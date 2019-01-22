Innovación en Mercadotecnia para Profesionales
Los clientes no compran productos o servicios; ellos los "contratan" para hacer un trabajo. Comprender a los clientes no conduce al éxito de la innovación.
Innovación en Mercadotecnia para Abogados y otros Profesionales
Este elemento es una profundización de los de las características de sobre este tema. A continuación se explicará este tema.
Innovación y Elección del Cliente, para Profesionales
Clayton Christensen, Taddy Hall, Karen Dillon y David Duncan son los coautores de Competing Against Luck: The Story of Innovation y Customer Choice. Después de años de investigación, los autores han llegado a una conclusión crítica: nuestra máxima sostenida, que entender que el cliente es el quid de la innovación, es incorrecta.
Los clientes no compran productos o servicios; ellos los "contratan" para hacer un trabajo. Comprender a los clientes no conduce al éxito de la innovación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Comprender los trabajos de los clientes lo hace. El enfoque de "Trabajos a realizar" se puede ver en algunas de las empresas más respetadas y en las nuevas empresas de ráp…
