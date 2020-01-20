Innovación en los Bufetes de Abogados

Este elemento es una ampliación de los de las características de sobre este tema. A continuación se explicará este tema.

La práctica del derecho sigue siendo una de las profesiones más respetadas -incluso veneradas- y ha desempeñado un papel en la carrera de muchos primeros ministros y parlamentarios. Es una profesión creada para servir y que representa a los menos afortunados, a los que no pueden representarse a sí mismos y a los que necesitan una voz.

Detalles

Los abogados son a menudo las personas a las que los demás acuden primero para encontrar una solución.

Entonces, ¿no odias cuando somos el blanco de bromas que se centran en nuestra codicia y egoísmo? ¿Y no odias que se nos critique por ser lentos en el cambio y por carecer de habilidades de innovación? Como miembros de una profesión tan estimada, deberíamos preferir -de hecho, esperar- liderar desde el frente, ser los conductores del cambio y no los rezagados que van en la retaguardia.

Los comentaristas informan que dos tercios de las empresas que conformarán el índice bursátil S&P dentro de una década aún no han sido creadas. Vivimos en una época en la que Uber ha cambiado la industria del transporte, Amazon ha revolucionado las industrias del libro y del comercio minorista y Airbnb ha cambiado radicalmente la forma en que vivimos las vacaciones. Y Google, bueno... Google ha cambiado casi todo.

¿Por qué, entonces, la profesión legal es tan lenta en cambiar? Tal vez sea porque nos negamos a mirar más allá de nuestra esfera inmediata para desarrollar nuevas ideas y explorar nuevas formas de dirigir una vieja industria. Muchos abogados pasan 20 años o más como litigantes, o abogados fiscales o corporativos, y de repente se les pide que dirijan el negocio como un socio gerente. ¿Por qué alguien piensa que puede hacer esto de la noche a la mañana? El liderazgo (véase también carisma) es un arte.

Algunas Observaciones Adicionales

Se puede aprender, pero se necesita educación, experiencia y un conjunto de libros completamente diferente a los textos legales. ¿Cómo pueden los socios gerentes proporcionar innovación y nuevas ideas cuando todo lo que han conocido es un bufete de abogados y, a menudo, solo un bufete de abogados? Por muy buenas que sean las personas, el pensamiento empresarial innovador entre los abogados sigue siendo escaso.

El cambio dentro de las industrias se produce a menudo por la quema de plataformas, donde las circunstancias dictan que hay que tomar una decisión empresarial de "saltar o freír". Esto es a lo que se enfrenta actualmente el sector de la venta al por menor: no tiene más remedio que cambiar debido al crecimiento de las compras online. Desde que el abogado estadounidense introdujo la medida de los beneficios por socio en Estados Unidos, seguido de cerca por el Reino Unido (una medida egoísta y vergonzosa en sí misma para una industria llamada de cuidado), lo único que le interesa a un socio gestor para garantizar su longevidad es aumentar los beneficios de los socios capitalistas. ¿Por qué Waterstones o Barnes and Noble no lanzaron Amazon? No vieron la necesidad. No reconocieron la plataforma en llamas. Así pues, nuestros socios gestores siguen centrándose en mejorar los beneficios exprimiendo más horas de cada uno, sobre todo de nuestros apasionados, jóvenes e idealistas abogados, que no están preparados para las decepciones que se avecinan. ¿Qué otra industria ha desarrollado un término para esto - 'bestia'? No es de extrañar que nos abramos al ridículo.

Pero no todo está perdido. Nunca lo está.

Algunas Observaciones Adicionales

Sólo necesitamos líderes valientes e iluminados que miren más allá de ellos mismos y de sus empresas. ¿Cómo mantienen su crecimiento empresas de rápido crecimiento como Amazon, Netflix o Airbnb? ¿Cómo se puede generar nuevo crecimiento en una industria madura? La respuesta no es exigir más horas a los abogados o aumentar la tasa de recargo, ni siquiera implementar un programa de contratación lateral. Durante un tiempo, estas cosas pueden generar un crecimiento de un solo dígito, pero no es sostenible. Lograr un crecimiento real requiere un cambio real y una verdadera innovación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). La innovación no es estética (lo artístico, o lo relacionado con el arte o la belleza) y no tiene como objetivo ganar premios. Debe tener como objetivo un cambio demostrable y duradero.

Algunas Observaciones Adicionales

Sólo hay tres maneras de aumentar los ingresos de un bufete de abogados. Una es obtener más transacciones o trabajo de los clientes existentes, la segunda es cobrar más por el trabajo que se hace, y la tercera es atraer más clientes. La innovación y la entrega de un mayor valor es la esencia de las tres. Y lo más importante, hace que los tres sean más fáciles de lograr.

Pero, como todo, la búsqueda de la innovación se gana en primer lugar dentro de nuestras cabezas. Desde el principio, es crucial entender la necesidad de innovación, pero es esencial que esto no se limite al nivel de socio gestor. Los socios gerentes también deben ganarse los corazones y las mentes de los principales influenciadores.

Algunas Observaciones Adicionales

Si el socio gerente no trae a estas personas, la implementación de un cambio sostenible será una batalla ardua. Una vez ganada esa batalla, la innovación se convierte en un proceso, ya sea que implique la creación de una cultura Kaizen - la agregación de ganancias marginales - o la implementación de cambios más fundamentales.

En el Marco del Emprendimiento

En pocas palabras, la innovación consiste en crear una cultura que busque y acoja nuevas ideas y que acoja el cambio. Más específicamente, se trata de crear una cultura que no tenga miedo a fracasar. Ahora, esa es otra historia...

Revisor: Lawrence

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