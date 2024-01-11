El Informe especial 301

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. El Informe especial 301 es un examen anual estadounidense de la protección de los derechos de autor y su cumplimiento en todo el mundo. El Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) lleva a cabo este examen de conformidad con la sección 182 de la Ley de Comercio de 1974, en su forma enmendada por la Ley de Comercio y Competitividad de 1988 y la Ley del Acuerdo de la Ronda de Uruguay.

Especial 301

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. El "Especial 301" es la parte de la ley del comercio de los Estados Unidos que obliga al Representante de Comercio de los EUA (USTR por sus siglas en inglés) a identificar a los países que no brindan la protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual (DPI) o niegan un acceso justo y equitativo al mercado a personas de Estados Unidos que dependen de los DPI. Bajo el Especial 301, los países que incurren en los actos, políticas o prácticas más perjudiciales o cuyos actos, políticas o prácticas producen el mayor impacto adverso (real o potencial) sobre los productos estadounidenses correspondientes y no participan en negociaciones de buena fe para resolver esos problemas, deberán ser identificados como "países extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) prioritarios". El USTR debe decidir qué países serán identificados cada año en una revisión del Especial 301 que se expide al cabo de 30 días de la publicación anual del Informe Nacional de Estimaciones de Comercio, de los Estados Unidos, que se realiza de ordinario hacia el 31 de marzo. Si un socio comercial es identificado como país extranjero prioritario, el USTR tendrá un plazo (véase más en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) de 30 días para decidir si es conveniente iniciar una investigación de los actos, políticas y prácticas que dieron lugar a tal identificación. En un plazo (véase más en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) de seis meses a partir de la fecha en que comience la investigación, el USTR deberá determinar (al cabo de investigaciones y consultas) si las circunstancias que dieron lugar a la acción original persisten. Si la respuesta hallada es afirmativa, el USTR tendrá que decidir, si procede, qué medidas es necesario tomar. Esas medidas pueden incluir las sanciones en el comercio bilateral previstas en la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El plazo (véase más en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) para tomar esta decisión puede ampliarse a nueve meses a partir de la fecha de inicio si el USTR considera que hay de por medio cuestiones muy diversas o complicadas o si ya se ha logrado un avance considerable. La USTR ha creado una "Lista de Vigilancia Prioritaria" y una "Lista de Vigilancia" de conformidad con lo que dispone la Especial 301. Si a un socio comercial se lo incluye en la "Lista de Vigilancia Prioritaria" o la "Lista de Vigilancia", eso indica que en ese país existen ciertos problemas con respecto a protección o aplicación de los DPI o acceso al mercado para personas que dependen de los derechos de propiedad intelectual.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los países incluidos en la "Lista de Vigilancia Prioritaria" son objeto de mayor atención bilateral en lo que concierne a las áreas problemáticas. El gobierno de los Estados Unidos usa cada día más a menudo el sistema de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para la resolución de disputas en torno a los DPI con países miembros de esa organización.