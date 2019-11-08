Innovación Digital
La economía digital abarca más de la mitad del mundo, y en el mercado empresarial de hoy en día, las personas con formación tecnológica tienen una ventaja. La tecnología digital ha cambiado radicalmente el mundo tal y como lo conocemos. En nuestra v
Innovación Digital
Este elemento es una ampliación de los de las características de sobre este tema. A continuación se explicará este tema. [rtbs name="regulacion-mundial-del-comercio-electronico"] En inglés: Digital innovation.
Nota: puede ser de interés la información sobre Innovación Disruptiva.
Innovación digital y espíritu emprendedor
Contenido principal:
Liderazgo y estructura
Promoción y ventas
Entrega y operaciones
Estrategia y privacidad digital
Captura de valor
Crecimiento y escalabilidad
Propiedad intelectual y protección del negocio
El sector de la puesta en marcha de tecnología está en auge. El Global Entrepreneurship Monitor estima que cada año se crean más de un millón de nuevas empresas tecnológicas en todo el mundo y que éstas contribuyen a un ecosistema dinámico de 3 billones de dólares.
En el Marco del Emprendimiento
En el Reino Unido y los Estados Unidos, el sector digital ha crecido a un ritmo tres veces superior al de la economía en general.
Hay dos consecuencias muy signific…