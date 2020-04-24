Innovación en los Modelos de Negocio

Este elemento es una ampliación de los de las características de sobre este tema. A continuación se explicará este tema. Nota: véase los tipos de modelos de negocio digitales, los Modelos de Negocio Digitales Híbridos y los modelos de negocio de comercio electrónico. También el Modelo de Negocio B2B y el Modelo de Negocio B2C.

Concepto

Por innovación del modelo de negocio, nos referimos a los reemplazos del modelo de negocio que proporcionan ofertas de productos o servicios a los clientes y usuarios finales que no estaban disponibles anteriormente. También nos referimos al proceso de desarrollo de estos reemplazos novedosos como innovación del modelo de negocios.

La innovación del modelo de negocio se produce cuando una empresa adopta un enfoque novedoso para comercializar sus activos subyacentes. Un ámbito en el que muchas empresas con importantes activos de conocimientos están innovando actualmente es el de los crecientes "mercados de tecnología", en los que las empresas venden derechos sobre su propiedad intelectual en lugar de comercializar ellas mismas directamente productos y servicios basados en su capital de conocimientos.

La innovación de los modelos de negocio no consiste en mirar hacia atrás, porque el pasado indica poco sobre lo que es posible en términos de modelos de negocio futuros. La innovación de los modelos empresariales no consiste en mirar a los competidores, ya que la innovación de los modelos empresariales no consiste en copiar o establecer puntos de referencia, sino en crear nuevos mecanismos para crear valor y obtener ingresos. Más bien, la innovación de los modelos empresariales consiste en desafiar las ortodoxias para diseñar modelos originales que satisfagan las necesidades insatisfechas, nuevas u ocultas de los clientes.

Los modelos de negocio son ventajas competitivas temporales. Un enfoque sistemático garantiza que una innovación empresarial no se produzca por casualidad y se deflagra, sino que tenga lugar de forma rápida, específica y sostenible.

Innovación en los Modelos de Negocio

La innovación de los modelos empresariales ha recibido más atención en los últimos años que casi todas las demás subáreas de la gestión de modelos empresariales. A este respecto, existe un gran interés en la literatura y la práctica en lo que respecta a las condiciones, la estructura y la aplicación de las innovaciones en el plano del modelo de negocios. Dado que la innovación del modelo de negocio es más bien abstracta en comparación con la innovación de productos o procesos, es necesario conocer el concepto de modelo de negocio, así como la gestión clásica de la innovación, para poder comprenderlo mejor.

A continuación se describe la estructura de la innovación del modelo empresarial en relación con la gestión de la innovación tradicional.

Para ello, en una sección se esboza en primer lugar el desarrollo de la innovación del modelo empresarial en la bibliografía y se destaca la actualidad así como la importancia del concepto en la práctica.

Para explicar mejor el concepto de innovación del modelo de negocio, otra sección presenta los enfoques más importantes y muestra la relevancia para el campo de la investigación. A continuación, en otra sección se define el concepto de innovación del modelo empresarial y se lo diferencia de otros tipos de innovación, destacando sus diversas características. También se describe el proceso de innovación del modelo empresarial, presentando los procesos de innovación generales y desarrollando un proceso de innovación del modelo empresarial específico.

Introducción a la innovación del modelo de negocio

El concepto de innovación de los modelos empresariales está estrechamente vinculado al desarrollo de los modelos empresariales. Con el estallido de la burbuja de la nueva economía, muchas empresas se vieron obligadas a reconsiderar su modelo de negocios y a menudo tuvieron que hacer algunos cambios radicales. Esto a menudo implicaba la propia supervivencia de la empresa. Durante esta fase, el término innovación del modelo de negocios surgió como una descripción de un cambio o reorientación radical del modelo de negocios.

Desde el año 2000, el concepto de innovación del modelo de negocios también ha ganado importancia para las industrias tradicionales y las empresas bien establecidas.

En el curso de la globalización, la subcontratación de actividades de valor añadido y un gran número de nuevos competidores, las empresas se han visto obligadas a cambiar sus estructuras de valor añadido, algunas de las cuales existen desde hace décadas.

Por ello, muchos de los primeros enfoques estructuradores de la innovación de los modelos empresariales se encuentran en la práctica de las empresas.

En particular, las grandes empresas consultoras han adoptado el concepto y han publicado numerosos estudios y análisis sobre la innovación de los modelos empresariales y temas conexos.

En este contexto, cabe mencionar nombres como McKinsey, Accenture, Deloitte, Boston Consulting Group o Mercer.

Desarrollo de la innovación de los modelos empresariales

A medida que ha ido aumentando la importancia práctica de la innovación de los modelos empresariales, el número de autores científicos que se ocupan del tema se ha multiplicado desde el año 2000. La literatura pertinente ha dado lugar a un conjunto heterogéneo de estudios que pueden diferenciarse en tres áreas de investigación: estrategia empresarial, gestión de la innovación y la tecnología y espíritu empresarial.

Desde el principio, hay una fuerte orientación estratégica en la literatura de innovación de modelos de negocios. El vínculo general con la estrategia corporativa parece obvio, ya que el modelo de negocio puede considerarse como el núcleo de la estrategia de una empresa. Lo mismo se aplica al ámbito de la innovación y la gestión de la tecnología. Esta área de investigación se centra principalmente en la creación estructural de innovaciones en el modelo de negocio y en la aplicación efectiva y eficiente de las tecnologías de la información. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). La iniciativa empresarial de esta última categoría acaba de empezar a ganar importancia en los últimos años.

El desarrollo de la literatura sobre innovación de modelos empresariales puede subdividirse en tres fases: la fase inicial, la fase de formación de conceptos generales y la fase de consolidación y diferenciación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Las contribuciones de investigación de la fase temprana se centran principalmente en la relación entre los modelos empresariales y las innovaciones y derivan los respectivos conceptos de desarrollo conceptual. A pesar de la fase relativamente temprana de desarrollo en ese momento, algunos estudiosos ya han visto el potencial y la importancia de la innovación de los modelos empresariales.

En la siguiente fase de formación, se produjo un nuevo avance y ampliación de los conceptos de innovación de los modelos empresariales.

Además, se hizo una clara distinción entre las innovaciones de los modelos empresariales y las innovaciones tecnológicas.

Asimismo, las empresas se dieron cuenta cada vez más de que la innovación de los modelos empresariales encierra un gran potencial para ellas y también contribuye al éxito sostenible de las empresas. La innovación de los modelos empresariales es importante.

En la fase de formación, también son cada vez más pertinentes aspectos más prácticos como directrices probadas, cursos de acción y manuales alineados con los estudios de casos presentados.

En la fase de consolidación y diferenciación, que aún continúa, hay múltiples intentos de consolidar los enfoques difusos e interdisciplinarios de la innovación de los modelos empresariales. Estos intentos de consolidación conducen a la diferenciación de conceptos y, por lo tanto, a un fortalecimiento de la independencia de esta área de investigación relativamente joven. El alcance de la bibliografía académica sobre el tema se desarrolla en gran medida de forma paralela a la creciente relevancia del concepto de innovación del modelo empresarial en el mundo empresarial. Especialmente desde el año 2010, se ha producido un claro aumento de las publicaciones en el campo de investigación respectivo.

La relevancia de la innovación del modelo de negocio y la independencia del concepto apenas se cuestionan hoy en día. La importancia del éxito de la innovación del modelo empresarial se destaca tanto en la práctica como en la literatura.

En un estudio de IBM de 2008, el 98% de los más de 1.000 directores generales entrevistados declararon que habían innovado en su modelo empresarial al menos moderadamente (IBM Global CEO Study 2008). Alrededor del 70% de los CEOs entrevistados están incluso planeando realizar innovaciones fundamentales en sus modelos de negocios.

La relevancia del éxito

En cuanto a la relevancia del éxito, se determinó que "la mayoría de los CEOs se están embarcando en una amplia innovación del modelo de negocios". Y los que tienen un rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) superior están buscando innovaciones en los modelos empresariales aún más perturbadoras que los que tienen un rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) inferior" (IBM Global CEO Study 2008, pág. 47).

En un estudio más reciente de IBM del año 2015, cuatro quintas partes de los ejecutivos de nivel C encuestados declararon que con frecuencia experimentan con modelos de negocios nuevos o alternativos. Una gran proporción de los directivos considera que la innovación de los modelos empresariales es más importante para el éxito de una empresa que las innovaciones de los productos.

En el mencionado estudio de IBM, la empresa Uber fue dada como un ejemplo destacado de innovación de modelos empresariales. La capitalización bursátil de Uber, fundada en el año 2009, supera ya la suma de la capitalización bursátil de todas las empresas de alquiler de automóviles juntas (IBM Institute for Business Value 2015). Uno de los directores generales encuestados consideró la innovación del modelo de negocio en este contexto como un "Síndrome de Uber", refiriéndose a una situación "en la que un competidor con un modelo de negocio completamente diferente entra en tu industria y te aplana" (IBM Institute for Business Value 2015).

Si bien el estudio de 2008 presentaba sobre todo la percepción de que la innovación del modelo empresarial era una oportunidad prometedora de diferenciación para competir con otras empresas del mercado, la opinión ha cambiado entretanto (IBM Institute for Business Value 2008, 2015). Hoy en día, la innovación de los modelos empresariales se percibe como una amenaza real para los modelos empresariales establecidos.

En tiempos de entornos competitivos cambiantes, muchas industrias de hoy en día pueden verse desafiadas por nuevos modelos de negocio.

En este contexto, los modelos empresariales desempeñan un papel crucial para el éxito sostenible de las empresas.

Además, el nuevo entorno dificulta la vigilancia de las posibles amenazas al propio modelo empresarial, ya que los posibles agentes no suelen ser competidores establecidos sino nuevos participantes en los mercados, como las nuevas empresas digitales. Muchos de los directores generales encuestados también declaran que este fenómeno bastante nuevo está ocurriendo con mayor frecuencia en su propio sector. Las nuevas tecnologías combinadas con los nuevos modelos de negocio forman parte hoy en día de la actividad cotidiana de las empresas establecidas.

La literatura académica también confirma este fenómeno. Algunos de los artículos a menudo todavía se asocian con la literatura de innovación o ven el concepto solo en sus primeras etapas. Con alguna excepción, los enfoques que abordan la innovación del propio modelo empresarial como una función clave se desarrollaron en una etapa posterior.

La investigación en el contexto de la innovación de los modelos empresariales no se limitó únicamente a las empresas de éxito del sector del comercio electrónico, como Amazon, Google o Facebook, sino que también se ocupó del éxito (como Dell, Southwest Airlines) o de las oportunidades perdidas (por ejemplo, Xerox) de empresas de larga trayectoria en lo que respecta a la innovación de los modelos empresariales. También se evaluó la relación con conceptos existentes, como la innovación de productos y servicios o la reorientación estratégica, lo que permitió especificar mejor la innovación de los modelos empresariales.

En la literatura también se pueden encontrar numerosos estudios que confirman la pertinencia de la innovación de los modelos empresariales para el éxito de las empresas.

Amplia aplicacíón

En los últimos años se ha establecido la opinión de que esa pertinencia para el éxito puede aplicarse a todo tipo de empresas y a una amplia gama de industrias.

En particular, la capacidad de un innovador de modelos empresariales para ejercer una influencia duradera en toda una industria y crear un mercado completamente nuevo desempeña un papel dominante en muchos artículos. Todas las empresas tienen modelos de negocio, pero las empresas legendarias que dan forma a las estructuras de su industria, como Google y Apple Computer, son innovadores de modelos de negocio que se organizan a sí mismos y a sus interacciones con los clientes y proveedores de una manera sin precedentes.

Aunque existe un amplio consenso sobre la relevancia para el éxito y la importancia del concepto, en la literatura se pueden identificar varias corrientes de investigación sobre la innovación de los modelos empresariales. Los enfoques se basan en el supuesto de que la innovación del modelo empresarial tiene un carácter transformador y, por lo tanto, es la contrapartida de los enfoques estáticos anteriormente considerados.

Los enfoques que se muestran en la bibliografía pueden diferenciarse sobre la base de dos dimensiones. La primera dimensión se refiere a la definición de un marco estructural de componentes para la innovación del modelo de negocios. Una cuestión es si existe un marco estructural de componentes (ex ante) antes de la innovación del modelo de negocio o si se forma después de la innovación mediante el nuevo modelo o si se renuncia totalmente a la definición de un marco estructural.

Sólo se puede hacer una declaración sobre los esfuerzos de innovación antes de la innovación del modelo de negocio si se conoce un marco estructural existente.

La segunda dimensión, más importante para la clasificación de los enfoques existentes en la literatura, se refiere al grado de estructuración de la innovación de los modelos de negocio. Aquí se diferencia si la innovación del modelo de negocio se realiza de acuerdo con un plan estructurado que lleva a cabo la dirección de una empresa o si la innovación del modelo de negocio se realiza de forma más experimental.

Demarcación de la innovación del modelo de negocio

La innovación es uno de los fenómenos más conocidos y discutidos en varias disciplinas de investigación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). La investigación sobre la innovación se puede encontrar en las ciencias naturales, sociales y políticas, así como en la economía y la gestión empresarial.

Por consiguiente, hoy en día existen muchas opiniones y no hay una comprensión común de lo que comprende la innovación y de los objetivos que persigue.

Además, en los últimos tiempos ha habido un uso inflacionario del término innovación en la práctica y en los medios de comunicación, que ha contribuido poco a la comprensión general del fenómeno.

El concepto de innovación se remonta a Schumpeter y su teoría de la destrucción creativa, y ha demostrado ser muy pertinente para el éxito. Esta orientación al éxito constituye el núcleo del punto de vista sobre la innovación para el análisis empresarial. Esta orientación al éxito también puede aplicarse al concepto de gestión del modelo de negocio y a la innovación del modelo de negocio.

Dado que la innovación del modelo de negocio es un caso especial de innovación, es necesario examinar más de cerca la innovación clásica en lo que respecta a su importancia para la innovación del modelo de negocio, a fin de definir mejor el concepto.

En particular, se pueden deducir cuatro ideas fundamentales en el contexto de la innovación de los modelos empresariales:

Las innovaciones deben diferir significativamente de su condición original.

La innovación requiere la explotación de una idea en el mercado: innovación = invención + explotación.

La innovación puede iniciarse desde el mercado por medio de la demanda (demand pull) o por medio de una nueva oferta (technology push).

La innovación tiene una estructura de procedimiento.

Estos elementos fundamentales de la innovación también pueden aplicarse a la innovación de los modelos de negocio, lo que casi nunca ha ocurrido en la literatura. Muchos autores que se ocupan del concepto no ofrecen una definición clara, lo que significa una considerable falta de claridad conceptual en lo que respecta a la innovación de los modelos empresariales.

El tema de la innovación del modelo de negocio es siempre el modelo de negocio (actual) y, por lo tanto, su estructura subyacente. Dado que en la literatura ha prevalecido una visión orientada a los componentes, la innovación del modelo de negocios representa la innovación de este marco estructural definido ex ante.

Por el contrario, existe un desacuerdo sobre el alcance del cambio estructural. Mientras que algunos autores consideran que la innovación con menos componentes estructurales es una innovación del modelo de negocios, otros requieren cambios más sustanciales Sin embargo, muchos enfoques coinciden en que el cambio de la propuesta de valor es esencial para la innovación.

La innovación del modelo de negocio cumple la función de crear un nuevo modelo de negocio.

Sin embargo, hay desacuerdo en cuanto a la cuestión del grado de novedad que debe tener esta innovación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Mientras que algunos autores ya hablan de la innovación del modelo de negocio cuando el modelo innovado es nuevo para una empresa, otros autores exigen la novedad para toda la industria o incluso la creación de una nueva industria. Otros hacen hincapié en perseguir un nuevo modelo de negocio que no sea nuevo o que cambie el juego para su industria o mercado es una pérdida de tiempo y dinero.

En cuanto a sus aspectos teleológicos, es decir, el objetivo y la funcionalidad de la innovación del modelo de negocio, las definiciones, a su vez, muestran similitudes. El objetivo de la innovación del modelo de negocio es siempre asegurar o crear una ventaja competitiva sostenible. Este objetivo primario se expresa a menudo a través de otros objetivos, como el aumento de los beneficios para el cliente o la utilización de innovaciones tecnológicas. En resumen, puede afirmarse que los elementos básicos del modelo de negocio son objeto de innovación para una definición integrada de la innovación del modelo de negocio.

En la bibliografía se pueden encontrar diversos puntos de vista sobre la cuestión de qué elementos del modelo empresarial representan elementos básicos en este contexto. La propuesta de valor es un aspecto que puede deducirse de esta definición integrada. Junto con la proposición de valor, en la literatura se encuentran numerosos indicios de que la innovación del modelo de negocio puede ir acompañada de un cambio de la estructura de valor añadido. Muchos autores se refieren en este sentido al cambio de la cadena de valor (por ejemplo, omitiendo los pasos de creación de valor) o de la integración de nuevos socios de valor añadido (por ejemplo, la integración de los clientes). El segundo aspecto fundamental de la innovación de los modelos de negocio es, pues, la constelación de valor.

Además, se considera que la innovación del modelo de negocio asumirá la función de una renovación o recreación del modelo de negocio, siguiendo la literatura de innovación que exige esta novedad. El aspecto teleológico sigue el punto de vista postulado en la literatura según el cual el objetivo de la innovación del modelo de negocio es siempre una ventaja competitiva sostenible.

Aunque se pudieron deducir conocimientos valiosos para la innovación del modelo de negocios, hasta ahora las definiciones de la innovación del modelo de negocios rara vez han integrado aspectos de la literatura clásica.

Además de la novedad mencionada, cabe destacar aquí en particular la estructura procesal de la innovación.

Además, el aspecto de la aplicación de la innovación en el mercado también desempeña un papel importante para la innovación de los modelos empresariales. Estos aspectos también deben reflejarse en una definición integrada de la innovación de los modelos empresariales.

Por consiguiente, la siguiente definición debería ser una síntesis de las definiciones en el contexto del modelo de negocio y, al mismo tiempo, integrar los elementos básicos demostrados de la innovación clásica.

La innovación del modelo de negocio se diferencia de la innovación de producto y especialmente de la innovación de proceso por su mayor grado de abstracción. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Mientras que la innovación de procesos describe el nuevo diseño o rediseño de los procesos de creación de valor, la innovación de modelos empresariales incluye el nuevo diseño o rediseño de la red de valor añadido superior (constelación de valor) o del valor prometido al cliente (propuesta de valor).

Además, la innovación del modelo de negocio puede diferenciarse de la innovación de productos y procesos por su grado de novedad.

En la práctica empresarial, con mayor frecuencia se observa una innovación incremental en lugar de radical en los tipos clásicos de innovación, en los que se concede gran importancia a la innovación incremental.

Sin embargo, en la bibliografía sobre la innovación en los modelos empresariales ha prevalecido la opinión de que la innovación en los modelos empresariales siempre tiene un carácter radical, lo que se refiere al menos a la empresa innovadora, pero sobre todo a industrias enteras.

En particular, se ha reconocido que los nuevos BM son innovaciones radicales con el potencial de sacudir industrias enteras.

Sin embargo, estos tres tipos de innovación también pueden ser mutuamente dependientes y superponerse entre sí.

Ya se puede observar una interdependencia entre la innovación de productos y la de procesos, aunque no siempre es fácil de diferenciar.

Por ejemplo, la innovación de un producto suele ir acompañada de cambios en el proceso de producción. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). La separación de la innovación de productos y procesos suele ser más difícil en el sector de los servicios. También hay superposiciones en la innovación de los modelos empresariales.

Por lo general, la innovación del modelo de negocio incluye un nuevo diseño o rediseño de los procesos.

Sin embargo, la innovación de los procesos es posterior a la innovación del modelo de negocio y tiene lugar a nivel operacional.

Además, la innovación del modelo de negocio también puede seguir a la innovación del producto o incluso del proceso. Algunos autores sostienen que para la comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) de una nueva tecnología siempre es necesario que se produzca una innovación del modelo empresarial. De ahí que los tipos tradicionales de innovación se conviertan en el motor de la innovación del modelo empresarial.

Enfoque integrado de la gestión de modelos empresariales

El éxito de las innovaciones de los modelos empresariales está vinculado en gran medida a una gestión estructurada y orientada a objetivos del entorno de la innovación (véase más detalles).

Por lo tanto, como ahí se apunta, es necesario seguir un enfoque integrado de la innovación del modelo empresarial.

Tipos y procesos de innovación del modelo de negocio

La parte central de la innovación de los modelos empresariales es el diseño concreto en el marco de la gestión de los modelos empresariales. Ese diseño requiere un conocimiento fundamental de los diferentes tipos y procesos de innovación del modelo empresarial. Esos dos aspectos se describirán en la información sobre los tipos de innovación y los diferentes procesos de innovación de los modelos.

