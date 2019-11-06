Innovación Disruptiva o Desestabilizadora

La innovación desestabilizadora ha sido una palabra de moda desde que Clayton Christensen la acuñó a mediados de la década de 1990 para describir la forma en que los nuevos participantes en un mercado pueden desestabilizar las empresas establecidas. Ha ganado aún más prominencia en las últimas dos décadas a medida que compañías como Uber, Lyft, Etsy y otras innumerables empresas nuevas han surgido con el objetivo de cambiar sus respectivas industrias.

Para un término que se usa con tanta frecuencia, es sorprendente la frecuencia con la que se lo malinterpreta. ¿Qué significa realmente "innovación desestabilizadora" y cómo pueden las empresas actuales -tanto los desestabilizadores como los desestabilizados- llegar a un acuerdo que les permita detectar posibles oportunidades y amenazas?

