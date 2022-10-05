Innovación en Inclusión Financiera

Mi equipo y yo vamos a examinar algunas cuestiones sobre este tema. A continuación se explicará este tema.

Innovación en la era de la debilidad de la intermediación financiera en Europa

En el quinto año de la crisis financiera europea, 2012, el Banco Mundial publicó un libro con un título muy interesante: Crecimiento Dorado: Restaurar el brillo del modelo económico europeo. En ese libro (en relación con la financiación y la información financiera), los autores I.

Algunas Observaciones Adicionales

S. Gill y M. Raiser identificaron las fuentes de crecimiento económico de Europa, destacaron las razones, tanto estructurales como cíclicas, que condujeron a los malos resultados económicos y al estancamiento en términos de PIB, y sugirieron políticas para revitalizar el modelo de crecimiento de Europa.

Algunas Observaciones Adicionales

Se centraron en seis parámetros económicos, a saber, el comercio, las finanzas, la empresa, la innovación, el trabajo y el gobierno. La interconexión de estos parámetros en una mezcla económica coherente es lo que hace, según ellos, que el modelo de crecimiento europeo sea único.

La economía es un esfuerzo de optimización sin fin: un ejercicio de cálculo destinado a optimizar las funciones políticas y financieras. Este esfuerzo requiere delicadas habilidades políticas y económicas para alinear los intereses específicos de una amplia gama de partes interesadas.

Algunas Observaciones Adicionales

Si este ejercicio político-económico parece difícil a nivel nacional, podemos darnos cuenta fácilmente de la complejidad a nivel multinacional, como la Unión Europea, donde los acuerdos económicos, financieros y organizativos evolucionaron a lo largo del tiempo en contextos institucionales completamente diferentes, conocidos como "capitalismos abigarrados". Gill y Raiser ven el crecimiento económico como un acuerdo institucional. Pero, ¿es todo cuestión de instituciones? Los autores de este texto tienen una visión ligeramente diferente. En las economías desarrolladas, como las de la Unión Europea, las instituciones desempeñan un papel importante, pero no tan grande como los economistas institucionales suponen tradicionalmente. Del mismo modo, nos mantenemos alejados de otras explicaciones del crecimiento, como las que hacen hincapié en la dimensión de la geografía.

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En nuestra opinión, el actual entorno económico de rápido cambio tecnológico, acelerado por lo que muchos autores describen como "segunda era de las máquinas" o "cuarta revolución industrial" se parece menos a las ideas de crecimiento de Adam Smith (el fundador de la tradición institucional) y más a los conceptos articulados por Joseph Schumpeter. Creemos que estamos en una época de transición del crecimiento smithiano al schumpeteriano. Esta transición debilita los conceptos tradicionales de la cadena de valor, reevalúa la valía de los modelos empresariales tradicionales e introduce nuevos supuestos sobre los modelos financieros que es necesario desarrollar para financiar este nuevo modelo de crecimiento.

El panorama general

¿En qué consiste el nuevo modelo de crecimiento? En pocas palabras, se trata de la reordenación de la función de producción agregada (a nivel macroeconómico), potenciada por las tecnologías digitales emergentes (como la Inteligencia Artificial, el blockchain, el IoT, etc.), de manera que el factor del capital adquiere cada vez más importancia, mientras que el factor del trabajo es cada vez menos significativo. Esta reordenación de los factores de producción se origina, por supuesto, en la reingeniería de la cadena de valor intraempresarial y afecta a las relaciones organizativas, los modelos de negocio y las preferencias de la estructura de capital.

La discusión sobre la distribución entre el capital y el trabajo, un tema fundamental en macroeconomía, vincula directamente los nuevos desarrollos tecnológicos de la era digital con el tema del crecimiento. Esta nueva era de la digitalización, que algunos autores describen como la Cuarta Revolución Industrial o la Segunda Era de las Máquinas, se caracteriza por el papel crítico que desempeñan en el proceso de producción el Internet móvil, los sensores más pequeños, potentes y baratos, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático.

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Está claro que el poder transformador de la digitalización va más allá del nivel de la empresa. Redefine cómo calculamos la producción agregada, cómo evaluamos el excedente agregado de los consumidores, así como cómo definimos la oferta agregada en términos de insumos de trabajo y capital. La bibliografía económica aborda este desafiante tema bajo el título de "el futuro del trabajo" y cómo la desigualdad de ingresos se ve afectada por la carrera entre la educación y la tecnología.

Pero ¿de dónde procede el nuevo crecimiento si no es de la mano de obra? Una respuesta muy razonable podría ser que procede del otro factor de producción, el capital, es decir, de las inversiones en infraestructuras que las empresas han realizado para facilitar el proceso de producción.

Algunas Observaciones Adicionales

Sin embargo, en las tres revoluciones industriales anteriores (el periodo comprendido entre la década de 1790 y la de 2000), la contribución del capital y del trabajo en la producción agregada era fija (véase el famoso teorema de Cobb-Douglas). ¿El crecimiento de las últimas décadas y media proviene de las infraestructuras digitales de las empresas? Si la respuesta es afirmativa, esto desafiaría a Robert Solow (véase el Modelo de Crecimiento de Solow, que lleva su nombre), que describió de forma célebre la llamada paradoja de la productividad informática, cuando dijo, hace 20 años, que "se puede ver la era informática en todas partes menos en las estadísticas de productividad".

La respuesta proviene de numerosos estudios empíricos realizados en los últimos 15 años. El crecimiento no procede monolíticamente de la contribución de la mano de obra o del capital (digital), como predicen los modelos de crecimiento tradicionales, sino de los reajustes organizativos intra e interempresariales, posibilitados por las inversiones en tecnologías digitales, que las empresas diseñaron e implementaron. Estos reajustes fueron cambios que las empresas decidieron hacer en algún momento después de la década de 2000 y empezaron a producir un exceso de entradas de capital y, en consecuencia, un aumento de la producción agregada en los cinco o siete años siguientes a su adopción.

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Esta es una observación crítica porque, de repente, el cambio organizativo bien diseñado de una empresa que incorpora funcionalmente la disrupción digital se ha convertido en la fuerza motriz del crecimiento en las economías maduras de Occidente. Esto tiene las siguientes implicaciones para Europa cuando consideramos tanto sus fuentes de crecimiento a largo plazo como la sostenibilidad de la ventaja competitiva de la economía europea:

En el nuevo modelo de crecimiento, las pequeñas y medianas empresas vuelven a estar en el centro, pero hay un cambio cualitativo: La Unión Europea no debe invertir sólo en las pequeñas y medianas empresas, sino en las que reflejan las características de producción de la Cuarta Revolución Industrial.

La Unión Europea debe asegurarse de que los mercados financieros puedan canalizar el capital hacia las nuevas empresas y las pequeñas y medianas empresas que investigan en las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, y encontrar formas económicamente eficientes que aceleren la transferencia de tecnología del laboratorio al mercado.

La Unión de los Mercados de Capitales no debe limitarse a mejorar la asignación de capital a las pequeñas y medianas empresas, sino también a asignar capital a las pequeñas y medianas empresas que desarrollen determinadas tecnologías y mejoren su modelo operativo.

Los instrumentos financieros que se utilicen para servir a dicho propósito deben tener en cuenta el carácter de riesgo de los proyectos (por ejemplo, la incertidumbre de los flujos de caja libres a corto plazo y la dificultad de evaluar la tasa de interés de referencia del factor de descuento), y el hecho de que cualquier mejora en las operaciones se transformará en flujos de caja al cabo de cinco a siete años.

Las pequeñas y medianas empresas europeas deben darse cuenta de las características de producción de la nueva era, aumentar su demanda de ciertas mejoras tecnológicas y acceder a la financiación que hará posible estas mejoras.

Los cinco puntos que acabamos de subrayar dictan que debemos reexaminar la adecuación del espacio actual de intermediación financiera en Europa (el lado de la oferta de fondos). Instintivamente alguien podría decir que una mejora de los instrumentos financieros y de los canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como "canals" en el contexto anglosajón, en inglés) de financiación es suficiente para impulsar la innovación en Europa, lo que significa que traducen el problema de la financiación como una "cuestión del lado de la oferta". En nuestra opinión, no es sólo un problema del lado de la oferta. También es un problema del "lado de la demanda".

El (débil) lado de la demanda de los fondos para la innovación

Este texto se centra principalmente en el lado de la oferta de la disponibilidad de fondos para la innovación tecnológica.

Algunas Observaciones Adicionales

Sin embargo, el lado de la demanda también es crítico para las economías desarrolladas, especialmente en el caso de Europa, y debemos examinar brevemente esta dimensión antes de continuar.

Varios estudios empíricos han demostrado que la demanda de fondos para la innovación requiere, en primer lugar, una decisión organizativa intraempresarial de cambiar sus operaciones mediante la adopción de tecnologías innovadoras. También requiere el desarrollo del capital humano de la empresa. La demanda de una empresa para financiar la innovación se deriva de la demanda de la innovación en sí misma. En consecuencia, en un ecosistema en el que la demanda de innovación es baja, la oferta global de innovación es baja.

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Una estadística sorprendente de EUROSTAT revela que del total de la financiación dirigida a las pequeñas y medianas empresas, sólo el 6% va a parar a empresas que crean productos y servicios digitales innovadores. Entonces, si la Unión Europea aspira a ser el líder mundial en la era de la Cuarta Revolución Industrial, al igual que Estados Unidos lo fue en la Tercera Revolución Industrial, es de suma importancia no sólo crear una ventaja competitiva reglamentaria mundial, sino también asegurarse de que los mercados financieros canalicen las inversiones hacia las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial hasta un 12%, si no incluso más.

Disponemos de estadísticas significativas del volumen de dinero que se destina a la innovación (principalmente fondos para I+D) que se acercan al 3% del PIB de la UE. También sabemos que las empresas aportan alrededor del 53% de esta cantidad (el resto lo financia el sector gubernamental).16 Lo que no está claro es cómo se distribuyen estos fondos entre las innovaciones incrementales y las disruptivas. Este es un factor determinante de la demanda de fondos. Las empresas manifiestan una escasa preferencia a la hora de invertir en proyectos de innovación disruptiva debido a los sesgos inherentes a las herramientas financieras que utilizan para medir sus resultados económicos. En este ámbito, algunos artículos indican que los siguientes elemenos crean una fuerte preferencia por la certidumbre en los flujos de caja futuros y un bajo apetito de riesgo que dan lugar, en conjunto, a un cortoplacismo empresarial que apunta a la maximización del valor actual de la empresa, pero inhibe sus perspectivas a largo plazo:

el análisis del flujo de caja descontado y del valor actual neto,

el uso "imprudente" de los costes fijos y a fondo perdido y

el enfoque "miope" de los beneficios por acción.

En conjunto, este escaso apetito por las inversiones en innovación disruptiva inhibe las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la economía en su conjunto.

El lado (aún más débil) de la oferta de fondos para la innovación

En la sección anterior hemos evitado deliberadamente hacer referencia a la oferta y la demanda de fondos prestables. El tema de la demanda de fondos prestables es un tema importante en macroeconomía, pero no es útil para nuestra discusión aquí. Obviamente, los préstamos, y especialmente los préstamos bancarios, tienen un impacto menor en la financiación de la innovación europea. Aunque la disponibilidad de capital es abundante, las inversiones en empresas innovadoras de nueva creación y en pequeñas y medianas empresas se consideran "no financiables". El marco normativo posterior a la crisis de la DRC III y la DRC IV no ha hecho más que ampliar la distancia entre el capital originado por los bancos y los proyectos orientados a la innovación.

Incluso con el diseño de una fuerte ventanilla para las PYME en el marco del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), seguía siendo difícil movilizar el capital ocioso hacia las pequeñas y medianas empresas, por no hablar de canalizar los fondos prestables hacia las pequeñas y medianas empresas innovadoras, a pesar de que la ventanilla para las PYME tuvo mucho más éxito que la ventanilla de infraestructuras a la hora de absorber el capital disponible. La sencilla razón por la que el FEIE no tuvo éxito en la asignación de capital a las pequeñas y medianas empresas de alto riesgo es que la provisión de garantías de esos fondos prestables reflejaba los tipos de interés del mercado y, por tanto, el tipo de interés del instrumento era prohibitivo para las inversiones en innovación.

Prácticamente, como ocurre en todas partes, la carga de la asunción de riesgos debe recaer sobre los hombros de los planes de capital privado.

Algunas Observaciones Adicionales

Sin embargo, la Unión Europea no cuenta con una industria de capital riesgo funcionalmente desarrollada, y mucho menos con una mentalidad de riesgo del tipo "Silicon-Valley". Debido a la insuficiencia de los instrumentos de préstamo y a la ausencia de fondos de capital riesgo, los empresarios innovadores europeos disponen de muy pocos corredores para acceder a grandes fondos de capital. Aparentemente, si una idea de negocio o un producto prometedor no es condición suficiente para acceder al capital, no es un misterio que sólo el 6% de la financiación de las pequeñas y medianas empresas se dirija a proyectos innovadores. Además, si es cierto el viejo dictamen keynesiano de que "la oferta crea su propia demanda", entonces la baja oferta de fondos para la innovación sólo puede conducir a una menor demanda de fondos para la innovación. Véase también la información sobre la financiación de la innovación con instrumentos financieros innovadores: Crowdfunding e ICOs.

¿Por qué no hay más intermediación financiera en los países en desarrollo?

Algunos factores pueden frenar la integración financiera en los países en desarrollo. Entre ellos se encuentran los problemas de asimetría de la información, la falta de capital intermediario y el crowding-out. Los individuos que ya participan en las redes financieras existentes pueden tener pocos incentivos para tratar con un intermediario. Las normas del pueblo contra la cooperación y los forasteros también pueden ser fuertes.

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