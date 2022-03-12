Innovación

Noción de Innovación en el Contexto del Mercado de Trabajo

En relación a las relaciones laborales españolas, innovación ha sido definido de la siguiente forma: Traducción práctica de ideas en nuevos productos, servicios, procesos, sistemas e interacciones sociales.

Noción Alternativa

Una innovación consiste en la implementación de un nuevo producto (bien o servicio) un nuevo proceso (o una mejora significativa), un nuevo método de marketing u organizacional en los negocios, la práctica profesional, la organización del lugar del trabajo o las relaciones externas.

Noción de Innovación en el Contexto Económico

La Innovación es una contribución vital al crecimiento económico. El gran desafío para las empresas y los gobiernos es hacer que suceda más a menudo. Aunque nadie está totalmente seguro de por qué se lleva a cabo la innovación, las nuevas teorías del creci…