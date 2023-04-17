Innovación del Modelo de Negocio

Mi equipo y yo vamos a examinar algunas cuestiones sobre Innovación del Modelo de Negocio.

A continuación se explicará este tema.

Innovación del Modelo de Negocio: El Rol de los Consumidores

La tecnología digital ha cambiado no sólo los tipos de productos que los consumidores pueden comprar, sino también su papel en la cadena de valor. Los supuestos tradicionales del papel de los consumidores en la innovación son que pueden elegir entre productos pero que tienen poco que decir sobre el diseño o la creación de esos productos, salvo a través de la demanda del mercado.

Innovación en la Propiedad Intelectual: La Participación de los Consumidores

A medida que han disminuido los costes y las barreras para compartir y modificar contenidos, los usuarios se han agrupado en redes. Estas redes permiten que consumidores antes pasivos se conviertan ellos mismos en adaptadores e innovadores. El amplio espectro de consumidores en la sociedad significa que este tipo de innovación dirigida por el consumidor puede ser extremadamente creativa. Un marco equilibrado de propiedad intelectual debe fomentar la innovación de los usuarios y, al mismo tiempo, proteger la inversión de las empresas.

[su_box title="Estudio del Caso: La colaboración de Los Sims" box_color="#242256"] El juego Los Sims de Electronic Arts se lanzó en el año 2000 y rápidamente se convirtió en una comunidad en línea, en la que los jugadores intercambiaban herramientas, software y artefactos para ponerlos en sus casas en línea. Cientos de sitios web muestran ahora cientos de miles de objetos coleccionables que están a disposición de los millones de jugadores. Electronic Arts calcula que el 90% del contenido del juego no ha sido creado por los autores originales del juego, sino por un amplio sector innovador de la comunidad de jugadores.

El lanzamiento oficial de un juego es el momento en que la iniciativa de innovación pasa del equipo de desarrollo interno a la comunidad de jugadores-desarrolladores. Las ideas fluyen de un lado a otro, entre los jugadores y entre éstos y la empresa. [/su_box]

Innovación del Modelo de Negocio

Afrontémoslo: Desde la segunda década del siglo XX, los modelos de negocio son menos duraderos que antes. Las reglas básicas del juego para crear y capturar valor económico se fijaban antes durante años, incluso décadas, mientras las empresas intentaban ejecutar los mismos modelos de negocio mejor que sus competidores. Pero ahora, los modelos de negocio están sujetos a un rápido desplazamiento, a la disrupción y, en casos extremos, a la destrucción total.

Los actores establecidos pueden alterar las formas tradicionales de hacer negocios replanteando las creencias restrictivas que subyacen a los modos de creación de valor imperantes.

Reformular las creencias

Todas las industrias están construidas en torno a creencias antiguas, a menudo implícitas, sobre cómo ganar dinero. En el comercio minorista, por ejemplo, se cree que el poder adquisitivo y el formato determinan el resultado final. En las telecomunicaciones, la retención de clientes y los ingresos medios por usuario se consideran fundamentales. En los productos farmacéuticos se cree que el éxito depende del tiempo necesario para obtener la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Los activos y las regulaciones definen los rendimientos en el petróleo y el gas. En la industria de los medios de comunicación, los éxitos impulsan la rentabilidad. Y así sucesivamente.

Estas creencias rectoras reflejan nociones ampliamente compartidas sobre las preferencias de los clientes, el papel de la tecnología, la regulación, los factores de coste y la base de la competencia y la diferenciación. A menudo se consideran inviolables, hasta que llega alguien a violarlas. Casi siempre se trata de un atacante ajeno al sector. Pero mientras que los nuevos entrantes acaparan los titulares, los que están dentro de la industria, que a menudo tienen un claro sentido de lo que impulsa la rentabilidad, también están bien posicionados para jugar este juego.

¿Cómo pueden hacerlo los titulares? En pocas palabras, el proceso comienza con la identificación de la creencia más importante de una industria sobre la creación de valor y luego articular las nociones que apoyan esta creencia.

Lugares para replantear

Los ejecutivos pueden empezar por examinar sistemáticamente cada elemento central de su modelo de negocio, que suele comprender las relaciones con los clientes, las actividades clave, los recursos estratégicos y las estructuras de costes y flujos de ingresos del modelo económico.

Pero la búsqueda de la fidelidad se ha complicado en el mundo digital. El coste de adquisición de nuevos clientes ha disminuido, incluso sin programas de fidelización. Los clientes -empoderados por las herramientas digitales y por un amplio conocimiento de los productos y servicios por parte de sus colegas- hacen ahora a menudo un mejor trabajo de elección entre las opciones de compra que las empresas. Los costes de cambio son bajos. Y lo que es más significativo, la antigua pasividad de los clientes se ha visto superada por el deseo de desarrollar sus propios talentos y expresar sus propias ideas, sentimientos y pensamientos. Como resultado, pueden interpretar los esfuerzos para ganar su lealtad como obstáculos para su autorrealización.

En lugar de luchar contra esa tendencia, ¿por qué no deberían las empresas abrazar la paradoja que la acompaña: la mejor manera de retener a los clientes es liberarlos? La empresa de inventos Quirky, por ejemplo, deja que las ideas y los votos de su comunidad en línea guíen los productos que diseña y produce. Por ejemplo, un colectivo de diseño-construcción interactivo, proporciona a sus miembros las herramientas y la experiencia que necesitan para construir lo que desean.

Las empresas establecidas también pueden hacer el cambio de la fidelización a la potenciación.

Innovar en las actividades: De la eficiencia a la inteligencia

Una de las creencias más dominantes que rigen las grandes empresas de hoy en día es que la mejora de la eficiencia es la forma más fiable de aumentar los beneficios. Especialmente si los requisitos del mercado cambian sólo gradualmente, las empresas tienen mucho tiempo para minimizar los costes de producción de sus productos existentes. Hoy en día, por supuesto, las mejoras constantes de la eficiencia son un requisito previo para una línea de fondo saludable.

Pueden ser necesarias, pero no son suficientes. En los mercados actuales, que cambian rápidamente, muchos productos se quedan obsoletos antes de que se hayan "asentado", por lo que los directivos tienen menos tiempo para optimizar los procesos de producción por completo. Por ello, las empresas están incorporando la flexibilidad y la inteligencia incorporada directamente en el proceso de producción para ayudarles a adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes. La inteligencia incorporada puede, con el tiempo, ayudar a las empresas a mejorar tanto el rendimiento como el valor de uso de los productos y servicios y, por tanto, a mejorar sus precios. En esencia, la digitalización está capacitando a las empresas para ir más allá de la eficiencia, para crear sistemas de aprendizaje que trabajen más y de forma más inteligente.

Innovar en los recursos: De la propiedad al acceso

Una premisa muy extendida en los negocios es que las empresas compiten siendo propietarias de los activos más importantes para su estrategia. La ventaja competitiva, según esta creencia, proviene de la posesión de activos y recursos valiosos, que suelen ser escasos y se utilizan durante largos periodos de tiempo, además de ser específicos de la empresa y de su ubicación. Por lo tanto, la propiedad (en lugar de, por ejemplo, el arrendamiento) parece ser con frecuencia la mejor manera de garantizar el acceso exclusivo. Pero, ¿qué ocurre si los activos se utilizan con poca frecuencia o de forma inconsistente? En estos casos, la tecnología digital, al aumentar la transparencia y reducir los costes de búsqueda y transacción, está permitiendo nuevos y mejores modelos de creación de valor de consumo colaborativo. Como resultado, la propiedad puede convertirse en una forma inferior de acceder a los activos clave, sustituida cada vez más por acuerdos comerciales flexibles con socios en los que todos salen ganando.

En el lado del consumidor, los ejemplos incluyen aplicaciones que permiten a los vecinos compartir herramientas y otros artículos domésticos que de otro modo estarían ociosos en los garajes, y Uber, que permite a cualquier conductor con un vehículo cualificado prestar servicio de taxi. Los programas para compartir casas y habitaciones aplican el mismo pensamiento a los inmuebles infrautilizados. En todos los casos, los consumidores optan por acceder a estos bienes en lugar de poseerlos.

Las grandes empresas están siguiendo su ejemplo, por ejemplo, reduciendo los costes de abastecimiento mediante enfoques "de la cuna a la cuna" que recogen y reutilizan lo que antes consideraban residuos.

El paso de la propiedad al acceso refleja una evolución más amplia de la mentalidad de la sociedad hacia modelos de fuente abierta.

Innovar en los costes: Del bajo coste al no coste

Según el historiador Peter Watson, el ser humano lleva más de 150.000 años comerciando con bienes y servicios. Durante ese tiempo, dice, "siempre hemos creído que para vender más de una oferta había que producir más de ella. La noción subyacente era que una sola unidad de un determinado producto o servicio sólo podía ser utilizada por un cliente a la vez. Por lo tanto, cualquier aumento de la producción requería un aumento proporcional de la mano de obra, los recursos y el equipo. Aunque las ventajas del volumen se tradujeron en menores costes medios por unidad, las economías de escala nunca pudieron conseguir que el coste medio se redujera a cero."

La digitalización está replanteando esta antigua creencia de forma poderosamente disruptiva. De hecho, de todos los replanteamientos que se han discutido aquí, éste ha tenido el efecto más devastador, ya que puede destruir industrias enteras. Lo que está llevando los precios a cero es el replanteamiento de que múltiples clientes pueden utilizar simultáneamente los bienes digitales, que pueden reproducirse a un coste marginal cero. Los cursos masivos abiertos en línea, por ejemplo, proporcionan una educación con un coste marginal casi nulo.

Revisor de hechos: Mix

[sc name="modelos-de-negocio"][/sc]

Recursos

[rtbs name="informes-juridicos-y-sectoriales"][rtbs name="quieres-escribir-tu-libro"]

Véase También