidas clave con respecto al trabajo de protección judicial de PI.

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De acuerdo con el Esquema, se ha establecido un mecanismo de protección judicial de propiedad intelectual con la protección judicial que actúa como función de guía, teniendo los juicios civiles como la base y el desarrollo paralelo del juicio administrativo y el juicio penal.

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Desde que se aceptó el primer caso de PI en febrero de 1985, los tribunales populares chinos han tratado un aumento dramático en el número de casos, cubriendo disputas por competencia desleal y toda la PI prescrita en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. El mecanismo chino de prueba de propiedad intelectual también se ha optimizado gradualmente. El SPC estableció la división de prueba de propiedad intelectual en octubre de 1995.

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Desde noviembre de 2014, los tribunales de propiedad intelectual se han establecido sucesivamente en Beijing, Guangzhou y Shanghai. A principios de 2017, los tribunales de propiedad intelectual se establecieron sucesivamente en Nanjing, Suzhou, Chengdu y Wuhan.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La co-prueba de casos civiles, administrativos y penales de PI se practicó en toda China. Referencias (pág. 6) desde julio de 2016. A finales de 2016, 224 tribunales de personas intermedias han sido designados por el SPC o están facultados por las leyes pertinentes para tener jurisdicción especial sobre disputas civiles en relación con patentes, derechos de variedad de planta, diseño de circuitos integrados, monopolio y reconocimiento de marcas comerciales reconocidas.

Además, el SPC ha aprobado 167 tribunales populares para conocer los casos civiles de PI en general.

Además, el SPC promulgó treinta y cuatro interpretaciones judiciales de propiedad intelectual y más de cuarenta documentos de política judicial, de 1985 a 2016, de modo que la protección judicial de propiedad intelectual desempeña el papel principal. Autor (examine más sobre estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Black