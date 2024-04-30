La Innovación Empresarial

Mi equipo y yo vamos a examinar algunas cuestiones sobre la innovación empresarial. Más específicamente, puede verse la "Innovación Empresarial en las Economías Emergentes".

A continuación se explicará este tema.

La Empresa Innovadora

Aquí, basándonos en la experiencia de la economía estadounidense desde los años 50, resumimos cómo Estados Unidos avanzó hacia un crecimiento estable y equitativo desde finales de los años 40 hasta los 70 bajo un régimen de asignación de recursos corporativos de "retener y reinvertir" en las principales corporaciones empresariales estadounidenses. Las empresas retenían una parte sustancial de sus beneficios para reinvertirlos en las capacidades productivas bajo su control, incluidas las de los empleados, que (a diferencia de la planta y el equipo) podían en cualquier momento llevarse su "capital humano" a otro lugar, pero que tenían la expectativa realista de una carrera estable y bien remunerada en una empresa (CWOC).

Una economía no puede alcanzar un crecimiento estable y equitativo a menos que sus principales corporaciones empresariales se centren en invertir en capacidades productivas en aras de generar productos de mayor calidad y menor coste, es decir, innovadores. La empresa innovadora es una condición necesaria para que la población de una nación alcance niveles de vida más elevados de forma sostenible. El proceso de innovación que puede generar un producto de mayor calidad y menor coste es incierto, colectivo y acumulativo.

Por lo tanto, una teoría de la empresa innovadora debe comprender estas características del proceso de innovación.

Incierto: Cuando se realizan inversiones para transformar las tecnologías y acceder a los mercados, los resultados financieros y de producto no pueden conocerse de antemano. Si lo fueran, el resultado no sería la innovación. De ahí la necesidad de una estrategia.

Colectiva: Para generar un producto de mayor calidad y menor coste, la empresa debe integrar las habilidades y los esfuerzos de un gran número de personas con diferentes responsabilidades jerárquicas y capacidades funcionales en los procesos de aprendizaje que son la esencia de la innovación. De ahí la necesidad de organización.

Acumulativa: El aprendizaje colectivo de hoy permite el aprendizaje colectivo de mañana. Estos procesos de organización-aprendizaje deben sostenerse continuamente en el tiempo hasta que puedan generarse rendimientos financieros a través de la venta de productos innovadores. De ahí la necesidad de las finanzas.

La estrategia, la organización y las finanzas son actividades genéricas en el funcionamiento de cualquier corporación empresarial. Pero es el contenido social de estas actividades genéricas, plasmado en relaciones sociales distintivas, lo que puede transformar la interacción de la estrategia, la organización y las finanzas en un rendimiento innovador. Incluso una empresa relativamente pequeña es una organización social altamente compleja. El marco de las condiciones sociales de la empresa innovadora proporciona una guía conceptual para la investigación empírica a nivel de empresa de cómo funciona y rinde una empresa comercial a lo largo del tiempo. Concretamente, en la realización de las tres actividades empresariales genéricas, el control estratégico, la integración organizativa y el compromiso financiero son condiciones sociales que pueden permitir a la empresa gestionar el carácter incierto, colectivo y acumulativo del proceso de innovación.

Control estratégico: Para que la innovación se produzca frente a las incertidumbres tecnológicas, de mercado y competitivas, los ejecutivos que controlan la asignación de recursos corporativos deben tener las capacidades y los incentivos para realizar inversiones estratégicas en innovación.

Algunas Observaciones Adicionales

Sus capacidades dependen de su conocimiento de cómo las inversiones estratégicas en nuevas capacidades productivas pueden mejorar las capacidades existentes de la corporación.

Algunas Observaciones Adicionales

Sus incentivos dependen de la alineación de sus intereses personales con el propósito de la corporación de generar productos innovadores.

Integración organizativa: La aplicación de una estrategia de innovación requiere la integración de las personas que trabajan en una compleja división del trabajo en procesos de aprendizaje colectivos y acumulativos. La satisfacción laboral, la promoción, la remuneración y los beneficios son instrumentos importantes en un sistema de recompensas que motive y capacite a los empleados para atraer el aprendizaje colectivo durante un periodo de tiempo sostenido.

Compromiso financiero: Para que el aprendizaje colectivo se acumule a lo largo del tiempo, el compromiso sostenido del "capital paciente" debe mantener intacta la organización de aprendizaje. Para una empresa joven que, por ser una "start-up", aún no ha sido capaz de obtener beneficios, diversas formas de "capital riesgo" pueden aportar compromiso financiero. Para una empresa en funcionamiento que ha logrado una rentabilidad sostenida, los beneficios no distribuidos -apalancados, si es necesario, por emisiones de deuda- son la base del compromiso financiero.

La incertidumbre de una estrategia de innovación se materializa en las inversiones de coste fijo necesarias para desarrollar las capacidades productivas que pueden, si la estrategia tiene éxito, dar lugar a un producto de mayor calidad. El coste fijo se deriva tanto del tamaño como de la duración de la estrategia de inversión en innovación.

Algunas Observaciones Adicionales

Si el tamaño de la inversión en capital físico tiende a aumentar el coste fijo de una estrategia de innovación, también lo hace la duración de la inversión necesaria para que una organización atraiga el aprendizaje colectivo y acumulativo - u organizativo - que, mediante la transformación de las tecnologías y el acceso a los mercados, puede dar lugar a productos innovadores.

Una estrategia de innovación que a la larga puede permitir a la empresa desarrollar un producto de mayor calidad puede colocar a esa empresa en una situación de desventaja competitiva si sólo alcanza niveles bajos de producción. El elevado coste fijo de una estrategia de innovación crea a la empresa la necesidad de alcanzar un alto nivel de utilización de los recursos productivos que ha desarrollado, es decir, "economías de escala". Dadas sus capacidades productivas existentes, la empresa innovadora puede experimentar un coste creciente para mantener la productividad de los insumos variables que adquiere a medida que los necesita en el mercado para ampliar la producción. Para superar la limitación que supone para su estrategia de innovación la dependencia del mercado para el suministro de un insumo que se traduce en un coste creciente, la empresa innovadora integra la producción del suministro de ese insumo en sus operaciones internas.

Algunas Observaciones Adicionales

Sin embargo, el desarrollo de la capacidad productiva de este insumo recién integrado se añade al coste fijo de la estrategia de innovación. La empresa innovadora se encuentra ahora bajo una presión aún mayor para ampliar su producción vendida con el fin de transformar el alto coste fijo en un bajo coste unitario.

El producto de mayor calidad de la empresa le permite acceder a una porción del mercado mayor que la de sus competidores.

Algunas Observaciones Adicionales

Sin embargo, el coste fijo de la estrategia de innovación depende de las inversiones no sólo en la transformación de la tecnología, sino también en el acceso a los mercados. Además de las instalaciones de distribución, acceder a una mayor cuota de mercado puede conllevar costes fijos de marca, publicidad, canales de distribución y una fuerza de ventas asalariada. Aprender lo que quieren los compradores potenciales y convencer a éstos de que el producto de la empresa es realmente "de mayor calidad", se suman al coste fijo de la estrategia de innovación.

De hecho, en algunas industrias, el coste fijo de acceder a una mayor cuota de mercado es mayor que el coste fijo de invertir en la transformación de las tecnologías de productos y procesos. Un aumento del coste fijo de acceso al mercado requiere una extensión aún mayor del mercado para convertir un coste fijo elevado en un coste unitario bajo. Una forma potente de que una empresa innovadora alcance una mayor extensión del mercado es que la empresa comparta algunas de las ganancias de esta transformación de costes con sus clientes en forma de un precio más bajo del producto.

Junto con la inversión en instalaciones y equipos, la inversión en recursos productivos implica formar y retener a los empleados. Cuando una empresa mejora la capacidad productiva de un empleado, ya sea mediante formación formal o en el puesto de trabajo, la capacidad mejorada del empleado representa un activo de coste fijo que puede mejorar la calidad del producto de la empresa innovadora, lo que a su vez puede permitir a la empresa alcanzar una mayor extensión del mercado para transformar el mayor coste fijo de su inversión en recursos humanos en un bajo coste unitario. Cuando la empresa consigue generar un producto de mayor calidad y menor coste, la innovación impulsa su crecimiento.

Para retener y motivar a los empleados que la empresa ha contratado y formado, la empresa innovadora puede ofrecerles un salario más alto, más seguridad en el empleo, prestaciones superiores y un trabajo más interesante, todo lo cual se añade al coste fijo del activo que representa la mano de obra de un empleado.

Algunas Observaciones Adicionales

Si estas recompensas a los empleados dan lugar a productos innovadores, las ganancias de los empleados pueden representar contribuciones a la creación de valor que convierten a la empresa en un negocio aún más rentable. La empresa innovadora comparte las ganancias de la innovación con sus empleados realizando inversiones en sus carreras colectivas y acumulativas. Los individuos desarrollan sus propias capacidades productivas como miembros de colectividades organizadas por la empresa (en algunos casos en colaboración con otras corporaciones empresariales o con organismos gubernamentales). Y los conocimientos especializados que permiten a los individuos ser más productivos con el tiempo se acumulan a través de su participación continua en los procesos de aprendizaje colectivo. A lo largo de su carrera, los individuos pueden cambiar de Empleador, lo que hace necesario que atraigan el aprendizaje colectivo y acumulativo, de forma coherente y continua, a través de una serie de organizaciones empresariales, gubernamentales y de la sociedad civil.

Los empleados de carrera, por lo tanto, pueden llegar a ser más productivos debido a su implicación sostenida en procesos de aprendizaje colectivo y acumulativo. Al recompensar a los empleados por esta implicación, la empresa innovadora hace que sus empleados estén mejor. Puede permitirse, y de hecho beneficiarse, del aumento de los gastos laborales cuando la capacidad productiva del empleado permite a la empresa obtener una ventaja competitiva al generar productos de mayor calidad y menor coste que los disponibles anteriormente. En tales circunstancias, los aumentos de los ingresos laborales y los aumentos de la productividad laboral tienden a mostrar una correlación altamente positiva.

Cuando la empresa innovadora tiene éxito, puede llegar a dominar su sector. La producción de la empresa es mucho mayor y su coste unitario, y por tanto potencialmente el precio de su producto, es mucho menor de lo que sería el caso si un gran número de pequeñas empresas con productos de menor calidad y economías de escala menores poblaran la industria. Las ganancias globales de la innovación dependen de la relación entre la estructura de costes de la empresa innovadora y la estructura de la demanda de la industria, mientras que la distribución de esas ganancias entre las distintas partes interesadas de la empresa depende de su poder relativo para apropiarse de partes de esas ganancias.

Es teóricamente posible (aunque de ningún modo inevitable) que las ganancias de una empresa innovadora permitan, simultáneamente, una mayor remuneración, un empleo más estable y mejores condiciones laborales para sus empleados; un balance más sólido para la empresa; papeles más seguros para los acreedores; dividendos y cotizaciones bursátiles más elevados para los accionistas; más ingresos fiscales para los gobiernos; y productos de mayor calidad a precios más bajos para los consumidores. Hasta cierto punto, lo que es teóricamente posible ha sido, en ciertas épocas y lugares, una realidad histórica. En el ascenso de Estados Unidos al liderazgo industrial mundial durante el siglo XX, un régimen de asignación de recursos de retener y reinvertir permitió que un número relativamente pequeño de empresas comerciales en una amplia gama de industrias crecieran hasta emplear a decenas de miles, o incluso cientos de miles, de personas y alcanzar cuotas dominantes en el mercado de productos.

Las cincuenta mayores empresas industriales estadounidenses por ingresos en 1957 tenían una media de 87.080 empleados en todo el mundo, 117.393 en 1967 y 119.093 en 1977. En total, estas cincuenta empresas empleaban a 4,4 millones de personas en todo el mundo en 1957, a 5,9 millones en 1967 y a 6,0 millones en 1977. La tabla 2 muestra los cambios en el empleo durante este periodo para los veinte mayores Empleadores tanto en 1957 como en 1977. Estas veinte empresas empleaban a 3,1 millones de personas en todo el mundo en 1957, a 3,8 millones en 1967 y a 4,0 millones en 1977.

Los sectores con mayores Empleadores incluían el automóvil, los neumáticos, el acero, la maquinaria eléctrica, la electrónica, la industria aeroespacial, el refinado de petróleo y los productos químicos. Durante este periodo, a medida que se convertía en la empresa informática dominante en el mundo, IBM quintuplicó su empleo, pasando de ser el vigésimo cuarto mayor Empleador en 1957 al quinto en 1977.

No todas las veinte mayores empresas de 1957 aumentaron su empleo en las dos décadas siguientes. Las dos empresas siderúrgicas de la tabla 2 redujeron sustancialmente su tamaño de los años 50 a los 70, mientras que las dos empresas de fabricación de aviones tuvieron un empleo muy cíclico, y Douglas tuvo un enorme aumento de su mano de obra cuando se fusionó con McDonnell en 1967. Dos empresas, ITT y Gulf & Western, llegaron a ser muy grandes durante el movimiento de conglomeración de la década de 1960, que en retrospectiva histórica representó la primera etapa importante en la financiarización de la economía corporativa estadounidense, con un crecimiento corporativo impulsado por la adquisición de empresas en industrias que no estaban relacionadas entre sí en términos de tecnologías o mercados.

A pesar de la conglomeración, la mayoría de las empresas de la Tabla 2 estaban en modo retener y reinvertir durante estas dos décadas. Las empresas retenían los beneficios corporativos y los reinvertían en capacidades productivas, incluidos los procesos de aprendizaje colectivo y acumulativo. Las empresas integraban al personal en los procesos de aprendizaje mediante el empleo de carrera. Hasta la década de 1980, la norma de una "carrera en una empresa" prevaleció en las grandes corporaciones estadounidenses. Un flujo constante de ingresos por dividendos a partir de los beneficios y la perspectiva de precios futuros más altos de las acciones basados en la próxima generación de productos innovadores hicieron que los accionistas se interesaran por retener y reinvertir.

En las décadas inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los beneficiarios de un régimen de asignación de recursos corporativos de retener y reinvertir, con su norma de hacer carrera en una empresa, eran principalmente hombres blancos, ya fueran obreros con educación secundaria o trabajadores de cuello blanco con educación universitaria. En el nivel de los obreros, la presencia de sindicatos industriales contribuía a garantizar a los empleados la estabilidad en el empleo y la igualdad de ingresos. En el nivel de los trabajadores de cuello blanco, cuando una empresa formaba a los empleados al principio de su carrera, trataba de retenerlos ofreciéndoles la promesa de una carrera profesional en la empresa, rematada con cobertura médica y una pensión de prestaciones definidas no transferibles financiada por la empresa y basada en los años de servicio del empleado.

Para las minorías y las mujeres, que habían quedado en gran medida al margen de esta carrera de posguerra con un chollo de empresa, el acceso a un empleo más estable y a unos ingresos más equitativos se vio respaldado por la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la puesta en marcha de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) al año siguiente. En ese momento, se asumió que el camino más seguro hacia la movilidad socioeconómica ascendente, tanto para los obreros como para los trabajadores, pasaba por el empleo de carrera en una de las grandes corporaciones empresariales que dominaban la economía estadounidense. Esta carrera con una norma empresarial fue, por ejemplo, el punto de partida de un estudio de treinta y un volúmenes, The Racial Policies of American Industry (RPAI), realizado en Wharton en la última mitad de los años sesenta y principios de los setenta, sobre la aplicación de la igualdad de oportunidades en el empleo, con especial atención a la movilidad ascendente a lo largo de las estructuras jerárquicas de puestos de trabajo dentro de las grandes corporaciones empresariales.

Algunas investigaciones han documentado con detalle cómo en la década de 1970 cientos de miles de afroamericanos con no más que diplomas de bachillerato estaban alcanzando un estatus de clase media gracias a su empleo en puestos semicualificados sindicados en industrias de producción en masa como la automovilística, la siderúrgica y la electrónica. Como resultado, empezó a surgir una clase media negra de cuello azul. Durante este periodo, sin embargo, los hombres blancos mantuvieron un acceso privilegiado a la movilidad ascendente intergeneracional de los empleos de cuello azul a los empleos de cuello blanco, ya que los hijos de los trabajadores de cuello azul obtuvieron una educación superior seguida de una carrera profesional en una empresa de cuello blanco en corporaciones empresariales.

En la década de 1970, las mujeres con estudios universitarios (desproporcionadamente blancas) también obtuvieron un acceso significativamente mayor al empleo de carrera en corporaciones empresariales.

Algunas Observaciones Adicionales

Sin embargo, su movilidad ascendente se vio obstaculizada por la persistencia del "techo de cristal", establecido por la ideología de que abandonarían o interrumpirían sus carreras cuando llegaran los hijos para asumir el papel tradicional de "ama de casa" de clase media. Así, incluso las mujeres que optaron por no tener hijos, o que dispusieron de arreglos domésticos para el cuidado de los niños que les permitieron dedicarse a carreras en corporaciones empresariales o agencias gubernamentales, siguieron enfrentándose a la discriminación de género basada en presunciones relativas a la división del trabajo doméstico.

Sin embargo, desde finales de la década de 1970 y hasta la actualidad, para las masas de estadounidenses, incluidos los hombres blancos, la cantidad y la calidad de las oportunidades de empleo que podían apoyar la movilidad ascendente dentro de las grandes corporaciones empresariales se han erosionado, mientras que la distribución de los ingresos dentro de las empresas se ha hecho cada vez más desigual. En la primera mitad de la década de 1980, algunos agudos observadores de las relaciones laborales de los obreros percibieron que la distribución de los ingresos en EE.UU. estaba dando un "gran giro de 180 grados". En retrospectiva, ahora sabemos que desde ese cambio de rumbo a principios de los 80, Estados Unidos ha seguido por el camino de la desigualdad extrema de ingresos y la erosión de las oportunidades de empleo de la clase media. El marco de las condiciones sociales permite comprender este cambio histórico en la dirección de los resultados económicos de EE.UU. -esencialmente el final de la búsqueda nacional de una prosperidad sostenible- centrándose en la transformación del régimen dominante de asignación de recursos entre las grandes empresas industriales estadounidenses, que ha pasado de retener empleados y beneficios y reinvertir el capital a reducir (la plantilla) y distribuir dividendos.

Revisor de hechos: Kasey

La Innovación Económica y Científica

Es un fenómeno polifacético, porque la innovación abarca cinco grandes tipos de cambio ("nuevas combinaciones") de muy diversa índole: la oferta de un nuevo bien o servicio, la introducción de un nuevo método de producción o un nuevo medio de transporte, la creación de una nueva organización, la apertura de un punto de venta, la conquista de una nueva fuente de materias primas.

En definitiva, se trata de un fenómeno complejo. En primer lugar, porque aunque la innovación está estrechamente vinculada a los fenómenos del descubrimiento científico y técnico (es decir, la producción de nuevos conocimientos, ya sean fundamentales o aplicados) y de la invención (una idea técnica con aplicaciones potencialmente útiles), así como a las actividades de investigación y desarrollo (I+D), estos vínculos no son sistemáticos ni exclusivos: descubrimientos o invenciones que no se explotan, fracasos comerciales, innovaciones fortuitas o inducidas, etcétera. En segundo lugar, porque los orígenes, las dimensiones competitivas y el impacto macroeconómico de la innovación siguen siendo problemáticos, como demuestra la diversidad de análisis que han impregnado la teoría económica desde los trabajos pioneros del economista austriaco Joseph Schumpeter (1883-1950).

¿De dónde procede la innovación?

En su Teoría de la evolución económica, publicada en 1912, Schumpeter destacaba el papel central del empresario individual como motor de la innovación y el progreso económico. Impulsado por la perspectiva de obtener beneficios monopolísticos en caso de éxito (antes de enfrentarse a la competencia de los "empresarios-imitadores"), el empresario-innovador aprovecha todas las oportunidades de innovar que le ofrece la evolución de la economía y de las técnicas. El enfoque neoaustriaco del empresario (desarrollado en los años 30 y 40 por Friedrich von Hayek, Ludvig von Mises y, más recientemente, Israel Kirzner) afina este análisis proponiendo la idea de que siempre hay oportunidades por explotar, siempre que sepamos identificarlas y tengamos la audacia y la capacidad empresarial para transformarlas en innovaciones.

Sin embargo, esta visión estaba claramente desfasada con respecto a las realidades industriales de finales del siglo XIX, que se hicieron muy patentes en las décadas de 1920 y 1930: la mayoría de los sectores económicos estaban ahora marcados por la impronta de la gran empresa de gestión y los mercados oligopolísticos dominados por unas pocas grandes empresas. En este contexto, Schumpeter desarrolló en 1942, en Capitalismo, socialismo y democracia, una tesis radicalmente diferente, la de la "innovación a lo grande": son las estructuras organizadas de I+D en el seno de las grandes empresas industriales las que constituyen, en el contexto del capitalismo moderno, la base fundamental para el desarrollo organizado de nuevos conocimientos científicos y técnicos y la comercialización de innovaciones masivas que traen consigo el progreso económico y social. Esta tesis fue retomada y desarrollada a partir de los años sesenta, en particular por John Kenneth Galbraith (El nuevo Estado industrial, 1967) y Richard Nelson, que insistieron en el papel conjunto y entrelazado de las grandes empresas industriales, las estructuras públicas de investigación y el Estado en el desarrollo de nuevos conocimientos científicos y técnicos y el estímulo de las actividades innovadoras (sobre todo en las actividades vinculadas al sector de la defensa y las industrias de infraestructuras).

La innovación también plantea cuestiones teóricas cruciales sobre la naturaleza de los procesos competitivos que la sustentan o que induce. Así pues, la innovación puede interpretarse como un factor determinante de la competencia. Esto es especialmente cierto en el caso de la visión neoclásica tradicional, en la que la innovación corresponde a la aparición (exógena) de una tecnología que determina la estructura del mercado en función de la naturaleza de los rendimientos a escala que induce. Por su parte, los enfoques basados en mecanismos selectivos de mercado (enfoques neoschumpeterianos, escuela de Chicago) consideran la innovación como un determinante parcialmente endógeno de la competencia dinámica entre empresas (establecidas o nuevas) en un entorno cambiante e incierto. En este marco, la innovación es un factor esencial para la adaptación, la supervivencia y el rendimiento de las empresas.

Otros enfoques hacen hincapié en el papel de la innovación como soporte de la competencia. Los modelos de "carrera" plantean la idea de que las empresas rivales se dedican a actividades de I+D, cada una con la esperanza de ser la primera en registrar una patente. En este caso, la innovación es una herramienta racional para dominar el mercado de forma preventiva. Los modelos de "competencia tecnológica" muestran cómo las tecnologías alternativas son seleccionadas por el mercado, a medida que son adoptadas sucesivamente por los usuarios.

El alcance de la innovación

Las innovaciones afectan a la sociedad moderna de diferentes maneras. Históricamente, son las innovaciones que han introducido grandes avances tecnológicos, comerciales y organizativos y que se han difundido más ampliamente (a menudo en "clusters" u "oleadas") las que han iniciado las fases más significativas de crecimiento y desarrollo económico y social. Este es el contexto en el que suelen situarse las dos revoluciones industriales seculares: la máquina de vapor, la metalurgia y el textil, seguidos del ferrocarril y el acero (desde finales del siglo XVIII hasta la década de 1880); después, la electricidad, la química, el automóvil, la producción en serie y los bienes de consumo de masas (desde finales del siglo XIX hasta la década de 1960-1970).

En la actualidad, existe un acuerdo general sobre el término "tercera revolución industrial", que hace referencia a los principales avances científicos y tecnológicos desde principios de la década de 1970, especialmente en las tecnologías de la información, la microelectrónica y las ciencias de la vida. Estos avances se han visto acompañados o amplificados por otras innovaciones tecnológicas, así como organizativas (conexión en red de las empresas y sus relaciones de producción), comerciales (ventas y servicios en línea, producción a medida) y de servicios (telecomunicaciones móviles, programas de televisión por satélite, etc.).

Sin embargo, el alcance de la innovación difiere significativamente de un país a otro debido a importantes especificidades nacionales. Éstas se refieren tanto a la importancia y calidad de las infraestructuras del conocimiento (sistema educativo, importancia de las universidades y organismos de investigación, etc.) como a la permisividad institucional que caracteriza a cada país o región (cultura empresarial, actitud de la sociedad ante la innovación, normativa sobre propiedad intelectual y creación de empresas, políticas industriales y tecnológicas).

Estas diferencias se reflejan en brechas duraderas de crecimiento y competitividad entre países. Por ejemplo, el retraso tecnológico y el diferencial de crecimiento entre Europa (y en parte Japón) y Estados Unidos desde mediados de los años 90 pueden explicarse, al menos en parte, por las rigideces institucionales y, sobre todo, por la falta de políticas públicas proactivas en materia de enseñanza superior y de apoyo a la investigación y la innovación en comparación con la situación al otro lado del Atlántico.

En términos más generales, como han demostrado las teorías del crecimiento endógeno, la inversión en I+D, educación y formación (base del desarrollo del capital humano), así como la disponibilidad de infraestructuras colectivas de calidad (en materia de transportes, sanidad, etc.) son determinantes esenciales del ritmo de crecimiento económico y de la competitividad, tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo.

Revisor de hechos: EJ

Estructura de mercado e innovación en economía

En inglés: Market Structure and Innovation in economics. Véase también acerca de un concepto similar a innovación general, no sólo empresarial o en economía.

Introducción a: Estructura de mercado e innovación en este contexto

El estudio de la relación entre la estructura del mercado y la innovación por parte de los economistas es un fenómeno relativamente reciente que se remonta a mediados de la década de 1950. Antes de esa fecha, el grueso del análisis económico tomaba el número de productos y sus medios de producción como algo exógeno, al igual que los gustos de los consumidores se tomaban como algo exógeno.

Algunas Observaciones Adicionales

Salvo algunas excepciones, los economistas parecían despreocuparse de los incentivos económicos que determinaban el ritmo y la dirección de la innovación, a pesar de que esta actividad había comenzado a institucionalizarse hacia 1876, cuando se empezaron a crear laboratorios de investigación industrial tanto en Estados Unidos como en Europa. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. Las excepciones son Taussig (1915), Hicks (1932), Galbraith (1952) y, sobre todo, Schumpeter (1961, 1964, 1975) (se puede examinar algunos de estos temas en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Fue Schumpeter quien argumentó de forma más persuasiva que, a largo plazo, la competencia mediante la introducción de nuevos productos y métodos de producción era mucho más importante que la competencia de precios (véase también acerca de la teoría de precios). Porque fue a través de la actividad innovadora como se produjo el desarrollo económico que dio lugar a una mayor renta per cápita. Este texto tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Innovación empresarial. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.

Datos verificados por: Sam.

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Innovación social-Empresas en funcionamiento

Esto pudiera ser especialmente importante para las organizaciones sin ánimo de lucro. Pero es importante señalar que muchas empresas con ánimo de lucro están empezando a tener en cuenta lo que se denomina la triple cuenta de resultados: los beneficios, las personas (empleados, clientes y comunidad) y el planeta (cuestiones medioambientales). La innovación social se refiere a los esfuerzos de las empresas que deciden modificar, o en algunos casos crear, modelos de negocio que aporten un bien mayor. Aquí hay algunos buenos ejemplos:

El modelo de "uno por uno" de TOMS Shoes fue desarrollado en Argentina en 2006 por el empresario en serie Blake Mycoskie después de ver la pobreza extrema, en la que la mayoría de los niños no tenían zapatos. Decidió crear una empresa de calzado que regalara un par de zapatos por cada par comprado, un "uno por uno". El impacto directo de la compra ha atraído a muchos clientes, y el programa es más generoso que el típico programa de marketing con causa, en el que la empresa dona un porcentaje de las ventas o una cantidad fija en dólares. Este regalo es tangible. Hasta la fecha, TOMS ha regalado más de 60 millones de pares de zapatos.

Soap Hope y el modelo Good Returns es un plan para maximizar los beneficios de la empresa y prestarlos para hacer el bien. Algunas Observaciones Adicionales Su fundador, Salah Boukadoum, quería encontrar una forma de devolver el dinero a la pobreza mundial. Planteó la hipótesis de que, si las empresas pudieran prestar sus beneficios anuales a una organización sin ánimo de lucro que ofreciera microcréditos en países subdesarrollados, y estas organizaciones recuperaran su dinero al cabo de un año, ese capital podría suponer una gran diferencia para las empresas de la República Dominicana y Chiapas, en México. Buscando aportar pruebas a su hipótesis, desarrolló Soap Hope. Con sede en Dallas (Texas), el minorista en línea vende jabones y lociones orgánicas. Al final del año, Boukadoum se asocia con dos organizaciones, una de las cuales es Esperanza en la República Dominicana, y presta sus beneficios a la organización. A continuación, Esperanza presta dinero a las mujeres para que abran negocios y puedan mantener a sus familias. El microcrédito tiene una tasa de reembolso notable, lo que hace que la inversión esté relativamente libre de riesgos. Boukadoum ha hablado en varios eventos TEDx y espera convencer a otras empresas para que adopten el modelo.

African Clean Up Initiative (ACI) introdujo el programa educativo Recycle Pay, que permite a los padres de Nigeria recoger bolsas de plástico y de agua potable desechadas para pagar las tasas de educación de sus hijos. ACI se asocia entonces con Wecyclers, Greenhill Recycling, Lasgidis Recyclers y Ecoprune, que ofrecen incentivos de reciclaje para los hogares y las empresas. Esta asociación trabaja para resolver dos problemas: la educación en Nigeria, que tiene uno de los mayores números de niños sin escolarizar, y el creciente problema de los residuos de plástico en los países en desarrollo.

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