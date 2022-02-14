Innovación de Mercado

Mi equipo y yo vamos a examinar algunas cuestiones sobre este tema. A continuación se explicará este tema.

Estructura de mercado e innovación en economía

En inglés: Market Structure and Innovation in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Innovación de mercado en economía.

Introducción a: Estructura de mercado e innovación en este contexto

El estudio de la relación entre la estructura del mercado y la innovación por parte de los economistas es un fenómeno relativamente reciente que se remonta a mediados de la década de 1950. Antes de esa fecha, el grueso del análisis económico tomaba el número de productos y sus medios de producción como algo exógeno, al igual que los gustos de los consumidores se tomaban como algo exógeno.

Algunas Observaciones Adicionales

Salvo algunas excepciones, los economistas parecían despreocuparse de los incentivos económicos que determinaban el ritmo y la dirección de la innovación, a pesar de que esta actividad había comenzado a institucionalizarse hacia 1876, cuando se empezaron a crear laboratorios de investigación industrial tanto en Estados Unidos como en Europa.

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Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. Las excepciones son Taussig (1915), Hicks (1932), Galbraith (1952) y, sobre todo, Schumpeter (1961, 1964, 1975) (se puede examinar algunos de estos temas en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Fue Schumpeter quien argumentó de forma más persuasiva que, a largo plazo, la competencia mediante la introducción de nuevos productos y métodos de producción era mucho más importante que la competencia de precios (véase también acerca de la teoría de precios). Porque fue a través de la actividad innovadora como se produjo el desarrollo económico que dio lugar a una mayor renta per cápita.

El término "estructura de mercado" se refiere al número y la distribución del tamaño de las empresas en un mercado.

Algunas Observaciones Adicionales

Se dice que los mercados dominados por unas pocas empresas grandes están "concentrados".

Este texto tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Innovación de mercado. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.

Datos verificados por: Sam.

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