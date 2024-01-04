Industria Editorial en la Edad Digital

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre la Industria Editorial en la Edad Digital, sin incluir mucho del impacto de la Inteligencia Artificial en la Industria Editorial, por estar cubierto ampliamente en otros textos de la presente plataforma digital. Puede interesar consultar los "Aspectos Internacionales de los Derechos de Propiedad Intelectual", el Impacto de la Inteligencia Artificial en la Industria Editorial, la "Inteligencia Artificial Generativa", y la "Protección de la Propiedad Intelectual para la Inteligencia Artificial". Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Industria Editorial en la Edad Digital

¿Qué ocurre cuando la más antigua de nuestras industrias mediáticas choca con la gran revolución tecnológica de nuestro tiempo?. ¿Qué ocurre cuando una industria de los medios de comunicación que lleva con nosotros más de 500 años y está profundamente arraigada en nuestra historia y cultura se ve confrontada y amenazada por un nuevo conjunto de tecnologías radicalmente diferentes de las que han sustentado sus prácticas y modelos de negocio durante siglos? Este artículo repasa los principales cambios en la industria editorial en la llamada Edad Digital, de enorme influencia en este sector.

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De hecho, el impacto de la revolución digital en la edición ha supuesto cruciales cambios que ha experimentado el público y los propios protagonistas de esta industria editorial. Uno de los principales resultados de la creciente digitalidad es la mayor atención que prestan los editores a su público final: los lectores. A través de medios como la acumulación de "capital informativo" (datos que pueden utilizarse como fuentes de poder para lograr objetivos específicos), la personalización de la experiencia en línea y el auge de la cultura del "hágalo usted mismo", nuestros circuitos tradicionales de producción y distribución de libros se ven desafiados. Los editores ya no dependen de los minoristas para mediar en la venta de libros; han surgido nuevos formatos y formas de libros; los modelos de negocio se están revisando a la luz de la accesibilidad digital y las interpretaciones inestables de la propiedad textual. Estos cambios se producen después de tres grandes acontecimientos que dieron forma a la edición del siglo XX: el auge de las librerías, el cambio en la cultura de la intermediación y el crecimiento comercial y la conglomeración de editoriales. Este artículo narra la historia de las turbulentas décadas en las que la industria editorial chocó con la gran revolución tecnológica de nuestro tiempo.

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Desde el auge de los libros electrónicos hasta la explosión de la autopublicación y la creciente popularidad de los audiolibros, aquí y en otros texto de la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) digital ofrece un relato exhaustivo y minucioso de la perturbación tecnológica en una de nuestras industrias creativas más importantes y exitosas. Al igual que otros sectores, el editorial se ha visto sacudido por la revolución digital.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los cimientos en los que se había basado esta industria durante 500 años -el empaquetado y la venta de palabras e imágenes en forma de libros impresos- se vieron cuestionados por una revolución tecnológica que permitió almacenar, manipular y transmitir contenidos simbólicos de forma rápida y barata.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los editores y minoristas se encontraron frente a una proliferación de nuevos actores que ofrecían nuevos productos y servicios y desafiaban algunos de sus principios y creencias más arraigados.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La vieja industria se vio de repente en el punto de mira al estallar amargos conflictos entre los editores y los nuevos participantes, incluidos los nuevos y poderosos gigantes tecnológicos que veían el mundo de formas muy diferentes. Aunque los libros electrónicos estuvieron en el centro de muchos de estos conflictos, Thompson sostiene que las consecuencias más fundamentales se encuentran en otra parte. El libro impreso en papel ha demostrado ser una forma cultural notablemente resistente, pero la revolución digital ha transformado la industria de otras maneras, engendrando nuevos actores que ahora ostentan un poder sin precedentes y dando lugar a una serie de nuevas formas de publicación. Y lo que es más importante, ha transformado el entorno más amplio de la información y la comunicación, creando nuevos retos y nuevas oportunidades para los editores en su intento de redefinir su papel en la era digital.

El Cambio

En 2011, respecto al impacto de la revolución digital en el mundo del libro, había una gran incertidumbre -y, en algunos sectores, una considerable aprensión- sobre lo que podría ocurrir cuando la digitalización se impusiera en la más antigua de nuestras industrias mediáticas.

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Mucha gente del mundo editorial miraba por encima del hombro con ansiedad lo que había sucedido en la industria musical y pensaba: Esto también podría pasarnos a nosotros. El libro impreso en papel podría sufrir el mismo destino que el LP de vinilo, ¿por qué no? El contenido textual de los libros podría digitalizarse con la misma facilidad que la música, y el libro físico podría ser barrido por formas más baratas y eficaces de distribución de contenidos. Al igual que el LP de vinilo, el anticuado libro impreso en papel podría convertirse en un objeto de coleccionista, aún apreciado por el aficionado pero desterrado a los márgenes de la industria. En los años inmediatamente posteriores al lanzamiento del Kindle en 2007, a muchos les pareció que el libro físico podría correr la misma suerte que el LP de vinilo, ante el auge de las ventas de libros electrónicos. Pero pronto quedó claro que el auge del libro electrónico iba a ser efímero: En 2012, el rápido crecimiento de los libros electrónicos se había detenido bruscamente. Para algunos tipos de libros, especialmente los de género de ficción, como los románticos, los de misterio y los de ciencia ficción, los libros electrónicos representaban para entonces una proporción considerable de las ventas, hasta un 40-50%. Pero en otros géneros, como la no ficción y los libros infantiles, los libros electrónicos representaban un porcentaje mucho menor de las ventas, y ese porcentaje se estaba estabilizando o disminuyendo. Si la revolución digital en la edición tenía que ver con los libros electrónicos, entonces parecía que se trataba, en el mejor de los casos, de una revolución estancada. En cualquier caso, desde luego no parecía una reedición de lo que había ocurrido en la industria musical. Sin embargo, la revolución digital en la edición nunca tuvo que ver sólo, ni siquiera principalmente, con los libros electrónicos: Los libros electrónicos no eran más que un aspecto de una serie mucho más compleja y variada de transformaciones que estaban trastornando el mundo editorial. En La guerra de los libros, conduzco al lector por un viaje a través de las décadas de perturbación que comenzaron alrededor del año 2000 y continúan sin cesar en la actualidad, un periodo que ha sido testigo de una enorme proliferación de nuevas empresas e iniciativas que, en conjunto, han alterado radicalmente el panorama de la edición contemporánea. La historia reciente del libroe muestra cómo sólo podemos entender el impacto de la revolución digital sumergiéndonos en el desorden del mundo social y comprendiendo cómo se desarrollan y despliegan las tecnologías, cómo son adoptadas o pasadas por alto, por individuos y organizaciones que se sitúan en determinados contextos, se guían por determinadas preferencias y persiguen determinados fines. El mundo del libro tiene hoy un aspecto muy diferente del que tenía en los años 80 y 90. Entre los muchos cambios, tres destacan como especialmente significativos.

El comercio minorista en línea de Amazon

Primero fue el auge de Amazon y la transformación del lado minorista del negocio del libro. Amazon fue un hijo de la revolución digital: no habría existido sin la digitalización e Internet. En un periodo de tiempo asombrosamente corto, Amazon creció desde sus humildes orígenes como una pequeña startup tecnológica en un garaje de Seattle hasta convertirse en la organización más poderosa que el mundo del libro haya conocido jamás. Hoy en día, Amazon representa alrededor del 45% de todas las ventas de libros impresos en EE.UU. y más del 75% de todas las ventas de libros electrónicos, y para muchas editoriales, alrededor de la mitad -en algunos casos, más- de sus ventas corresponden a un único cliente, Amazon.

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Nunca antes en los 500 años de historia de la edición de libros ha habido un minorista con este tipo de cuota de mercado, y con la cuota de mercado viene el poder, incluido el poder de negociar condiciones favorables con los proveedores y de captar la atención de los lectores. Es difícil exagerar la importancia de este acontecimiento: Sus consecuencias son profundas, no sólo para los editores y para otros libreros que luchan por competir con Amazon, sino también para toda la ecología del mundo editorial, incluidas las formas en que los libros se hacen visibles a los lectores y son descubiertos por ellos.

Auge de la autopublicación

Un segundo cambio enorme ha sido la explosión de la autopublicación. Por supuesto, la autopublicación no es algo nuevo: puede remontarse a las llamadas imprentas de vanidad que surgieron a principios y mediados del siglo XX. Pero la nueva era de la autopublicación iniciada por la revolución digital es muy diferente de las antiguas prensas de vanidad.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La idea clave que sustenta esta nueva era es la de que los autores que quieran autopublicar su obra no deberían tener que pagar por ese privilegio, y las organizaciones que facilitan la autopublicación no deberían ganar dinero cobrando cuotas a los autores. Por el contrario, las organizaciones o plataformas de autopublicación deberían estar ahí para ayudar a los autores a publicar su obra, y estas plataformas pagarían a los autores siempre y cuando su obra se vendiera, cobrando una comisión sobre las ventas para cubrir sus costes.

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Fue esta idea simple pero fundamental, que ponía patas arriba la relación entre el autor y la organización de autopublicación, la que sustentó la explosión de la autopublicación que se produjo a partir de principios de la década de 2000, empezando por organizaciones pioneras como Lulu y Smashwords y continuando con el establecimiento de las plataformas de autopublicación de Amazon, CreateSpace y Kindle Direct Publishing, e incluyendo muchas otras plataformas y servicios. El mundo de la autopublicación es ahora un mundo enormemente complicado por derecho propio, un universo paralelo que existe junto al mundo de la edición tradicional y que ha crecido enormemente en los últimos años. Aparte del mero volumen de la producción de la autopublicación, el crecimiento de este sector ha alterado las estructuras de poder tradicionales del mundo editorial.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los editores y agentes establecidos que han actuado durante mucho tiempo como guardianes del mundo editorial, decidiendo qué autores y proyectos debían publicarse y en qué condiciones, podían ahora eludirse siguiendo vías de publicación totalmente nuevas que se habían abierto con la revolución digital. Por supuesto, publicar un libro es una cosa, conseguir que la gente se fije en él y lo compre es otra muy distinta, y las editoriales tradicionales siguen teniendo mucho más peso en marketing y ventas que la mayoría de los autores autopublicados. Pero hay muchos autores independientes que han conseguido ganar cantidades apreciables de dinero con su redacción, aunque los autores independientes con éxito comercial sigan representando una pequeña fracción del total. Aparte de las recompensas económicas, el crecimiento de la autopublicación ha aumentado masivamente la gama de opciones disponibles para los escritores, creando un entorno editorial más variado en el que los autores pueden ir y venir entre la publicación tradicional y la autopublicación, en función de lo que quieran conseguir y de las opciones de que dispongan en ese momento.

Modelo de negocio centrado en el lector

El tercer cambio es, en muchos sentidos, el más fundamental: la revolución digital transformó el entorno más amplio de la información y la comunicación en el que existía la edición, creando así tanto la necesidad como la oportunidad de que las editoriales se adaptaran a un mundo nuevo y rápidamente cambiante de flujos de información y comunicación.

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Durante siglos, las editoriales habían pensado en sí mismas principalmente como empresas B2B: Producían libros y los vendían a intermediarios de la cadena de suministro del libro, a minoristas y mayoristas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los editores no tenían una relación directa con los lectores y no sabían mucho sobre ellos: El trabajo de tratar con los lectores se dejaba en manos de los libreros. Pero este modelo tradicional del negocio editorial se vio radicalmente alterado por la revolución digital. A medida que la competencia de Amazon provocaba cada vez más cierres de librerías, los editores se dieron cuenta de que ya no podían contar con las librerías físicas para hacer lo que los intermediarios de la cadena tradicional de suministro de libros siempre habían hecho: hacer que los libros fueran visibles y estuvieran disponibles para los lectores. Se dieron cuenta de que tenían que desechar el viejo modelo de la editorial como negocio centrado en el librero y centrarse más en el lector: en otras palabras, tenían que reorientar sus negocios de tal forma que los lectores no fueran una ocurrencia tardía sino el centro de su preocupación. Y al igual que la revolución digital forzó este cambio en los editores, también puso a su disposición una serie de nuevas herramientas con las que podían construir canales directos de comunicación con los lectores y hacerlo a escala. Es este cambio fundamental en la autocomprensión de los editores el que probablemente sea una de las consecuencias más significativas de la revolución digital en la edición, que seguirá desarrollándose en los próximos años. Revisor de hechos: Mix Tema: libros.

Evolución en la industria editorial

Uno de los puntos fuertes de esta historia de los cambios digitales en la industria editorial aquí y en otros lugares de la presente plataforma digital es que aborda directamente cambios en nuestra sociedad más amplios que el destino de las editoriales de libros comerciales: a saber, el poder de los "datos de los usuarios" que poseen las empresas tecnológicas más recientes, como Google, Amazon, Facebook y Apple.

Viejos medios, nuevos medios

Los datos de los usuarios son la principal fuente de su poder.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Con el crecimiento de los gigantescos minoristas de libros por Internet como Amazon, la recopilación de información sobre el comportamiento de los consumidores en sus selecciones y compras ha crecido enormemente. Los algoritmos de recomendación son secretos celosamente guardados ya que ni los datos ni los detalles de los algoritmos de recomendación están a disposición de los proveedores del minorista, incluidos los editores cuyos libros se venden con su ayuda. Es la historia de un sistema que podría crear un Goliat minorista como Amazon, que controla el 45% de las ventas de libros impresos y nueve de cada diez ventas de libros electrónicos. Sin embargo, para poner los libros en perspectiva, sólo representan el 7% de los 386.000 millones de dólares de ingresos de Amazon. Algunos investigadores reflexiona sobre la probabilidad de que el actual Tribunal Supremo de EE.UU. se atreva a entrar en la legislación antimonopolio, ofreciendo a los lectores pocas esperanzas al respecto. Estos cambios en aspectos del mundo editorial pone de relieve las razones de la longevidad del libro físico, así como los cambios que los libros digitales han traído al mercado para algunos géneros.

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Mientras que algunos lectores pueden haberse aficionado al concepto de Kindle Unlimited para sus novelas románticas, de ciencia ficción y de suspense, algunos investigadores nos lleva a través del aumento de la popularidad del libro electrónico y del lector electrónico y dedica una buena cantidad de tiempo a las razones de la continua demanda de libros impresos para la lectura de larga duración. Algunos autores e investigadores también narran las historias de autores de gran éxito e inicialmente autopublicados (como "El marciano", de Andy Weir, publicado por primera vez en un blog de autopublicación, y "Cincuenta sombras de Grey", de E.L. James, publicado por primera vez en un sitio de fanfiction), mientras habla de los editores como "guardianes". Sin embargo, las transformaciones históricas provocadas por el paso a la producción digital desde los años 80 también han dado lugar a una importante pérdida de puestos de trabajo en los campos de la edición, algo que apenas se tiene en cuenta en los cambios digitales de la industria editorial. Aquí se hace hincapié en los implicados en el capital riesgo para contar muchas de las historias de fondo. Este tema, para muchos lectores, puede ser un curso de actualización sobre las numerosas y duras batallas legales entre editores y autores con las empresas tecnológicas por la propiedad de su trabajo creativo. Para algunos lectores, las batallas que han tenido lugar desde inicios de este siglo, entre editores, autores y potencias como Google y Amazon, pueden ser nuevas historias que merezca la pena conocer. No cabe duda de que los recientes cambios en los libros han sido transformadores.

Problemas con Google

Una transformación en particular digna de mención es la de los complicados orígenes de lo que ahora llamamos "Google Books", que comenzaron en torno a 2004. La historia interna que cuentan algunos investigadores no es muy conocida, y posiblemente el proyecto que emprendieron los ingenieros de Google no estaba destinado a causar trastornos de la magnitud que lo hizo. Según cuentan algunos investigadores, el deseo de Google de ser el mayor actor en el ámbito de los motores de búsqueda, compitiendo por los necesarios dólares de publicidad con Yahoo! y Microsoft, significaba que necesitarían mejorar drásticamente los resultados de su "algoritmo de búsqueda de rango de página". Se trata de la tecnología back-end que utiliza información sobre enlaces para clasificar los sitios web en los resultados devueltos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los ingenieros de Google teorizaron que se podían mejorar drásticamente los resultados de las búsquedas mejorando el algoritmo y la calidad del material de su base de datos. "La primera, segunda y tercera razón por la que invertimos en la digitalización de libros tiene todo que ver con el aumento de la calidad de nuestras búsquedas", declaró un alto directivo de Google. El concepto de un proyecto Google Library Books comenzó con Google escaneando los libros de muchas grandes bibliotecas universitarias como Oxford, Stanford y Harvard. Este esfuerzo global de Google provocó una batalla a gran escala de la "guerra de los libros" por parte de autores y editores afectados, temerosos de perder el control de sus propias obras protegidas por derechos de autor. Sin embargo, veinte años después, gran parte de ese mismo contenido pasó a formar parte de Hathitrust, un grupo organizado de bibliotecas de investigación que han colaborado para poner algunas de sus colecciones a disposición de usuarios de todo el mundo. Recientemente, cuando muchas bibliotecas cerraron durante la pandemia de COVID-19, Hathitrust puso estos libros a disposición de los estudiosos como parte del Servicio de Acceso Fiduciario de Emergencia.

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Irónicamente, Hathitrust también fue objeto de pleitos con el Gremio de Autores. Hay muchos relatos de éxitos, fracasos y retos en el camino hacia el desarrollo de los libros digitales descritos dentro de los cambios digitales en la industria editorial. Aunque esta historia está dirigido a un público amplio, uno sospecha que los especialistas en edición también se beneficiarían de su lectura, debido a su análisis de muchos modelos de negocio del libro y tecnologías en desarrollo.

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Google, Amazon y Apple, junto con muchas empresas editoriales, han formado parte de la transformación digital. También ha habido una clara tendencia de muchas grandes editoriales a engullir a las más pequeñas. En 2020 había pocas esperanzas en el horizonte legal para abordar el poder monopolístico de las empresas tecnológicas, dada la composición del Tribunal Supremo estadounidense. En cuanto a la predicción del futuro del libro, es difícil especular. Sin embargo, reflexionando sobre los patrones recientes, la edición de libros no será un cambio unidireccional de lo impreso a lo digital, sino más bien culturas coexistentes de lo impreso y lo digital. Revisor de hechos: ST y Mix Tema: industria-editorial.

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Traducción de Propiedad intelectual

Inglés: Intellectual property Francés: Propriété intellectuelle Alemán: Geistiges Eigentum Italiano: Proprietà intellettuale Portugués: Propriedade intelectual Polaco: Własność intelektualna

Tesauro de Propiedad intelectual

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Véase También

Bibliografía