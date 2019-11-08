Innovación Digital

Nota: puede ser de interés la información sobre Innovación Disruptiva.

Innovación digital y espíritu emprendedor

Liderazgo y estructura

Promoción y ventas

Entrega y operaciones

Estrategia y privacidad digital

Captura de valor

Crecimiento y escalabilidad

Propiedad intelectual y protección del negocio

El sector de la puesta en marcha de tecnología está en auge. El Global Entrepreneurship Monitor estima que cada año se crean más de un millón de nuevas empresas tecnológicas en todo el mundo y que éstas contribuyen a un ecosistema dinámico de 3 billones de dólares.

En el Marco del Emprendimiento

En el Reino Unido y los Estados Unidos, el sector digital ha crecido a un ritmo tres veces superior al de la economía en general.

Hay dos consecuencias muy signific…