Impacto de la Inteligencia Artificial en la Industria Editorial

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre el Impacto de la Inteligencia Artificial en la Industria Editorial. Puede interesar consultar los "Aspectos Internacionales de los Derechos de Propiedad Intelectual", la "Inteligencia Artificial Generativa", y la "Protección de la Propiedad Intelectual para la Inteligencia Artificial". Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Visualización Jerárquica de Propiedad intelectual

Producción, Tecnología e Investigación > Investigación y propiedad intelectual Intercambios Económicos y Comerciales > Comercialización > Comercialización > Denominación de origen Organizaciones Internacionales > Naciones Unidas > Organismo especializado de las Naciones Unidas > Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Agricultura, Silvicultura y Pesca > Actividad agropecuaria > Producción vegetal > Obtención vegetal Asuntos Sociales > Cultura y religión > Política cultural > Propiedad literaria y artística Derecho > Derechos y libertades > Derecho del individuo > Protección de la vida privada > Derecho a la imagen Empresa y Competencia > Gestión administrativa > Gestión > Capital intelectual Educación y Comunicación > Organización de la enseñanza > Material de enseñanza > Recurso educativo abierto Empresa y Competencia > Gestión contable > Contabilidad > Contabilidad general > Activo inmaterial A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Propiedad intelectual

Véase la definición de Propiedad intelectual en el diccionario.

Impacto de la Inteligencia Artificial en la Industria Editorial

La IA de última generación cambia las reglas del juego.

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No un cambio incremental, algo suave, algo gradual: esta IA lo cambia todo, rápido. Aterradoramente rápido. Prácticamente todas las funciones de la edición de libros comerciales actual pueden automatizarse con la ayuda de la IA generativa. Y, si esto es cierto, entonces la industria editorial del libro comercial tal y como la conocemos pronto quedará obsoleta. Tendremos que seguir adelante. No se trata sólo de ChatGPT -ni de otros GPT (transformadores generativos preentrenados) y LLM (grandes modelos lingüísticos)-. Pueden entrar y entrarán en juego toda una serie de tecnologías y procesos asociados que aumentan la funcionalidad de la IA generativa. Pero la IA generativa es el ingrediente clave. Sin ella, lo que se está describiendo aquí es imposible. Con el tiempo, será dificil considerar exactamente dónde el toque humano aporta suficiente valor añadido como para justificar los gastos generales en tiempo y costes. ¿Significa todo esto que no habrá futuro para las grandes novelas y los buenos estudios de no ficción? Por supuesto que no. Ese no es el punto aquí. ¿Dudo de que seguirá habiendo fantásticos diseños de cubiertas de diseñadores con talento? Por supuesto que los habrá. Seguiremos tropezando con libros nuevos en las estanterías de las librerías y, humillados por la grandeza de sus diseños de cubierta, declararemos que es imposible que hayan sido diseñados con IA. Y a veces tendremos razón.

Antecedentes

El punto de referencia es lo que vivimos con la autoedición.

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Muchas de las personas que trabajan en la edición hoy en día entraron en la industria después de 1985, cuando se desplegó por primera vez el combo del Macintosh, la impresora láser y el software de autoedición.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los resultados iniciales no fueron bonitos. El tipo de letra era tosco en los bordes y el interlineado tosco. En 1988, cuando se conectó el Macintosh a una máquina Linotype, la mejora de la calidad fue espectacular. Pero la mayoría de los tradicionalistas seguían argumentando que el "color" del tipo seguía siendo pobre, y que esta falta de calidad sería percibida por los lectores y rechazada.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los especialistas -los diseñadores y sus clientes editoriales- habían construido sus carreras en parte en torno a prestar atención a los matices de tipos de letra específicos, y al interletraje, el espaciado entre líneas y el diseño de la página impresa. No es que esto dejara de tener importancia, o que no hubiera diferencias apreciables; es que las nuevas tecnologías podían producir una calidad "suficientemente buena", un nuevo concepto para medir la producción editorial: a saber, suficientemente buena para que la gran mayoría de los lectores estuvieran perfectamente satisfechos con lo que veían y leían en los libros que compraban.

Adquisiciones y edición

La corrección profesional es el interletraje de 2023.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La tecnología aún no está aquí en 2023.

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No parece que la GPT-4 pueda manejar todavía la corrección de estilo al nivel que exigen los editores de libros. Pero esa capacidad llegará antes, no después. Aunque los libros corregidos profesionalmente pueden seguir siendo "mejores" a los ojos de un editor refinado, no podrá vender más libros con el toque humano profesional. Ya serán suficientemente buenos. ¿Qué hay de la edición de desarrollo? Puede que el editor no deje que un GPT tome las decisiones editoriales finales, pero sería tonto si no le pidiera sugerencias. Y ChatGPT se convertirá en el santo patrón de la pila de borradores. Sus capacidades para evaluar la gramática y la expresión lógica le permiten hacer una valoración global de si un libro está (razonablemente) bien escrito. Puede que no detecte las joyas, pero sabrá separar el grano de la paja. Ah, dirá usted, recordando uno de esos manuscritos que fueron rechazados por 100 editoriales pero que acabaron convirtiéndose en un inesperado éxito de ventas: seguro que una GPT también podría pasarlos por alto. Sin embargo, también lo hicieron 100 profesionales de la edición supuestamente bien formados.

Producción

La mayor parte de la producción de libros, impresos y digitales, ya está totalmente automatizada o semiautomatizada, en su mayor parte basada en reglas. Aunque sigue evolucionando y mejorando, la producción automatizada de páginas se emplea desde hace décadas: el sistema de composición tipográfica "programable" de Donald Knuth, TeX, apareció por primera vez en 1978.

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Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Gran parte de la producción de InDesign de Adobe está automatizada mediante macros y scripts.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los sistemas de publicación de fuente única están firmemente implantados. La IA rellenará algunas de las pocas piezas que faltan, pero las ineficiencias en la producción existen en gran medida porque la edición sigue siendo, por elección, un proceso muy táctil, basado en la creencia en gran medida inquebrantable de muchos en la industria editorial de que el valor de la intervención humana supera la pérdida de productividad de la automatización. Esto es incuestionablemente cierto para múltiples categorías de la edición. Es incuestionablemente falso para otras.

Distribución y publicidad

Para la industria editorial, la distribución y la publicidad en línea han separado a los escritores de los lectores.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los autores autopublicados han demostrado que cuanto más se acerque uno a su público, más seguidores conseguirá y más libros venderá.

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Mientras que los distribuidores en línea agregan audiencias en grandes cubos amplios, AI las desambigua, permitiendo a escritores y lectores forjar conexiones directas. Amazon se ha convertido en un rentista sobrevalorado que los editores no pueden permitirse. Todavía puede ser un abridor de puertas para los nuevos autores, pero para las editoriales establecidas cobra demasiado por lo que ofrece. La posición dominante de Amazon en la venta de libros no va a cambiar de la noche a la mañana, parece claro. Pero parte de la transformación editorial que engendrará la IA será una serie de enérgicos intentos de perturbar la posición de Amazon en el ecosistema de distribución. A medida que los medios de comunicación sigan transformándose, la IA sembrará nuevos canales de distribución. Amazon intentará dominar cada nuevo canal mediante adquisiciones, como hizo de forma brillante cuando compró Audible en 2008 por 300 millones de dólares. (Audible domina el espacio de venta de audiolibros, la aplicación Libby de OverDrive es un importante recurso para bibliotecas y LibroFM y Hoopla siguen siendo actores clave. En noviembre de 2021, Spotify anunció que había comprado Findaway, uno de los mayores distribuidores de audiolibros de Estados Unidos (y presupuestaron la friolera de 3.500 millones de dólares para ampliar su oferta de audiolibros y podcasts). Para los autores, es tan importante conocer a los principales actores en la disponibilidad de audiolibros como conocer su distribución de libros impresos y electrónicos, para asegurarse de que llega a su público de la forma más eficaz). Pero Amazon es un actor menor en los espacios del vídeo y los juegos y, hasta ahora, en los nuevos canales de entretenimiento que la IA está germinando. Esto se perfila como un ejemplo clásico ded dilema del innovador, cuando las nuevas tecnologías hacen fracasar a las grandes empresas. Pero quizás haya un futuro brillante para las librerías. Puede hacer frío en el valle misterioso de la IA, y las librerías seguirán siendo fuentes singulares para la camaradería y el toque humano.

Marketing y descubrimiento

El marketing evolucionará y demostrará ser la faceta más poderosa de la incursión de la IA en la edición de libros. Es aquí donde hay más en juego. Algo que podría frenarla es la falta de información de ventas en tiempo real ampliamente disponible.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los suscriptores de BookScan tendrán ventaja. Será fascinante ver lo que hace Ingram para mejorar su producto "Marketing Insights", y lo que hace Firebrand con su "Eloquence on Alert". Los GPT pueden hacer un gran trabajo con el análisis de la competencia y pueden ofrecer una imagen convincente en tiempo real de lo que está ocurriendo en el mercado con respecto a los libros que están desviando las ventas y a las oportunidades perdidas. También va a cumplir la promesa, hasta ahora frustrada, de un descubrimiento eficaz.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los escritores localizarán a su público ideal y los lectores a su próxima lectura perfecta. Eso es la punta del iceberg. Hay otras funciones de venta y marketing en las que GPT podría ayudar, y esto seguirá evolucionando.

Edición educativa

Piense en la transformación de la edición educativa en las dos últimas décadas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La búsqueda de la educación, la formación y el aprendizaje no ha disminuido en ese periodo; sólo ha crecido: cada día son más las personas que se forman y descubren nuevas habilidades para avanzar en sus carreras o simplemente por interés personal. Pero gran parte de eso está teniendo lugar en línea, en YouTube, Udemy, Coursera y cualquier otro de los cientos de recursos en línea de alta calidad y bajo coste. (Y estos también están siendo perturbados, y en su mayoría mejorados, por la tecnología GPT). Estos desarrollos han tenido un enorme impacto en la industria que llamamos edición educativa, que se ha reducido en las últimas dos décadas en dos dígitos. Seguramente una nueva ronda de disrupción tecnológica podría reducir la industria editorial comercial existente. Consideremos también el crecimiento de la autopublicación en su conjunto.

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Dado que los datos de ventas se esconden en su mayor parte bajo la mesa, tendemos aún a subestimar su impacto. Pero la autopublicación ha desviado unos miles de millones de dólares al año de las editoriales tradicionales.

Las industrias del entretenimiento

No conviene quitar los ojos de las industrias del entretenimiento, en la periferia de la edición, y del impacto que esta misma tecnología tiene en ellas. El cine, los juegos, la música y los medios sociales en general: todas estas industrias se están viendo afectadas a una escala similar a la del negocio editorial. Y estas actividades son más importantes para la mayoría de los adultos que la lectura.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los estudios sobre el uso del tiempo muestran que los adultos dedican menos del 5% de su tiempo de ocio a la lectura, y un porcentaje cada vez mayor a los juegos y a ver vídeos en línea. Los libros electrónicos mejorados nunca despegaron, pero las ventas de libros mejorados en audiolibros se han disparado más allá de las previsiones más optimistas de cualquiera.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las películas han sido las hijas predilectas de los libros durante más de un siglo, con algunos ingresos compartidos, aunque ese matrimonio nunca se consumó del todo. ¿Lo será ahora? El cine y los videojuegos se han unido casi a la cadera, con la edición de libros en la periferia. ¿Cambiará eso? La IA va a permitir que los libros se transformen en medios adicionales de producción de ingresos, en formas que nunca hemos visto antes.

Los peligros de la IA

Se podría argumentar que la industria editorial debe evaluar los peligros que se avecinan para tomar las decisiones difíciles sobre cómo debe desplegarse la IA en la industria editorial. Sí, debemos hacer esas evaluaciones y podemos pronunciarnos. Pero serán inaplicables (salvo, ocasionalmente -y con el tiempo- por ley). Sólo se pueden comprender los peligros que rodean a una nueva tecnología después de apreciar plenamente las oportunidades que ofrece.

Seguir adelante

Se ha argumentado aquí (brevemente, de forma superficial) que todas las funciones de la edición de libros comerciales en la actualidad pueden automatizarse de forma eficaz con la ayuda de la IA generativa. Si esto es cierto, la edición de libros comerciales tal y como la conocemos quedará obsoleta.

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No es que los libros no vayan a escribirse, publicarse y leerse; es sólo que los mecanismos por los que se elaboran y venden estarán en gran medida dirigidos por máquinas, por lo que la industria editorial tendrá una forma muy diferente. Tras las puertas que se cierran rápidamente aparecerán nuevas oportunidades. "El mayor cambio que afectará a la edición desde la invención de la imprenta" es un viejo tópico que intenta evocar la magnitud de una innovación editorial. Pero, ¿es ésta, por fin, la grande? En la conferencia PageBreak del otoño de 2022, Tim O'Reilly, hablando de las GPT, dijo que nos encontramos en un punto "muy parecido a cómo me sentí cuando descubrimos la World Wide Web en 1992", y siguió esa audaz afirmación con "esto es tan transformador como VisiCalc, el PC y el navegador web". Sabemos cómo se transformó el mundo tras la invención de la imprenta. ¿Qué aspecto tendrá la edición después de que la IA generativa se haya asimilado plenamente a nuestros flujos de trabajo actuales? ¿Qué aspecto tendrá la lectura cuando los libros se vean mermados por las capacidades de "puedo-responder-esa-pregunta-ahora-mismo" de las GPT? ¿Cuando pueda hilar un cuento que deleite? Revisor de hechos: ST y Mix

La IA: "Enorme oportunidad para desbaratar Kindle y Audible"

En las primeras semanas de 2023, cuando la preocupación por el ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial estaba aumentando drásticamente en la conversación pública, un tuit pasó por los muchos rincones entrelazados de Book Twitter. "Imagínese si cada Libro se convierte en un Libro Animado y se hace 10 veces más atractivo", rezaba. "La IA lo hará. Enorme oportunidad para desbaratar Kindle y Audible". El autor del tuit, Gaurav Munjal, es cofundador de Unacademy, que se autodenomina "la mayor plataforma de aprendizaje de la India", y en el contexto de la tecnología educativa, donde los libros animados digitalmente pueden ser herramientas de enseñanza eficaces, su sugerencia puede tener cierta lógica. Pero para un público más amplio, la proclamación generalizada de que la IA hará que "todos" los libros sean "10 veces más atractivos" parecía absurda, una solución en busca de un problema y basada en la idea de que las personas que eligen leer prosa narrativa (en lugar de, por ejemplo, ver una película o jugar a un juego) se aburren de alguna manera o no se sienten atraídas por sus tomos unánimes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como observaron quienes compartieron el tuit, parece que a muchos "disruptores" de la industria del libro simplemente no les gusta leer. Munjal es uno de los muchos emprendedores tecnológicos que han llamado la atención del mundo del libro -y levantado sus sospechas colectivas- en los últimos meses.

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Muchos pregonaban "soluciones" de IA que prometían transformarían el acto de la escritura, la más ridiculizada de ellas Story Engine de Sudowrite (apodada en una crítica relativamente ambivalente como "la herramienta de IA para la redacción de novelas que todo el mundo odia"). Story Engine suscitó frustraciones al tratar a los escritores como algo secundario y, por su propia existencia, sugerir que los problemas que intentaba sortear no formaban parte integral del propio acto de la redacción. Sobre la propuesta de Munjal de "libros animados por IA", los tres mayores sitios de fanfic -Archive of Our Own, Fanfiction.net y Wattpad- reciben más de 3.000 millones de visitas anuales sólo en Estados Unidos. Una especialista en venture capital escribió: "Imagínese cuánto más grande podría ser este mercado si se pudiera chatear con los personajes en lugar de leer historias estáticas". El hilo era probablemente una referencia a Character.ai, una startup que permite a los usuarios chatear con héroes y villanos de ficción; su empresa lideró una ronda de financiación de 150 millones de dólares para la empresa en marzo. El comentario también se produjo tras la revelación de que los grandes modelos lingüísticos (LLM) podrían haber "raspado" el trabajo de los escritores de fanfiction -que en su mayor parte se redacta y comparte gratuitamente-, lo que provocó un revuelo (comprensible) en muchas comunidades de aficionados. Dejando a un lado el hecho de que los juegos de rol de los aficionados han sido una práctica popular durante décadas, las declaraciones de esa ejecutiva del venture capital parecieron una destilación de la torturada relación de la tecnología con la prosa narrativa. Hay muchos tipos de fanfiction, incluido todo un subgénero en el que "usted" es un personaje de la historia. Pero siguen siendo historias, frases deliberadamente redactadas y dispuestas de forma que le permitan perderse en una narración de autor.

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Imagínese tener un malentendido tan fundamental del atractivo de leer fanfiction -por no hablar de leer ficción en sentido más amplio. ¿Qué tiene de malo que la gente disfrute leyendo simples palabras en una página?

VC, Tecnología y Ventas de Libros

El mundo de la tecnología lleva mucho tiempo convencido de que entiende los deseos de los lectores mejor que ellos mismos.

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Durante años, los VC han prometido poner patas arriba los libros y las estructuras en torno a su creación y consumo. Algunos surgieron dentro de la industria editorial, pero al igual que sus homólogos "trastornadores" de otros sectores, como el cine y la televisión, muchos otros no lo hicieron. Y en su mayor parte, a pesar de los efectos a veces drásticos (y a menudo negativos) de la tecnología en otras industrias, las startups relacionadas con el libro y la lectura no lograron alterar gran cosa. La gente sigue comprando libros; de hecho, compran más que nunca.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los cierres por pandemias trajeron consigo un auge de ventas quizá poco sorprendente, y aunque las cifras se redujeron al levantarse las restricciones, las ventas de libros impresos siguieron siendo casi un 12% más altas en 2022 que en 2019, y las ventas de audiolibros siguen aumentando espectacularmente año tras año. En 2020, los editores experimentaron un aumento del 12% en los ingresos por audiolibros, el noveno año consecutivo de crecimiento de dos dígitos, según informó la Asociación de Editores de Audio.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los datos parecen mostrar que el mercado del audiolibro estaba creciendo antes de la pandemia, recibió un megaimpulso durante la pandemia y sigue creciendo hoy en día, incluso cuando nos alejamos del aislamiento pandémico y recuperamos una sensación de "normalidad". Y ese crecimiento no muestra signos de detenerse. Al menos en algunos géneros: La ficción, el crimen real y los libros de autoayuda prosperan en audio. También las novelas románticas o de misterio. Estos géneros dominan el panorama de los audiolibros y cuentan con una base de fans devotos y voraces. Se prevé que los audiolibros se conviertan en una industria de 19.000 millones de dólares en 2027. Una de las razones por las que los libros no han sido particularmente perturbadores podría ser que muchas de las personas que buscan "arreglar" las cosas no podían articular realmente lo que estaba roto, ya sea por su incapacidad para ver los problemas reales a los que se enfrenta la industria (a saber, el dominio de Amazon), o por su insistencia en que los libros no son particularmente agradables como medio. Es esa arrogancia, llegar a una comunidad de la que no sabes nada, que quizá hayas estudiado como si cursaras un MBA, y pensar que puedes revolucionar cualquier cosa.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los técnicos crearon tantos problemas falsos que en realidad no teníamos. Tomemos, por ejemplo, la larga serie de lanzamientos de un "Netflix para libros": ideas que adaptaban el modelo original de DVD por correo de Netflix a un medio diferente bajo la presunción de que los lectores pagarían por tomar libros prestados cuando la biblioteca pública estaba allí mismo. Publisher's Weekly mantiene una base de datos de startups de libros que ahora asciende a más de 1.300; muchas de ellas están marcadas como "Cerradas", junto a un cementerio de URL rotas. Había muchas ideas prácticas -dirigidas a grupos demográficos o géneros específicos o vinculadas a aspectos más técnicos, como los metadatos o los flujos de trabajo de producción-. Pero muchas más proponían formas de alterar los propios libros, la mayoría de las cuales tenían cero sentido para las personas que realmente disfrutan de la lectura. No parece creo que lleguen a eso con un amor por la ficción o una comprensión de por qué la gente lee ficción. Si así fuera, probablemente no harían estas sugerencias que nadie quiere.

Los entusiastas de la tecnología

La gente "10 veces más atractiva" ha llegado en oleadas durante las dos últimas décadas, arrastrada por tendencias tecnológicas más amplias, como los medios sociales, las tabletas, la realidad virtual, las NFT y la IA. Estos entusiastas de la tecnología prometían un vasto mercado sin explotar, lleno de gente que sólo esperaba que la tecnología hiciera los libros más "divertidos", y pronunciaban sus discursos con un tipo de energía que le instaba a aprovechar la última tendencia mientras estuviera de moda, incluso cuando todo el mundo podía ver que las anteriores empresas exageradas no habían transformado, de hecho, completamente la forma de leer de la gente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los libros interactivos podían tener efectos sonoros o música que golpeara en determinados momentos de la historia.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los NFT podrían permitir a los lectores "poseer" un personaje.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La IA podría permitir a los lectores generar infinitamente sus propios libros, o evitar por completo -tomando prestado un encuadre concreto- las "historias estáticas" y meterse directamente en un mundo de ficción. La IA no es ni remotamente un nuevo actor en el mundo del libro.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los artistas y estudiosos de la literatura electrónica llevan décadas trabajando con diversas formas de inteligencia virtual y artificial, y el Mes Nacional de la Generación de Novelas, un reto colaborativo que sigue el modelo de NaNoWriMo, existe desde 2013.

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Incluso ahora, cuando gran parte del mundo del libro rechaza en voz alta las herramientas de redacción impulsadas por IA, algunos autores siguen experimentando, con resultados muy diversos. Pero estos proyectos a medida, normalmente puntuales, distan mucho de las propuestas de la industria tecnológica para revolucionar la lectura a gran escala, entre otras cosas porque nunca se pretendió que sustituyeran a los libros tradicionales. Hace mucho tiempo que se viene trabajando en la narración interactiva, desde los primeros trabajos sobre ficción hipertextual hasta la larga historia del libro desplegable, pasando por marginales centenarios como la nota a pie de página y la concordancia. Estos campos son casi siempre muy antiguos, casi siempre se habla de ellos como si fueran nuevos, y en realidad no ha habido muchos momentos de invención de una nueva modalidad. Ante las afirmaciones del capital riesgo de que la IA alterará totalmente los libros, lo que la gente está haciendo en realidad es crear un nuevo medio. En realidad no están sustituyendo a la novela; han creado algo nuevo que es como la novela pero diferente, y las formas antiguas continúan. Se sigue escuchando la radio, a pesar de los esfuerzos de las industrias cinematográfica y del videojuego. Las nuevas tecnologías mejorarán -y acabarán sustituyendo- lo que existe ahora. A pesar de todo su interés por las múltiples formas de ficción interactiva, hay dudas de que la mayoría de los libros se beneficien de un tratamiento con IA. Hay sistemas estéticos extremadamente placenteros que no son intencionados. En parte es el hecho de que cierta comunicación es profundamente intencionada, y eso forma parte del placer. Está hecha a mano, es específica, hay una visión.

La IA en la literatura

Sí hay apetito por la IA en la literatura, pero de forma muy minoritarios. Por la misma razón por la que no estamos leyendo el 100% de los libros pop-up, o viendo todos nuestros libros en YouTube, o cualquier otra cosa que pueda imaginar.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La gente también lo hace, pero es algo extra. El tamaño exacto de esa pequeña minoría está por ver, al igual que el apetito del público en general por las novelas instantáneas, o por chatear con los personajes, o por pulsar un botón que anime cualquier libro de una biblioteca digital. Pero es probable que esos deseos tengan que venir de los propios lectores, no de arriba abajo. Si simplemente se dan las herramientas a todo el mundo, lo que está ocurriendo tanto a pesar del capital riesgo como gracias a él, la gente averiguará para qué las quiere, y normalmente no es lo que piensan los inventores y los inversores.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La mayoría de las veces ni siquiera está en su lista de las 10 cosas más imaginables. Es increíblemente específico de la persona y del género literario. La historia reciente de la edición cuenta con multitud de ejemplos en los que las herramientas digitales permiten a la gente crear cosas que no habríamos podido predecir en los tiempos analógicos: la enorme variedad de novelas románticas ("romances") autopublicados de nicho extremo, por ejemplo, o la variación estructural y la innovación formal dentro del mundo casi enteramente en línea de la "fanfiction". Pero cuando la industria tecnológica se acerca a los lectores con formas de "arreglar" lo que no está roto, sus propuestas siempre sonarán huecas; y ahora mismo, la lectura a secas sigue funcionando para un gran número de personas, muchas de las cuales escogen libros porque quieren evadirse y no ser el protagonista durante un rato. Eso es algo bueno. Y mientras los verdaderos creyentes de la IA arrasan con promesas de que esta tecnología lo cambiará todo, ayuda recordar cuántos disruptores han ido y venido.

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Mientras tanto, los amigos de la tecnología seguirán encontrando sociedades de capital riesgo a las que invitar a cenar y gastar más dinero en novedosas ideas. ¿Pero para el resto de nosotros? Seguiremos leyendo. Revisor de hechos: ST y Mix Tema: libros. Tema: politicas-economicas.

¿Te parece bien? ¿Se aplica esto a tus experiencias?

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Traducción de Propiedad intelectual

Inglés: Intellectual property Francés: Propriété intellectuelle Alemán: Geistiges Eigentum Italiano: Proprietà intellettuale Portugués: Propriedade intelectual Polaco: Własność intelektualna

Tesauro de Propiedad intelectual

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Véase También

Bibliografía